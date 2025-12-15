Javascript is not enabled.

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
7 factores que podrían reducir tus primas de Medicare

Cambios en los ingresos, el estado civil, las horas de trabajo y otros eventos de la vida pueden eximir de sobrecargos a los beneficiarios.

Por

Jacqueline Salmon,

 
Updated 18 de noviembre de 2025
Revisado por

Cristina Boccuti, M.A., MPP

Published 14 de noviembre de 2022
/ Updated 18 de noviembre de 2025
ilustración de una tarjeta de Medicare con una flecha hacia abajo
Rob Dobi

Puntos principales

La mayoría de las personas que se inscriben en la Parte B de Medicare, que cubre visitas al médico, pruebas de diagnóstico y otros servicios ambulatorios, pagan una prima mensual estándar de $202.90 en el 2026.

Pero si los ingresos de tu hogar son superiores a una cierta cantidad —como cerca del 8% de las personas que tienen la Parte B—, tendrás que pagar más que la tarifa mensual básica. Si el Gobierno dice que tu cuota mensual va a ser más alta, hay maneras de apelar esa decisión.

El cargo adicional, conocido en inglés por el acrónimo IRMAA (cantidad de ajuste mensual relacionada con los ingresos), se incluyó en la Ley de Modernización de Medicare del 2003, diseñada para ayudar a estabilizar financieramente el programa.

"La idea es que las personas con niveles más altos de ingresos deberían estar pagando más", dice Alex S. Seleznev, especialista en administración de bienes y planificador financiero certificado radicado en Washington.

Los CMS deciden cada año cuánto tendrán que pagar los beneficiarios de Medicare de ingresos más altos. La Administración del Seguro Social (SSA) determina quién debe hacer esos pagos adicionales.

El cargo adicional se basa en tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI), que es el ingreso bruto ajustado total más cualquier interés exento de impuestos informado en tu formulario de impuestos federales 1040. Por ejemplo, las personas con ingresos anuales superiores a $109,000 están sujetas a una prima más alta en el 2026, mientras que el umbral de ingresos para los que presentan una declaración conjunta es de $218,000.

Esta es la parte complicada: la SSA no utiliza tu declaración de impuestos más reciente para determinar si tienes que pagar primas más altas. Se remonta a dos años. Eso significa que los ingresos en tu declaración de impuestos del 2024, presentada en el 2025, determinan lo que tendrás que pagar en el 2026.

Se afectan la Parte B y la Parte D de Medicare y Medicare Advantage

Dependiendo de tus ingresos anuales, la cantidad que tendrás que pagar en el 2026 por encima de la prima estándar de la Parte B podría variar desde $81.20 a $487 al mes. El cargo por ingresos altos también se aplica a la cobertura de recetas de la Parte D de un asegurador, empleador o sindicato, y esos cargos adicionales podrían variar desde $14.50 hasta $91 al mes, también según tus ingresos del 2024.

Las primas de la Parte D varían mucho, según el plan que elijas y el lugar donde vivas. Estos recargos se aplican ya sea que estés inscrito en Medicare Original o en un plan de Medicare Advantage.

Y si estás en un plan de Medicare Advantage que incluye cobertura de la Parte D, aún tendrás que pagar los cargos por ingresos altos al Gobierno federal tanto para la Parte B (que muchas personas deducen de sus cheques del Seguro Social) como para la Parte D.

Si la SSA determina que tendrás que pagar una prima más alta, la agencia te enviará una carta informándote:

  • Cómo se calculó el recargo
  • Qué hacer si crees que la información utilizada para calcular el ajuste de la prima es incorrecta
  • Qué hacer si tus ingresos se han reducido o has tenido lo que el Gobierno llama un "evento que cambia la vida".

Para hablar sobre tu caso, puedes visitar una oficina de la SSA o llamar al número gratuito 800-772-1213. Para solicitar que se reconsidere el ajuste de tu pago, necesitarás llenar un formulario IRMAA de Medicare para un evento que cambia la vida, (en inglés) el Formulario SSA-44.  

Estos son los siete eventos que cambian la vida y te pueden eximir de los sobrecargos de las primas:

1. La muerte de un cónyuge, que reduce significativamente tus ingresos

La Administración del Seguro Social necesitará prueba de la muerte de tu cónyuge y una estimación de tus nuevos ingresos.

2. Matrimonio después de la declaración de impuestos utilizada en el cálculo

La SSA necesitará prueba de que te casaste y una estimación de tus ingresos conjuntos.

﻿Es posible que hayas tenido que pagar un recargo basado en tus ingresos individuales﻿. ﻿Pero si te casas y tus ingresos conjuntos no superan el umbral de ingresos altos para declarantes conjuntos, es posible que ya no enfrentes una prima más alta.

3. Divorcio o anulación, que también pueden afectar los ingresos

La SSA necesitará prueba de tu cambio de estado civil, así como una estimación de tus ingresos reducidos.

4. Reducción de trabajo, como cambiar a un trabajo a tiempo parcial

La jubilación parcial o cambiar de empleo a tiempo completo a empleo a tiempo parcial son algunos ejemplos. La documentación puede incluir una declaración del empleador, talones de pago que muestren un cambio en las horas, actas corporativas, registro de una transferencia de negocio o tu declaración de que tus horas han sido reducidas.﻿

5. Interrupción del empleo, incluida la jubilación o un despido

Tu despido, jubilación o la venta de tu negocio o corporación son factores que pueden ser válidas. La SSA dice que la prueba de tales cambios incluye una declaración del empleador, una carta de jubilación, actas corporativas, registro de una transferencia o venta de negocios o una declaración tuya sobre tu interrupción de trabajo.

6. Pérdida de ingresos fuera de tu control de una propiedad

Las razones incluyen un incendio provocado, un desastre natural o un robo. La propiedad que genera ingresos puede incluir cultivos, ganado, bienes raíces como casas de alquiler o tierras de cultivo, y vehículos utilizados para negocios.﻿

7. Pérdida o reducción de ciertos tipos de ingresos de pensión

La SSA tiene requisitos muy específicos para este: la pensión debe ser una pensión tradicional de beneficios definidos o un plan de saldo en efectivo donde las fluctuaciones en las inversiones de un plan no afecten la cantidad de beneficio prometida a los participantes.

Y la pérdida de ingresos debe ser resultado de un fallo o terminación del plan, o porque la pensión se detuvo por una decisión que tomaste en el pasado. Un ejemplo: si tomaste una anualidad de 20 años en lugar de una pensión de por vida cuando te jubilaste hace 20 años y eso ya se ha pagado.

La SSA generalmente requerirá una carta del administrador del plan de pensión y posiblemente una copia de la descripción del plan.

Otras formas de disputar el sobrecargo

Información incorrecta. Puedes intentar argumentar que el Seguro Social usó información desactualizada o incorrecta al calcular tu sobrecargo. Quizás presentaste una declaración de impuestos enmendada para el año que la SSA está usando para tomar una decisión sobre la IRMAA, o el IRS proporcionó a la agencia una declaración de impuestos más antigua y quieres usar una más reciente que mostrará que recibiste un ingreso menor al que se informó anteriormente.

Proceso de apelación. Si tu solicitud de exención es rechazada, puedes pedirle a la SSA que lo reconsidere.

Si no estás de acuerdo con la decisión de reconsideración, el próximo paso dentro de los 60 días es solicitar una audiencia. Las audiencias se llevan a cabo ante un juez de derecho administrativo en la Oficina de Audiencias y Apelaciones de Medicare del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Tendrás 10 días para presentar cualquier nueva evidencia, pero puedes solicitar una extensión. Aunque no es obligatorio, el Centro de Derechos de Medicare recomienda contactar a un abogado o una organización de servicios legales para obtener ayuda en este punto porque el proceso de apelaciones puede complicarse.

Si no estás de acuerdo con la decisión de la Oficina de Audiencias y Apelaciones de Medicare, puedes continuar el proceso de apelación ante el Consejo de Apelaciones de Medicare. En última instancia, puedes presentar una demanda civil en el tribunal de distrito federal local.

El que reúnas los requisitos puede cambiar cada año

Como estos recargos por ingresos se calculan cada año, tu estatus puede variar si tus ingresos aumentan o disminuyen.﻿

Podrías pagar el sobrecargo solo por un año si tus ingresos te llevan temporalmente a la categoría de altos ingresos. Eso podría incluir tener ganancias de capital de ventas de acciones, hacer una conversión de Roth IRA u obtener ganancias de una venta de propiedad —ninguna de las cuales cumplen los requisitos como excepciones de la IRMAA—.

Esta historia, publicada originalmente el 15 de noviembre de 2022, se ha actualizado con información sobre las primas y cargos adicionales de la Parte B en 2026.

%{postComment}%

Jacqueline Salmon fue redactora del Washington Post y es editora y coautora de los libros Playground Politics y The Four-Thirds Solution: Solving the Child-Care Crisis.



Cristina Boccuti, vicepresidenta de seguridad en salud del AARP Public Policy Institute, trabajó anteriormente en West Health, la Kaiser Family Foundation, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., la Comisión Asesora de Pagos de Medicare, The Urban Institute y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. Obtuvo su maestría en patología del habla y lenguaje en la George Washington University y una maestría en políticas públicas en la Georgetown University.

