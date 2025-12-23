Javascript is not enabled.

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

9 maneras en que la jubilación será diferente en el 2026

Cómo los cambios en el Seguro Social, Medicare, las contribuciones a los planes 401(k) y más afectarán tus finanzas.

Por

Cameron Huddleston y Deirdre Shesgreen,

 
AARP
Published 17 de diciembre de 2025
Jubilado relajándose bajo una sombrilla sobre un indicador de viento, simbolizando cambios financieros
Glenn Harvey

La jubilación puede parecer el período más estable de tu vida, sin demandas de trabajo, sin niños que llevar de un lado a otro y mucho tiempo libre. Pero este nuevo y dinámico capítulo viene con sus propios giros y vueltas. Tu estilo de vida, expectativas y finanzas siguen cambiando. Y en el 2026, se avecinan grandes cambios, desde los pagos de Seguro Social y los gastos de Medicare hasta cómo ahorras y gastas.

Aunque la jubilación todavía esté a unos años de distancia, estos cambios podrían afectar cómo te preparas para dejar un empleo de todo el día. Aquí hay nueve cosas que afectarán el bienestar financiero de los jubilados que serán diferentes en el próximo año. 

1. El Seguro Social recibe un aumento de COLA

Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento del 2.8% en sus beneficios en enero, cuando entre en vigor el ajuste por costo de vida anual (COLA). El pago mensual promedio de jubilación aumentará en aproximadamente $56, de $2,015 a $2,071, según la Administración del Seguro Social (SSA), y el beneficio promedio para un cónyuge viudo aumentará en $52, de $1,867 a $1,919.﻿​

El COLA del 2026 refleja los cambios en los precios de un conjunto de bienes y servicios de consumo desde el tercer trimestre del 2024 hasta el tercer trimestre del 2025, según lo medido por un índice de precios federal. La inflación aumentó durante ese tiempo, resultando en un incremento ligeramente mayor en comparación con el COLA de 2.5% del 2025.

Las personas que reciben beneficios de jubilación, familiares, de sobreviviente o Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) verán el aumento del COLA en sus pagos de enero. Aquellos que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un beneficio﻿ para personas con ingresos y activos muy limitados, que tienen 65 años o más, son ciegos o tienen una discapacidad y que es administrado por la SSA, recibirán su primer pago ajustado por inflación el 31 de diciembre.

El impacto del COLA en el poder adquisitivo de los beneficiarios dependerá en gran medida de las tendencias de inflación en el 2026. Si la inflación se enfría, el aumento del 2.8% en los beneficios podría proporcionar a los jubilados una modesta reserva financiera. Pero si los precios continúan subiendo, el COLA podría dejar a los beneficiarios luchando para manejar sus gastos.

2. Primas de Medicare suben casi un 10%

Un costo que afectará el COLA: las primas de Medicare. La tarifa base para Medicare Parte B, que cubre visitas al médico y otros cuidados ambulatorios, aumentará un 9.7% en el 2026, de $185 a $202.90 al mes.

La mayoría de las primas de los beneficiarios de Medicare se deducen directamente de sus pagos de Seguro Social, por lo que el aumento de la Parte B reduce efectivamente su COLA en $17.90 al mes. Las primas son más altas para lo que Medicare considera ingresos altos; en el 2026, esos son beneficiarios con ingresos superiores a $109,000 para contribuyentes individuales y $218,000 para parejas que presentan una declaración conjunta.

El deducible anual para la Parte B también está aumentando, de $257 en el 2025 a $283 en el 2026.

Las personas con cobertura de Medicare Advantage (MA) o planes de medicamentos recetados de Medicare Parte D pueden ver costos variables, ya que estos planes son proporcionados por aseguradoras privadas. Según las estimaciones de Medicare, la prima mensual promedio para un plan de MA disminuirá en $2.40 al mes, de $16.40 en el 2025 a $14.00 en el 2026.

La prima promedio para un plan independiente de medicamentos recetados de la Parte D se proyecta que será de $34.50 el próximo año, una reducción de $3.81 desde el 2025. El límite en los costos anuales de bolsillo para medicamentos recetados bajo ambas coberturas de la Parte D y la cobertura de medicamentos en los planes de MA aumentará de $2,000 a $2,100.

3. Aumentan los límites de contribución a planes de jubilación

El IRS establece límites anuales sobre la cantidad que puedes aportar a una cuenta de jubilación individual (IRA) o a un plan de jubilación en el lugar de trabajo, con múltiples niveles.

Para las cuentas IRA, el límite estándar de contribución para el año fiscal 2026 es de $7,500, un aumento desde $7,000 en el 2025. La contribución máxima adicional para quienes ahorran y tienen 50 años o más aumentará de $1,000 a $1,100, lo que significa que los adultos mayores pueden ahorrar hasta $8,600 en una IRA en el 2026. (Todavía puedes hacer una contribución que cuente para fines fiscales del 2025; la fecha límite es el 15 de abril del 2026).

Si tienes una cuenta de jubilación basada en el trabajo, como un 401(k), 403(b) o Thrift Savings Plan, el límite de contribución para el 2026 para trabajadores de 49 años o menos es de $24,500, $1,000 más que el límite del 2025. Para los planes en el lugar de trabajo, hay dos niveles de contribución adicional:

  • Los trabajadores de 50 a 59 años y de 64 años en adelante tienen un límite de contribución adicional de $8,000 en el 2026 (antes $7,500 en el 2025), para una contribución máxima de $32,500.
  • El límite de la aportación adicional especial para trabajadores de 60 a 63 años es de $11,250 (el mismo que en el 2025), para un tope total de contribución de $35,750.

4. Aumento en la deducción estándar de impuestos

El IRS aumenta la deducción estándar la mayoría de los años para tener en cuenta la inflación, y este año, el Congreso la incrementó un poco más como parte de la "One Big Beautiful Bill" (OBBB) promulgada en julio. Eso es especialmente significativo para los adultos mayores de 65 años, quienes tienen una deducción estándar mayor que los contribuyentes más jóvenes.

Estas son las deducciones estándar regulares para las declaraciones de impuestos del 2025 (las que debes presentar antes del 15 de abril del 2026):

  • Pareja casada presentando conjuntamente: $31,500 (de $29,200 en el año fiscal 2024)
  • Soltero o casado presentando por separado: $15,750 (antes $14,600)
  • Cabeza de familia: $23,625 (antes $21,﻿900)

Y aquí están las deducciones estándar para los contribuyentes de 65 años o más:

  • Casados presentando conjuntamente (si uno o ambos cónyuges tienen 65 años o más): $34,700 (de $32,300 en el 2024)
  • Soltero o casado presentando por separado: $17,750 (antes $16,550)
  • Cabeza de familia: $25,625 (antes $23,850)

5. Muchos jubilados obtienen un nuevo beneficio fiscal

Junto con la deducción estándar más alta, la OBBB incluyó un nuevo beneficio fiscal de hasta $6,000 para personas de 65 años o más que podría reducir o compensar completamente los impuestos sobre los ingresos de Seguro Social para millones de personas en el país.

La disposición, que AARP apoyó incluir en el OBBB, se aplica a personas que tengan al menos 65 años al final del 2025. Los contribuyentes individuales que reúnan los requisitos, con un ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) de hasta $75,000, y los cónyuges que presenten una declaración conjunta con un MAGI combinado de hasta $150,000, pueden deducir hasta $6,000 cada uno de sus ingresos tributables.

La deducción se reduce en niveles de ingresos más altos, hasta $175,000 para declarantes solteros y $250,000 para parejas. Por encima de esos umbrales, la deducción no se aplicará. También es temporal: bajo el OBBB, esto está programado para finalizar después del año fiscal 2028.

6. Edad plena de jubilación cambia

Bajo una ley que el Congreso aprobó en 1983, la edad plena de jubilación (FRA) para el Seguro Social —la edad a la que puedes reclamar el 100% del beneficio de jubilación calculado a partir de tus ingresos de por vida— ha estado aumentando gradualmente de 65 a 67, según el año de nacimiento. Ese cambio prolongado está casi completo.﻿

La FRA se establecerá en 67 para las personas nacidas en 1960 y después, pero para aquellos nacidos en 1959, es de 66 años y 10 meses. La alcanzarás en el 2026 si naciste entre el 2 de marzo de 1959 y el 1.º de enero de 1960.

7. Ajuste de la "prueba de ingresos" del Seguro Social

Si reclamas beneficios de jubilación del Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación y continúas trabajando, tus pagos pueden reducirse temporalmente, pero solo si tus ingresos anuales de trabajo superan un cierto límite. Así es como funciona esta prueba de ingresos en el 2026:

  • Si alcanzarás la edad plena de jubilación en un año futuro, el límite de ingresos para el 2026 es de $24,480 (de $23,400 en el 2025). El Seguro Social retiene $1 en beneficios por cada $2 en ingresos por encima del límite.
  • Si alcanzarás la edad plena de jubilación en el 2026, el umbral es de $65,160 (antes $62,160). La retención en este caso es menor: $1 en beneficios por cada $3 en ganancias por encima del límite.

Al cumplir la edad plena de jubilación, el límite de ingresos se elimina. Recibirás el pago mensual completo que te corresponde, sin deducción por ingresos de trabajo, y la SSA recalcula tu monto de beneficio para compensar la retención pasada.

8. Retiros sin penalidades para seguro de cuidados a largo plazo

Sacar dinero de un plan de ahorros para la jubilación generalmente conlleva una penalización del 10% si eres menor de 59½ años. A partir del 29 de diciembre del 2025, hay una excepción para retiros hechos para pagar seguros de cuidados a largo plazo

Bajo una disposición de la Ley SECURE 2.0, una ley federal del 2022 diseñada para promover la preparación para la jubilación, los ahorradores menores de 59½ años pueden retirar hasta $2,500 por año de una cuenta IRA, un plan 401(k) y otros planes de jubilación sin penalización para cubrir primas de una póliza de cuidados a largo plazo de "alta calidad". (Los retiros aún están sujetos a impuestos sobre los ingresos regulares). Consulta con tu proveedor de seguros para ver si tu póliza cualifica bajo la ley.

9. Nuevos límites para donaciones caritativas calificadas

El IRS permite a las personas de 70½ años en adelante hacer una distribución benéfica calificada (QCD) directamente desde una cuenta IRA y excluirla de sus ingresos tributables. El límite para esta donación está aumentando de $108,000 en el año fiscal 2025 a $111,000 en el 2026.

Además de reducir tu factura de impuestos, tales donaciones cuentan para las distribuciones mínimas requeridas (RMD) que debes tomar de un IRA tradicional a partir de los 73 años. Si tomas tu retiro obligatorio en forma de una donación benéfica calificada, es libre de impuestos, siempre y cuando hagas la donación directamente desde tu cuenta IRA a la organización benéfica. No tienes que hacer un reclamo detallado para reclamar una donación benéfica calificada, como lo harías si estás tomando donaciones caritativas del 2025 como deducciones fiscales regulares.

Cameron Huddleston es una periodista de finanzas personales premiada y autora de Mom and Dad, We Need to Talk: How to Have Essential Conversations With Your Parents About Their Finances. Su trabajo ha aparecido en Kiplinger.com, Kiplinger's Personal Finance, Forbes Advisor, Chicago Tribune, Business Insider y muchas otras publicaciones impresas y digitales.

Deirdre Shesgreen es una escritora y editora de AARP que cubre temas del Seguro Social. Anteriormente trabajó como editora de noticias estatales para AARP Bulletin y como reportera y editora en USA Today, el St. Louis Post-Dispatch y otras publicaciones. 

