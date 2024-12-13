Conoce AARP

Centro de recursos
AARP protege a todos los adultos mayores
Desde 1958, hemos luchado por las prioridades de los adultos mayores, pase lo que pase. Siempre lo hemos hecho, y siempre continuaremos haciéndolo.
AARP tiene socios en todos los distritos del Congreso, representando a todas las personas mayores de 50 años.
A lo largo de los años, AARP ha trabajado con cada presidente, Congreso, gobernador y legislatura estatal.
• Estamos comprometidos al 100% con nuestras prioridades.
• Somos 100% no partidistas, no participamos en política partidista.
• No apoyamos ni contribuimos a candidatos políticos, partidos o campañas.
Acerca de AARP
AARP es la organización sin fines de lucro y sin afiliación política más grande de la nación, dedicada a facultar a las personas de 50 años o más para que puedan escoger cómo viven a medida que envejecen.
Con una presencia nacional, AARP fortalece las comunidades y aboga por los asuntos de mayor importancia para los más de 100 millones de adultos mayores de 50 años en Estados Unidos y sus familias: la seguridad de la salud y de las finanzas, y la satisfacción personal. Nuestra misión se centra en defender a las personas mayores de 50 años.
Es parte de lo que hacemos todos los días desde nuestra oficina nacional en Washington D.C. y desde las oficinas en los 50 estados, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. En la esfera de la seguridad de la salud, AARP lucha por proteger Medicare, ampliar el acceso a la atención médica, reducir los precios de los medicamentos recetados, apoyar a los cuidadores y proteger a los residentes de los hogares de ancianos.
En el ámbito de la estabilidad financiera, luchamos por proteger el Seguro Social, establecer planes de ahorro para los trabajadores y detener las estafas y el fraude. También trabajamos para combatir la discriminación por edad en el lugar de trabajo y defendemos a las personas vulnerables y subrepresentadas en asuntos como la vivienda asequible y la seguridad alimentaria. AARP también trabaja para los consumidores en el mercado al proponer nuevas soluciones y permitir que productos y servicios de alta calidad, cuidadosamente escogidos, lleven el nombre de AARP.
Fuente confiable de noticias e información, AARP produce las publicaciones de mayor circulación en el país, AARP The Magazine y AARP Bulletin. Para conocer más, visita www.aarp.org/espanol o síguenos en @AARP, @AARPenEspanol, y @AARPadvocates (en inglés) en las redes sociales.
AARP en tu estado
Encuentra tu oficina estatal de AARP para obtener noticias locales e información sobre eventos y programas que podrían impactar tu jubilación, bienestar y finanzas.
Más sobre nuestro trabajo
Si bien, AARP está compuesta por diferentes entidades legales, AARP habla con una sola voz, todas unidas por un lema común: "Servir, no ser servido".
Ver los Informes anuales y financieros de AARP (en inglés) que incluyen cartas de líderes, aspectos destacados del año, ejemplos de formas en que AARP mejoró la calidad de vida de las personas, además de resúmenes financieros y más.