5 cosas que debes saber sobre las redes de farmacias y los costos de medicamentos de Medicare

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Beneficios para socios

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

5 cosas que debes saber sobre las redes de farmacias y los costos de medicamentos de Medicare

Podrías ahorrar dinero en tus medicamentos recetados, dependiendo de a qué farmacia vayas.

Por

Rachel Nania y Tony Pugh

 
Updated 12 de diciembre de 2025
AARP,
Comments
Published 22 de octubre de 2024
/ Updated 12 de diciembre de 2025
ilustración de un conjunto de bombillos que forman un signo de dólar sobre un fondo azul
Gregory Reid/Gallery Stock

Puntos principales

Ya sea que tengas un nuevo plan de la Parte D para 2026 o que hayas mantenido uno de años, no olvides revisar la red de farmacias de tu plan, incluso después de que finalice el período de inscripción abierta de Medicare.

Al igual que los planes de salud tienen médicos y hospitales dentro de la red, los planes de medicamentos independientes de la Parte D y los planes privados Medicare Advantage con cobertura de medicamentos cuentan con farmacias dentro de la red donde ahorrarás dinero en tus medicamentos recetados. Algunos planes solo cubren medicamentos que se surten en farmacias dentro de la red.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Algunos planes van un paso más allá y tienen farmacias preferidas dentro de la red, donde los consumidores pueden llegar a pagar aún menos. 

“Muchas personas entienden que hay ciertas farmacias donde sus medicamentos pueden ser más económicos”, dice James McSpadden, asesor principal de políticas del Instituto de Política Pública de AARP y autor de un informe de AARP de septiembre de 2024 (en inglés) sobre el tema. "Pero no estoy seguro de que las personas comprendan completamente las diferencias de costo que pueden existir entre las farmacias dentro y fuera de la red, e incluso entre las farmacias dentro de una red".

A continuación, cinco cosas que debes saber sobre cómo funcionan las redes de farmacias y los pasos que puedes seguir para asegurarte de que estás obteniendo la mejor oferta en tus medicamentos.  

1. Obtendrás los beneficios de recetas de tu plan en una farmacia dentro de la red  

¿Alguna vez has notado cómo el mismo medicamento puede costar más en una farmacia que en otra?

Si surtes tus medicamentos recetados en una farmacia fuera de la red, lo más probable es que pagues más que en una farmacia dentro de la red. Esto se debe a que los planes de salud tienen contratos con un grupo o red de farmacias, incluyendo farmacias de atención presencial y farmacias de pedido por correo, para ofrecer medicamentos recetados y otros servicios a sus miembros a un costo menor.

Así que verifica si tu farmacia favorita está incluida en la red de tu plan. Si no es así, tu presupuesto te agradecerá que encuentres una Nueva farmacia favorita dentro de tu plan de medicamentos recetados.

Y el próximo año, asegúrate de que tu farmacia favorita y posiblemente algunas otras que te resulten convenientes estén incluidas en la red de tu plan. Tu farmacia debería poder informarte si está dentro de la red de tu plan o de un plan que estés considerando.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

2. Puedes ahorrar aún más dinero en una farmacia preferida  

Dentro de una red de farmacias, tu plan puede tener farmacias preferidas, donde podrías tener incluso menores gastos de bolsillo para tus medicamentos que en una farmacia dentro de la red que no es preferida. Estos ahorros varían, pero el informe de McSpadden señala un estudio reciente que encontró que las personas que usan una farmacia preferida podrían ahorrar de $2 a $15 por receta en medicamentos genéricos.

Salud y bienestar

AARP® Prescription Discounts provided by Optum Rx®

Tarjeta gratis de descuento para medicamentos recetados que se puede usar en más de 66,000 farmacias en todo el país

Ver detalles
Ver todo
See more Salud y bienestar offers >

Las redes de farmacias preferidas se están volviendo más comunes entre los planes de salud de Medicare. En el 2023, alrededor del 98% (en inglés) de los planes independientes de la Parte D de Medicare y Medicare Original tenían redes de farmacias preferidas, según un estudio publicado en la edición de mayo de 2025 de la revista Health Affairs. Eso representa un aumento del 7% en comparación con el en 2011, según la organización sin fines de lucro de políticas sanitarias KFF.

Menos planes Medicare Advantage Parte D utilizan redes de farmacias preferentes, pero siguen siendo comunes: alrededor del 44% en 2023, en comparación con el 60 % del año anterior, según el estudio de Health Affairs. Sin embargo, en 2015, aproximadamente una cuarta parte de los planes Medicare Advantage con cobertura de medicamentos las incluían, según KFF.

