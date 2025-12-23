9 maneras en que la jubilación será diferente en el 2026

La jubilación puede parecer el período más estable de tu vida, sin demandas de trabajo, sin niños que llevar de un lado a otro y mucho tiempo libre. Pero este nuevo y dinámico capítulo viene con sus propios giros y vueltas. Tu estilo de vida, expectativas y finanzas siguen cambiando. Y en el 2026, se avecinan grandes cambios, desde los pagos de Seguro Social y los gastos de Medicare hasta cómo ahorras y gastas.

Aunque la jubilación todavía esté a unos años de distancia, estos cambios podrían afectar cómo te preparas para dejar un empleo de todo el día. Aquí hay nueve cosas que afectarán el bienestar financiero de los jubilados que serán diferentes en el próximo año.

1. El Seguro Social recibe un aumento de COLA

Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento del 2.8% en sus beneficios en enero, cuando entre en vigor el ajuste por costo de vida anual (COLA). El pago mensual promedio de jubilación aumentará en aproximadamente $56, de $2,015 a $2,071, según la Administración del Seguro Social (SSA), y el beneficio promedio para un cónyuge viudo aumentará en $52, de $1,867 a $1,919.﻿​

El COLA del 2026 refleja los cambios en los precios de un conjunto de bienes y servicios de consumo desde el tercer trimestre del 2024 hasta el tercer trimestre del 2025, según lo medido por un índice de precios federal. La inflación aumentó durante ese tiempo, resultando en un incremento ligeramente mayor en comparación con el COLA de 2.5% del 2025.

Las personas que reciben beneficios de jubilación, familiares, de sobreviviente o Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) verán el aumento del COLA en sus pagos de enero. Aquellos que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un beneficio﻿ para personas con ingresos y activos muy limitados, que tienen 65 años o más, son ciegos o tienen una discapacidad y que es administrado por la SSA, recibirán su primer pago ajustado por inflación el 31 de diciembre.

El impacto del COLA en el poder adquisitivo de los beneficiarios dependerá en gran medida de las tendencias de inflación en el 2026. Si la inflación se enfría, el aumento del 2.8% en los beneficios podría proporcionar a los jubilados una modesta reserva financiera. Pero si los precios continúan subiendo, el COLA podría dejar a los beneficiarios luchando para manejar sus gastos.

2. Primas de Medicare suben casi un 10%

Un costo que afectará el COLA: las primas de Medicare. La tarifa base para Medicare Parte B, que cubre visitas al médico y otros cuidados ambulatorios, aumentará un 9.7% en el 2026, de $185 a $202.90 al mes.

La mayoría de las primas de los beneficiarios de Medicare se deducen directamente de sus pagos de Seguro Social, por lo que el aumento de la Parte B reduce efectivamente su COLA en $17.90 al mes. Las primas son más altas para lo que Medicare considera ingresos altos; en el 2026, esos son beneficiarios con ingresos superiores a $109,000 para contribuyentes individuales y $218,000 para parejas que presentan una declaración conjunta.

El deducible anual para la Parte B también está aumentando, de $257 en el 2025 a $283 en el 2026.

Las personas con cobertura de Medicare Advantage (MA) o planes de medicamentos recetados de Medicare Parte D pueden ver costos variables, ya que estos planes son proporcionados por aseguradoras privadas. Según las estimaciones de Medicare, la prima mensual promedio para un plan de MA disminuirá en $2.40 al mes, de $16.40 en el 2025 a $14.00 en el 2026.

La prima promedio para un plan independiente de medicamentos recetados de la Parte D se proyecta que será de $34.50 el próximo año, una reducción de $3.81 desde el 2025. El límite en los costos anuales de bolsillo para medicamentos recetados bajo ambas coberturas de la Parte D y la cobertura de medicamentos en los planes de MA aumentará de $2,000 a $2,100.

3. Aumentan los límites de contribución a planes de jubilación