Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

7 grandes cambios para la temporada de impuestos del 2026

Lo que debes saber sobre las nuevas deducciones de la nueva ley (One Big Beautiful Bill) y otros beneficios fiscales clave.

Por

Rocky Mengle, 

 
Updated 08 de diciembre de 2025
AARP
Published 19 de noviembre de 2025
/ Updated 08 de diciembre de 2025
ilustración de dinero, calculadora y una nota que lee “cambios fiscales”
AARP

Si estás tratando de aumentar o estirar tus ahorros para la jubilación, cada dólar que puedas mantener en tu bolsillo cuenta. Para ayudar con ese esfuerzo, la temporada de impuestos del 2026 llega con una serie de cambios que podrían reducir tu factura impositiva del 2025.

La mayoría de los cambios son productos de la One Big Beautiful Bill (OBBB), el proyecto convertido en ley el 4 de julio. Si cumples con los requisitos, puedes aprovechar las nuevas reglas fiscales cuando presentes tu declaración de impuestos sobre los ingresos federales para el 2025, que vence el 15 de abril del 2026.

Si estás jubilado o acercándote a la jubilación, aquí hay siete cambios fiscales que podrían ahorrarte mucho dinero.

1. Deducción estándar más alta

Si —como la mayoría de las personas—, reclamas la deducción estándar en tu declaración de impuestos, probablemente sepas que aumenta cada año para tener en cuenta la inflación. Pero puede que no sepas que la OBBB añadió un aumento extra del 5% a la deducción estándar ajustada por inflación para el año fiscal 2025. Por ejemplo, una pareja casada que reclame la deducción estándar en una declaración conjunta puede reducir sus ingresos tributables en $1,500 adicionales.

Si tienes 65 años o más, o eres ciego, obtienes una deducción estándar más grande: $2,000 adicionales para declarantes solteros y cabezas de familia, o $1,600 más por cada cónyuge que cumpla los requisitos en una declaración conjunta (para un total de $3,200). La deducción extra se duplica para aquellos que tienen más de 65 años y son ciegos, a $4,000 para un individuo y $3,200 por cada cónyuge que resulte apto y presente conjuntamente.

2. Nueva deducción para contribuyentes mayores

Si tienes 65 años o más al final del 2025, podrías recibir una nueva deducción federal del impuesto sobre los ingresos de hasta $6,000 si presentas una declaración individual, o hasta $12,000 si tu cónyuge también tiene 65 años o más y presentan conjuntamente.

No todos los mayores de 65 años recibirán la deducción completa, o alguna deducción en absoluto. La cantidad que puedes deducir depende de tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI): tu ingreso bruto ajustado total, más ciertos ingresos libres de impuestos para personas que viven fuera del país. Si tu MAGI es mayor de $75,000 ($150,000 para declarantes conjuntos), la deducción se reduce gradualmente en 6 centavos por cada dólar sobre esa cantidad.

Supongamos que tienes 70 años y eres soltero. Si tu MAGI es de $80,000 —$5,000 sobre el límite de $75,000 para declarantes solteros— tu deducción se reduce en $300. Eso baja tu deducción a $5,700.

No puedes reclamar la nueva deducción si tu MAGI es de $175,000 o más ($250,000 o más para declarantes conjuntos).

La nueva deducción para las personas de 65 años o más es separada de la deducción estándar básica y la deducción estándar adicional para personas de 65 años o más. De hecho, los contribuyentes que reúnan los requisitos pueden reclamar la nueva deducción —ya sea que tomen la deducción estándar o una deducción detallada en su declaración— pero solo se ofrece hasta el año fiscal 2028, cuando esta disposición del OBBB expira.

3. Límite más alto para la deducción SALT

Si haces una deducción detallada en tu declaración de impuestos, puedes deducir ciertos impuestos estatales y locales (SALT) que pagaste durante el año. Esto incluye impuestos sobre la renta o ventas estatales y locales (el que sea más alto), impuestos sobre bienes raíces e impuestos sobre propiedades personales calificadas.

La deducción SALT estaba limitada a $10,000 desde el 2018 hasta el 2024, pero el límite para el año fiscal 2025 sube a $40,000 para personas solteras y parejas casadas que presentan conjuntamente ($20,000 por persona para parejas casadas que presentan por separado). El límite aumentará un 1% cada año hasta el 2029. Luego volverá a $10,000 en el 2030.

El límite más alto facilita deducir completamente tus impuestos estatales y locales, y podría hacer que una deducción detallada sea una mejor opción que la deducción estándar para algunas personas. Pero hay un inconveniente: las personas con ingresos más altos podrían no poder usar el límite aumentado.

Para el año fiscal 2025, el límite de $40,000 se reduce en 30 centavos por cada dólar de MAGI sobre $500,000 ($250,000 para personas casadas que presentan por separado), hasta un mínimo de $10,000. Además, los límites de umbral de MAGI aumentarán en un 1% cada año hasta el 2030.

4. Nueva deducción por intereses de préstamos para automóvil

Si sacaste un préstamo en el 2025 para comprar un automóvil nuevo (no usado), minivan, van, SUV, camioneta o motocicleta, podrías deducir hasta $10,000 de interés pagado durante el año.

La advertencia: Para optar al mismo, el ensamblaje final del vehículo debe haber tenido lugar en Estados Unidos, y debe pesar menos de 14,000 libras. (Para averiguar dónde se ensambló tu automóvil, ingresa el número de identificación del vehículo en el Decodificador de VIN (en inglés) de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. La ubicación del ensamblaje se listará en la sección de "Otra información").

La deducción se reduce gradualmente según tus ingresos. Una vez que tu MAGI supera los $100,000 ($200,000 para declarantes conjuntos), la deducción se reduce en $200 por cada $1,000 (o fracción) sobre el umbral aplicable. Ya no podrás optar por la deducción si pagaste $10,000 en intereses durante el año y tu MAGI es de $150,000 o más ($250,000 o más para declarantes conjuntos). 

Al igual que con la nueva deducción para personas de 65 años o más, puedes reclamar la deducción de intereses del préstamo de automóvil, ya sea que detalles o no, pero la deducción está disponible solo para los años fiscales del 2025 al 2028.

Tu prestamista está obligado a proporcionarte un estado de cuenta antes del 31 de enero del 2026, indicando la cantidad total de intereses que pagaste en tu préstamo de automóvil en el 2025.

5. Contribuciones de recuperación más grandes al 401(k) si tienes entre 60 y 63 años

Solo puedes contribuir una cierta cantidad cada año a una cuenta de jubilación en el trabajo, como un 401(k), 403(b) o plan 457. Para el 2025, el límite básico de contribución para tales planes es de $23,500. Los trabajadores de 50 años o más pueden agregar otros $7,500 —una contribución de "recuperación"— para un máximo de $31,000.

Aquí está el gran cambio que comienza este año fiscal: los ahorradores que tienen entre 60 y 63 años al final del año pueden hacer una contribución de recuperación aún mayor de hasta $11,250, para un total de $34,750. La mayor contribución de recuperación para este grupo fue parte de la Ley SECURE 2.0, una ley federal del 2022 diseñada para promover el ahorro para la jubilación.

Aunque este límite "superdimensionado" puede ayudar a aumentar tus ahorros para la jubilación a medida que te acercas a la jubilación, también puede afectar tu factura de impuestos si tienes un plan tradicional 401(k), 403(b) o 457. Esto se debe a que cualquier dinero que se saque de tu cheque de pago y se ponga en un 401(k) tradicional o plan similar no se incluye en tus ingresos tributables.

Las contribuciones a una cuenta Roth 401(k), 403(b) o plan 457 se incluyen en tus ingresos tributables. Pero a diferencia de los retiros de una cuenta tradicional, generalmente no tienes que pagar impuestos cuando sacas dinero de una cuenta Roth en la jubilación.

6. Nueva deducción para trabajadores con propinas

Si aún no has dejado la fuerza laboral, o estás tomando algunas horas de trabajo en la jubilación para ganar un poco de dinero extra, podrías beneficiarte de una nueva deducción de la nueva ley para propinas en efectivo recibidas en el trabajo.

Todo dependerá de tu ocupación y empleador. Debes haber recibido propinas mientras realizabas un trabajo que "habitualmente y regularmente" involucraba propinas antes del 2025, como mesero, barman, peluquero, conductor de viajes compartidos o camarera de hotel. El sitio web del Departamento del Tesoro tiene una lista completa de trabajos que califican (en inglés).

Asumiendo que tienes un trabajo que califica y no trabajas para un STTB, podrías deducir hasta $25,000 de propinas en efectivo que recibiste en el 2025. La deducción se reduce gradualmente si tu MAGI supera $150,000 ($300,000 para declarantes conjuntos), disminuyendo $100 por cada $1,000 de MAGI sobre el umbral. La deducción se reduce a $0 si tu MAGI es mayor de $400,000 ($550,000 en una declaración conjunta).

Puedes reclamar la deducción de propinas ya sea que detalles o no en tu declaración. (Si estás casado, debes presentar una declaración conjunta para reclamarla).

La deducción está disponible para los años fiscales 2025 al 2028.

7. Nueva deducción por pago de horas extras

El OBBB creó otro nuevo beneficio fiscal para las personas que aún están trabajando: la deducción por horas extras.

Permite a los trabajadores deducir hasta $12,500 (o hasta $25,000 para quienes presentan una declaración conjunta) en compensación por horas extras de sus ingresos tributables. Pero, al igual que con la deducción para trabajadores con propinas, la deducción por horas extras se reduce en $100 por cada $1,000 de MAGI sobre $150,000 ($300,000 para declaraciones conjuntas), luego disminuyendo a $0 si tu MAGI es de $275,000 o más ($550,000 o más para quienes presentan una declaración conjunta).

Al igual que la deducción para trabajadores que reciben propinas, la deducción por horas extra está disponible tanto para quienes detallan deducciones como para los contribuyentes que reclaman la deducción estándar. Las personas casadas deben presentar una declaración conjunta para poder calificar; y solo se ofrece hasta el año fiscal 2028.

%{postComment}%

Rocky Mengle tiene más de 25 años de experiencia cubriendo temas tributarios federales y estatales para contadores públicos, abogados tributarios y contribuyentes comunes, y algunos de sus escritos han publicado en Kiplinger Personal Finance y Wolters Kluwer Tax & Accounting.

