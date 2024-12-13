AARP es la organización sin fines de lucro y sin afiliación política más grande de la nación, dedicada a facultar a las personas de 50 años o más para que puedan escoger cómo viven a medida que envejecen.

Con una presencia nacional, AARP fortalece las comunidades y aboga por los asuntos de mayor importancia para los más de 100 millones de adultos mayores de 50 años en Estados Unidos y sus familias: la seguridad de la salud y de las finanzas, y la satisfacción personal. Nuestra misión se centra en defender a las personas mayores de 50 años.

Es parte de lo que hacemos todos los días desde nuestra oficina nacional en Washington D.C. y desde las oficinas en los 50 estados, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. En la esfera de la seguridad de la salud, AARP lucha por proteger Medicare, ampliar el acceso a la atención médica, reducir los precios de los medicamentos recetados, apoyar a los cuidadores y proteger a los residentes de los hogares de ancianos.

En el ámbito de la estabilidad financiera, luchamos por proteger el Seguro Social, establecer planes de ahorro para los trabajadores y detener las estafas y el fraude. También trabajamos para combatir la discriminación por edad en el lugar de trabajo y defendemos a las personas vulnerables y subrepresentadas en asuntos como la vivienda asequible y la seguridad alimentaria. AARP también trabaja para los consumidores en el mercado al proponer nuevas soluciones y permitir que productos y servicios de alta calidad, cuidadosamente escogidos, lleven el nombre de AARP.

Fuente confiable de noticias e información, AARP produce las publicaciones de mayor circulación en el país, AARP The Magazine y AARP Bulletin. Para conocer más, visita www.aarp.org/espanol o síguenos en @AARP, @AARPenEspanol, y @AARPadvocates (en inglés) en las redes sociales.