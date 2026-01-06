¿Cubre Medicare la marihuana medicinal?

Aunque la marihuana medicinal es legal en más de 40 estados, el Distrito de Columbia, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., Medicare no la cubre porque la ley federal clasifica la marihuana como una sustancia controlada ilegal de la Lista I.

Medicare sí hace una pequeña excepción. Ciertos planes de medicamentos recetados de la Parte D pueden cubrir algunos fármacos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) derivados del cannabis cuando un médico los prescribe para ciertos usos médicos.

Pero la designación de la marihuana como sustancia controlada incluida en la Lista I —junto con el éxtasis, la heroína y el LSD—, ha ralentizado su aceptación por parte de la comunidad médica porque se considera una droga con "ningún uso médico aceptado actualmente y un alto potencial de abuso", según la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA).

Se espera que la orden ejecutiva del presidente emitida el 18 de diciembre cambie la clasificación legal general de la marihuana por parte del Gobierno federal y allane el camino para una mayor investigación y el uso médico ampliado del cannabis bajo Medicare.

La orden instruye al Departamento de Justicia a comenzar los esfuerzos para trasladar la marihuana de su designación en la Lista I a la Lista III, una categoría de drogas para sustancias con menor potencial de abuso y dependencia física y psicológica, dice la DEA. Los médicos pueden recetar medicamentos de la Lista III.

El Departamento de Justicia había comenzado este mismo proceso en el 2024 después de una recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos en agosto del 2023 para que el Gobierno federal reconociera plenamente el uso médico aceptado de la marihuana. Pero la creación de normas federales y los desafíos legales impidieron que esto se hiciera definitivo antes del cambio de Administración.

La orden ejecutiva abre Medicare al cannabis medicinal

La iniciativa de la Casa Blanca también incluirá un programa piloto en el que Medicare, por primera vez, cubrirá la compra por parte de los beneficiarios de productos médicos recomendados por médicos que contengan cannabidiol, mejor conocido como CBD. Este químico encontrado en la marihuana puede usarse para tratar el dolor, los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer y otras dolencias.

El Centro de Innovación de Medicare y Medicaid dentro de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) llevará a cabo el proyecto piloto.

Los participantes del programa piloto podrían recibir hasta $500 al año en cobertura de Medicare para productos que usan compuestos derivados del cáñamo "sin cargo, si sus médicos recomiendan" los artículos, dijo el Dr. Mehmet Oz, administrador de los CMS, durante una ceremonia en la Casa Blanca anunciando la orden ejecutiva.

Aunque los CMS no han proporcionado detalles sobre el programa modelo, los conceptos típicamente se prueban durante cinco a diez años.

Abril del 2026 es la fecha objetivo para el acceso a productos de CBD

Este programa piloto "permitirá que millones de beneficiarios de Medicare puedan optar para recibir CBD tan pronto como en abril del próximo año", dijo Oz. Los productos permitidos deben cumplir con los estándares de calidad y seguridad estatales y locales y provenir de fuentes legítimas.

CMS recopilará datos sobre los pacientes que reciban los productos bajo el programa piloto. Si los resultados son prometedores, el programa podría expandirse entre los beneficiarios de Medicare y Medicaid, dijo.

"Si puedes escuchar mi voz y tienes más de 65 años, deberías prestar atención a esta orden ejecutiva porque va a afectar tu vida", dijo Oz. Como parte del esfuerzo de los CMS, las aseguradoras de Medicare Advantage están "de acuerdo en considerar el CBD" para su uso entre sus 34 millones de asegurados.

Aproximadamente 30,000 profesionales de la salud con licencia ya están autorizados para recomendar marihuana médica a más de 6 millones de pacientes que tienen al menos 15 trastornos de salud, dice la hoja informativa de la Casa Blanca.

Reprogramar la marihuana corrige el largo retraso del Gobierno federal en reconocer el uso médico de la marihuana y mejorará enormemente la investigación sobre su seguridad y eficacia", dice la Casa Blanca.

Una revisión de la FDA encontró apoyo científico creíble para el uso de la marihuana para tratar "anorexia relacionada con una enfermedad, náuseas y vómitos, y dolor", dice la hoja informativa. La agencia encontró que uno de cada 10 adultos mayores ha usado marihuana en el último año, y "la evidencia muestra mejoras en... la calidad de vida relacionada con la salud y el dolor con el uso de marihuana medicinal".

El uso de cannabis entre los adultos mayores puede ser más amplio, según una Encuesta Nacional sobre el Envejecimiento Saludable (en inglés) de la Universidad de Míchigan, patrocinada en parte por AARP. La encuesta, realizada en febrero y marzo del 2024, encontró que más de 1 de cada 5 adultos mayores de 50 años habían usado cannabis en bebidas, comestibles, flores o vaporizadores en el último año, a menudo para relajarse o ayudar con el sueño más que para el alivio del dolor.

Una advertencia: un estudio publicado en el 2024 (en inglés) en el Journal of the American Heart Association encontró un mayor riesgo de ataques cardíacos o derrame cerebral entre los usuarios de productos de cannabis.