Según las autoridades federales, las primas para los planes de medicamentos de Medicare serán más bajas el próximo año

El período de inscripción abierta para la Parte D de Medicare y los planes de Medicare Advantage comienza el 15 de octubre.

Por

Tony Pugh & Kimberly Lankford,

 
Updated 29 de septiembre de 2025
AARP
Comments
Published 27 de septiembre de 2024
/ Updated 29 de septiembre de 2025
Tarjeta de Medicare con un laberinto
Chris Gash

Puntos principales

Las primas mensuales promedio para la Parte D de Medicare y los planes de Medicare Advantage disminuirán en el 2026, anunciaron el viernes los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Aunque se espera que los beneficios y las opciones de planes se mantengan estables el próximo año, se proyecta que la inscripción en los planes de Medicare Advantage ofrecidos por aseguradoras privadas disminuirá de 34.9 millones en el 2025 a 34 millones en el 2026. Se espera que esa disminución represente una caída de un 50% de los beneficiarios aptos para Medicare a un 48%.

Pero mientras los beneficiarios se preparan para la inscripción abierta de Medicare de este año, que va del 15 de octubre al 7 de diciembre, los CMS esperan que la inscripción en Medicare Advantage sea "más robusta que las proyecciones de los planes y que la inscripción sea estable", dijo la agencia el viernes.

Aunque el número de planes de Medicare Advantage a nivel nacional caerá de 5,633 a aproximadamente 5,600 en el 2026, los CMS dicen que el 99% de los beneficiarios de Medicare tendrán al menos un plan de Medicare Advantage operando en su área el próximo año. Y el 97% tendrán una opción entre 10 o más planes de Medicare Advantage.

Haz una comparación de planes durante el período de inscripción abierta

“Millones de beneficiarios de Medicare seguirán teniendo acceso a una amplia gama de opciones de cobertura asequibles en el 2026”, dice el Dr. Mehmet Oz, administrador de los CMS. “Queremos que cada beneficiario aproveche la inscripción abierta. Compara tus opciones y elige el plan que te brinde la atención adecuada al mejor precio".

Aprende cómo AARP lucha por ti

En Medicare, Seguro Social y otros temas importantes para personas mayores de 50 años, AARP es tu defensora incansable.

  • Únete para ayudar a proteger estos programas.
  • Conoce cómo AARP trabaja todos los días por ti en el Congreso y en todo el país.
  • Consulta las investigaciones más recientes de AARP sobre Medicare y otros temas.

La prima promedio para un plan independiente de medicamentos recetados de la Parte D, ofrecido por aseguradoras privadas a beneficiarios de Medicare Original, se proyecta en $34.50 el próximo año, una disminución de $3.81 con respecto al 2025 y un ahorro estimado de casi $46 anuales. Tu prima podría ser más alta o más baja; el promedio es el punto medio de la suma de todos los planes dividida por el número de planes.

Se proyecta que la prima total promedio de la Parte D para los planes de Medicare Advantage con cobertura de medicamentos recetados caerá de $13.32 en el 2025 a $11.50 en el 2026 después de aplicar los reembolsos del programa de Medicare Advantage. Los CMS esperan que la prima promedio para todos los tipos de planes de Medicare Advantage disminuya de $16.40 en el 2025 a $14 en el 2026.

Las nuevas funciones del buscador de planes estarán en internet el 1.º de octubre

El sitio web Medicare.gov y su herramienta del Buscador de planes de Medicare pueden ayudar a los beneficiarios a comparar planes de Medicare Advantage y de la Parte D. Para el 2026, el buscador de planes incluirá nuevas funciones que mostrarán qué planes de Medicare Advantage aceptan los proveedores preferidos de los beneficiarios y más información detallada sobre los beneficios suplementarios de los planes de Medicare Advantage.

Las mejoras del Buscador de planes de Medicare estarán disponibles el 1.º de octubre del 2025. En los próximos meses, el sitio web de Medicare incluirá un estimador de costos de medicamentos con receta impulsado por IA para comparar los precios de las farmacias locales.

Las personas que deseen mantener su cobertura actual de planes de Medicare Advantage o Parte D no necesitan volver a inscribirse.

Durante el período de inscripción abierta, los consumidores pueden llamar al 1-800-MEDICARE las 24 horas del día, los siete días de la semana para obtener ayuda para comparar planes y costos. Ten en cuenta que los tiempos de espera en el teléfono pueden aumentar durante un cierre del Gobierno.

Los adultos mayores que reúnen los requisitos y tienen ingresos y activos limitados y las personas con discapacidad pueden resultar aptas para asistencia financiera con las primas, los deducibles, el coseguro y los copagos a través de los Programas de ahorros de Medicare (MSP) estatales.

Además, el programa federal de Ayuda Adicional también brinda apoyo a las personas de bajos ingresos que reúnen ciertos requisitos para pagar los costos de la Parte D. Las personas inscritas en los MSP califican automáticamente para el programa de Ayuda Adicional.

Revisa los beneficios, primas y otros costos de tu plan

Aunque las primas promedio no están aumentando, sí están incrementando para algunos planes. Los planes de la Parte D y Medicare Advantage también pueden hacer otros cambios en su cobertura y costos, por lo que comparar planes durante el período de inscripción abierta sigue siendo importante.

El gasto de bolsillo para los medicamentos cubiertos por la Parte D se limitará a $2,100 en el 2026. Pero los planes también pueden eliminar medicamentos de sus listas de medicamentos, agregar restricciones de autorización previa para más medicamentos e incluso aumentar deducibles y copagos antes de que alcance el límite.

El incentivo monetario que los CMS ofrecieron a los planes independientes de medicamentos para mantener estables las facturas mensuales de los beneficiarios en el 2025 continuará en el 2026, pero ha sido reducido. Para el 2026, los CMS reducirán una disminución de $15 en la prima del beneficiario a $10 y permitirá que los planes independientes aumenten las primas totales de la Parte D hasta $50 en lugar de $35.

A menos que reúnas los requisitos para Ayuda Adicional, no habrá disponibles planes de la Parte D sin prima. En el pasado, estos planes ofrecían a quienes tenían Medicare Original y tomaban pocos o ningún medicamento recetado la posibilidad de contar con cobertura válida sin costo mensual.

"Al reducir la cantidad de estabilización de primas del Gobierno en el 2026, estamos facilitando el regreso del programa a operar bajo condiciones de mercado regulares", dijeron los CMS en julio.

Busca también nuevos límites en la cobertura

Si tienes un plan de Medicare Advantage, presta atención a la cobertura para tus necesidades médicas y los detalles de otros beneficios, como copagos y límites en la atención dental.

Incluso si has estado contento con tu plan de la Parte D de Medicare o tu plan Medicare Advantage, revisa tu aviso de cambio anual para descubrir qué será diferente en el 2025. Deberías recibir este documento de tu plan para finales de septiembre.

Esta historia, originalmente publicada el 27 de septiembre del 2024, fue actualizada para reflejar la información sobre la cobertura del 2026 y las mejoras al buscador de planes de Medicare.

%{postComment}%

Tony Pugh es un escritor y editor galardonado que cubre temas de Medicare para AARP. También ha cubierto Medicare para Bloomberg Law y como corresponsal nacional para los periódicos Knight Ridder/McClatchy.



Kimberly Lankford es una escritora y colaboradora que cubre finanzas personales y Medicare. Anteriormente escribió para la revista Personal Finance de Kiplinger y sus artículos también han sido publicados en U.S. News & World Report, The Washington Post y The Boston Globe. Recibió el premio Best in Business de finanzas personales de la Society of American Business Editors and Writers

