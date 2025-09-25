Javascript is not enabled.

8 formas en que los veteranos pueden maximizar la cobertura dual del VA y de Medicare

Combina estos beneficios federales para obtener una mejor atención, menores costos y mayor flexibilidad.

Por

AARP

 
Published 24 de septiembre de 2025
Ilustración de frascos de medicamentos recetados
AARP (Stocksy; Getty Images)

Puntos principales

Casi 6 millones de veteranos están inscritos tanto en el cuidado de salud del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) como en Medicare, pero muchos no están seguros de cómo usarlos juntos de manera efectiva.

La temporada de inscripción abierta de Medicare es del 15 de octubre al 7 de diciembre, y entender cómo los dos sistemas pueden trabajar juntos para reducir costos, mejorar el acceso y apoyar decisiones informadas de atención médica es importante.

1. Usa las farmacias del VA primero

La cobertura de recetas del VA se considera acreditable, lo que significa que puedes retrasar la inscripción en la Parte D de Medicare sin penalización.

En la mayoría de los casos, las farmacias del VA ofrecen medicamentos sin primas, copagos o deducibles. La Parte D de Medicare es útil si necesitas recetas no disponibles a través del VA o vives lejos de un centro de salud o de un hospital del VA y dependes de las farmacias locales.

2. En una emergencia, puedes obtener atención en cualquier lugar

Sin embargo, saber qué cobertura usar en una emergencia puede afectar el acceso y el costo.

  • Si estás considerando el suicidio, crees que estás en riesgo de hacerte daño o estás experimentando una crisis de salud mental, la Ley COMPACT del VA (Veterans Comprehensive Prevention, Access to Care, and Treatment), te ofrece asistencia gratuita para ayudarte a superar la emergencia. Esto es así incluso para los veteranos que no están inscritos en el cuidado de salud del VA. Marca 988 para comunicarte con la Línea directa de ayuda en situaciones de crisis y suicidio. También hay ayuda disponible por mensaje de texto y chat.
  • Para otras emergencias, Medicare generalmente es más accesible a menos que haya un hospital del VA cerca. Medicare cubre servicios de emergencia en casi todos los hospitales a nivel nacional. Medicare Parte B generalmente paga por servicios ambulatorios y de médicos durante las visitas a la sala de emergencias.

Descubre la ubicación del centro de emergencias del VA más cercano antes de que necesites ayuda. Si no hay uno cerca, Medicare ofrece un acceso más amplio para la atención urgente.

3. Cuando viajes, confía en Medicare si la atención del VA está lejos

Medicare proporciona un acceso más amplio a hospitales y médicos en todo el país, lo cual puede ser útil cuando estás de vacaciones.

Si la atención médica del VA no está cerca, Medicare puede ofrecer opciones más convenientes, incluida la cobertura de emergencia en algunos casos mientras estás en el extranjero. Si un centro médico del VA está accesible y puede proporcionar la atención necesaria, usarlo puede ayudarte a evitar costos fuera de la red.

Medicare generalmente no cubre la atención recibida fuera de Estados Unidos. Pero si eliges Medicare Original y compras una póliza suplementaria de Medicare, mejor conocida como Medigap, algunas pagarán por emergencias de salud durante viajes al extranjero.

4. Las revisiones anuales están cubiertas tanto por el VA como por Medicare

Los veteranos no necesitan visitas de bienestar anuales separadas para el VA y Medicare.

Un chequeo a través del VA te ayuda en ambos sistemas. Medicare cubre los servicios preventivos en su totalidad después de cubrir el deducible, por lo que elegir un proveedor para tu visita anual es suficiente.

5. Atención primaria: El VA ofrece continuidad. Medicare es conveniente

Los equipos de atención primaria del VA están familiarizados con el historial médico militar de los veteranos y a menudo proporcionan la opción de menor costo para trastornos relacionados con el servicio militar. El tratamiento en estos casos es típicamente gratuito.

Para el cuidado no relacionado con el servicio militar, la mayoría de los veteranos no tienen copago para la atención primaria. Los grupos de menor prioridad tienen un copago de $15.

Medicare permite el acceso a proveedores civiles, útil si te mudas con frecuencia o enfrentas demoras en la programación de citas del VA.

6. Especialistas: Usa el VA cuando sea posible. Medicare amplía las opciones

Los especialistas del VA, como cardiólogos u oncólogos, suelen ser más asequibles que los médicos fuera del sistema del VA. Sin embargo, las citas pueden requerir viajes o implicar tiempos de espera.

Medicare Original y los planes de Medicare Advantage proporcionan un acceso más rápido a especialistas locales, especialmente cuando la disponibilidad del VA es limitada. Pero es posible que pagues más de tu bolsillo en comparación con un especialista del VA.

El programa de atención comunitaria Community Care del VA también puede cubrir visitas a especialistas que no pertenecen al VA si se cumplen ciertas condiciones, como largos tiempos de espera o falta de servicios disponibles. A partir del 2025, algunos requisitos de referidos se han flexibilizado para mejorar el acceso de los pacientes.

7. Los planes de Medicare Advantage pueden ser tentadores, pero ten cuidado

Algunos planes de Medicare Advantage (MA) ofrecidos a veteranos ofrecen reembolsos o no requieren primas adicionales. La cobertura dental, auditiva y visual o las asignaciones para medicamentos de venta libre también podrían ser parte de la oferta.

Muchos utilizan nombres de marca como "Honor", "Patriota" o "Valentía" para atraer a los veteranos.

Estos planes pueden ser útiles si utilizas regularmente los servicios cubiertos por Medicare. Sin embargo, si la mayoría de tu atención proviene del VA, la inscripción en un plan de MA puede resultar en gastos duplicados.

El Gobierno paga al plan MA una tarifa mensual incluso si el VA proporciona la atención real. Esto no afecta tus costos personales pero sí aumenta el gasto federal total.

8. Mantente al tanto de los cambios en Medicare en el 2026

Se programaron varias actualizaciones a Medicare para el 2026 que pueden afectar cómo los veteranos usan los beneficios del VA y de Medicare juntos:

  • Plan de pagos de la Parte D. Si te inscribiste en el plan de pago de medicamentos recetados de Medicare que distribuye los costos de los medicamentos durante el año, serás reinscrito automáticamente en el 2026.
  • Límite anual de gastos en medicamentos recetados. El límite de gastos de bolsillo para la Parte D aumentará de $2,000 en el 2025 a $2,100 en el 2026. Esta cantidad se ajustará anualmente con la inflación.
  • Extras de Medicare Advantage. Si tienes un plan de MA, las restricciones están aumentando en torno a los beneficios no relacionados con la salud, como el seguro de vida. Estos cambios buscan centrar los beneficios suplementarios en servicios relacionados con la salud. Revisa las actualizaciones de tu plan antes del 7 de diciembre. La combinación de beneficios que inicialmente te atrajo a un plan puede cambiar lo suficiente como para que quieras explorar otras opciones.
  • Programa piloto de autorización previa asistida por IA. Medicare Original comenzará a probar la autorización previa apoyada por inteligencia artificial (IA) en seis estados: Arizona, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Texas y Washington. Un revisor humano tomará las decisiones finales.
