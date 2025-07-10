Centro de recursos
Casa y Jardín
Inspiración y estrategias para aprovechar al máximo la vida en el hogar, en tu comunidad actual y en el futuro.
Mantenimiento de la casa
¿Puedes lidiar con las plagas en tu casa?
Pon a prueba tus conocimientos con esta trivia.
Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.
Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.
Vive al máximo
Vivir plenamente
Mejoras para el hogar
AARP en tu estado
Encuentra tu oficina estatal de AARP para obtener noticias locales e información sobre eventos y programas que podrían impactar tu jubilación, bienestar y finanzas.