3. Los costos de los medicamentos pueden variar entre las farmacias preferidas

Aquí es donde las cosas pueden confundir a los consumidores: la cantidad que pagarás por tus medicamentos puede variar, incluso entre las farmacias preferidas, debido a diferencias en las negociaciones y otras variables.

En otras palabras, puede costarte más surtir tus medicamentos en una farmacia preferida de la red que en otra que también es preferida. Según el informe de AARP, "La variación de los gastos de bolsillo anuales entre las farmacias preferidas podría ser de cientos de dólares, dependiendo del medicamento y del plan".

4. Investigar un poco podría ahorrarte dinero  

La buena noticia: hay algunas formas de averiguar dónde puedes ahorrar más en tus medicamentos recetados.

Tu plan de salud puede decirte cuáles farmacias en tu área están en la red y son preferidas y cuánto podrían costar tus medicamentos en estos lugares. También puedes utilizar la herramienta de búsqueda de planes de Medicare (en inglés) para “tener una idea” de cuánto pueden costar tus medicamentos en algunas farmacias diferentes en tu área, dice McSpadden. 

"Lo mejor que los consumidores pueden hacer es investigar y revisar sus planes", agrega McSpadden. "Pero todo esto no puede recaer en los consumidores. Tenemos que hacer un mejor trabajo para asegurarnos de que los planes mismos sean lo más transparentes posible, y que esta información llegue a los consumidores para que puedan tomar una decisión informada, y que no sea una situación abrumadora".

Seguro

Planes de seguro de la vista de VSP®, de AARP®

Ahorro promedio anual de $350 para socios

Ver detalles
Ver todo
See more Seguro offers >

5. Puede que quieras considerar otros factores al revisar tu plan de medicamentos

Además de encontrar una farmacia que pueda ahorrarte dinero en tus medicamentos, también es importante considerar si la farmacia tiene horarios convenientes y está cerca o es fácil de acceder.

Si estás tomando un medicamento que necesita ser compuesto por una farmacia especializada, eso es otra cosa que deberás tener en cuenta al revisar tu plan, dice McSpadden.

"Y si vives en una zona rural donde no tienes fácil acceso a una farmacia física, entonces sabes que necesitas asegurarte de que tu plan te brinde acceso a opciones de pedidos por correo", agrega. Si bien debes tener en cuenta el tiempo de entrega de las farmacias por correo, es posible que te ofrezcan el costo más económico por pastilla para algunos medicamentos que necesitas tomar regularmente.

generic-video-poster

 

Únete a nuestra lucha para proteger Medicare

AARP trabaja para fortalecer Medicare. Esto es lo que puedes hacer para ayudar.

  • Inscríbete para convertirte en un activista de AARP y recibir las últimas noticias y alertas sobre los temas que más te importan.
  • Descubre más sobre cómo luchamos por ti ante el Congreso y en todo el país.
  • Consulta la última investigación de AARP (en inglés) sobre Medicare y otros temas
  • AARP es tu defensora incansable en los asuntos importantes para las personas mayores de 50. Hazte socio o renueva tu membresía hoy.
generic-video-poster

 

Únete a nuestra lucha para proteger Medicare

AARP trabaja para fortalecer Medicare. Esto es lo que puedes hacer para ayudar.

  • Inscríbete para convertirte en un activista de AARP y recibir las últimas noticias y alertas sobre los temas que más te importan.
  • Descubre más sobre cómo luchamos por ti ante el Congreso y en todo el país.
  • Consulta la última investigación de AARP (en inglés) sobre Medicare y otros temas
  • AARP es tu defensora incansable en los asuntos importantes para las personas mayores de 50. Hazte socio o renueva tu membresía hoy.
%{postComment}%

Rachel Nania es una galardonada editora que escribe sobre atención médica y políticas de salud para AARP.



Tony Pugh es un escritor y editor galardonado que cubre temas de Medicare para AARP. También ha escrito para Bloomberg Law y ha sido corresponsal nacional para los periódicos de Knight Ridder/McClatchy. 

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Valor y Beneficios
para Socios de AARP
 

Ver todo

  • Woman buying products in the pharmacy pulling medical card out of gray wallet
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    AARP® Prescription Discounts provided by Optum Rx®

    Tarjeta gratis de descuento para medicamentos recetados que se puede usar en más de 66,000 farmacias en todo el país

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Dos mujeres sonriendo al aire libre.
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    AARP® Dental Insurance Plan administered by Delta Dental Insurance Company

    Planes de seguro dental para socios y sus familias

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Grandfather with hearing loss reading a book out loud to his grandchildren sitting on his lap
    Salud y bienestar

    Prueba nacional de audición

    Socios pueden hacerse una prueba gratis de audición por teléfono

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >