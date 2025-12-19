Los inscritos en Medicare Original enfrentan menos opciones de planes de la Parte D

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Beneficios para socios

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

Los inscritos en Medicare Original enfrentan menos opciones de planes de la Parte D

El número de planes de recetas independientes disminuye, mientras que la popularidad de los planes de Medicare Advantage aumenta.

Por

Tony Pugh,

 
AARP
Comments
Published 05 de diciembre de 2025
ilustración de píldoras y cápsulas sobre un fondo rojo con una flecha hacia abajo
Rob Dobi

Puntos principales

El mercado de Medicare para planes de la Parte D ha cambiado en respuesta al creciente número de inscripciones en planes privados de Medicare Advantage, y el número de planes de medicamentos recetados independientes disponibles para los beneficiarios de Medicare Original continuará disminuyendo en el 2026.

En el 2020, el 53% de las personas inscritas en la Parte D estaban inscritas en planes de medicamentos de Parte D independientes utilizados por beneficiarios en Medicare Original. Para el 2025, solo el 42% de los inscritos en la Parte D estaban en planes de medicamentos independientes, mientras que el 58% recibieron cobertura de la Parte D a través de sus planes de Medicare Advantage.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

El número de planes está disminuyendo en medio del aumento de los precios de los medicamentos, una ley que trasladó más costos de la Parte D a los patrocinadores de planes y compañías farmacéuticas, y la aparición de Medicare Advantage como el vehículo de cobertura dominante —y mejor financiado— del programa.

Este año, el beneficiario promedio de Medicare Original puede elegir entre 14 planes de medicamentos independientes, la menor cantidad desde que comenzó el programa de la Parte D en el 2006. El próximo año, el número total de planes disponibles a nivel nacional disminuirá casi una cuarta parte a 360, bajando de 464 en el 2025 y 709 en el 2024, según KFF.

En contraste, el beneficiario promedio de Medicare Advantage puede seleccionar entre 32 planes que incluyen cobertura de medicamentos. Esto también es una ligera disminución respecto al 2025.

Las opciones de cobertura de la Parte D siguen siendo fuertes

A pesar de los cambios, los beneficiarios aún tendrán muchas opciones de planes de la Parte D. Dependiendo de dónde vivas, los beneficiarios en cada estado aún pueden elegir entre ocho a 12 planes de medicamentos independientes para la cobertura del 2026 durante el período de inscripción abierta de Medicare, que se extiende hasta el 7 de diciembre, dice Juliette Cubanski, subdirectora del Programa de Política de Medicare en KFF. La organización de investigación en salud sin fines de lucro tiene oficinas en Washington. 

"Los inscritos todavía tienen muchas opciones", dice ella. "Por casi cualquier medida, en cualquier otro mercado, tener ocho o 10 o 12 [planes] para elegir sigue siendo un conjunto de ofertas relativamente robusto".

Más de 35.3 millones de personas, 51.2% de los beneficiarios de Medicare, reciben cobertura a través de planes de Medicare Advantage privados de aseguradoras comerciales y otros planes de salud. Junto con la cobertura médica, casi todos los planes de Medicare Advantage también cubren medicamentos recetados.

"Los inscritos todavía tienen muchas opciones", dice ella. "Por casi cualquier medida, en cualquier otro mercado, tener ocho o 10 o 12 [planes] para elegir sigue siendo un conjunto de ofertas relativamente robusto".

—Juliette Cubanski, KFF

Aproximadamente 33.7 millones de personas —48.8% de los beneficiarios— están en Medicare Original. De esos, alrededor de 23 millones obtienen su cobertura de la Parte D a través de planes de medicamentos independientes. Muchas de las mismas aseguradoras que venden cobertura de Medicare Advantage también venden los planes separados.

“Simplemente ganan más dinero cuando tienen a alguien inscrito en su plan de Medicare Advantage que cuando tienen a alguien inscrito solo en sus planes de medicamentos independientes” debido a la forma en que el Gobierno federal paga por los planes de Medicare Advantage, dice Cubanski.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

AARP ha pedido durante mucho tiempo una mayor eficiencia y valor en los pagos a los planes de Medicare Advantage. “También hemos luchado por asegurar que los consumidores tengan una opción robusta tanto de Medicare tradicional como de Medicare Advantage, esforzándonos por mantener ambas opciones fuertes y en igualdad de condiciones”, dijo una carta de marzo del 2024 a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Los planes de medicamentos sin prima son más difíciles de encontrar

​También está disminuyendo el número de planes independientes sin pago de primas para las personas que reciben asistencia financiera con sus costos de la Parte D a través de un programa federal conocido como Ayuda Adicional. Solo 88 de esos planes estarán disponibles en el 2026; también la menor cantidad en la historia del programa de la Parte D, según KFF. Había 90 planes en el 2025, bajando de 126 en el 2024​

Salud y bienestar

AARP® Prescription Discounts provided by Optum Rx®

Tarjeta gratis de descuento para medicamentos recetados que se puede usar en más de 66,000 farmacias en todo el país

Ver detalles
Ver todo
See more Salud y bienestar offers >

Para las personas que no reúnen los requisitos para Ayuda Adicional y no pueden inscribirse en estos planes especiales, hay 68 planes de medicamentos independientes sin prima mensual disponibles en el 2026, dice Cubanski. De los 68, que varían en disponibilidad a lo largo de 33 estados, 20 ofrecen mejores beneficios, como deducibles bajos o nulos y menor costo compartido.​

Pero las aseguradoras que ofrecen planes con primas bajas o nulas a menudo reducen sus costos de otras maneras, como ofreciendo:​

Los planes de Medicare Advantage también utilizan estos métodos para reducir sus costos.

