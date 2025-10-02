Según las autoridades federales, las primas para los planes de medicamentos de Medicare serán más bajas el próximo año

Las primas mensuales promedio para la Parte D de Medicare y los planes de Medicare Advantage disminuirán en el 2026, anunciaron el viernes los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Aunque se espera que los beneficios y las opciones de planes se mantengan estables el próximo año, se proyecta que la inscripción en los planes de Medicare Advantage ofrecidos por aseguradoras privadas disminuirá de 34.9 millones en el 2025 a 34 millones en el 2026. Se espera que esa disminución represente una caída de un 50% de los beneficiarios aptos para Medicare a un 48%.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Pero mientras los beneficiarios se preparan para la inscripción abierta de Medicare de este año, que va del 15 de octubre al 7 de diciembre, los CMS esperan que la inscripción en Medicare Advantage sea "más robusta que las proyecciones de los planes y que la inscripción sea estable", dijo la agencia el viernes.

Aunque el número de planes de Medicare Advantage a nivel nacional caerá de 5,633 a aproximadamente 5,600 en el 2026, los CMS dicen que el 99% de los beneficiarios de Medicare tendrán al menos un plan de Medicare Advantage operando en su área el próximo año. Y el 97% tendrán una opción entre 10 o más planes de Medicare Advantage.

Haz una comparación de planes durante el período de inscripción abierta

“Millones de beneficiarios de Medicare seguirán teniendo acceso a una amplia gama de opciones de cobertura asequibles en el 2026”, dice el Dr. Mehmet Oz, administrador de los CMS. “Queremos que cada beneficiario aproveche la inscripción abierta. Compara tus opciones y elige el plan que te brinde la atención adecuada al mejor precio".

Aprende cómo AARP lucha por ti En Medicare, Seguro Social y otros temas importantes para personas mayores de 50 años, AARP es tu defensora incansable. Únete para ayudar a proteger estos programas.

Conoce cómo AARP trabaja todos los días por ti en el Congreso y en todo el país.

Consulta las investigaciones más recientes de AARP sobre Medicare y otros temas.

La prima promedio para un plan independiente de medicamentos recetados de la Parte D, ofrecido por aseguradoras privadas a beneficiarios de Medicare Original, se proyecta en $34.50 el próximo año, una disminución de $3.81 con respecto al 2025 y un ahorro estimado de casi $46 anuales. Tu prima podría ser más alta o más baja; el promedio es el punto medio de la suma de todos los planes dividida por el número de planes.

Se proyecta que la prima total promedio de la Parte D para los planes de Medicare Advantage con cobertura de medicamentos recetados caerá de $13.32 en el 2025 a $11.50 en el 2026 después de aplicar los reembolsos del programa de Medicare Advantage. Los CMS esperan que la prima promedio para todos los tipos de planes de Medicare Advantage disminuya de $16.40 en el 2025 a $14 en el 2026.