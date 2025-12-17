5 cosas que debes saber sobre las redes de farmacias y los costos de medicamentos de Medicare

Ya sea que tengas un nuevo plan de la Parte D para 2026 o que hayas mantenido uno de años, no olvides revisar la red de farmacias de tu plan, incluso después de que finalice el período de inscripción abierta de Medicare.

Al igual que los planes de salud tienen médicos y hospitales dentro de la red, los planes de medicamentos independientes de la Parte D y los planes privados Medicare Advantage con cobertura de medicamentos cuentan con farmacias dentro de la red donde ahorrarás dinero en tus medicamentos recetados. Algunos planes solo cubren medicamentos que se surten en farmacias dentro de la red.

Algunos planes van un paso más allá y tienen farmacias preferidas dentro de la red, donde los consumidores pueden llegar a pagar aún menos.

“Muchas personas entienden que hay ciertas farmacias donde sus medicamentos pueden ser más económicos”, dice James McSpadden, asesor principal de políticas del Instituto de Política Pública de AARP y autor de un informe de AARP de septiembre de 2024 (en inglés) sobre el tema. "Pero no estoy seguro de que las personas comprendan completamente las diferencias de costo que pueden existir entre las farmacias dentro y fuera de la red, e incluso entre las farmacias dentro de una red".

A continuación, cinco cosas que debes saber sobre cómo funcionan las redes de farmacias y los pasos que puedes seguir para asegurarte de que estás obteniendo la mejor oferta en tus medicamentos.

1. Obtendrás los beneficios de recetas de tu plan en una farmacia dentro de la red

¿Alguna vez has notado cómo el mismo medicamento puede costar más en una farmacia que en otra?

Si surtes tus medicamentos recetados en una farmacia fuera de la red, lo más probable es que pagues más que en una farmacia dentro de la red. Esto se debe a que los planes de salud tienen contratos con un grupo o red de farmacias, incluyendo farmacias de atención presencial y farmacias de pedido por correo, para ofrecer medicamentos recetados y otros servicios a sus miembros a un costo menor.

Así que verifica si tu farmacia favorita está incluida en la red de tu plan. Si no es así, tu presupuesto te agradecerá que encuentres una Nueva farmacia favorita dentro de tu plan de medicamentos recetados.

Y el próximo año, asegúrate de que tu farmacia favorita y posiblemente algunas otras que te resulten convenientes estén incluidas en la red de tu plan. Tu farmacia debería poder informarte si está dentro de la red de tu plan o de un plan que estés considerando.