Los planes de medicamentos de Medicare Advantage son más accesibles

El mercado de Medicare Advantage disfruta de una ventaja competitiva sobre los planes de la Parte D que se combinan con Medicare Original. Las aseguradoras de MA pueden usar reembolsos del Gobierno federal para reducir o eliminar las primas para la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D, un gran atractivo para los consumidores, dice Kylie Stengel, directora en Avalere Health, una firma de consultoría de atención médica con sede en Washington.

Aproximadamente 3 de cada 4 inscritos en Medicare Advantage con cobertura de medicamentos que no reciben Ayuda Adicional con sus costos de medicamentos recetados están en un plan sin prima que permanecerá en cero dólares en el 2026, dice Avalere. En el 2025, menos de un tercio de los planes independientes han reducido o eliminado sus deducibles, según AARP, en comparación con el 75% de los planes de MA con cobertura de medicamentos.

Sin embargo, la mayoría de los inscritos en la Parte D están en planes que cobran un deducible por la cobertura de medicamentos en el 2025, incluyendo el 60% de los inscritos en planes de Medicare Advantage y el 85% de aquellos en planes independientes, dice Leigh Purvis, principal de Política de Medicamentos Recetados en el Instituto de Política Pública de AARP.​​ Los CMS esperan que la prima mensual promedio de la Parte D para los planes de Medicare Advantage con cobertura de medicamentos disminuya a $11.50 en el 2026 después de que se apliquen los reembolsos.

Se espera que la prima mensual promedio de la Parte D independiente sea de $34.50 el próximo año, una disminución de casi el 10% respecto al 2025. Las primas reales de la Parte D podrían diferir ya que el promedio abarca grandes variaciones de precios.​

La ley de la Parte D proporciona una cobertura más generosa

Una ley aprobada en el 2022 (en inglés) rediseñó el beneficio de la Parte D para proporcionar una cobertura de medicamentos más generosa, limitando el gasto de bolsillo para los medicamentos cubiertos a $2,100 el próximo año y limitando los aumentos futuros de las primas. La legislación también trasladó más responsabilidad de los costos de la Parte D del Gobierno a las aseguradoras y a las compañías de medicamentos de marca.

Para ayudar a facilitar la transición para las aseguradoras y mantener las primas estables en el 2025, los CMS dieron a los planes independientes la opción de inscribirse en un programa que les proporcionaba un incentivo monetario para mantener las tarifas estables. El programa se ha reducido para el 2026, lo que se esperaba que aumentara las primas de la Parte D para los planes independientes. Pero eso no sucedió.

La cantidad de planes que tendrán un aumento sustancial en la prima está, de alguna manera, inclinando el costo promedio de todos los planes hacia un incremento general en la prima”, dice Stengel. Pero “también hay planes que tendrán una disminución en la prima".

Los beneficiarios deben comparar las opciones de cobertura

Los planes de Parte D de Medicare y los planes de Medicare Advantage pueden hacer otros cambios en la cobertura que afectan tus costos de medicamentos, por lo que comparar planes durante la inscripción abierta sigue siendo importante.

“Es realmente importante ver cómo está cambiando [tu] plan”, dice Stengel. “Cada plan se verá diferente".

Los planes de la Parte D independientes que se ofrecen pueden variar por región geográfica, y Estados Unidos se ha dividido en 34 regiones. El buscador de planes de Medicare te permite identificar todas las opciones en tu área, dicen los expertos. 

Los consejeros de tu Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud (SHIP) local también pueden proporcionarte una lista de los planes de la Parte D disponibles para ti.

generic-video-poster

 

Únete a nuestra lucha para proteger Medicare

AARP trabaja para fortalecer Medicare. Esto es lo que puedes hacer para ayudar.

  • Inscríbete para convertirte en un activista de AARP y recibir las últimas noticias y alertas sobre los temas que más te importan.
  • Descubre más sobre cómo luchamos por ti ante el Congreso y en todo el país.
  • Consulta la última investigación de AARP (en inglés) sobre Medicare y otros temas
  • AARP es tu defensora incansable en los asuntos importantes para las personas mayores de 50. Hazte socio o renueva tu membresía hoy.

Si planeas usar un agente o intermediario de Medicare para ayudar a seleccionar la cobertura, entiende que ellos no están obligados a informarte de todas tus opciones de cobertura, y reciben comisiones y bonos basados en la inscripción de las aseguradoras que representan. Esto podría afectar sus consejos y recomendaciones de cobertura.

%{postComment}%

Tony Pugh es un escritor y editor galardonado que cubre temas de Medicare para AARP. También ha escrito para Bloomberg Law y ha sido corresponsal nacional para los periódicos de Knight Ridder/McClatchy. 

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • Hands using calculator
    Trabajo y finanzas

    Calculadora para la jubilación

    Investiga cuánto necesitarás para la jubilación

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Doctor fitting hear aids for a man wearing glasses and a blue sweater
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    AARP® Hearing Solutions™ provided by UnitedHealthcare® Hearing

    Hasta un 50% de descuento en audífonos recetados, un examen de audición gratuito y mucho más

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • woman and man walking outside, man arm around woman's shoulder, woman kissing man on cheek, he is wearing glasses and smiling
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Seguro

    Planes de seguro de la vista de VSP®, de AARP®

    Ahorro promedio anual de $350 para socios

    Learn More
    See more Seguro offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >