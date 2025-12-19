Los inscritos en Medicare Original enfrentan menos opciones de planes de la Parte D

El mercado de Medicare para planes de la Parte D ha cambiado en respuesta al creciente número de inscripciones en planes privados de Medicare Advantage, y el número de planes de medicamentos recetados independientes disponibles para los beneficiarios de Medicare Original continuará disminuyendo en el 2026.

En el 2020, el 53% de las personas inscritas en la Parte D estaban inscritas en planes de medicamentos de Parte D independientes utilizados por beneficiarios en Medicare Original. Para el 2025, solo el 42% de los inscritos en la Parte D estaban en planes de medicamentos independientes, mientras que el 58% recibieron cobertura de la Parte D a través de sus planes de Medicare Advantage.

El número de planes está disminuyendo en medio del aumento de los precios de los medicamentos, una ley que trasladó más costos de la Parte D a los patrocinadores de planes y compañías farmacéuticas, y la aparición de Medicare Advantage como el vehículo de cobertura dominante —y mejor financiado— del programa.

Este año, el beneficiario promedio de Medicare Original puede elegir entre 14 planes de medicamentos independientes, la menor cantidad desde que comenzó el programa de la Parte D en el 2006. El próximo año, el número total de planes disponibles a nivel nacional disminuirá casi una cuarta parte a 360, bajando de 464 en el 2025 y 709 en el 2024, según KFF.

En contraste, el beneficiario promedio de Medicare Advantage puede seleccionar entre 32 planes que incluyen cobertura de medicamentos. Esto también es una ligera disminución respecto al 2025.

Las opciones de cobertura de la Parte D siguen siendo fuertes

A pesar de los cambios, los beneficiarios aún tendrán muchas opciones de planes de la Parte D. Dependiendo de dónde vivas, los beneficiarios en cada estado aún pueden elegir entre ocho a 12 planes de medicamentos independientes para la cobertura del 2026 durante el período de inscripción abierta de Medicare, que se extiende hasta el 7 de diciembre, dice Juliette Cubanski, subdirectora del Programa de Política de Medicare en KFF. La organización de investigación en salud sin fines de lucro tiene oficinas en Washington.

"Los inscritos todavía tienen muchas opciones", dice ella. "Por casi cualquier medida, en cualquier otro mercado, tener ocho o 10 o 12 [planes] para elegir sigue siendo un conjunto de ofertas relativamente robusto".

Más de 35.3 millones de personas, 51.2% de los beneficiarios de Medicare, reciben cobertura a través de planes de Medicare Advantage privados de aseguradoras comerciales y otros planes de salud. Junto con la cobertura médica, casi todos los planes de Medicare Advantage también cubren medicamentos recetados.

Aproximadamente 33.7 millones de personas —48.8% de los beneficiarios— están en Medicare Original. De esos, alrededor de 23 millones obtienen su cobertura de la Parte D a través de planes de medicamentos independientes. Muchas de las mismas aseguradoras que venden cobertura de Medicare Advantage también venden los planes separados.

“Simplemente ganan más dinero cuando tienen a alguien inscrito en su plan de Medicare Advantage que cuando tienen a alguien inscrito solo en sus planes de medicamentos independientes” debido a la forma en que el Gobierno federal paga por los planes de Medicare Advantage, dice Cubanski.