¿Quieres ahorrar? Traza tus metas y usando nuestra calculadora determina cuánto deberías ahorrar mensualmente para cumplirlas.

¿Cubre Medicare la marihuana medicinal?

Oficialmente, no lo hace. Pero el Gobierno ha anunciado un programa piloto que podría cambiar esto a largo plazo.

Por

Kimberly Lankford,

 
Updated 22 de diciembre de 2025
AARP
Comments
Published 28 de febrero de 2024
/ Updated 22 de diciembre de 2025
Cannabis medicinal en frascos de vidrio sobre una receta médica
Getty Images

Puntos principales

Aunque la marihuana medicinal es legal en más de 40 estados, el Distrito de Columbia, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., Medicare no la cubre porque la ley federal clasifica la marihuana como una sustancia controlada ilegal de la Lista I.

Medicare sí hace una pequeña excepción. Ciertos planes de medicamentos recetados de la Parte D pueden cubrir algunos fármacos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) derivados del cannabis cuando un médico los prescribe para ciertos usos médicos.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Pero la designación de la marihuana como sustancia controlada incluida en la Lista I —junto con el éxtasis, la heroína y el LSD—, ha ralentizado su aceptación por parte de la comunidad médica porque se considera una droga con "ningún uso médico aceptado actualmente y un alto potencial de abuso", según la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA).

Se espera que la orden ejecutiva del presidente emitida el 18 de diciembre cambie la clasificación legal general de la marihuana por parte del Gobierno federal y allane el camino para una mayor investigación y el uso médico ampliado del cannabis bajo Medicare.

La orden instruye al Departamento de Justicia a comenzar los esfuerzos para trasladar la marihuana de su designación en la Lista I a la Lista III, una categoría de drogas para sustancias con menor potencial de abuso y dependencia física y psicológica, dice la DEA. Los médicos pueden recetar medicamentos de la Lista III.

El Departamento de Justicia había comenzado este mismo proceso en el 2024 después de una recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos en agosto del 2023 para que el Gobierno federal reconociera plenamente el uso médico aceptado de la marihuana. Pero la creación de normas federales y los desafíos legales impidieron que esto se hiciera definitivo antes del cambio de Administración.

La orden ejecutiva abre Medicare al cannabis medicinal

La iniciativa de la Casa Blanca también incluirá un programa piloto en el que Medicare, por primera vez, cubrirá la compra por parte de los beneficiarios de productos médicos recomendados por médicos que contengan cannabidiol, mejor conocido como CBD. Este químico encontrado en la marihuana puede usarse para tratar el dolor, los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer y otras dolencias.

El Centro de Innovación de Medicare y Medicaid dentro de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) llevará a cabo el proyecto piloto.

Los participantes del programa piloto podrían recibir hasta $500 al año en cobertura de Medicare para productos que usan compuestos derivados del cáñamo "sin cargo, si sus médicos recomiendan" los artículos, dijo el Dr. Mehmet Oz, administrador de los CMS, durante una ceremonia en la Casa Blanca anunciando la orden ejecutiva.

Aunque los CMS no han proporcionado detalles sobre el programa modelo, los conceptos típicamente se prueban durante cinco a diez años.

Abril del 2026 es la fecha objetivo para el acceso a productos de CBD

Este programa piloto "permitirá que millones de beneficiarios de Medicare puedan optar para recibir CBD tan pronto como en abril del próximo año", dijo Oz. Los productos permitidos deben cumplir con los estándares de calidad y seguridad estatales y locales y provenir de fuentes legítimas.

CMS recopilará datos sobre los pacientes que reciban los productos bajo el programa piloto. Si los resultados son prometedores, el programa podría expandirse entre los beneficiarios de Medicare y Medicaid, dijo.

"Si puedes escuchar mi voz y tienes más de 65 años, deberías prestar atención a esta orden ejecutiva porque va a afectar tu vida", dijo Oz. Como parte del esfuerzo de los CMS, las aseguradoras de Medicare Advantage están "de acuerdo en considerar el CBD" para su uso entre sus 34 millones de asegurados.

Aproximadamente 30,000 profesionales de la salud con licencia ya están autorizados para recomendar marihuana médica a más de 6 millones de pacientes que tienen al menos 15 trastornos de salud, dice la hoja informativa de la Casa Blanca.

Reprogramar la marihuana corrige el largo retraso del Gobierno federal en reconocer el uso médico de la marihuana y mejorará enormemente la investigación sobre su seguridad y eficacia", dice la Casa Blanca.

Una revisión de la FDA encontró apoyo científico creíble para el uso de la marihuana para tratar "anorexia relacionada con una enfermedad, náuseas y vómitos, y dolor", dice la hoja informativa. La agencia encontró que uno de cada 10 adultos mayores ha usado marihuana en el último año, y "la evidencia muestra mejoras en... la calidad de vida relacionada con la salud y el dolor con el uso de marihuana medicinal".

El uso de cannabis entre los adultos mayores puede ser más amplio, según una Encuesta Nacional sobre el Envejecimiento Saludable (en inglés) de la Universidad de Míchigan, patrocinada en parte por AARP. La encuesta, realizada en febrero y marzo del 2024, encontró que más de 1 de cada 5 adultos mayores de 50 años habían usado cannabis en bebidas, comestibles, flores o vaporizadores en el último año, a menudo para relajarse o ayudar con el sueño más que para el alivio del dolor.

