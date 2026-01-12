Javascript is not enabled.

Premios Movies for Grownups del 2026: ¡Conoce a los ganadores!

AARP honra los mejores logros en cine y televisión del 2025 por talentos de 50 años o más.

Por

Tyler Coates,

 
AARP
Published 10 de enero de 2026
Fragmentos de distintas películas
Matlock; Sentimental Value; Is This Thing On?; Jay Kelly; Hamnet; One Battle After Another; The Pitt
Sonja Flemming/CBS; Neon/Courtesy Everett Collection; Searchlight Pictures/Courtesy Everett Collection; Netflix/Courtesy Everett Collection; Focus Features/Courtesy Everett Collection; Warner Bros/Courtesy Everett Collection; HBO Max/Courtesy Everett Collection

El año pasado fue un gran año para el entretenimiento por y para personas de 50 años o más.

Casi la mitad de los actores que ganaron un Emmy en septiembre tenían más de 50 años, y nueve de los intérpretes nominados al Óscar eran mayores, incluyendo a Adrien Brody de The Brutalist, quien ganó el premio Movies for Grownups al mejor actor solo unas semanas antes de ganar el premio de la Academia en la misma categoría.

Los nominados al Óscar este año no se revelarán hasta el 22 de enero (y los ganadores el 15 de marzo), pero puedes obtener un adelanto de todas las películas que están en la conversación por los premios justo aquí.

Asegúrate de ver la ceremonia de Movies for Grownups con AARP presentada por Alan Cumming, de 61 años, en Great Performances de PBS el 22 de febrero.

Y los ganadores son…

Mejor película

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
Focus Features/Courtesy Everett Collection

Hamnet

La directora ganadora del Óscar, Chloé Zhao, lleva a la pantalla una de las tragedias menos conocidas de Shakespeare: la muerte de su hijo, Hamnet, centrándose en la relación entre el Bardo (Paul Mescal) y su esposa, Agnes (Jessie Buckley). Este drama conmovedor y escalofriante toca el amor y el duelo, conectando la pérdida del dramaturgo con una de sus obras más famosas: Hamlet.

Mejor director

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
Manuel Velasquez/Getty Images

Guillermo del Toro, 61, Frankenstein

No hay nadie más que pueda abordar una nueva adaptación de la novela gótica de Mary Shelley como del Toro, para quien el proyecto fue un sueño de toda la vida. Con visuales tanto suntuosos como aterradores, la versión de del Toro del clásico cuento de monstruos ofrece más perspectiva sobre la criatura solitaria (interpretada por Jacob Elordi) a la que da vida un científico posiblemente loco, Victor Frankenstein (Oscar Isaac). 

Mejor actor 

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
Netflix/Courtesy Everett Collection

George Clooney, 64, Jay Kelly

Clooney (en inglés) brilla en esta comedia dramática como el personaje principal, una estrella de cine de primera categoría que aparentemente está en la cima del mundo. Pero el actor no está encasillado; aporta una riqueza y profundidad a las reflexiones conmovedoras de su personaje sobre su vida personal y su imagen pública mientras evalúa sus éxitos y fracasos.

Mejor actriz

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
Searchlight Pictures/Courtesy Everett Collection

Laura Dern, 59, Is This Thing On?

Mientras su futuro exmarido, Alex (coguionista Will Arnett, 55), se embarca en un nuevo pasatiempo en la comedia de monólogos tras su separación amistosa, Tess (Dern) debe navegar por las incómodas secuelas de su ruptura (incluyendo ser un tema en el material de los monólogos de Alex) en este giro contemporáneo y adulto de la comedia romántica del coguionista y director Bradley Cooper (en inglés), 51.

Mejor actor de reparto

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Delroy Lindo, 73, Sinners

Lindo interpreta a un músico de blues que vive en el delta del Misisipi durante la era de Jim Crow, pero su actuación es atemporal. En medio del caos sangriento del épico musical de vampiros de Ryan Coogler, el veterano actor da solidez a la película y aporta mucho alivio cómico, recordando al público la humanidad en el núcleo de está película de suspenso sobrenatural.

Mejor actriz de reparto

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Regina Hall, 55, One Battle After Another

Conocida por muchos como actriz cómica, Hall ofrece una actuación tranquila y discreta como una leal revolucionaria política enfrentándose a un enemigo imposible, demostrando su talento innato como intérprete dramática. Entre un elenco impresionante, Hall logra con una mirada silenciosa más de lo que muchos podrían lograr con un monólogo de una página. 

Mejor guionista

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Paul Thomas Anderson, 55

Mejor reparto

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
Warner Bros./Getty Images

One Battle After Another

Lo más reciente del escritor y director Anderson, 55, se inspiró en la novela de 1990 de Thomas Pynchon, Vineland. Al trasladar la acción al Estados Unidos actual y con un elenco estelar que incluye a Leonardo DiCaprio (en inglés), Benicio del Toro, Sean Penn, Teyana Taylor y la recién llegada Chase Infiniti (además de la ganadora a actriz de reparto Regina Hall), el guion de Anderson es una tierna historia de padre e hija en medio de una épica mayor de revolución política.

Mejor película intergeneracional y Mejor película extranjera

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
Neon/Courtesy Everett Collection

Sentimental Value

El drama familiar noruego dirigido por Joachim Trier, quien lo coescribió con su colaborador de siempre Eskil Vogt, sigue a un aclamado director de cine (Stellan Skarsgård) que intenta reconciliarse con sus hijas distanciadas (Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas) de todas las maneras equivocadas. Con Elle Fanning como una actriz estadounidense que toma un papel en la última película del director, la película abarca tanto generaciones como idiomas.

Mejor documental

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
lamy Stock Photo/HBO

My Mom Jayne

La actriz Mariska Hargitay, de 62 años, enfoca la cámara en su difunta madre, la explosiva rubia Jayne Mansfield, quien murió en 1967 en un accidente de automóvil (Hargitay, entonces de 3 años, también estaba en el automóvil). El documental resultante descubre secretos familiares y desmantela leyendas de Hollywood mientras crea un hermoso retrato de la talentosa estrella que fue en gran medida incomprendida, incluso, como admite Hargitay, por su propia hija. 

Mejor película de época

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
20th Century Studios/Courtesy Everett Collection

Springsteen: Deliver Me From Nowhere

El escritor y director Scott Cooper examina un período oscuro en la biografía del cantautor epónimo cuando luchaba contra la depresión y el trauma infantil mientras alcanzaba la cima de su fama. Jeremy Allen White proporciona su propia voz en esta película biográfica musical que ofrece una mirada íntima al proceso de composición de Springsteen y la creación de su aclamado álbum de 1982, Nebraska.

Mejor serie de televisión

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
HBO Max/Courtesy Everett Collection

The Pitt

Esta exitosa serie de HBO Max revitalizó el drama médico, dejando de lado las tramas melodramáticas para ofrecer una mirada intensa y realista a los socorristas en la medicina de emergencia. Con su escenario postpandémico y narración en tiempo real (cada episodio sigue una sola hora de un turno), The Pitt demuestra que un formato clásico de televisión aún puede contar historias apasionantes y provocativas.

Mejor actor de televisión 

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
HBO Max/Courtesy Everett Collection

Noah Wyle, 54, The Pitt

El actor, que saltó a la fama en sus 20 como parte del elenco de ER (en inglés) ahora lidera un nuevo reparto como el Dr. Michael “Robby” Robinavitch, el médico principal en una sala de emergencias de Pittsburgh. A lo largo de la primera temporada, Robby se mantiene como el centro calmado de la locura, a pesar de luchar con el PTSD por la pandemia de COVID-19. Al igual que su personaje, Wyle desempeña un papel de liderazgo en el programa (en inglés), como productor ejecutivo. 

Mejor actriz de televisión

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
Sonja Flemming/CBS

Kathy Bates, 77, Matlock

Este drama legal de CBS podría parecer un reinicio con cambio de género de la serie clásica, pero hay mucho más en Madeline “Matty” Matlock de lo que parece. Interpretando a una abogada jubilada que regresa al mundo laboral, Bates (en inglés) y su personaje (cuyo verdadero nombre es Madeline Kingston, habiendo asumido su otra personalidad inspirada en la serie original de Matlock) aportan una gravedad y experiencia que impresionan a sus colegas. 

Ganador del premio a la trayectoria artística de Movies for Grownups

Ganadores de los premios Movies for Grownups del 2026
Rodin Eckenroth/Getty Images for AFI

Adam Sandler, 59

El ícono de la comedia de la generación X (en inglés) ha estado haciendo reír a las personas desde su debut en Saturday Night Live en 1990. Ya sea protagonizando comedias populares como The Waterboy, Happy Gilmore y Grown Ups o en papeles más serios como Uncut Gems —por la cual ganó un premio Movies for Grownups al mejor actor en el 2020— y esta temporada con Jay Kelly, para Sandler, entretener al público es su principal prioridad. 

generic-video-poster
