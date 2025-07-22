Centro de Privacidad de AARP

Centro de recursos
En AARP, estamos completamente dedicados a proteger tu privacidad y asegurarnos de que tengas control total sobre tu información personal. Nuestro Centro de Privacidad te proporciona información clara y accesible sobre tus derechos y cómo protegemos tus datos.
Te animamos a explorarlo y descubrir los pasos proactivos que tomamos para mantener tu información segura. Juntos, estamos formando un futuro donde tu privacidad está segura y siempre tienes el control.
Jaye Campbell
Oficial principal de Privacidad
Conoce tus derechos de privacidad y qué acciones puedes tomar con respecto a tu información personal.
(Algunos enlaces están disponibles solo en inglés.)
Conoce cómo controlar tu perfil y tus comunicaciones en línea con AARP.
Conoce cómo optar por no participar en anuncios dirigidos y en la recopilación de datos al tomar medidas en sitios de terceros.
Limita los anuncios utilizando la herramienta de "AdChoices" de la Alianza de Publicidad Digital (DAA, Digital Advertising Alliance).
Conoce más sobre Google Analytics y cómo optar por no participar en su recolección de datos.
