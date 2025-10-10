Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

Inscripción abierta de Medicare: todo lo que necesitas saber

Cuándo comienza y termina, cómo elegir un plan de la Parte D de Medicare o Medicare Advantage y por qué es importante comparar tus opciones este año.

Por

Tony Pugh y Dena Bunis,

 
Updated 09 de octubre de 2025
AARP
Revisado por

Cristina Boccuti, M.A., MPP

Comments
Published 21 de septiembre de 2022
/ Updated 09 de octubre de 2025
Una mujer en su computadora
AARP (Fuente: Getty Images (2))

Puntos principales

Cada octubre, Medicare les da a sus más de 69 millones de beneficiarios la oportunidad de revisar su cobertura y hacer cambios para el próximo año.

Si bien los expertos dicen que muchos beneficiarios pasan por alto esta oportunidad, evaluar tus opciones este año es especialmente importante debido a los grandes cambios que se producirán en Medicare en el 2026.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Si estás satisfecho con tu plan actual de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare o tu plan Medicare Advantage, puedes dejar tu cobertura tal como está. Pero los costos y la cobertura de este seguro privado pueden cambiar significativamente de un año a otro, y las compañías pueden entrar o salir de ciertas áreas geográficas o decidir dejar de ofrecer planes por completo.

Comparar tus opciones siempre es una buena idea, especialmente si tu salud ha cambiado.

"La mayoría de las personas no prestan mucha atención al período de inscripción abierta, y eso puede tener un costo", dice Tricia Neuman, vicepresidenta sénior y directora ejecutiva del Programa de Política de Medicare de la organización sin fines de lucro sin afiliación política, KFF. Neuman dice que los beneficiarios pueden ahorrar cientos, o incluso miles, de dólares al encontrar un medicamento recetado o un plan Medicare Advantage que se adapte mejor a sus necesidades.

¿Cuándo es el período de inscripción abierta de Medicare?

El período de inscripción abierta de Medicare ocurre del 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año. Tus selecciones de cobertura entran en vigor el 1.º de enero del 2026.

La inscripción abierta de este año para la cobertura del 2026 es particularmente importante. El próximo año será la primera vez que los beneficiarios puedan disfrutar de precios más bajos negociados por el Gobierno en 10 medicamentos recetados costosos cubiertos en los planes de la Parte D.

Se proyecta que la prima promedio para un plan de recetas independiente de la Parte D (una oferta de seguros privados para beneficiarios de Medicare Original) será de $34.50 por mes el próximo año, una disminución de $3.81 con respecto al 2025 y un ahorro proyectado de casi $46 al año. Tu prima podría ser más alta o más baja; el promedio es el punto medio de la suma de todos los planes dividida por el número de planes.

La firma de consultoría de atención médica con sede en Washington, Avalere Health, examinó los datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y llegó a un promedio proyectado diferente para el 2026 para los planes de la Parte D: $50.41 al mes, un aumento del 32% desde su promedio estimado de $38.10 para el 2025, lo que sumaría $147.72 más anualmente.

Se proyecta que la prima total promedio de la Parte D para los planes de Medicare Advantage con cobertura de medicamentos recetados caerá de $13.32 en el 2025 a $11.50 en el 2026 después de aplicar los reembolsos del programa de Medicare Advantage. La agencia espera que la prima promedio para todos los tipos de planes de Medicare Advantage disminuya de $16.40 en el 2025 a $14 en el 2026.

En el 2026, los inscritos en la Parte D de Medicare y en los planes de Medicare Advantage tienen un límite de gasto anual de $2,100 de su propio bolsillo en recetas cubiertas. Eso es un aumento de $100 respecto al 2025.

Pero las aseguradoras pueden hacer otros cambios en sus costos y cobertura, así que investiga tus opciones cuidadosamente. Si te pierdes el período de inscripción abierta, es posible que no tengas otra oportunidad hasta el próximo año para cambiarte, excepto en circunstancias limitadas.

Una de esas circunstancias es un período especial de inscripción temporal planificado para personas que elijan un plan de Medicare Advantage basado en información incorrecta del directorio de proveedores de red (en inglés) en el buscador de planes de Medicare del 2026.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

¿Qué cambios puedo hacer durante la inscripción abierta?

Si tienes Medicare Original:

  • Puedes inscribirte en un plan de medicamentos recetados de la Parte D o cambiar de un plan de la Parte D a otro.
  • Puedes dejar Medicare Original y elegir un plan Medicare Advantage privado.

