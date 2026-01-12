Premios Movies for Grownups del 2026: ¡Conoce a los ganadores!

El año pasado fue un gran año para el entretenimiento por y para personas de 50 años o más.

Casi la mitad de los actores que ganaron un Emmy en septiembre tenían más de 50 años, y nueve de los intérpretes nominados al Óscar eran mayores, incluyendo a Adrien Brody de The Brutalist, quien ganó el premio Movies for Grownups al mejor actor solo unas semanas antes de ganar el premio de la Academia en la misma categoría.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Los nominados al Óscar este año no se revelarán hasta el 22 de enero (y los ganadores el 15 de marzo), pero puedes obtener un adelanto de todas las películas que están en la conversación por los premios justo aquí.

Asegúrate de ver la ceremonia de Movies for Grownups con AARP presentada por Alan Cumming, de 61 años, en Great Performances de PBS el 22 de febrero.

Y los ganadores son…

Mejor película

Focus Features/Courtesy Everett Collection

Hamnet

La directora ganadora del Óscar, Chloé Zhao, lleva a la pantalla una de las tragedias menos conocidas de Shakespeare: la muerte de su hijo, Hamnet, centrándose en la relación entre el Bardo (Paul Mescal) y su esposa, Agnes (Jessie Buckley). Este drama conmovedor y escalofriante toca el amor y el duelo, conectando la pérdida del dramaturgo con una de sus obras más famosas: Hamlet.

Mejor director

Manuel Velasquez/Getty Images

Guillermo del Toro, 61, Frankenstein

No hay nadie más que pueda abordar una nueva adaptación de la novela gótica de Mary Shelley como del Toro, para quien el proyecto fue un sueño de toda la vida. Con visuales tanto suntuosos como aterradores, la versión de del Toro del clásico cuento de monstruos ofrece más perspectiva sobre la criatura solitaria (interpretada por Jacob Elordi) a la que da vida un científico posiblemente loco, Victor Frankenstein (Oscar Isaac).

Mejor actor

Netflix/Courtesy Everett Collection

George Clooney, 64, Jay Kelly

Clooney (en inglés) brilla en esta comedia dramática como el personaje principal, una estrella de cine de primera categoría que aparentemente está en la cima del mundo. Pero el actor no está encasillado; aporta una riqueza y profundidad a las reflexiones conmovedoras de su personaje sobre su vida personal y su imagen pública mientras evalúa sus éxitos y fracasos.

Mejor actriz

Searchlight Pictures/Courtesy Everett Collection

Laura Dern, 59, Is This Thing On?

Mientras su futuro exmarido, Alex (coguionista Will Arnett, 55), se embarca en un nuevo pasatiempo en la comedia de monólogos tras su separación amistosa, Tess (Dern) debe navegar por las incómodas secuelas de su ruptura (incluyendo ser un tema en el material de los monólogos de Alex) en este giro contemporáneo y adulto de la comedia romántica del coguionista y director Bradley Cooper (en inglés), 51.