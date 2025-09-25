8 formas en que los veteranos pueden maximizar la cobertura dual del VA y de Medicare

Casi 6 millones de veteranos están inscritos tanto en el cuidado de salud del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) como en Medicare, pero muchos no están seguros de cómo usarlos juntos de manera efectiva.

La temporada de inscripción abierta de Medicare es del 15 de octubre al 7 de diciembre, y entender cómo los dos sistemas pueden trabajar juntos para reducir costos, mejorar el acceso y apoyar decisiones informadas de atención médica es importante.

1. Usa las farmacias del VA primero

La cobertura de recetas del VA se considera acreditable, lo que significa que puedes retrasar la inscripción en la Parte D de Medicare sin penalización.

En la mayoría de los casos, las farmacias del VA ofrecen medicamentos sin primas, copagos o deducibles. La Parte D de Medicare es útil si necesitas recetas no disponibles a través del VA o vives lejos de un centro de salud o de un hospital del VA y dependes de las farmacias locales.

2. En una emergencia, puedes obtener atención en cualquier lugar

Sin embargo, saber qué cobertura usar en una emergencia puede afectar el acceso y el costo.

Si estás considerando el suicidio, crees que estás en riesgo de hacerte daño o estás experimentando una crisis de salud mental, la Ley COMPACT del VA (Veterans Comprehensive Prevention, Access to Care, and Treatment), te ofrece asistencia gratuita para ayudarte a superar la emergencia. Esto es así incluso para los veteranos que no están inscritos en el cuidado de salud del VA. Marca 988 para comunicarte con la Línea directa de ayuda en situaciones de crisis y suicidio. También hay ayuda disponible por mensaje de texto y chat.

Para otras emergencias, Medicare generalmente es más accesible a menos que haya un hospital del VA cerca. Medicare cubre servicios de emergencia en casi todos los hospitales a nivel nacional. Medicare Parte B generalmente paga por servicios ambulatorios y de médicos durante las visitas a la sala de emergencias.

Descubre la ubicación del centro de emergencias del VA más cercano antes de que necesites ayuda. Si no hay uno cerca, Medicare ofrece un acceso más amplio para la atención urgente.

3. Cuando viajes, confía en Medicare si la atención del VA está lejos

Medicare proporciona un acceso más amplio a hospitales y médicos en todo el país, lo cual puede ser útil cuando estás de vacaciones.