Si tienes Medicare Advantage:

  • Puedes cambiar de un plan Medicare Advantage a otro.
  • Puedes dejar Medicare Advantage por Medicare Original y elegir un plan de medicamentos recetados de la Parte D.

Puedes tener una segunda oportunidad para hacer cambios durante el período especial de inscripción de Medicare Advantage del 1.º de enero al 31 de marzo. Eso incluye cambiar de un plan de Medicare Advantage a otro o volver a Medicare Original y obtener un plan independiente de la Parte D para medicamentos recetados.

Seguro

Planes de seguro de la vista de VSP®, de AARP®

Ahorro promedio anual de $350 para socios

Ver detalles
Ver todo
See more Seguro offers >

Y solo para el 2026, hay planes para permitir que los beneficiarios se reinscriban en la cobertura si su inscripción en Medicare Advantage a través del buscador de planes de Medicare se basó en información incorrecta en el nuevo directorio de proveedores de Medicare Advantage del buscador de planes de Medicare.

¿Cómo me preparo para las decisiones sobre la inscripción abierta?

Si tienes Medicare Original, la mayoría de las personas compran un plan de la Parte D separado para cubrir sus medicamentos recetados. Revisar tus opciones de la Parte D cada año es importante para asegurarte de tener el mejor plan para el próximo año.

Primero, revisa tu notificación anual de cambio. Si tienes la Parte D, tu plan debe enviarte una notificación antes de finales de septiembre detallando las actualizaciones a tus costos y cobertura. Asegúrate de que tus medicamentos recetados sigan cubiertos y averigua si tus primas y otros gastos de bolsillo aumentarán.

Aprende cómo AARP lucha por ti

En Medicare, Seguro Social y otros temas importantes para personas mayores de 50 años, AARP es tu defensora incansable.

  • Únete para ayudar a proteger estos programas.
  • Conoce cómo AARP trabaja todos los días por ti en el Congreso y en todo el país.
  • Consulta las investigaciones más recientes de AARP sobre Medicare y otros temas.

A continuación, revisa todas las opciones de la Parte D en tu área. Usa el buscador de planes de Medicare para compararlos.

  • Confirma que el plan incluya todos tus medicamentos. Pueden cambiar su lista de medicamentos cubiertos, llamada formulario, de un año a otro. Si tus medicamentos no están listados, no estarán sujetos al límite de gasto de $2,100 del 2026.
  • Verifica cuánto podrías pagar en total —primas más gastos de bolsillo— por tu cobertura de la Parte D. Un plan con primas bajas puede tener gastos totales más altos si la cantidad que tienes que pagar por tus recetas después de haber cumplido con tu deducible es alta.
  • Asegúrate de que tus farmacias preferidas estén incluidas.
  • Averigua si tus medicamentos tienen requisitos de cobertura, como autorización previa o terapia escalonada.

Si tienes Medicare Advantage, esta alternativa de seguro privado a Medicare Original, también conocida como Parte C, agrupa las Partes A, B y, generalmente, la D.  

  • Primero, lee tu carta. Los planes Medicare Advantage envían a los socios una notificación anual de cambio antes de finales de septiembre de cada año. La notificación explica los cambios en beneficios, costos, medicamentos cubiertos y redes de proveedores que entran en vigor el 1.º de enero.
  • Luego, compara los planes de Medicare Advantage en tu área usando el buscador de planes de Medicare y su nuevo directorio de proveedores dentro de la red de Medicare Advantage. Investiga detalles como:  
  • Primas y costos de bolsillo para tu atención médica usual.
  • La lista de proveedores dentro de la red de un plan.
  • Medicamentos cubiertos y cuánto pagarás por ellos.
  • Médicos, instalaciones y otros proveedores. Revisa el sitio web del plan o pregúntales a tus médicos si participan.
  • Cargos adicionales por proveedores o instalaciones fuera de la red. Algunos planes imponen copagos más altos si no usas a los participantes en su lista. Otros no cubren a proveedores fuera de la red excepto en casos de emergencia.
  • El límite máximo de un plan para los costos de bolsillo de la atención médica. Los planes Medicare Advantage deben limitar sus gastos de la Parte A y la Parte B, a diferencia del límite de $2,100 para medicamentos recetados. En el 2026, el límite es de $9,250 para servicios dentro de la red, $13,900 para una combinación de servicios dentro y fuera de la red. Esto es una disminución de $100 en ambas áreas. Los planes pueden establecer un límite más bajo si lo desean.
  • Posibles disposiciones especiales para enfermedades crónicas.
  • La calificación de estrellas del plan, que se califica utilizando varias medidas de calidad.
  • Si el plan ofrece otra cobertura complementaria, como atención dental, auditiva y de la vista.

¿Por qué cambiar entre Medicare Original y Medicare Advantage?

Medicare Original a Medicare Advantage. Los planes todo en uno de Medicare Advantage para atención médica y medicamentos recetados pueden resultarte interesantes, pero asegúrate de que tus proveedores participen. De lo contrario, podrías pagar más o no tener cobertura fuera de la red.

Probablemente tendrás que pasar por obstáculos adicionales para obtener parte de la atención que deseas: los planes Medicare Advantage pueden requerir más autorizaciones previas que Medicare Original antes de cubrir algunos servicios, y es posible que necesites una derivación de tu médico para ver a especialistas.

Medicare Advantage a Medicare Original. Si vuelves a Medicare Original, puedes usar cualquier proveedor participante y elegir un plan independiente de la Parte D.

Necesitarás pagar una prima separada para la Parte D. Y si reúnes los requisitos, puedes comprar una póliza complementaria de Medicare, o Medigap, para ayudar con los deducibles y copagos de Medicare, también por una prima separada.

Medigap no es parte de la inscripción abierta anual. Se puede comprar una póliza en cualquier momento del año.

Sin embargo, las aseguradoras de Medigap en la mayoría de los estados pueden rechazarte o cobrarte más debido a enfermedades preexistentes si han pasado más de seis meses desde que te inscribiste en la Parte B de Medicare, a menos que seas apto para un período de emisión garantizada, como cambiar de opinión dentro de los 12 meses de elegir Medicare Advantage o mudarte fuera del área de servicio de tu plan por primera vez.  

Obtén ayuda para elegir un plan de Medicare

Los siguientes recursos pueden ayudar a la hora de tomar decisiones sobre la inscripción abierta.

Los Programas Estatales de Asistencia de Seguros de Salud (SHIP, en inglés) están disponibles en cada estado para brindar asistencia personalizada por parte de consejeros capacitados y seminarios grupales durante la temporada de inscripción abierta. Pueden informarte sobre las normas específicas de cada estado y ayudarte a determinar si reúnes los requisitos para recibir ayuda financiera con las primas y los costos de bolsillo.

El buscador de planes de Medicare compara todos los planes de la Parte D y Medicare Advantage en tu área. También puedes llamar al 800-MEDICARE (800-633-4227) o usar su herramienta de chat en vivo las 24 horas del día, los siete días de la semana, excepto algunos feriados federales.

Contribución: Kimberly Lankford

%{postComment}%

Este artículo, originalmente publicado el 22 de septiembre del 2022, se actualizó con información sobre la temporada de inscripción abierta del 2026.

Tony Pugh es un escritor y editor premiado que cubre temas de Medicare para AARP. También cubrió Medicare para Bloomberg Law y como corresponsal nacional para Knight Ridder/McClatchy Newspapers.



Dena Bunis informaba sobre temas relativos a Medicare, atención de la salud, políticas en materia de salud y el Congreso. También escribió la columna "Medicare Made Easy" para AARP Bulletin. Periodista galardonada, Bunis trabajó durante décadas para diarios metropolitanos, incluyendo como jefa de la oficina de Washington del Orange County Register y como redactora sobre políticas de salud y lugares de trabajo para Newsday.



Cristina Boccuti, vicepresidenta a cargo de seguridad de salud en el Instituto de Políticas Públicas de AARP, trabajó anteriormente en West Health, la Kaiser Family Foundation, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., la Comisión Asesora de Pagos de Medicare, The Urban Institute y la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. Obtuvo su maestría en Patología del Habla y Lenguaje de la Universidad George Washington y su maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Valor y Beneficios
para Socios de AARP
 

Ver Todo

  • Hands using calculator
    Finanzas

    Calculadora para la jubilación

    Investiga cuánto necesitarás para la jubilación

    Learn More
    See more Finanzas offers >
  • El servicio Alexa Emergency Assist, de Amazon, junto a un teléfono celular con respuesta urgente en la pantalla
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Prestación de cuidados

    Servicio Alexa Emergency Assist, de Amazon

    25% de descuento en planes de suscripción de asistencia de emergencia

    Learn More
    See more Prestación de cuidados offers >
  • older woman with white hair talking to older female doctor in white coat using a tablet in doctor office setting
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    Oak Street Health Primary Care

    Servicios de atención primaria para adultos beneficiarios de Medicare

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >