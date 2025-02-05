In English | Durante 50 años, la Asesoría Legal para Adultos Mayores (LCE) ha defendido la dignidad y los derechos de los adultos mayores de Washington, D.C. al proporcionar servicios legales y de trabajo social gratuitos a los necesitados. Nuestro trabajo aborda los aspectos más importantes de la vida de un adulto mayor, incluida la vivienda, la seguridad económica, la autodeterminación, la salud y la seguridad. Impactamos las vidas de casi 10,000 personas anualmente, mientras abogamos por reformas en toda la ciudad en leyes, regulaciones e instalaciones de atención a largo plazo.
Preservando su hogar para las próximas generaciones
Ella y su nieto se enfrentaron al desalojo sin tener adónde ir
Proyecto de defensa de veteranos de LCE
Ayudando a los veteranos y a sus cónyuges sobrevivientes
Oficina de Defensa del cuidado al largo plazo de LCE
Abogando por los derechos de las personas en cuidados a largo plazo
