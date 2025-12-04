7 grandes cambios para la temporada de impuestos del 2026

Si estás tratando de aumentar o estirar tus ahorros para la jubilación, cada dólar que puedas mantener en tu bolsillo cuenta. Para ayudar con ese esfuerzo, la temporada de impuestos del 2026 llega con una serie de cambios que podrían reducir tu factura impositiva del 2025.

La mayoría de los cambios son productos de la One Big Beautiful Bill (OBBB), el proyecto convertido en ley el 4 de julio. Si cumples con los requisitos, puedes aprovechar las nuevas reglas fiscales cuando presentes tu declaración de impuestos sobre los ingresos federales para el 2025, que vence el 15 de abril del 2026.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Si estás jubilado o acercándote a la jubilación, aquí hay siete cambios fiscales que podrían ahorrarte mucho dinero.

1. Deducción estándar más alta

Si —como la mayoría de las personas—, reclamas la deducción estándar en tu declaración de impuestos, probablemente sepas que aumenta cada año para tener en cuenta la inflación. Pero puede que no sepas que la OBBB añadió un aumento extra del 5% a la deducción estándar ajustada por inflación para el año fiscal 2025. Por ejemplo, una pareja casada que reclame la deducción estándar en una declaración conjunta puede reducir sus ingresos tributables en $1,500 adicionales.

Si tienes 65 años o más, o eres ciego, obtienes una deducción estándar más grande: $2,000 adicionales para declarantes solteros y cabezas de familia, o $1,600 más por cada cónyuge que cumpla los requisitos en una declaración conjunta (para un total de $3,200). La deducción extra se duplica para aquellos que tienen más de 65 años y son ciegos, a $4,000 para un individuo y $3,200 por cada cónyuge que resulte apto y presente conjuntamente.

2. Nueva deducción para contribuyentes mayores

Si tienes 65 años o más al final del 2025, podrías recibir una nueva deducción federal del impuesto sobre los ingresos de hasta $6,000 si presentas una declaración individual, o hasta $12,000 si tu cónyuge también tiene 65 años o más y presentan conjuntamente.

No todos los mayores de 65 años recibirán la deducción completa, o alguna deducción en absoluto. La cantidad que puedes deducir depende de tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI): tu ingreso bruto ajustado total, más ciertos ingresos libres de impuestos para personas que viven fuera del país. Si tu MAGI es mayor de $75,000 ($150,000 para declarantes conjuntos), la deducción se reduce gradualmente en 6 centavos por cada dólar sobre esa cantidad.

Supongamos que tienes 70 años y eres soltero. Si tu MAGI es de $80,000 —$5,000 sobre el límite de $75,000 para declarantes solteros— tu deducción se reduce en $300. Eso baja tu deducción a $5,700.

No puedes reclamar la nueva deducción si tu MAGI es de $175,000 o más ($250,000 o más para declarantes conjuntos).

La nueva deducción para las personas de 65 años o más es separada de la deducción estándar básica y la deducción estándar adicional para personas de 65 años o más. De hecho, los contribuyentes que reúnan los requisitos pueden reclamar la nueva deducción —ya sea que tomen la deducción estándar o una deducción detallada en su declaración— pero solo se ofrece hasta el año fiscal 2028, cuando esta disposición del OBBB expira.

3. Límite más alto para la deducción SALT

Si haces una deducción detallada en tu declaración de impuestos, puedes deducir ciertos impuestos estatales y locales (SALT) que pagaste durante el año. Esto incluye impuestos sobre la renta o ventas estatales y locales (el que sea más alto), impuestos sobre bienes raíces e impuestos sobre propiedades personales calificadas.