Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

7 medidas financieras de fin de año para reducir tu factura de impuestos del 2025

Todavía hay tiempo para reducir tu deuda impositiva y prepararte para un 2026 favorable en material fiscal.

Por

Diane Harris,

 
Updated 19 de diciembre de 2025
AARP
Comments
Published 17 de diciembre de 2024
/ Updated 19 de diciembre de 2025
Una pantalla de computadora con un mensaje que reza Impuestos Estimados 2025 y una suerte de cifras que van cambiando en rotación.
AARP (Getty)

Además de decorar el árbol de Navidad, encender las velas de Hanukkah o Kwanzaa y ver clásicos navideños como It’s a Wonderful Life, tomar algunas medidas de último minuto para reducir tu factura de impuestos del año es una tradición venerada de la temporada festiva.

Con buena razón: los pasos que tomes entre ahora y el 31 de diciembre pueden potencialmente reducir cientos o incluso miles de dólares de lo que debes en impuestos por el 2025.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

"Los contribuyentes mayores en particular tienen mucho que ganar porque están en una etapa de la vida en la que probablemente tengan mayores ingresos y activos para proteger y necesidades más urgentes, en términos fiscales y de jubilación", dice Dan Snyder, director de planificación financiera personal en el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 

Además, la ley One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio, introdujo varios cambios fiscales que han hecho que ciertos movimientos sean particularmente oportunos.﻿

Estas son siete medidas que los expertos en impuestos sugieren que consideres antes de celebrar el año nuevo.

1. Aumenta las aportaciones a tu plan de ahorros en el trabajo

A diferencia de las cuenta IRA, que pueden ser financiadas hasta la fecha límite de presentación de impuestos del 15 de abril del próximo año, solo tienes hasta el 31 de diciembre para hacer aportaciones a un plan 401(k) o un plan de jubilación patrocinado por el empleador similar para reducir tu factura de impuestos del 2025 y aumentar tus ahorros.

 "Dentro de los límites de tus ingresos discrecionales, maximizar tus aportaciones a un plan de jubilación es una de las medidas más importantes que puedes tomar al final de año", señala Snyder.

Para el 2025, los contribuyentes mayores de 50 años pueden aportar hasta $31,000 a las cuentas en el lugar de trabajo. Eso incluye aportaciones de recuperación de hasta $7,500 por encima del límite regular de $23,500. Cada dólar que aportas a un plan tradicional con impuestos diferidos reduce tus ingresos tributables en un dólar.

Por otro lado, las contribuciones a una cuenta Roth 401(k) no reducen tus impuestos ahora, pero obtienes el beneficio futuro de retiros libres de impuestos. "Si tu plan lo permite, puedes contribuir más de $31,000 como una contribución no deducible y convertirlo inmediatamente a una cuenta Roth", dice Snyder.

Si ya has alcanzado el límite de contribuciones a un plan con impuestos diferidos, consulta con el administrador de tu plan para ver si puedes aprovechar esta conversión Roth "indirecta" antes de que termine el año.

2. Retira tus distribuciones requeridas

¿Ya estás jubilado? Nuevas reglas en los últimos años, cortesía de las leyes SECURE y SECURE 2.0, dictan cuándo y cuánto dinero necesitas retirar de los planes de ahorro con impuestos diferidos una vez que dejas de trabajar. El Congreso "sigue cambiando las edades y los plazos, por lo que mucha gente está confundida sobre lo que necesita hacer", dice Julie Welch, directora de impuestos en Meara Welch Brown en Kansas City, Misuri.

Para el 2025, si tienes 73 años o más, deberás retirar una distribución mínima requerida (RMD) (en inglés) basada en tu esperanza de vida antes del 31 de diciembre, o pagar una gran multa del 25% (reducida al 10% si tomas la distribución dentro de dos años).

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Una excepción: si cumpliste 73 años este año, tienes hasta el 1.º de abril del 2026 para retirar tu primera distribución. Aun así, muchos expertos aconsejan sacar el dinero antes de que termine el año. "De lo contrario, tendrás que recibir dos distribuciones el próximo año, lo que puede subirte a una categoría impositiva más alta", advierte Welch.

﻿Si﻿ heredaste una IRA de alguien que no es tu cónyuge, los RMD deben retirarse de la cuenta en el 2025 y en años futuros si el titular de la cuenta original ya había comenzado a tomar RMD.

Antes del 2025, esta regla se había suspendido mientras el IRS estaba aclarando y finalizando las reglas de retiro de 10 años para las cuentas IRA heredadas, dice Welch.

3. Descubre si puedes detallar las deducciones y actúa en consecuencia

Muchos menos contribuyentes pueden detallar sus deducciones estos días, ya que la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos del 2017 eliminó o limitó muchos gastos deducibles mientras aumentaba drásticamente la deducción estándar.

