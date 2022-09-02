¿Puedo actualizar la información de mi cuenta de socio en internet?

Sí. Si tienes cuenta de usuario de AARP.org y has iniciado una sesión segura con AARP, simplemente elige el botón de Mi cuenta, situado a mano derecha del logotipo de AARP, en la franja roja que encabeza la página web. Si no has establecido una sesión segura con AARP, será necesario proveer tu nombre de usuario y contraseña para hacer cambios. En la franja roja, ubica el enlace titulado Ingresa que aparece en la derecha extrema para entrar a tu cuenta. Allí podrás actualizar tu nombre, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico y la información de tu cónyuge o pareja.

¿Puedo solicitar una tarjeta de membresía de reemplazo?

Sí. La página de tu tarjeta de membresía te da instrucciones paso a paso para solicitar una tarjeta de reemplazo e imprimir una tarjeta temporal.

¿Para qué sirve la cinta magnética en el reverso de mi tarjeta?

La cinta magnética y el código de barras en el reverso permiten a los proveedores y a AARP verificar que seas socio activo de AARP.

Esta tarjeta de membresía de AARP con una cinta magnética y un código de barras hace que sea más fácil aprovechar los descuentos y los programas que ofrece AARP.

AARP busca continuamente maneras de mejorar la membresía y brindarte más valor. Guarda la nueva tarjeta de AARP en tu cartera o billetera y preséntala para aprovechar tus beneficios como socio.

¿Existen planes para ampliar la lista de lugares donde se acepta la tarjeta de membresía de AARP?

Sí. Seguiremos ampliando la cantidad de establecimientos que aceptan la tarjeta de AARP para brindarte el mayor valor por tu membresía. Mantente atento pues estamos trabajando para que tu nueva tarjeta se acepte en las actividades y eventos de AARP.

¿Puede estar en peligro mi información personal o financiera al escanear esta tarjeta?

Solo tu nombre y número de socio están asociados con tu tarjeta de membresía.

No hay información personal ni financiera asociada con tu tarjeta.

¿Se puede desactivar una tarjeta perdida o robada para evitar su uso no autorizado?