Una advertencia: un estudio publicado en el 2024 (en inglés) en el Journal of the American Heart Association encontró un mayor riesgo de ataques cardíacos o derrame cerebral entre los usuarios de productos de cannabis.

Solo un estado prohíbe totalmente la marihuana medicinal

Aunque el Gobierno federal ahora clasifica la marihuana como ilegal, 40 estados, el Distrito de Columbia, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. permiten el uso médico de productos de cannabis, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Nueve estados adicionales permiten compuestos con bajo THC, el químico en la marihuana que hace que las personas se sientan drogadas.

Kansas promulgó una ley en el 2019 que permite a los pacientes con una enfermedad debilitante que se enfrenten a la acción de las autoridades a tener como defensa una recomendación escrita de su médico para productos de CBD que califiquen. Los votantes de Nebraska legalizaron el uso médico de la marihuana en un conjunto de referendos aprobados en noviembre del 2024, aunque las reglas para la venta legal en el estado no se han finalizado.

Idaho es el único estado sin una ley que permita algún tipo de uso médico de la marihuana.

Los usos aprobados para la marihuana médica varían según el estado. Si cumples con ciertos requisitos, puedes usar la planta o comestibles en el caso de trastornos como los siguientes:

Medicare no cubre ninguno de esos usos, incluso si son legales en tu estado.

A finales del 2025, 24 estados, el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de EE.UU. y Guam habían aprobado leyes que permiten cierta posesión de marihuana para usos no médicos de adultos, según el Marijuana Policy Project, una organización de cabildeo con sede en Washington, D.C., que ha trabajado durante 30 años para reformar las leyes estatales y nacionales sobre el cannabis, y la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Medicamentos derivados del cannabis que Medicare cubre ahora

Los planes de la Parte D de Medicare pueden cubrir tres medicamentos aprobados por la FDA derivados de plantas de marihuana: cannabidiol, dronabinol y nabilona.

El cannabidiol (CBD) es un componente químico de la planta de cannabis. La FDA ha aprobado el líquido, de nombre comercial Epidiolex, para tratar trastornos de convulsiones asociados con tres formas raras y severas de epilepsia: el síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut y la esclerosis tuberosa. Según la Fundación de Epilepsia, la mayoría de los pacientes con epilepsia para quienes se aprobaría Epidiolex son niños y adultos jóvenes.

Epidiolex es un anticonvulsivo, que es una de las 6 clases protegidas de medicamentos que los planes de la Parte D deben cubrir. Los planes generalmente requieren autorización previa e información de tu médico sobre tu enfermedad y el plan de tratamiento antes de que cubran el medicamento.

Las personas con ciertos tipos de convulsiones también pueden ser requeridas a probar primero uno o dos tipos de medicamentos antiepilépticos, un proceso llamado terapia escalonada. Epidiolex generalmente está incluido en los planes de la Parte D de nivel 5, que incluyen medicamentos especializados, y puede tener un alto costo compartido, dice la Fundación de Epilepsia. El fabricante, Jazz Pharmaceuticals, también tiene un programa de asistencia al paciente (JazzCares) para ayudar con los costos de bolsillo.

Dronabinol, una forma sintética de THC, está aprobado por la FDA para ayudar a tratar las náuseas y vómitos asociados con la quimioterapia para el cáncer y para el tratamiento de la anorexia asociada con la pérdida de peso en pacientes con SIDA.

La mayoría de los planes de la Parte D cubren el dronabinol genérico, a menudo una cápsula blanda y redonda de gelatina, pero generalmente no cubren la marca Marinol a menos que un paciente no pueda tomar el genérico. Otra marca, Syndros, incluye el mismo ingrediente activo y puede estar cubierta cuando Marinol no lo está.

Los planes de la Parte D también requieren autorización previa, aprueban la cobertura de dronabinol solo por un tiempo limitado y pueden requerir que pruebes otros medicamentos primero.

Nabilone, otra forma sintética de THC, también está aprobado por la FDA bajo la marca Cesamet como cápsula para tratar las náuseas asociadas con la quimioterapia para el cáncer.

Puedes averiguar cómo los planes de la Parte D y los planes de Medicare Advantage en tu área cubren estos medicamentos usando el buscador de planes de Medicare (en inglés). Contacta al plan para obtener más información sobre los requisitos de autorización previa.

Esta historia, originalmente publicada el 28 de febrero del 2024, fue actualizada con noticias sobre la orden ejecutiva del presidente respecto a la marihuana, nueva información sobre los estados que permiten el uso de marihuana medicinal y un tercer medicamento aprobado por la FDA derivado del cannabis.

Kimberly Lankford es una escritora y colaboradora que cubre finanzas personales y Medicare. Anteriormente escribió para la revista Personal Finance de Kiplinger y sus artículos también han sido publicados en U.S. News & World Report, The Washington Post y The Boston Globe. Recibió el premio Best in Business de finanzas personales de la Society of American Business Editors and Writers.

