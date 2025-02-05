 Skip to content
Bï¿½squeda
Busca

Reduciendo la brecha judicial para los ancianos vulnerables de Washington, D.C.

In English | Durante 50 años, la Asesoría Legal para Adultos Mayores (LCE) ha defendido la dignidad y los derechos de los adultos mayores de Washington, D.C. al proporcionar servicios legales y de trabajo social gratuitos a los necesitados. Nuestro trabajo aborda los aspectos más importantes de la vida de un adulto mayor, incluida la vivienda, la seguridad económica, la autodeterminación, la salud y la seguridad. Impactamos las vidas de casi 10,000 personas anualmente, mientras abogamos por reformas en toda la ciudad en leyes, regulaciones e instalaciones de atención a largo plazo.

LLAMA A LA LÍNEA DIRECTA: 202-434-2120

LCE- Logotipo del 50 aniversario
generic-video-poster

Conoce más sobre LCE

HISTORIAS DE CLIENTES

Historia de la Sra. Ricks

Preservando su hogar para las próximas generaciones

Historia de la Sra. Woody

Ella y su nieto se enfrentaron al desalojo sin tener adónde ir

Proyecto de defensa de veteranos de LCE

Ayudando a los veteranos y a sus cónyuges sobrevivientes

Oficina de Defensa del cuidado al largo plazo de LCE

Abogando por los derechos de las personas en cuidados a largo plazo

Vea más historias de clientes

Vea videos de más historias de clientes

Iniciativa de equidad racial de la LCE

Operaciones de la oficina de asesoría legal para adultos mayores

La oficina de la Asesoría Legal para Adultos Mayores está trabajando únicamente con cita previa. No podemos recibir visitas sin cita. Llame a la Línea directa de la LCE al 202-434-2120 para confirmar una cita o hacer preguntas legales.  

Qué hacemos Conoce más

Proyecto de alternativas a las disputas jurídicas entre propietarios e inquilinos

El Proyecto de alternativas a las disputas legales entre propietarios e inquilinos de la Asesoría Legal para Adultos Mayores combina el trabajo social y legal, y coordina el servicio de voluntarios.

Fraude al consumidor y abuso financiero

La Unidad contra el fraude al consumidor y el abuso financiero les da representación directa a los clientes de la LCE en una variedad de situaciones.

Unidad de beneficios públicos y servicios generales (PBGS)

El trabajo de la PBGS es proporcionar asesoramiento legal para asegurar que los adultos mayores reciban los ingresos, beneficios y servicios a los que tienen derecho.

Línea Directa de Asistencia Legal Conoce más

Claudia Sepulveda.

La línea directa de la Asesoría Legal para Adultos Mayores ofrece asesoría, ayuda y referencias en asuntos jurídicos para:

  • Todos los residentes de D.C. de 60 años o más;
  • Los residentes de D.C. de 55 años o más con problemas relacionados con los beneficios por discapacidad del Seguro Social o del Supplemental Security Income (SSI, Seguridad de Ingreso Suplementario);
  • Programa de adaptación en el hogar "Safe at Home", de D.C.

Más sobre la línea directa

El nuevo proceso de la Línea Directa de Asistencia Legal de la LCE está funcionando

Nuestro nuevo proceso de la línea de ayuda proporcionará un mejor servicio a la comunidad mayor de D.C. que busca asesoramiento y representación legal. 

 

 

Conoce cómo está operando

Involúcrate Conoce más

Programas de voluntariado

La LCE ofrece una variedad de oportunidades para que los voluntarios participen en labores gratificantes, tales como ayudar a que los menos afortunados puedan obtener y mantener sus ingresos, viviendas, atención médica e independencia, y así hacer una gran diferencia en las vidas de nuestros clientes. Estos son algunos de los programas: Senior Medicare Patrol (Patrulla Medicare para Adultos Mayores), Long-Term Care Ombudsman (Defensa del cuidado al largo plazo) y el Pro-Bono Project (Proyecto pro bono).

Donaciones caritativas

La Asesoría Legal para Adultos Mayores lucha por la dignidad y los derechos de los adultos mayores de Washington D.C., y provee servicios legales gratuitos a las personas que atraviesan necesidades, al motivar, defender y proteger a los adultos mayores de bajos ingresos. Ayúdanos a continuar nuestra labor.

Puedes apoyar a la LCE mediante donaciones en línea (en inglés).

Conéctate con la Asesoría Legal para Adultos Mayores

Conéctate con nosotros en Facebook

Síguenos en Twitter

Míranos en YouTube

Quiénes somos

Albert Reed con Ms. T, una clienta del LCE.

Nuestro trabajo aborda los aspectos más importantes de la vida de un adulto mayor, incluidos la vivienda, la seguridad económica, la autodeterminación, la salud y la seguridad. Impactamos la vida de casi 10,000 personas al año, al tiempo que abogamos por reformas en toda la ciudad en leyes, regulaciones y centros de cuidados a largo plazo.  Lee más sobre nuestros objetivos para servir a los adultos más vulnerables de D.C. en nuestro Plan estratégico para el 2024 al 2027.

Más sobre la LCE: