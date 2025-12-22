7 medidas financieras de fin de año para reducir tu factura de impuestos del 2025

Centro de recursos
Además de decorar el árbol de Navidad, encender las velas de Hanukkah o Kwanzaa y ver clásicos navideños como It’s a Wonderful Life, tomar algunas medidas de último minuto para reducir tu factura de impuestos del año es una tradición venerada de la temporada festiva.
Con buena razón: los pasos que tomes entre ahora y el 31 de diciembre pueden potencialmente reducir cientos o incluso miles de dólares de lo que debes en impuestos por el 2025.
"Los contribuyentes mayores en particular tienen mucho que ganar porque están en una etapa de la vida en la que probablemente tengan mayores ingresos y activos para proteger y necesidades más urgentes, en términos fiscales y de jubilación", dice Dan Snyder, director de planificación financiera personal en el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
Además, la ley One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio, introdujo varios cambios fiscales que han hecho que ciertos movimientos sean particularmente oportunos.
Estas son siete medidas que los expertos en impuestos sugieren que consideres antes de celebrar el año nuevo.
1. Aumenta las aportaciones a tu plan de ahorros en el trabajo
A diferencia de las cuenta IRA, que pueden ser financiadas hasta la fecha límite de presentación de impuestos del 15 de abril del próximo año, solo tienes hasta el 31 de diciembre para hacer aportaciones a un plan 401(k) o un plan de jubilación patrocinado por el empleador similar para reducir tu factura de impuestos del 2025 y aumentar tus ahorros.
"Dentro de los límites de tus ingresos discrecionales, maximizar tus aportaciones a un plan de jubilación es una de las medidas más importantes que puedes tomar al final de año", señala Snyder.
Para el 2025, los contribuyentes mayores de 50 años pueden aportar hasta $31,000 a las cuentas en el lugar de trabajo. Eso incluye aportaciones de recuperación de hasta $7,500 por encima del límite regular de $23,500. Cada dólar que aportas a un plan tradicional con impuestos diferidos reduce tus ingresos tributables en un dólar.
Por otro lado, las contribuciones a una cuenta Roth 401(k) no reducen tus impuestos ahora, pero obtienes el beneficio futuro de retiros libres de impuestos. "Si tu plan lo permite, puedes contribuir más de $31,000 como una contribución no deducible y convertirlo inmediatamente a una cuenta Roth", dice Snyder.
Si ya has alcanzado el límite de contribuciones a un plan con impuestos diferidos, consulta con el administrador de tu plan para ver si puedes aprovechar esta conversión Roth "indirecta" antes de que termine el año.
2. Retira tus distribuciones requeridas
¿Ya estás jubilado? Nuevas reglas en los últimos años, cortesía de las leyes SECURE y SECURE 2.0, dictan cuándo y cuánto dinero necesitas retirar de los planes de ahorro con impuestos diferidos una vez que dejas de trabajar. El Congreso "sigue cambiando las edades y los plazos, por lo que mucha gente está confundida sobre lo que necesita hacer", dice Julie Welch, directora de impuestos en Meara Welch Brown en Kansas City, Misuri.
Para el 2025, si tienes 73 años o más, deberás retirar una distribución mínima requerida (RMD) (en inglés) basada en tu esperanza de vida antes del 31 de diciembre, o pagar una gran multa del 25% (reducida al 10% si tomas la distribución dentro de dos años).
