7 medidas financieras de fin de año para reducir tu factura de impuestos del 2025

Considera vender una o dos inversiones con pérdidas para compensar las ganancias, sugiere Ryan Morrissey, un asesor patrimonial de Morrissey Wealth Management en North Haven, Connecticut. Puedes usar hasta $3,000 en pérdidas al año como una deducción de impuestos, y puedes trasladar cualquier pérdida por encima del límite anual para reducir impuestos en años futuros.

“Aunque el mercado está teniendo su tercer año consecutivo positivo, con el S&P subiendo aproximadamente un 15%, hay algunas acciones y fondos mutuos que no están teniendo un buen año”, dice Morrissey.

Dependiendo de tus ingresos, también podrías considerar vender algunas inversiones con ganancias para aprovechar la tasa actual del 0% en ganancias de capital en ciertas categorías impositivas. Para reunir los requisitos, necesitas haber tenido la inversión al menos un año y, si estás casado, tener ingresos gravables de $97,700 o menos ($48,350 para las personas solteras). Eso se aplica después de restar la deducción estándar y otros ajustes al ingreso, como las aportaciones a un plan 401(k).

"Puedes ganar bastante, hasta una cantidad de seis dígitos antes de ajustes, y aun así no pagar impuestos sobre las ganancias a largo plazo", explica Morrissey, presentador del pódcast Retire with Ryan.

¿No quieres perder estas acciones de alto rendimiento? Simplemente puedes comprar las acciones de nuevo; no hay reglas del IRS que te lo impidan como las hay para la compra de inversiones con pérdidas. Otra ventaja: las ganancias futuras se calcularán en base al nuevo precio de compra más alto, reduciendo aún más lo que pagarás en impuestos.

5. Transfiere algunos ahorros antes de impuestos a una cuenta Roth IRA

Si crees que tu tasa de impuestos ahora es probablemente más baja de lo que será en el futuro, lo cual puede ser el caso si estás terminando tu carrera o en los primeros años de jubilación antes de que las distribuciones mínimas requeridas entren en vigor, considera trasladar una parte del dinero que has ahorrado en cuentas antes de impuestos, como las 401(k) y las IRA tradicionales, a una Roth IRA.

"Dado que estamos en un momento de impuestos con tasas históricamente bajas, esta estrategia puede ser muy sensata", dice Snyder. El dinero en una cuenta Roth IRA crece libre de impuestos, y no deberás impuestos sobre el dinero que retires de la cuenta en la jubilación. Y, como los retiros no cuentan como ingresos, podrías caer en una categoría impositiva más baja.

Tus herederos podrían agradecerte. A diferencia de los planes 401(k) y las cuentas IRA tradicionales, las cuentas Roth IRA no tienen distribuciones mínimas obligatorias, lo que potencialmente deja más dinero en la cuenta para una herencia. Los cónyuges beneficiarios tampoco están obligados a hacer retiros, y cuando acceden a la cuenta, no deberán impuestos sobre el dinero. (Los beneficiarios que no son cónyuges generalmente tienen 10 años para vaciar la cuenta).

"Si estás buscando crear un legado para, digamos, tus hijos, los beneficios libres de impuestos de una cuenta Roth son un gran regalo", señala Morrissey.

La desventaja: tienes que completar la conversión Roth antes del 31 de diciembre y pagar impuestos sobre la cantidad que estás retirando de tu cuenta antes de impuestos ahora. Por lo tanto, necesitas determinar si puedes permitirte una factura de impuestos más grande ahora para ahorrar más en impuestos más tarde.

6. Aprovecha una deducción fiscal estatal

¿Quieres ahorrar dinero para ayudar a pagar la educación universitaria de tu hijo o nieto y reducir tus impuestos estatales sobre el ingreso al mismo tiempo? Treinta y siete estados y Washington, D.C., ofrecen una reducción de impuestos por contribuciones a un plan de ahorro universitario 529 calificado, para montos que van desde unos pocos cientos de dólares hasta más de $30,000. (Sin embargo, dichos planes no son deducibles a nivel federal).

En casi todos estos estados, la fecha límite para aportar y reunir los requisitos para el crédito o la deducción es el 31 de diciembre.

¿Quieres contribuir en nombre de un nieto? Tu mejor opción es abrir una cuenta 529 separada en lugar de regalar dinero a un plan de los padres. Esto se debe a que los planes 529 propiedad de los abuelos ya no se cuentan en los cálculos de ayuda financiera, por lo que tu generosidad no pondrá en peligro cuánta ayuda se le otorga a tu nieto.

7. Adopta el espíritu caritativo

Aunque los cambios en las leyes impositivas del 2017 han hecho más difícil deducir donaciones a organizaciones benéficas, aún podrías obtener una deducción por aportaciones a organizaciones sin fines de lucro. De hecho, podrías considerar hacer cualquier donación anticipada del 2026 este año para aumentar tus posibilidades de poder reclamar una deducción. A partir del próximo año, solo podrás reclamar deducciones que excedan el 0.5% de tu ingreso bruto ajustado.

O, considerando la recuperación del mercado de valores este año, podrías donar acciones que han aumentado en valor considerablemente directamente a una organización benéfica. Mientras hayas tenido la inversión durante al menos un año, evitarás pagar impuestos sobre las ganancias de capital. Y, dependiendo de cuánto des y tus otros gastos deducibles, es posible que puedas deducir el regalo.

Si tienes 70 años y medio o más, puedes transferir fondos directamente de un plan de jubilación a una organización benéfica de tu elección a través de lo que se llama una distribución caritativa calificada, por ejemplo, para satisfacer una distribución mínima obligatoria. No obtendrás una deducción por la donación, pero la cantidad que transfieras no se contará como ingresos, lo que puede reducir tu factura de impuestos en general.

Una vez que hayas terminado tus movidas fiscales para el 2025, dedica unos momentos más para la planificación tributaria para el 2026, especialmente si vas a cumplir una edad importante como 50, 65 o 73 años, cuando puedes tener derecho a créditos especiales, niveles de contribución o deducción más altos, o estar sujeto a nuevos requisitos.

"Ser proactivo con los impuestos al final del año, mirando hacia adelante y hacia atrás, realmente puede ser beneficioso a largo plazo", dice Martin.

Cameron Huddleston contribuyó a este informe.