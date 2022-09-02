Consulta el Centro para el cuidado de la visión de AARP para mantener tu vista saludable
Visita nuestro sitio Create the Good (en inglés) para conocer cómo puedes ayudar a tu comunidad al aportar tu tiempo, tus habilidades y tu experiencia.
Para acceder a la información más actualizada sobre noticias, eventos y actividades en tu estado, visita nuestra página AARP en tu estado.
Sí. Si tienes cuenta de usuario de AARP.org y has iniciado una sesión segura con AARP, simplemente elige el botón de Mi cuenta, situado a mano derecha del logotipo de AARP, en la franja roja que encabeza la página web. Si no has establecido una sesión segura con AARP, será necesario proveer tu nombre de usuario y contraseña para hacer cambios. En la franja roja, ubica el enlace titulado Ingresa que aparece en la derecha extrema para entrar a tu cuenta. Allí podrás actualizar tu nombre, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico y la información de tu cónyuge o pareja.
Sí. La página de tu tarjeta de membresía te da instrucciones paso a paso para solicitar una tarjeta de reemplazo e imprimir una tarjeta temporal.
Sí. Seguiremos ampliando la cantidad de establecimientos que aceptan la tarjeta de AARP para brindarte el mayor valor por tu membresía. Mantente atento pues estamos trabajando para que tu nueva tarjeta se acepte en las actividades y eventos de AARP.
Como socio de AARP, tienes acceso a una amplia variedad de beneficios y servicios que incluyen programas, información, descuentos y otros recursos para ayudarte a disfrutar al máximo tu vida después de los 50 años. Para obtener más información, visita la sección Para socios en nuestro sitio web.
La NRTA es una división de AARP al servicio de los intereses de los educadores y otras personas interesadas en aprender para toda la vida. Los socios de la NRTA (en inglés) tienen acceso completo a todos los beneficios y servicios de los que disfrutan los socios de AARP.
Sí. Visita nuestro sitio web Productos de Salud para obtener información sobre opciones de seguro médico principal individual y planes de indemnización hospitalaria.
Para obtener información sobre los horarios de las clases o cómo inscribirte, visita el sitio de AARP Driver Safety Program o llama al 1-888-AARP-NOW (1-888-227-7669).
El programa AARP Tax-Aide está disponible del 1.º de febrero al 15 de abril de cada año. Para obtener información detallada, visita nuestro sitio web de AARP Tax-Aide.
Visita nuestra sección de Recursos para el cuidado para encontrar artículos e información útiles.
Puedes solicitar una declaración al visitar el sitio web de la Social Security Administration (SSA, Administración del Seguro Social) o al llamar a la SSA al 1-800-772-1213 . Otros sitios útiles de la SSA incluyen: Solicita una declaración en internet, descarga una versión de papel del formulario de solicitud de declaración (SSA-7004) (en inglés) o busca una oficina local del Seguro Social (en inglés).
La Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) es una entidad del Gobierno federal que trabaja para proteger el ingreso de jubilación de los trabajadores en Estados Unidos. Para obtener más información, visita el sitio web de la PBGC o llama al 1-800-400-7242.
Existe una oficina del Gobierno federal a nivel de gabinete que está comprometida a informar y servir a los veteranos. Para obtener más detalles, visita el sitio web del Department of Veterans Affairs (en inglés) o llama al 1-800-827-1000.
Para obtener información sobre la seguridad económica, la responsabilidad de los funcionarios electos y otros asuntos de importancia para las personas de 50 años o más, visita el sitio web Government Watch de AARP (en inglés).
Consulta nuestra página de Ayuda para Juegos para conocer cuáles son los requisitos mínimos para tu computadora o dispositivo, y para obtener respuestas a las preguntas más comunes.
Llamada gratis nacional en español:
1-877-342-2277
TTY marca 711
Español: 866-238-9488
Ingles: 877-434-7598
Para más información, ver contactos adicionales.
