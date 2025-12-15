La mayoría de las personas que se inscriben en la Parte B de Medicare, que cubre visitas al médico, pruebas de diagnóstico y otros servicios ambulatorios, pagan una prima mensual estándar de $202.90 en el 2026.

Pero si los ingresos de tu hogar son superiores a una cierta cantidad —como cerca del 8% de las personas que tienen la Parte B—, tendrás que pagar más que la tarifa mensual básica. Si el Gobierno dice que tu cuota mensual va a ser más alta, hay maneras de apelar esa decisión.

El cargo adicional, conocido en inglés por el acrónimo IRMAA (cantidad de ajuste mensual relacionada con los ingresos), se incluyó en la Ley de Modernización de Medicare del 2003, diseñada para ayudar a estabilizar financieramente el programa.

"La idea es que las personas con niveles más altos de ingresos deberían estar pagando más", dice Alex S. Seleznev, especialista en administración de bienes y planificador financiero certificado radicado en Washington.

Los CMS deciden cada año cuánto tendrán que pagar los beneficiarios de Medicare de ingresos más altos. La Administración del Seguro Social (SSA) determina quién debe hacer esos pagos adicionales.

El cargo adicional se basa en tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI), que es el ingreso bruto ajustado total más cualquier interés exento de impuestos informado en tu formulario de impuestos federales 1040. Por ejemplo, las personas con ingresos anuales superiores a $109,000 están sujetas a una prima más alta en el 2026, mientras que el umbral de ingresos para los que presentan una declaración conjunta es de $218,000.

Esta es la parte complicada: la SSA no utiliza tu declaración de impuestos más reciente para determinar si tienes que pagar primas más altas. Se remonta a dos años. Eso significa que los ingresos en tu declaración de impuestos del 2024, presentada en el 2025, determinan lo que tendrás que pagar en el 2026.

Se afectan la Parte B y la Parte D de Medicare y Medicare Advantage

Dependiendo de tus ingresos anuales, la cantidad que tendrás que pagar en el 2026 por encima de la prima estándar de la Parte B podría variar desde $81.20 a $487 al mes. El cargo por ingresos altos también se aplica a la cobertura de recetas de la Parte D de un asegurador, empleador o sindicato, y esos cargos adicionales podrían variar desde $14.50 hasta $91 al mes, también según tus ingresos del 2024.

Las primas de la Parte D varían mucho, según el plan que elijas y el lugar donde vivas. Estos recargos se aplican ya sea que estés inscrito en Medicare Original o en un plan de Medicare Advantage.