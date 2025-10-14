Por lo tanto, un "snowbird" del medio oeste podría tener que pagar más para ver médicos fuera de la red mientras esté en Florida. Lee los detalles de tu plan o habla con un representante para saber cuál es tu situación.
Si vas a vivir en doble residencia durante los próximos años, podrías considerar cambiarte a Medicare Original, con las salvedades habituales.
3. Me han diagnosticado una enfermedad crónica
Un cambio médico grave, como un diagnóstico de diabetes o incluso prediabetes, debería provocar una revisión completa de tu cobertura de Medicare. Considera el cuidado que necesitarás.
Si tienes un plan de Medicare Advantage y deseas una membresía en un gimnasio o programas específicos para enfermedades, busca un plan que los ofrezca. Si crees que vas a necesitar muchos especialistas, asegúrate de que estén en la red de tu plan. Si necesitas nuevos medicamentos, asegúrate de que tu plan los cubra.
Si tienes Medicare Original, asegúrate de que tu póliza de la Parte D cubra cualquier receta nueva, o busca una que lo haga. Y si quieres hacer ejercicio regularmente, algunos planes Medigap que se combinan con Medicare Original también ofrecen membresías gratuitas o descuentos. Si anticipas necesitar muchos especialistas, el 98% de todos los médicos que no son pediatras aceptan Medicare, señala KFF.
Hacer cambios críticos temprano puede "realmente afectar tu bolsillo y ahorrarte dinero", dice Gretchen Jacobson, una vicepresidenta de la fundación Commonwealth Fund con sede en Nueva York.
4. Necesito cirugía y prefiero un médico específico
Medicare Original permite a los pacientes elegir cualquier médico u hospital que acepte Medicare, y dado que eso es todo menos el 2% de los médicos que no se especializan en tratar a niños, hay buenas probabilidades de que estés cubierto.
Pero si estás en un plan de Medicare Advantage y sus cirujanos no cumplen con tus necesidades, es posible que necesites un plan de Medicare Advantage diferente o cambiarte a Medicare Original, si puedes ser aceptado en un plan Medigap. A partir del período de inscripción abierta para el 2026, el buscador de planes de Medicare enumera los proveedores que participan (en inglés) en algunos planes.
Las personas que realmente necesitan centrarse en si los médicos están dentro de la red son aquellas que han sufrido enfermedades serias como cáncer y ataque cardíaco, dice Joseph Antos, miembro sénior emérito del American Enterprise Institute, un grupo de expertos en políticas públicas con sede en Washington.
“Un especialista puede ser clave en su tratamiento”, afirma.
5. Soy súper saludable y rara vez necesito un médico
Si estás en Medicare Original, todo debería estar bien: como un acuerdo de "pago por servicio", no ver al médico no te está costando nada extra más allá de tus primas de seguro obligatorias de la Parte B y Parte D.
Si estás en un plan de Medicare Advantage y pagas una prima mensual además de tu prima estándar de la Parte B, eso puede ser por un plan que ofrece muchos extras, como membresías de gimnasio. Considera cambiar a un plan más económico sin servicios que no planeas usar el próximo año.
6. Mis ingresos han bajado drásticamente
Si estás en Medicare Original, tu prima mensual de la Parte B está fija, pero tu plan de medicamentos de la Parte D no lo está. Es posible que puedas encontrar una póliza más económica que cubra los medicamentos que estás tomando.
Si estás en un plan de Medicare Advantage, considera cambiarte a un plan que no requiera un pago extra además de la prima obligatoria de la Parte B.
Si tus primas de la Parte B o Parte D incluyen un monto de ajuste mensual relacionado con los ingresos (IRMAA), puedes llenar el Formulario SSA-44 (en inglés) para solicitar una revisión (en inglés) de esos cargos adicionales.
Y podrías resultar elegible para ayuda. Pregunta en la oficina de Medicaid de tu estado —los enlaces a las oficinas estatales (en inglés) están en el sitio web federal de Medicaid— o en el Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud (SHIP) sobre los Programas de ahorros de Medicare. O llama al 800-MEDICARE (800-633-4227); la línea de ayuda de SHIP es 877-839-2675.
7. Mi antiguo empleador está cambiando sus beneficios para jubilados
Algunas compañías ofrecen a los jubilados un seguro suplementario, que cubre muchos costos de salud que Medicare Original no cubre.
Si hay cambios en tu cobertura de beneficios de jubilación, o por algún motivo esa cobertura ya no se ofrece, comunícate con el Centro de llamadas de coordinación de beneficios y recuperación de Medicare al 855-798-2627. Alguien puede decirte si te encuentras dentro del período en el que las aseguradoras de Medigap no pueden negarte cobertura basada en enfermedades preexistentes.
8. Mi médico habitual ya no está en la red de mi plan
Si realmente quieres quedarte con un médico, pregunta directamente si él o ella se va a cambiar a un plan de Medicare Advantage diferente, si está aceptando pacientes de Medicare Original o si va a dejar de aceptar Medicare por completo.
Si decides hacer un cambio, asegúrate de que una decisión a corto plazo no afecte tu cobertura a largo plazo, por ejemplo, cambiar a Medicare Original para quedarte temporalmente con un médico pero sacrificando la cobertura de Medigap a largo plazo. Podría ser más seguro pedirle a tu médico que recomiende a un colega en tu plan actual.
9. Necesito atención dental seria
Medicare Original no cubre los costos de atención dental de rutina, pero muchos planes de Medicare Advantage sí lo hacen.
Si no tienes tu propio seguro dental y no puedes afrontar los costos de la atención dental de tu bolsillo, puedes comprar una póliza dental independiente. Algunas aseguradoras Medigap también ofrecen descuentos en servicios dentales si eliges de su lista de dentistas dentro de la red.
Si tienes Medicare Advantage, puedes considerar buscar un plan que cubra una parte de los costos del trabajo que necesitas. Pero Antos advierte que determinar qué parte de tus facturas dentales cubrirá un plan de Medicare Advantage es complicado (algunos planes cubren poco más que limpiezas de rutina), por lo que es útil saber qué servicios utilizarás el próximo año.
Esta historia, publicada originalmente el 12 de octubre del 2021, se ha actualizado con información para el año del plan de Medicare del 2026.