Para tu declaración de impuestos del 2025, tus gastos deducibles tendrían que superar la deducción estándar de este año de $31,500 para parejas casadas y $15,750 para personas solteras para que valga la pena detallar. Para los contribuyentes de 65 años o más, la deducción estándar aumenta en $1,600 adicionales por cónyuge para las parejas casadas y $2,000 para los solteros.

Ten en cuenta que la nueva deducción mejorada para personas mayores de $6,000 ($12,000 si están casados presentando conjuntamente) se puede tomar independientemente del estado de desglosar deducciones, por lo que no se cuenta como parte del monto de la deducción estándar que necesitas superar.

Ese es un límite alto. Entre las circunstancias que podrían inclinar la ecuación a favor de detallar: si vives en un área de desastre declarada federalmente﻿﻿ y sufriste daños sustanciales a tu propiedad que no fueron cubiertos por el seguro durante una de las muchas catástrofes relacionadas con el clima de este año. O si tuviste problemas de salud que resultaron en altas facturas médicas de tu propio bolsillo. En estos casos, detallar tus impuestos podría tener sentido.

Además, si tienes altos impuestos estatales y locales (SALT), un aumento temporal en la cantidad máxima que puedes deducir —$40,000 para declarantes solteros y parejas casadas que presentan conjuntamente, en lugar de $10,000 en el 2024— podría inclinar la ecuación a favor de detallar.

Los impuestos sobre las ventas o el impuesto sobre los ingresos estatales y locales (el que sea más alto), los impuestos sobre bienes raíces y ciertos impuestos sobre la propiedad personal son admisibles para la deducción SALT. El límite aumentará un 1% cada año hasta el 2029. Luego volverá a $10,000 en el 2030.

Si estás cerca del límite, intenta aumentar los gastos deducibles en lo que queda del año, sugiere Kevin Martin, gerente del Tax Institute de H&R Block. Por ejemplo, podrías prepagar los impuestos sobre la propiedad del primer trimestre del próximo año, ser especialmente generoso con las donaciones caritativas en esta temporada festiva o programar un examen de la vista o sesiones de fisioterapia para hacer que tus facturas médicas no reembolsadas superen el 7.5% de tu ingreso bruto ajustado, después de lo cual se vuelven deducibles.

¿No estás cerca? Toma el enfoque opuesto, trasladando tantos gastos potencialmente deducibles como sea posible al 2026, para ayudar a alcanzar el límite para detallar el próximo año.

4. Minimiza los impuestos sobre las ganancias del mercado de valores

Después de la subida de los precios de las acciones de este año, podrías enfrentar una gran factura de impuestos en las inversiones que vendiste en cuentas tributables. Incluso si no obtuviste ganancias importantes en el 2025, aún podrías deber impuestos sobre los fondos mutuos rentables en estas cuentas, ya que los administradores están obligados a pasar cualquier ganancia que hayan obtenido a los accionistas al menos una vez al año.

Considera vender una o dos inversiones con pérdidas para compensar las ganancias, sugiere Ryan Morrissey, un asesor patrimonial de Morrissey Wealth Management en North Haven, Connecticut. Puedes usar hasta $3,000 en pérdidas al año como una deducción de impuestos, y puedes trasladar cualquier pérdida por encima del límite anual para reducir impuestos en años futuros.

 “Aunque el mercado está teniendo su tercer año consecutivo positivo, con el S&P subiendo aproximadamente un 15%, hay algunas acciones y fondos mutuos que no están teniendo un buen año”, dice Morrissey.

Dependiendo de tus ingresos, también podrías considerar vender algunas inversiones con ganancias para aprovechar la tasa actual del 0% en ganancias de capital en ciertas categorías impositivas. Para reunir los requisitos, necesitas haber tenido la inversión al menos un año y, si estás casado, tener ingresos gravables de $97,700 o menos ($48,350 para las personas solteras). Eso se aplica después de restar la deducción estándar y otros ajustes al ingreso, como las aportaciones a un plan 401(k).

 "Puedes ganar bastante, hasta una cantidad de seis dígitos antes de ajustes, y aun así no pagar impuestos sobre las ganancias a largo plazo", explica Morrissey, presentador del pódcast Retire with Ryan.

¿No quieres perder estas acciones de alto rendimiento? Simplemente puedes comprar las acciones de nuevo; no hay reglas del IRS que te lo impidan como las hay para la compra de inversiones con pérdidas. Otra ventaja: las ganancias futuras se calcularán en base al nuevo precio de compra más alto, reduciendo aún más lo que pagarás en impuestos.

5. Transfiere algunos ahorros antes de impuestos a una cuenta Roth IRA

Si crees que tu tasa de impuestos ahora es probablemente más baja de lo que será en el futuro, lo cual puede ser el caso si estás terminando tu carrera o en los primeros años de jubilación antes de que las distribuciones mínimas requeridas entren en vigor, considera trasladar una parte del dinero que has ahorrado en cuentas antes de impuestos, como las 401(k) y las IRA tradicionales, a una Roth IRA

 "Dado que estamos en un momento de impuestos con tasas históricamente bajas, esta estrategia puede ser muy sensata", dice Snyder. El dinero en una cuenta Roth IRA crece libre de impuestos, y no deberás impuestos sobre el dinero que retires de la cuenta en la jubilación. Y, como los retiros no cuentan como ingresos, podrías caer en una categoría impositiva más baja.

Tus herederos podrían agradecerte. A diferencia de los planes 401(k) y las cuentas IRA tradicionales, las cuentas Roth IRA no tienen distribuciones mínimas obligatorias, lo que potencialmente deja más dinero en la cuenta para una herencia. Los cónyuges beneficiarios tampoco están obligados a hacer retiros, y cuando acceden a la cuenta, no deberán impuestos sobre el dinero. (Los beneficiarios que no son cónyuges generalmente tienen 10 años para vaciar la cuenta).

"Si estás buscando crear un legado para, digamos, tus hijos, los beneficios libres de impuestos de una cuenta Roth son un gran regalo", señala Morrissey.

La desventaja: tienes que completar la conversión Roth antes del 31 de diciembre y pagar impuestos sobre la cantidad que estás retirando de tu cuenta antes de impuestos ahora. Por lo tanto, necesitas determinar si puedes permitirte una factura de impuestos más grande ahora para ahorrar más en impuestos más tarde.

6. Aprovecha una deducción fiscal estatal

¿Quieres ahorrar dinero para ayudar a pagar la educación universitaria de tu hijo o nieto y reducir tus impuestos estatales sobre el ingreso al mismo tiempo? Treinta y siete estados y Washington, D.C., ofrecen una reducción de impuestos por contribuciones a un plan de ahorro universitario 529 calificado, para montos que van desde unos pocos cientos de dólares hasta más de $30,000. (Sin embargo, dichos planes no son deducibles a nivel federal).

En casi todos estos estados, la fecha límite para aportar y reunir los requisitos para el crédito o la deducción es el 31 de diciembre.

¿Quieres contribuir en nombre de un nieto? Tu mejor opción es abrir una cuenta 529 separada en lugar de regalar dinero a un plan de los padres. Esto se debe a que los planes 529 propiedad de los abuelos ya no se cuentan en los cálculos de ayuda financiera, por lo que tu generosidad no pondrá en peligro cuánta ayuda se le otorga a tu nieto.

7. Adopta el espíritu caritativo

Aunque los cambios en las leyes impositivas del 2017 han hecho más difícil deducir donaciones a organizaciones benéficas, aún podrías obtener una deducción por aportaciones a organizaciones sin fines de lucro. De hecho, podrías considerar hacer cualquier donación anticipada del 2026 este año para aumentar tus posibilidades de poder reclamar una deducción. A partir del próximo año, solo podrás reclamar deducciones que excedan el 0.5% de tu ingreso bruto ajustado.

O, considerando la recuperación del mercado de valores este año, podrías donar acciones que han aumentado en valor considerablemente directamente a una organización benéfica. Mientras hayas tenido la inversión durante al menos un año, evitarás pagar impuestos sobre las ganancias de capital. Y, dependiendo de cuánto des y tus otros gastos deducibles, es posible que puedas deducir el regalo.

Si tienes 70 años y medio o más, puedes transferir fondos directamente de un plan de jubilación a una organización benéfica de tu elección a través de lo que se llama una distribución caritativa calificada, por ejemplo, para satisfacer una distribución mínima obligatoria. No obtendrás una deducción por la donación, pero la cantidad que transfieras no se contará como ingresos, lo que puede reducir tu factura de impuestos en general.

Una vez que hayas terminado tus movidas fiscales para el 2025, dedica unos momentos más para la planificación tributaria para el 2026, especialmente si vas a cumplir una edad importante como 50, 65 o 73 años, cuando puedes tener derecho a créditos especiales, niveles de contribución o deducción más altos, o estar sujeto a nuevos requisitos.

"Ser proactivo con los impuestos al final del año, mirando hacia adelante y hacia atrás, realmente puede ser beneficioso a largo plazo", dice Martin.

Cameron Huddleston contribuyó a este informe.

Diane Harris, periodista desde hace muchos años, fue anteriormente la editora principal de la revista Money y subeditora de Newsweek.

