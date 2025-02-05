Donaciones caritativas

La Asesoría Legal para Adultos Mayores lucha por la dignidad y los derechos de los adultos mayores de Washington D.C., y provee servicios legales gratuitos a las personas que atraviesan necesidades, al motivar, defender y proteger a los adultos mayores de bajos ingresos. Ayúdanos a continuar nuestra labor.

Puedes apoyar a la LCE mediante donaciones en línea (en inglés).