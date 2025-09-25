La cocina tradicional latina, medicina para el cuerpo y el alma

Cuando la abuela insistía en que nos tomáramos aquella sopa espesa y humeante, cargada de viandas y vegetales; o esos frijoles con aroma a hierbas frescas, sabía que nos estaba alimentando muy bien. Y es que, de la yuca a una extensa variedad de papas, el plátano, la quinua, el gandul y muchos otros, la cocina tradicional latina cuenta con ingredientes ricos en nutrientes, bajos en grasa y sin gluten. Una herencia indígena y africana que ha sido un tesoro en medio de la pandemia de la COVID-19, cuando nos hemos visto obligados a cocinar más buscando no solo salud, sino también un bajo costo.

Son alimentos que sanan, explica Gabriela Álvarez-Martinez, chef y fundadora de Liberation Cuisine (en ingés). “Mi familia no solamente comía saludable, comíamos para sanarnos, usábamos la comida como medicina. Yo aprendí bien temprano que la comida se puede usar de esa forma”, dice la chef.

Álvarez-Martinez, quien estudió en The Natural Gourmet Institute for Health and Culinary Arts en Nueva York, fundó su compañía con el objetivo de ofrecer comida caribeña, y en especial puertorriqueña, saludable. Para ella, es imprescindible combatir una percepción generalizada y errónea que existe sobre la cocina latina en este país. “Nos han dicho que la comida puertorriqueña no es saludable, que tenemos que comer otras cosas que se comen en EE.UU. y Europa”, dice Álvarez-Martinez, quien sugiere crear conciencia, liberarse de este tipo de planteamientos y retomar las tradiciones de nuestros ancestros.

Volver a esas raíces de la cocina tradicional ha sido un beneficio que nos ha dejado la cuarentena; retomar las sazones tradicionales, hornear más, preparar los alimentos de manera más saludable y escoger los más nutritivos. “Al dejar de cocinar, obviamente, dejamos de usar hierbas y especias; y si no las usamos terminamos agregando más aceite y sal para que la comida sepa rica”, explica Manuel Villacorta, dietista registrado y autor de varios libros de nutrición. Hierbas como el orégano, el cilantro, la albahaca o el perejil dan sabor a la comida sin añadir calorías; asimismo las especias como el achiote o la vainilla y los condimentos naturales como los ajíes, las cebollas y el ajo.

El secreto: Las combinaciones de alimentos

La combinación de alimentos nutritivos y no solo de estos, sino de las distintas cocinas es uno de los secretos para redescubrir nuestras raíces culinarias, según plantea el chef Ronaldo Linares, autor del libro Chef Ronaldo's Sabores de Cuba: Diabetes-Friendly Traditional and Nueva Cubano Cuisine (en inglés). “Puedes mezclar un plato peruano con colombiano, uno puertorriqueño con mexicano, español con cubano y esa unión de sabores nos abre las puertas a la riqueza de la gastronomía latinoamericana”, explica.

En definitiva, la base del multiculturalismo culinario en Estados Unidos es “adaptase, maridar y mezclar”, explica el chef peruano Diego Oka, del restaurante La Mar, en Miami. Oka se especializa en la cocina nikkei, una fusión de comida peruana y japonesa. “Adaptarse a descubrir otros ingredientes que replican nuestros sabores es importante ya que el sabor de nuestros productos también cambia al cultivarse en otro suelo, pero aun así podemos acercarnos a lo auténtico de nuestras cocinas”, añade.

A continuación, AARP en español repasa, con expertos en el tema, trece combinaciones de alimentos de las cocinas tradicionales latinas que no solo son exquisitos, sino que te ayudarán a fortalecer tu sistema inmunológico porque están repletos de nutrientes: