Por lo tanto, un "snowbird" del medio oeste podría tener que pagar más para ver médicos fuera de la red mientras esté en Florida. Lee los detalles de tu plan o habla con un representante para saber cuál es tu situación.

Si vas a vivir en doble residencia durante los próximos años, podrías considerar cambiarte a Medicare Original, con las salvedades habituales.

3. Me han diagnosticado una enfermedad crónica

Un cambio médico grave, como un diagnóstico de diabetes o incluso prediabetes, debería provocar una revisión completa de tu cobertura de Medicare. Considera el cuidado que necesitarás.

Aprende cómo AARP lucha por ti En Medicare, Seguro Social y otros temas importantes para personas mayores de 50 años, AARP es tu defensora incansable. Únete para ayudar a proteger estos programas.

Conoce cómo AARP trabaja todos los días por ti en el Congreso y en todo el país.

Consulta las investigaciones más recientes de AARP sobre Medicare y otros temas.

Si tienes un plan de Medicare Advantage y deseas una membresía en un gimnasio o programas específicos para enfermedades, busca un plan que los ofrezca. Si crees que vas a necesitar muchos especialistas, asegúrate de que estén en la red de tu plan. Si necesitas nuevos medicamentos, asegúrate de que tu plan los cubra.

Si tienes Medicare Original, asegúrate de que tu póliza de la Parte D cubra cualquier receta nueva, o busca una que lo haga. Y si quieres hacer ejercicio regularmente, algunos planes Medigap que se combinan con Medicare Original también ofrecen membresías gratuitas o descuentos. Si anticipas necesitar muchos especialistas, el 98% de todos los médicos que no son pediatras aceptan Medicare, señala KFF.

Hacer cambios críticos temprano puede "realmente afectar tu bolsillo y ahorrarte dinero", dice Gretchen Jacobson, una vicepresidenta de la fundación Commonwealth Fund con sede en Nueva York.

4. Necesito cirugía y prefiero un médico específico

Medicare Original permite a los pacientes elegir cualquier médico u hospital que acepte Medicare, y dado que eso es todo menos el 2% de los médicos que no se especializan en tratar a niños, hay buenas probabilidades de que estés cubierto.

Pero si estás en un plan de Medicare Advantage y sus cirujanos no cumplen con tus necesidades, es posible que necesites un plan de Medicare Advantage diferente o cambiarte a Medicare Original, si puedes ser aceptado en un plan Medigap. A partir del período de inscripción abierta para el 2026, el buscador de planes de Medicare enumera los proveedores que participan (en inglés) en algunos planes.

Entretenimiento Paramount+ 10% de descuento en cualquier plan de Paramount+ Ver detalles Ver todo See more Entretenimiento offers > {"hideCategory":false,"useAlternateLanguage":false,"headlineIconAltText":"","listItems":[{"categoryTitle":"Entretenimiento","categoryUrl":"/espanol/membresia/beneficios/entretenimiento/","categoryDeeplinkParam":"entertainment","isLimitedTimeOffer":false,"offerJson":{"dbr_offer_id":"94bde23d266f034e979d6dc605edf687","source_name":"Paramount+","offer_title":"10% de descuento en cualquier plan* de Paramount+","offer_description":"\u003cp\u003eLos socios pueden ahorrar un 10% en cualquier plan de Paramount+ y empezar a ver por transmisión directa sobre 45 mil episodios y películas taquilleras, deportes en vivo, noticias y programación original exclusiva, todo en un solo lugar.\u003c/p\u003e","offer_short_description":"10% de descuento en cualquier plan de Paramount+","category_list":"entertainment,home-tech","subcategory_list":"home-tech-homeandfamily","tags":[{"tagID":"dbr:entertainment","title":"Entretenimiento","name":"entertainment","deeplink_url":"/espanol/membresia/beneficios/entretenimiento/","deeplink_param_value":"entertainment","get_offers_url":"/etc/aarp/dbr/ws.api/offers/entertainment.json","sub_tags":[]},{"tagID":"dbr:home-tech","title":"Hogar y tecnología","name":"home-tech","deeplink_url":"/espanol/membresia/beneficios/hogar-tecnologia/","deeplink_param_value":"home-tech","get_offers_url":"/etc/aarp/dbr/ws.api/offers/home-tech.json","sub_tags":[{"tagID":"dbr:home-tech/homeandfamily","title":"Servicios de hogar","name":"homeandfamily","deeplink_url":"/espanol/membresia/beneficios/hogar/","deeplink_param_value":"home-tech-homeandfamily","get_offers_url":"/etc/aarp/dbr/ws.api/offers/home-tech-homeandfamily.json"}]}],"vertical_image_url":"https://aarp.widen.net/content/kn2ybryqqh/jpeg/258x334-paramount-plus-show-wall-nov-2024.jpeg?position\u003dc\u0026color\u003dffffffff\u0026quality\u003d99\u0026u\u003dw1npqh\u0026title\u003dParamount+\u0026alt\u003dmultiple tv show and movie posters in rows and columns","image_url":"https://aarp.widen.net/content/hfxwu42ygb/jpeg/DBR_ParamountPlusCourtesy_10132025.jpg?crop\u003dtrue\u0026anchor\u003d0,0\u0026q\u003d80\u0026color\u003dffffffff\u0026u\u003dw1npqh\u0026w\u003d1140\u0026h\u003d655\u0026title\u003dParamount Plus\u0026alt\u003dVarious streaming shows, movies and live sports available through a discounted Paramount Plus subscription with your A A R P membership","advertisement_flag":"","advertisement_sort_order":"","merchant_phone":"","merchant_phone_label":"","offer_deeplink_url":"/espanol/membresia/beneficios/entretenimiento/paramountplus/","howto_redeem":"Conoce más","howto_redeem_url":"https://www.paramountplus.com/?cbscidmt\u003daarp\u0026ftag\u003dPPM-06-10bic7a","howto_redeem_expired":"Renueva para conocer más","howto_redeem_expired_link":"https://appsec.aarp.org/mem/renew?campaignid\u003dZMBC190ES\u0026offer\u003dpt\u0026referrer\u003dhttps://www.aarp.org/memparamount\u0026request_locale\u003des","howto_redeem_non_member":"Únete para conocer más","howto_redeem_non_member_link":"https://appsec.aarp.org/mem/join?campaignid\u003dUMBC190ES\u0026offer\u003dpt\u0026referrer\u003dhttps://www.aarp.org/memparamount\u0026request_locale\u003des","howto_redeem_anonymous":"Únete para conocer más","howto_redeem_anonymous_link":"https://appsec.aarp.org/mem/join?campaignid\u003dUMBC190ES\u0026offer\u003dpt\u0026referrer\u003dhttps://www.aarp.org/memparamount\u0026request_locale\u003des","howto_redeem_desc":"\u003cp\u003eSigue las instrucciones en el sitio web de Paramount + para confirmar tu membresía de AARP y abrir una cuenta.\u003c/p\u003e","member_exclusive_flag":"yes","offer_type":"EverGreen","hideLeavingAARP":"","interstitial_desc":"Dejarás el sitio de AARP y accederás al de un proveedor confiable. Aplican los términos, las condiciones y políticas del proveedor. Este sitio web podría no estar disponible en español.","dbr_offer_type":"discount","restrictions":"\u003cdiv\u003eLos beneficios comerciales de AARP para socios los prestan terceros, no AARP o sus filiales. Los proveedores le pagan regalías a AARP por el uso de su propiedad intelectual. Estas regalías se destinan para uso general de AARP. Algunas ofertas de los proveedores están sujetas a cambios y pueden tener restricciones.\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u0026nbsp;\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e*Solo para los usuarios nuevos y los que quieran volver a suscribirse, con una membresía válida y activa de AARP, obtienen un 10% de descuento en cualquier plan de suscripción de Paramount+. Luego del periodo de prueba, \u003cb\u003eLA SUSCRIPCIÓN SE RENUEVA AUTOMÁTICAMENTE CON EL 10% DE DESCUENTO DEL PRECIO TOTAL DEL PLAN SELECCIONADO (+IMPUESTOS), SEGÚN CORRESPONDA, Y SE COBRARÁ AL MÉTODO DE PAGO A MENOS QUE SE CANCELE.\u003c/b\u003e Cancela en cualquier momento en tu página de la cuenta. No hay devoluciones. No se puede combinar con otras ofertas. Aplican términos y condiciones; consulta\u0026nbsp;\u003ca href\u003d\"https://www.viacomcbs.legal/us/en/pplus/sub-terms\" target\u003d\"_blank\" data-overlay-msg\u003d\"AARP.Everywhere.LeavingModal.drawOverlay(this,\u0027\u0027,/content/dam/content-fragments/aarp-org/es/dbr/offers/Entertainment/paramount/paramount-disclosures.html,\u0027\u0027,\u0027You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.\u0027);return false;\" data-default-element-msg\u003d\"AARP.Everywhere.LeavingModal.drawOverlay(this,\u0027\u0027,/content/dam/content-fragments/aarp-org/es/dbr/offers/Entertainment/paramount/paramount-disclosures.html,\u0027\u0027,\u0027You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.\u0027);return false;\" data-displayoverlay\u003d\"displayOverlay\" rel\u003d\"noreferrer\"\u003epplus.legal/subscription\u003c/a\u003e. Si tu membresía de AARP caduca, tu descuento con Paramount+ terminará, y se cobrará el precio regular en la siguiente fecha de renovación. El descuento está disponible únicamente en EE.UU. y sus territorios y propiedades (con la excepción de Puerto Rico).\u003c/div\u003e","lto_daysleft_start_control":30,"is_redeemable_in_person":"false","is_redeemable_only_in_person":false,"state_blacklist":["PR"],"offer_timing":"anytime","line_of_business":"ASI discounts","asi_category":"ASI Entertainment","analytics_brand":"Paramount+","analytics_offerid":"paramount","howto_redeem_already_registered_anon":"Inicio de sesión para socios","howto_redeem_already_registered_anon_link":"https://secure.aarp.org/applications/user/login?promo\u003dPRMNTPLUS\u0026request-locale\u003des\u0026referrer\u003dhttps://www.aarp.org/memparamount","howto_redeem_already_registered_nonmember":"Asocia tu membresía","howto_redeem_already_registered_nonmember_link":"https://secure.aarp.org/applications/membershipChallenge/showChallengeForm.action?appName\u003daccount\u0026referrer\u003dhttps://www.aarp.org/memparamount","offer_keywords":["Ahorros en tv de transmisión por suscripción","peliculas paramount plus","Oferta de Paramount plus","Descuentos en entretenimiento para el hogar","Beneficios de aarp"],"offer_keywords_spanish":["Ahorros en tv de transmisión por suscripción","peliculas paramount plus","Oferta de Paramount plus","Descuentos en entretenimiento para el hogar","Beneficios de aarp"],"provider_logo":"https://aarp.widen.net/content/cdgsln7440/png/paramountplus-logo.png?position\u003dc\u0026color\u003dffffffff\u0026quality\u003d80\u0026u\u003dqgu0ow\u0026title\u003dParamount+\u0026alt\u003dparamountplus logo in blue lettering on a transparent background","provider_logo_alt_text":"Paramount+","provider_logo_cdn_uri":"https://aarp.widen.net/content/cdgsln7440/png/paramountplus-logo.png?position\u003dc\u0026color\u003dffffffff\u0026quality\u003d80\u0026u\u003dqgu0ow\u0026title\u003dParamount+\u0026alt\u003dparamountplus logo in blue lettering on a transparent background","provider_logo_width":"","provider_logo_height":"","enable_utm_parameters":"","append_aid_paramter":"","lto_model_heading":"Ofertas para socios por tiempo limitado","lto_advertisement":"Anuncios publicitarios exclusivos para socios","ty_socialMissionFlag":"true","deeplink_param_value":"paramount","howto_redeem_2":"Más información","howto_redeem_already_registered_nonmember_label":"¿Ya eres socio?","howto_redeem_already_registered_anon_label":"¿Ya eres socio?","image_alt_text":"Various streaming shows, movies and live sports available through a discounted Paramount Plus subscription with your A A R P membership","image_title":"Paramount Plus","image_cdn_uri":"https://aarp.widen.net/content/hfxwu42ygb/jpeg/DBR_ParamountPlusCourtesy_10132025.jpg?crop\u003dtrue\u0026anchor\u003d0,0\u0026q\u003d80\u0026color\u003dffffffff\u0026u\u003dw1npqh\u0026w\u003d1140\u0026h\u003d655\u0026title\u003dParamount Plus\u0026alt\u003dVarious streaming shows, movies and live sports available through a discounted Paramount Plus subscription with your A A R P membership","tab_label_offer_details":"Detalles","tab_label_restrictions":"Divulgaciones","geoloc_tab_label":"Ubicaciones","disclaimer_label":"","geoloc_provider_legal_info":"","geoloc_miles_label_text":"Millas","geoloc_show_results_within_label_text":"Mostrar resultados dentro","geoloc_see_more_button_text":"Ver más","geoloc_find_location_label":"Encuentre una ubicación","geoloc_total_results_label":"Resultado(s)","geoloc_no_results_view_message":"No hay ubicaciones dentro de un radio de 100 millas. Intenta con otra ubicación","geoloc_tab_hint_text":"Ingresa tu dirección, ciudad o código postal","geoloc_mobile_list_cta":"VISTA DE LA LISTA","geoloc_mobile_map_cta":"VISTA DEL MAPA","geoloc_provider_link_cta_url":"","geoloc_experience_type":"","ty_ctaText":"Continuar","geoloc_hide_tab":"true","ty_interstitialText":"Gracias por visitar aarp.org. Regresa para que conozcas sobre los beneficios para socios de AARP y disfrutes todo lo que la membresía ofrece.","howto_redeem_label":"Cómo acceder","ty_interstitialDesc":"Regresa para que conozcas sobre los beneficios para socios de AARP y disfrutes todo lo que la membresía ofrece.","ty_cancelText":"cancelar","ty_interstitialTitle":"Gracias por visitar aarp.org.","lto_daysleft":"Días restantes","provider_logo_title":"Paramount+","geoloc_hide_see_more_button":"false","geoloc_provider_link_cta":"","offer_page_path":"","redemption_content":"","show_phone_number_above_cta":"","restrictions_label":"Divulgaciones","show_state_availability":"","state_availability_text":"CONSULTA LA DISPONIBILIDAD EN TU ESTADO","hideRestrictionsTab":"","ltos":[]},"parentOfferJson":{}}]}

Las personas que realmente necesitan centrarse en si los médicos están dentro de la red son aquellas que han sufrido enfermedades serias como cáncer y ataque cardíaco, dice Joseph Antos, miembro sénior emérito del American Enterprise Institute, un grupo de expertos en políticas públicas con sede en Washington.

“Un especialista puede ser clave en su tratamiento”, afirma.

5. Soy súper saludable y rara vez necesito un médico

Si estás en Medicare Original, todo debería estar bien: como un acuerdo de "pago por servicio", no ver al médico no te está costando nada extra más allá de tus primas de seguro obligatorias de la Parte B y Parte D.

Si estás en un plan de Medicare Advantage y pagas una prima mensual además de tu prima estándar de la Parte B, eso puede ser por un plan que ofrece muchos extras, como membresías de gimnasio. Considera cambiar a un plan más económico sin servicios que no planeas usar el próximo año.

6. Mis ingresos han bajado drásticamente

Si estás en Medicare Original, tu prima mensual de la Parte B está fija, pero tu plan de medicamentos de la Parte D no lo está. Es posible que puedas encontrar una póliza más económica que cubra los medicamentos que estás tomando.

Si estás en un plan de Medicare Advantage, considera cambiarte a un plan que no requiera un pago extra además de la prima obligatoria de la Parte B.

Si tus primas de la Parte B o Parte D incluyen un monto de ajuste mensual relacionado con los ingresos (IRMAA), puedes llenar el Formulario SSA-44 (en inglés) para solicitar una revisión (en inglés) de esos cargos adicionales.

Y podrías resultar elegible para ayuda. Pregunta en la oficina de Medicaid de tu estado —los enlaces a las oficinas estatales (en inglés) están en el sitio web federal de Medicaid— o en el Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud (SHIP) sobre los Programas de ahorros de Medicare. O llama al 800-MEDICARE (800-633-4227); la línea de ayuda de SHIP es 877-839-2675.

7. Mi antiguo empleador está cambiando sus beneficios para jubilados

Algunas compañías ofrecen a los jubilados un seguro suplementario, que cubre muchos costos de salud que Medicare Original no cubre.

Si hay cambios en tu cobertura de beneficios de jubilación, o por algún motivo esa cobertura ya no se ofrece, comunícate con el Centro de llamadas de coordinación de beneficios y recuperación de Medicare al ‪‪855-798-2627. Alguien puede decirte si te encuentras dentro del período en el que las aseguradoras de Medigap no pueden negarte cobertura basada en enfermedades preexistentes.

8. Mi médico habitual ya no está en la red de mi plan

Si realmente quieres quedarte con un médico, pregunta directamente si él o ella se va a cambiar a un plan de Medicare Advantage diferente, si está aceptando pacientes de Medicare Original o si va a dejar de aceptar Medicare por completo.

Si decides hacer un cambio, asegúrate de que una decisión a corto plazo no afecte tu cobertura a largo plazo, por ejemplo, cambiar a Medicare Original para quedarte temporalmente con un médico pero sacrificando la cobertura de Medigap a largo plazo. Podría ser más seguro pedirle a tu médico que recomiende a un colega en tu plan actual.

9. Necesito atención dental seria

Medicare Original no cubre los costos de atención dental de rutina, pero muchos planes de Medicare Advantage sí lo hacen.

Si no tienes tu propio seguro dental y no puedes afrontar los costos de la atención dental de tu bolsillo, puedes comprar una póliza dental independiente. Algunas aseguradoras Medigap también ofrecen descuentos en servicios dentales si eliges de su lista de dentistas dentro de la red.

Si tienes Medicare Advantage, puedes considerar buscar un plan que cubra una parte de los costos del trabajo que necesitas. Pero Antos advierte que determinar qué parte de tus facturas dentales cubrirá un plan de Medicare Advantage es complicado (algunos planes cubren poco más que limpiezas de rutina), por lo que es útil saber qué servicios utilizarás el próximo año.

Esta historia, publicada originalmente el 12 de octubre del 2021, se ha actualizado con información para el año del plan de Medicare del 2026.