Cada octubre, Medicare les da a sus más de 69 millones de beneficiarios la oportunidad de revisar su cobertura y hacer cambios para el próximo año.

Si bien los expertos dicen que muchos beneficiarios pasan por alto esta oportunidad, evaluar tus opciones este año es especialmente importante debido a los grandes cambios que se producirán en Medicare en el 2026.

Si estás satisfecho con tu plan actual de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare o tu plan Medicare Advantage, puedes dejar tu cobertura tal como está. Pero los costos y la cobertura de este seguro privado pueden cambiar significativamente de un año a otro, y las compañías pueden entrar o salir de ciertas áreas geográficas o decidir dejar de ofrecer planes por completo.

Comparar tus opciones siempre es una buena idea, especialmente si tu salud ha cambiado.

"La mayoría de las personas no prestan mucha atención al período de inscripción abierta, y eso puede tener un costo", dice Tricia Neuman, vicepresidenta sénior y directora ejecutiva del Programa de Política de Medicare de la organización sin fines de lucro sin afiliación política, KFF. Neuman dice que los beneficiarios pueden ahorrar cientos, o incluso miles, de dólares al encontrar un medicamento recetado o un plan Medicare Advantage que se adapte mejor a sus necesidades.

¿Cuándo es el período de inscripción abierta de Medicare?

El período de inscripción abierta de Medicare ocurre del 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año. Tus selecciones de cobertura entran en vigor el 1.º de enero del 2026.

La inscripción abierta de este año para la cobertura del 2026 es particularmente importante. El próximo año será la primera vez que los beneficiarios puedan disfrutar de precios más bajos negociados por el Gobierno en 10 medicamentos recetados costosos cubiertos en los planes de la Parte D.

Se proyecta que la prima promedio para un plan de recetas independiente de la Parte D (una oferta de seguros privados para beneficiarios de Medicare Original) será de $34.50 por mes el próximo año, una disminución de $3.81 con respecto al 2025 y un ahorro proyectado de casi $46 al año. Tu prima podría ser más alta o más baja; el promedio es el punto medio de la suma de todos los planes dividida por el número de planes.

La firma de consultoría de atención médica con sede en Washington, Avalere Health, examinó los datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y llegó a un promedio proyectado diferente para el 2026 para los planes de la Parte D: $50.41 al mes, un aumento del 32% desde su promedio estimado de $38.10 para el 2025, lo que sumaría $147.72 más anualmente.

Se proyecta que la prima total promedio de la Parte D para los planes de Medicare Advantage con cobertura de medicamentos recetados caerá de $13.32 en el 2025 a $11.50 en el 2026 después de aplicar los reembolsos del programa de Medicare Advantage. La agencia espera que la prima promedio para todos los tipos de planes de Medicare Advantage disminuya de $16.40 en el 2025 a $14 en el 2026.

En el 2026, los inscritos en la Parte D de Medicare y en los planes de Medicare Advantage tienen un límite de gasto anual de $2,100 de su propio bolsillo en recetas cubiertas. Eso es un aumento de $100 respecto al 2025.

Pero las aseguradoras pueden hacer otros cambios en sus costos y cobertura, así que investiga tus opciones cuidadosamente. Si te pierdes el período de inscripción abierta, es posible que no tengas otra oportunidad hasta el próximo año para cambiarte, excepto en circunstancias limitadas.

Una de esas circunstancias es un período especial de inscripción temporal planificado para personas que elijan un plan de Medicare Advantage basado en información incorrecta del directorio de proveedores de red (en inglés) en el buscador de planes de Medicare del 2026.