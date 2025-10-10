El 2026 será el primer año en que los beneficiarios de Medicare verán descuentos en 10 medicamentos de alto costo

Después de años de preparación, los primeros 10 medicamentos cubiertos por la Parte D de Medicare seleccionados para negociaciones de precios estarán disponibles para los beneficiarios a costo reducido en el 2026.

Una ley de medicamentos recetados aprobada en el 2022, y apoyada por AARP, requería que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos negociara con las compañías farmacéuticas para obtener precios más bajos en 10 medicamentos de marca populares y de alto precio, y sin equivalente genérico o competidores biosimilares.

El programa está a punto de hacer que docenas de medicamentos innovadores sean más asequibles y accesibles mientras salva vidas y mejora la calidad de vida de millones de beneficiarios de Medicare. Se espera que los ahorros, que entran en vigor el 1.⁰ de enero, reduzcan el gasto de bolsillo de los inscritos en aproximadamente $1,500 millones en el 2026, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

La primera ronda de descuentos comienza el 1.⁰ de enero

Los 10 medicamentos populares en esta primera ronda de reducciones de precios son:

Eliquis para la prevención y tratamiento de coágulos sanguíneos

para la prevención y tratamiento de coágulos sanguíneos Enbrel para la artritis reumatoide, psoriasis y artritis psoriásica

para la artritis reumatoide, psoriasis y artritis psoriásica Entresto para insuficiencia cardíaca

para insuficiencia cardíaca Farxiga para la diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica

para la diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica Fiasp y NovoLog, tipos de insulina para la diabetes

tipos de insulina para la diabetes Imbruvica para cánceres de sangre

para cánceres de sangre Januvia para la diabetes

para la diabetes Jardiance para la diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica

para la diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica Stelara para la psoriasis, artritis psoriásica, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa

para la psoriasis, artritis psoriásica, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa Xarelto para la prevención y tratamiento de coágulos de sangre

Si los precios más bajos de estos 10 medicamentos hubieran estado vigentes en el 2023, Medicare habría ahorrado un estimado de $6,000 millones, o alrededor del 22%, en ellos. Eso incluye reembolsos y otros pagos, informó previamente los CMS.

Por ejemplo, un suministro de 30 días del medicamento para la diabetes Januvia costará $113 en el 2026. Eso es una reducción del 79% del precio de lista del 2023 de $527, dicen los CMS. El programa de la Parte D de Medicare gastó más de $4,000 millones en Januvia para los aproximadamente 850,000 beneficiarios que lo usaron en el 2023.

Todos menos el 4% de los encuestados dijeron que el Gobierno debería hacer más para reducir los precios de los medicamentos recetados, según una encuesta de AARP de diciembre del 2024 entre más de 1,000 adultos mayores de 50 años. Más de 4 de cada 5 dijeron que toman medicamentos recetados regularmente.