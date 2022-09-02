 Skip to content
Preguntas generales

 

¿Cómo puedo obtener más información sobre cómo ser voluntario en mi comunidad?

Visita nuestro sitio Create the Good (en inglés) para conocer cómo puedes ayudar a tu comunidad al aportar tu tiempo, tus habilidades y tu experiencia.

 

¿Cómo puedo averiguar sobre las actividades de AARP en mi estado o en el área donde vivo?

Para acceder a la información más actualizada sobre noticias, eventos y actividades en tu estado, visita nuestra página AARP en tu estado.

 

Cómo administrar tu membresía de AARP

 

¿Puedo actualizar la información de mi cuenta de socio en internet?

Sí. Si tienes cuenta de usuario de AARP.org y has iniciado una sesión segura con AARP, simplemente elige el botón de Mi cuenta, situado a mano derecha del logotipo de AARP, en la franja roja que encabeza la página web.  Si no has establecido una sesión segura con AARP, será necesario proveer tu nombre de usuario y contraseña para hacer cambios. En la franja roja, ubica el enlace titulado Ingresa que aparece en la derecha extrema para entrar a tu cuenta. Allí podrás actualizar tu nombre, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico y la información de tu cónyuge o pareja.

 

¿Puedo solicitar una tarjeta de membresía de reemplazo?

Sí. La página de tu tarjeta de membresía te da instrucciones paso a paso para solicitar una tarjeta de reemplazo e imprimir una tarjeta temporal.

 

¿Para qué sirve la cinta magnética en el reverso de mi tarjeta?

  • La cinta magnética y el código de barras en el reverso permiten a los proveedores y a AARP verificar que seas socio activo de AARP. 
  • Esta tarjeta de membresía de AARP con una cinta magnética y un código de barras hace que sea más fácil aprovechar los descuentos y los programas que ofrece AARP.
  • AARP busca continuamente maneras de mejorar la membresía y brindarte más valor. Guarda la nueva tarjeta de AARP en tu cartera o billetera y preséntala para aprovechar tus beneficios como socio.

 

¿Existen planes para ampliar la lista de lugares donde se acepta la tarjeta de membresía de AARP?

Sí. Seguiremos ampliando la cantidad de establecimientos que aceptan la tarjeta de AARP para brindarte el mayor valor por tu membresía. Mantente atento pues estamos trabajando para que tu nueva tarjeta se acepte en las actividades y eventos de AARP.

 

¿Puede estar en peligro mi información personal o financiera al escanear esta tarjeta?

  • Solo tu nombre y número de socio están asociados con tu tarjeta de membresía. 
  • No hay información personal ni financiera asociada con tu tarjeta.

 

¿Se puede desactivar una tarjeta perdida o robada para evitar su uso no autorizado?

  • Si pierdes tu tarjeta de membresía, la reemplazaremos con una nueva.
  • Solo tu nombre y número de socio están asociados con tu tarjeta de membresía.
  • No hay información personal ni financiera asociada con tu tarjeta.

 

Beneficios para socios

 

¿Qué beneficios y servicios se incluyen en mi membresía de AARP?

Como socio de AARP, tienes acceso a una amplia variedad de beneficios y servicios que incluyen programas, información, descuentos y otros recursos para ayudarte a disfrutar al máximo tu vida después de los 50 años. Para obtener más información, visita la sección Para socios en nuestro sitio web.

 

¿Cuáles son los beneficios de la membresía de la NRTA (Asociación Nacional de Maestros Jubilados)?

La NRTA es una división de AARP al servicio de los intereses de los educadores y otras personas interesadas en aprender para toda la vida. Los socios de la NRTA (en inglés) tienen acceso completo a todos los beneficios y servicios de los que disfrutan los socios de AARP.

 

¿AARP ofrece seguro médico para los socios de 50 a 64 años?

Sí. Visita nuestro sitio web Productos de Salud para obtener información sobre opciones de seguro médico principal individual y planes de indemnización hospitalaria.

 

 

Programas y asistencia

 

¿Cómo puedo encontrar una clase de AARP Driver Safety en el área donde vivo?

Para obtener información sobre los horarios de las clases o cómo inscribirte, visita el sitio de AARP Driver Safety Program o llama al 1-888-AARP-NOW (1-888-227-7669).

 

¿Cómo puedo conseguir ayuda para preparar mi declaración de impuestos?

El programa AARP Tax-Aide está disponible del 1.º de febrero al 15 de abril de cada año. Para obtener información detallada, visita nuestro sitio web de AARP Tax-Aide.

 

¿Cómo puedo obtener más información sobre el cuidado de un ser querido o el cuidado a largo plazo?

Visita nuestra sección de Recursos para el cuidado para encontrar artículos e información útiles.

 

¿Cómo solicito una declaración del Seguro Social?

Puedes solicitar una declaración al visitar el sitio web de la Social Security Administration (SSA, Administración del Seguro Social) o al llamar a la SSA al 1-800-772-1213 . Otros sitios útiles de la SSA incluyen: Solicita una declaración en internet, descarga una versión de papel del formulario de solicitud de declaración (SSA-7004) (en inglés) o busca una oficina local del Seguro Social (en inglés).

 

¿Cómo puedo obtener ayuda para localizar la pensión que no reclamé?

La Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) es una entidad del Gobierno federal que trabaja para proteger el ingreso de jubilación de los trabajadores en Estados Unidos. Para obtener más información, visita el sitio web de la PBGC o llama al 1-800-400-7242. 

 

¿Dónde puedo encontrar respuestas a mis preguntas sobre beneficios para veteranos?

Existe una oficina del Gobierno federal a nivel de gabinete que está comprometida a informar y servir a los veteranos. Para obtener más detalles, visita el sitio web del Department of Veterans Affairs (en inglés) o llama al 1-800-827-1000.

 

AARP y los asuntos importantes

 

¿Cuál es la postura de AARP sobre la seguridad económica y la responsabilidad de los funcionarios electos?

Para obtener información sobre la seguridad económica, la responsabilidad de los funcionarios electos y otros asuntos de importancia para las personas de 50 años o más, visita el sitio web Government Watch  de AARP (en inglés).

 

Juegos y rompecabezas

 

¿Dónde puedo encontrar información sobre ayuda técnica para los juegos de AARP?  

Consulta nuestra página de Ayuda para Juegos para conocer cuáles son los requisitos mínimos para tu computadora o dispositivo, y para obtener respuestas a las preguntas más comunes.

 

 

