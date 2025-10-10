El 2026 será el primer año en que los beneficiarios de Medicare verán descuentos en 10 medicamentos de alto costo

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

El 2026 será el primer año en que los beneficiarios de Medicare verán descuentos en 10 medicamentos de alto costo

Un segundo conjunto de 15 medicamentos adicionales está en la mesa de negociación ahora. Esos precios más bajos debutarán en el 2027.

Por

Tony Pugh,

 
AARP
Comments
Published 06 de octubre de 2025
símbolo de dólar hecho con medicamentos
AARP (Getty Images)

Puntos principales

Después de años de preparación, los primeros 10 medicamentos cubiertos por la Parte D de Medicare seleccionados para negociaciones de precios estarán disponibles para los beneficiarios a costo reducido en el 2026.

Una ley de medicamentos recetados aprobada en el 2022, y apoyada por AARP, requería que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos negociara con las compañías farmacéuticas para obtener precios más bajos en 10 medicamentos de marca populares y de alto precio, y sin equivalente genérico o competidores biosimilares.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

El programa está a punto de hacer que docenas de medicamentos innovadores sean más asequibles y accesibles mientras salva vidas y mejora la calidad de vida de millones de beneficiarios de Medicare. Se espera que los ahorros, que entran en vigor el 1.⁰ de enero, reduzcan el gasto de bolsillo de los inscritos en aproximadamente $1,500 millones en el 2026, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

La primera ronda de descuentos comienza el 1.⁰ de enero

Los 10 medicamentos populares en esta primera ronda de reducciones de precios son:

  • Eliquis para la prevención y tratamiento de coágulos sanguíneos
  • Enbrel para la artritis reumatoide, psoriasis y artritis psoriásica
  • Entresto para insuficiencia cardíaca
  • Farxiga para la diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica
  • Fiasp y NovoLog, tipos de insulina para la diabetes
  • Imbruvica para cánceres de sangre
  • Januvia para la diabetes
  • Jardiance para la diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica
  • Stelara para la psoriasis, artritis psoriásica, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa
  • Xarelto para la prevención y tratamiento de coágulos de sangre

Si los precios más bajos de estos 10 medicamentos hubieran estado vigentes en el 2023, Medicare habría ahorrado un estimado de $6,000 millones, o alrededor del 22%, en ellos. Eso incluye reembolsos y otros pagos, informó previamente los CMS.

Por ejemplo, un suministro de 30 días del medicamento para la diabetes Januvia costará $113 en el 2026. Eso es una reducción del 79% del precio de lista del 2023 de $527, dicen los CMS. El programa de la Parte D de Medicare gastó más de $4,000 millones en Januvia para los aproximadamente 850,000 beneficiarios que lo usaron en el 2023.

Todos menos el 4% de los encuestados dijeron que el Gobierno debería hacer más para reducir los precios de los medicamentos recetados, según una encuesta de AARP de diciembre del 2024 entre más de 1,000 adultos mayores de 50 años. Más de 4 de cada 5 dijeron que toman medicamentos recetados regularmente.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Un suministro de 30 días de Eliquis, que trata y previene coágulos de sangre, será un 56% más bajo el próximo año, o $231 en comparación con $521 en el 2023, informan los CMS. Medicare gastó casi $18,300 millones en Eliquis para los casi 4 millones de beneficiarios que usaron el medicamento en el 2023.

La disminución de precios durará más allá del 2026

Los precios negociados más bajos deben estar disponibles para los beneficiarios que reúnen los requisitos, y los 10 medicamentos deben incluirse entre las recetas para todos los planes de Medicare Advantage con cobertura de medicamentos y los planes independientes de la Parte D para personas en Medicare Original.

El precio negociado se aplicará a un medicamento recetado seleccionado mientras permanezca en el programa. Cada año posterior en que un medicamento esté en el programa, los CMS publicarán un precio actualizado.

Salud y bienestar

AARP® Prescription Discounts provided by Optum Rx®

Tarjeta gratis de descuento para medicamentos recetados que se puede usar en más de 66,000 farmacias en todo el país

Ver detalles
Ver todo
See more Salud y bienestar offers >

Las conversaciones con los fabricantes de medicamentos sobre una segunda ronda de 15 medicamentos han estado ocurriendo a lo largo del 2025, y los nuevos precios más bajos entrarán en vigor en el 2027. Los 15 medicamentos representan aproximadamente $41,000 millones en gastos de la Parte D, y aproximadamente 5,300 millones de beneficiarios los utilizan para tratar enfermedades como asma, cáncer y diabetes.

La negociación para una combinación adicional de medicamentos cubiertos bajo la Parte B, generalmente administrados por vía intravenosa o en consultorios médicos y centros ambulatorios, y la Parte D se anunciará el próximo año. Esos precios entrarán en vigor en el 2028.

Aprende cómo AARP lucha por ti

En Medicare, Seguro Social y otros temas importantes para personas mayores de 50 años, AARP es tu defensora incansable.

  • Únete para ayudar a proteger estos programas.
  • Conoce cómo AARP trabaja todos los días por ti en el Congreso y en todo el país.
  • Consulta las investigaciones más recientes de AARP sobre Medicare y otros temas.

En el 2027 y más adelante, el número de medicamentos de la Parte B y Parte D que se negocian aumentará a 20. Esos precios más bajos serán efectivos en el 2029, y el número de medicamentos con descuento continuará acumulándose con el tiempo.

%{postComment}%

Tony Pugh es un escritor y editor galardonado que cubre temas de Medicare para AARP. También ha escrito para Bloomberg Law y ha sido corresponsal nacional para los periódicos de Knight Ridder/McClatchy. 

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • Hands using calculator
    Finanzas

    Calculadora para la jubilación

    Investiga cuánto necesitarás para la jubilación

    Learn More
    See more Finanzas offers >
  • El servicio Alexa Emergency Assist, de Amazon, junto a un teléfono celular con respuesta urgente en la pantalla
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Prestación de cuidados

    Servicio Alexa Emergency Assist, de Amazon

    25% de descuento en planes de suscripción de asistencia de emergencia

    Learn More
    See more Prestación de cuidados offers >
  • older woman with white hair talking to older female doctor in white coat using a tablet in doctor office setting
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    Oak Street Health Primary Care

    Servicios de atención primaria para adultos beneficiarios de Medicare

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >