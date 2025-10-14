Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

9 razones para cambiar tu cobertura de Medicare durante el período de inscripción abierta

Revisar tu plan cada año puede ahorrarte dinero y evitar dolores de cabeza.

Por

Tamara Lytle, 

 
Updated 13 de octubre de 2025
AARP
Revisado por

Jane Sung, J.D.

Comments
Published 11 de octubre de 2021
/ Updated 13 de octubre de 2025
Gráfico que muestra diferentes símbolos relacionados a la salud
KOTRYNA ZUKAUSKAITE

Puntos principales

Cada otoño, los beneficiarios de Medicare tienen la oportunidad de cambiar sus planes de seguro.

Durante el período de inscripción abierta de Medicare, del 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año, menos de 1 de cada 5 personas cambió su cobertura en el 2024, según una encuesta de la publicación en línea SeniorLiving.

Eso es mejor que el año anterior, cuando menos de 1 de cada 10 hizo un cambio, según la encuesta de 931 adultos mayores con Medicare. Pero al renunciar a la oportunidad de comparar y cambiar su cobertura de Medicare, millones de personas potencialmente pierden miles de dólares de ahorros y quedan expuestos a sorpresas desagradables sobre sus beneficios o sus opciones de atención médica.

“Las necesidades médicas de las personas cambian a medida que envejecen, y sus planes [y lo que cubren] pueden cambiar de un año a otro”, dice Tricia Neuman, vicepresidenta sénior de KFF y directora ejecutiva del Programa de Política de Medicare de la organización no partidista sin fines de lucro. “Revisar las opciones cada año tiene mucho sentido”.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

El año pasado, menos de dos tercios de los adultos mayores analizaron las posibilidades, según la encuesta de SeniorLiving

'Las necesidades médicas de las personas cambian… y sus planes [y lo que cubren] pueden cambiar de un año a otro. Revisar las opciones cada año tiene mucho sentido'.

— Tricia Neuman, KFF

A continuación se presentan algunas situaciones que podrían hacer que consideres un cambio durante la inscripción abierta anual. Las respuestas se basan en entrevistas con varios expertos de Medicare y en la orientación del propio Medicare.

Y un recordatorio: cambiar de un plan Medicare Advantage a Medicare Original conlleva un gran riesgo si tienes la intención de comprar una póliza Medigap, que cubre los gastos de bolsillo. En la mayoría de los estados, las aseguradoras de Medigap pueden rechazarte debido a tus problemas de salud preexistentes o cobrarte más en función de tu salud o edad si has tenido la Parte B de Medicare durante más de seis meses. Ten esto en cuenta al tomar decisiones.

1. Mis costos de recetas han aumentado

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Eso suele ocurrir en uno de tres escenarios, dice Neuman:

  • Las primas mensuales de tu póliza de la Parte D han aumentado.
  • Te han recetado un nuevo medicamento que tu póliza de la Parte D no cubre.
  • Tus medicamentos actuales han desaparecido del formulario de la Parte D, su lista de medicamentos cubiertos.

Cada septiembre, los planes de recetas de la Parte D envían una lista de modificaciones a su cobertura de medicamentos, llamada Aviso de cambio anual (ANOC). Esto te da tiempo para asegurarte de que tus medicamentos aún estén cubiertos.

De lo contrario, puedes buscar otro plan, pedirle a tu médico que solicite una excepción en la cobertura de tu medicamento preferido o comunicarte con el plan tú mismo y pedirle al médico que le proporcione una declaración escrita explicando por qué las alternativas no son tan efectivas o podrían causar problemas.

Recuerda también que el límite de tus costos de bolsillo para medicamentos recetados aumentará de $2,000 a $2,100, introducido en el 2025. También tienes la opción de unirte al Plan de pago de medicamentos recetados de Medicare, que también comenzó en el 2025 y que distribuye tus costos de bolsillo a lo largo del año.

Pero si algunos de tus medicamentos no están cubiertos en tu plan actual, no contarán para el máximo de $2,100 ni para tu deducible, y no podrán agregarse al plan de pago de recetas.

2. Estoy pasando un tiempo prolongado en un estado diferente

Los planes de Medicare Advantage generalmente cobran más por acudir a médicos fuera de sus redes. En algunos casos, no cubrirán ningún cargo si no es una emergencia.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Por lo tanto, un "snowbird" del medio oeste podría tener que pagar más para ver médicos fuera de la red mientras esté en Florida. Lee los detalles de tu plan o habla con un representante para saber cuál es tu situación.

Si vas a vivir en doble residencia durante los próximos años, podrías considerar cambiarte a Medicare Original, con las salvedades habituales.

3. Me han diagnosticado una enfermedad crónica

Un cambio médico grave, como un diagnóstico de diabetes o incluso prediabetes, debería provocar una revisión completa de tu cobertura de Medicare. Considera el cuidado que necesitarás.

Aprende cómo AARP lucha por ti

En Medicare, Seguro Social y otros temas importantes para personas mayores de 50 años, AARP es tu defensora incansable.

  • Únete para ayudar a proteger estos programas.
  • Conoce cómo AARP trabaja todos los días por ti en el Congreso y en todo el país.
  • Consulta las investigaciones más recientes de AARP sobre Medicare y otros temas

Si tienes un plan de Medicare Advantage y deseas una membresía en un gimnasio o programas específicos para enfermedades, busca un plan que los ofrezca. Si crees que vas a necesitar muchos especialistas, asegúrate de que estén en la red de tu plan. Si necesitas nuevos medicamentos, asegúrate de que tu plan los cubra.

Si tienes Medicare Original, asegúrate de que tu póliza de la Parte D cubra cualquier receta nueva, o busca una que lo haga. Y si quieres hacer ejercicio regularmente, algunos planes Medigap que se combinan con Medicare Original también ofrecen membresías gratuitas o descuentos. Si anticipas necesitar muchos especialistas, el 98% de todos los médicos que no son pediatras aceptan Medicare, señala KFF.

Hacer cambios críticos temprano puede "realmente afectar tu bolsillo y ahorrarte dinero", dice Gretchen Jacobson, una vicepresidenta de la fundación Commonwealth Fund con sede en Nueva York.

4. Necesito cirugía y prefiero un médico específico

Medicare Original permite a los pacientes elegir cualquier médico u hospital que acepte Medicare, y dado que eso es todo menos el 2% de los médicos que no se especializan en tratar a niños, hay buenas probabilidades de que estés cubierto.

Pero si estás en un plan de Medicare Advantage y sus cirujanos no cumplen con tus necesidades, es posible que necesites un plan de Medicare Advantage diferente o cambiarte a Medicare Original, si puedes ser aceptado en un plan Medigap. A partir del período de inscripción abierta para el 2026, el buscador de planes de Medicare enumera los proveedores que participan (en inglés) en algunos planes.

Entretenimiento

Paramount+

10% de descuento en cualquier plan de Paramount+

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

Las personas que realmente necesitan centrarse en si los médicos están dentro de la red son aquellas que han sufrido enfermedades serias como cáncer y ataque cardíaco, dice Joseph Antos, miembro sénior emérito del American Enterprise Institute, un grupo de expertos en políticas públicas con sede en Washington.

“Un especialista puede ser clave en su tratamiento”, afirma.

5. Soy súper saludable y rara vez necesito un médico

Si estás en Medicare Original, todo debería estar bien: como un acuerdo de "pago por servicio", no ver al médico no te está costando nada extra más allá de tus primas de seguro obligatorias de la Parte B y Parte D.

Si estás en un plan de Medicare Advantage y pagas una prima mensual además de tu prima estándar de la Parte B, eso puede ser por un plan que ofrece muchos extras, como membresías de gimnasio. Considera cambiar a un plan más económico sin servicios que no planeas usar el próximo año.

6. Mis ingresos han bajado drásticamente

Si estás en Medicare Original, tu prima mensual de la Parte B está fija, pero tu plan de medicamentos de la Parte D no lo está. Es posible que puedas encontrar una póliza más económica que cubra los medicamentos que estás tomando.

Si estás en un plan de Medicare Advantage, considera cambiarte a un plan que no requiera un pago extra además de la prima obligatoria de la Parte B.

Si tus primas de la Parte B o Parte D incluyen un monto de ajuste mensual relacionado con los ingresos (IRMAA), puedes llenar el Formulario SSA-44 (en inglés) para solicitar una revisión (en inglés) de esos cargos adicionales.

Y podrías resultar elegible para ayuda. Pregunta en la oficina de Medicaid de tu estado —los enlaces a las oficinas estatales (en inglés) están en el sitio web federal de Medicaid— o en el Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud (SHIP) sobre los Programas de ahorros de Medicare. O llama al 800-MEDICARE (800-633-4227); la línea de ayuda de SHIP es 877-839-2675.

7. Mi antiguo empleador está cambiando sus beneficios para jubilados

Algunas compañías ofrecen a los jubilados un seguro suplementario, que cubre muchos costos de salud que Medicare Original no cubre.

Si hay cambios en tu cobertura de beneficios de jubilación, o por algún motivo esa cobertura ya no se ofrece, comunícate con el Centro de llamadas de coordinación de beneficios y recuperación de Medicare al ‪‪855-798-2627. Alguien puede decirte si te encuentras dentro del período en el que las aseguradoras de Medigap no pueden negarte cobertura basada en enfermedades preexistentes.

8. Mi médico habitual ya no está en la red de mi plan

Si realmente quieres quedarte con un médico, pregunta directamente si él o ella se va a cambiar a un plan de Medicare Advantage diferente, si está aceptando pacientes de Medicare Original o si va a dejar de aceptar Medicare por completo.

Si decides hacer un cambio, asegúrate de que una decisión a corto plazo no afecte tu cobertura a largo plazo, por ejemplo, cambiar a Medicare Original para quedarte temporalmente con un médico pero sacrificando la cobertura de Medigap a largo plazo. Podría ser más seguro pedirle a tu médico que recomiende a un colega en tu plan actual.

9. Necesito atención dental seria

Medicare Original no cubre los costos de atención dental de rutina, pero muchos planes de Medicare Advantage sí lo hacen.

Si no tienes tu propio seguro dental y no puedes afrontar los costos de la atención dental de tu bolsillo, puedes comprar una póliza dental independiente. Algunas aseguradoras Medigap también ofrecen descuentos en servicios dentales si eliges de su lista de dentistas dentro de la red.

Si tienes Medicare Advantage, puedes considerar buscar un plan que cubra una parte de los costos del trabajo que necesitas. Pero Antos advierte que determinar qué parte de tus facturas dentales cubrirá un plan de Medicare Advantage es complicado (algunos planes cubren poco más que limpiezas de rutina), por lo que es útil saber qué servicios utilizarás el próximo año.

Esta historia, publicada originalmente el 12 de octubre del 2021, se ha actualizado con información para el año del plan de Medicare del 2026.

%{postComment}%

Tamara Lytle es una veterana periodista política cuyo trabajo ha sido publicado en The Washington Post, Orlando Sentinel y muchos otros medios de comunicación.



Jane Sung, directora de costos y acceso a la atención médica en el Instituto de Políticas Públicas de AARP, trabajó anteriormente como asesora legal en políticas de salud en la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, asesora principal de políticas para una líder en la Cámara de Representantes y analista legislativa federal en la oficina del gobernador de Maryland. Obtuvo su título en derecho en la Facultad de Derecho de la American University en Washington.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Valor y Beneficios
para Socios de AARP
 

Ver Todo

  • Hands using calculator
    Finanzas

    Calculadora para la jubilación

    Investiga cuánto necesitarás para la jubilación

    Learn More
    See more Finanzas offers >
  • El servicio Alexa Emergency Assist, de Amazon, junto a un teléfono celular con respuesta urgente en la pantalla
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Prestación de cuidados

    Servicio Alexa Emergency Assist, de Amazon

    25% de descuento en planes de suscripción de asistencia de emergencia

    Learn More
    See more Prestación de cuidados offers >
  • older woman with white hair talking to older female doctor in white coat using a tablet in doctor office setting
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    Oak Street Health Primary Care

    Servicios de atención primaria para adultos beneficiarios de Medicare

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >