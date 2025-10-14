7 cambios que llegan a Medicare en el 2026

El nuevo año traerá una nueva ronda de cambios en la cobertura, costos y políticas de Medicare que afectarán a cada beneficiario de manera diferente, dependiendo de sus necesidades médicas, ingresos y otros factores. Para ayudarte a estar informado, AARP enumera algunos de los cambios más significativos que darán forma a tu cobertura en el 2026.

1. Comienzan los precios más bajos negociados por Medicare para medicamentos recetados

Diez medicamentos con altos costos para Medicare estarán disponibles a precios más bajos en el 2026.

La primera ronda de estos precios negociados por Medicare, posible gracias a una ley de medicamentos recetados aprobada en el 2022 que AARP apoyó, ayudará a que los medicamentos sean más accesibles y asequibles. Se espera que los precios más bajos para estos 10 medicamentos —que incluyen medicamentos para la artritis, los coágulos de sangre, el cáncer y la diabetes— mejoren la calidad de vida de millones de beneficiarios.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Los precios negociados, que entran en vigor el 1.º de enero, deben estar disponibles para los beneficiarios de Medicare que reúnen los requisitos, y los 10 medicamentos deben incluirse entre los medicamentos cubiertos para todos los planes de medicamentos recetados de Medicare Advantage y los planes de medicamentos de la Parte D independientes que los beneficiarios de Medicare Original pueden comprar.

Se espera que los ahorros reduzcan el gasto de bolsillo de los beneficiarios en aproximadamente $1,500 millones en el 2026, y los ahorros continuarán cada año. Si los precios más bajos hubieran estado vigentes en el 2023, Medicare en sí habría ahorrado alrededor de $6,000 millones, dicen los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

2. Algunos beneficiarios pudieran tener otra oportunidad para cambiar de plan

Si has revisado el buscador de planes de Medicare del 2026, listo para la inscripción abierta de Medicare del 15 de octubre al 7 de diciembre, los CMS han incluido información sobre qué médicos y otros proveedores de cuidados de salud están incluidos en la red de un plan de Medicare Advantage. (en inglés)

Ahora, muchos consumidores interesados en un plan de Medicare Advantage no tendrán que salir del buscador de planes para ver si sus médicos, hospitales y otros proveedores de cuidados de salud están incluidos en la red de proveedores de un asegurador. Anteriormente, los posibles inscritos tenían que obtener esa información visitando el sitio web de cada plan, llamando a cada compañía o solicitando la ayuda de un corredor de seguros. Ten en cuenta: La información del directorio de proveedores no está listada para todos los planes; se agregará y actualizará nueva información a medida que los CMS la reciban.

Los inscritos que eligen Medicare Original pueden ver a cualquier médico que acepte Medicare, lo cual es alrededor del 98% de todos los médicos que no son pediatras, según KFF, (en inglés) una organización de políticas de salud sin fines de lucro con sede en San Francisco y presencia en Washington, D.C.

Aproximadamente la mitad de los beneficiarios de Medicare tienen planes de Medicare Advantage, la alternativa privada a Medicare Original. Estos planes limitan a los participantes a sus listas de proveedores y cobran más o requieren el pago completo por servicios fuera de la red.

Si los inscritos en Medicare Advantage que usaron el buscador de planes durante sus primeros tres meses en un nuevo plan descubren que su información estaba equivocada y sus médicos no están en la red, podrán cambiar a un plan que tenga a sus proveedores o ir a Medicare Original durante un período de inscripción especial solo en el 2026. Así que, tan pronto como comience la cobertura, debes determinar si los proveedores que deseas realmente aceptan tu seguro.