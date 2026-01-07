7 resoluciones financieras de Año Nuevo para el 2026

Mientras muchas personas se enfocan en hacer resoluciones de Año Nuevo saludables como perder peso o hacer más ejercicio, los adultos mayores también pueden beneficiarse de lograr importantes metas financieras este año.

Según el más reciente Estudio de Resoluciones Financieras de Año Nuevo (en inglés) de Fidelity Investments, el 62% de las personas de la generación X y la mitad de los baby boomers dicen que están considerando una resolución financiera para el 2026.

“No solo logras progreso financiero al establecer metas, sino que también [tiene] un efecto psicológico positivo que puede mantenernos más felices en la vida posterior”, dice Chace Cooper, director de desarrollo de negocios en Double E Life Insurance and Financial Solutions en Mount Pleasant, Carolina del Sur. “Es como hacer tu lista de tareas al comienzo del día. Se siente muy bien tacharla al final".

Aquí hay siete resoluciones de dinero para establecer —y mantener— en el 2026.

1. Refuerza tu fondo para emergencias

Muchos adultos mayores de 50 años en el país no están financieramente preparados para gastos inesperados. Según una encuesta de Bankrate del 2025, (en inglés) el 24% de los miembros de la generación X y el 16% de los boomers no tienen ahorros para imprevistos. Cooper sugiere apartar suficiente dinero en un fondo de contingencia para cubrir al menos de tres a seis meses de gastos de vida.

Si aún no lo tienes, comprométete a guardar cierta cantidad de dinero cada mes hasta que alcances tu objetivo, dice él. "Esto es cada vez más importante si todavía dependes de tus ingresos y necesitas un fondo de dinero que te cubra en caso de que no puedas trabajar por un período prolongado de tiempo﻿".

Sé estratégico sobre dónde guardas el dinero. "La mayoría de las personas cometen el error de mantener sus fondos de emergencia en su cuenta corriente o en una cuenta de ahorros de bajo interés", dice Cooper. "Considera una cuenta de ahorros de alto rendimiento o un fondo del mercado monetario en una cuenta de corretaje. Estas cuentas están generando alrededor del 4%, a diferencia de las cuentas corrientes o de ahorros de bajo interés que generan tan solo 0.10%".

2. Reduce tus gastos

Todos somos culpables de comprar cosas que no necesitamos, pero el nuevo año es un buen momento para empezar a cambiar eso, un paso a la vez.

Pequeños cambios, como usar el transporte público más a menudo o reducir la frecuencia con la que comes fuera, pueden sumar grandes ahorros. También puedes hacer mejoras económicas en casa, como instalar bombillas LED de bajo consumo o un termostato inteligente para reducir tus facturas de energía.

Ahora también podría ser un buen momento para considerar reducir el tamaño de tu hogar si te estás acercando a la jubilación o te has jubilado recientemente. “La vivienda es a menudo el mayor gasto, por lo que tiene sentido echar un vistazo y pensar en posibles cambios”, dice Bobbi Rebell, planificadora financiera certificada y educadora en finanzas del consumidor en CardRates, un sitio web de reseñas de tarjetas de crédito. “Eso podría significar reducir el tamaño de tu hogar o mudarte a una nueva comunidad de menor costo".

﻿Considera factores como “impuestos más bajos en una comunidad para mayores de 55 años que no tiene un sistema escolar costoso que mantener”, dice ella. “Piensa en los servicios y comodidades que están incluidos y que podrían ahorrarte dinero donde antes gastabas, como instalaciones para ejercicios y actividades".

3. Aprovecha las aportaciones adicionales de recuperación de tu plan de jubilación