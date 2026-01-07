Javascript is not enabled.

¿Quieres ahorrar? Traza tus metas y usando nuestra calculadora determina cuánto deberías ahorrar mensualmente para cumplirlas.

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
7 resoluciones financieras de Año Nuevo para el 2026

Cómo cumplir metas para aumentar ahorros, reducir gastos y más.

Por

Aly J. Yale,

 
AARP
Published 06 de enero de 2026
ilustración de un cielo nocturno con un cohete rojo brillante en forma de símbolo de dólar
Alamy

Mientras muchas personas se enfocan en hacer resoluciones de Año Nuevo saludables como perder peso o hacer más ejercicio, los adultos mayores también pueden beneficiarse de lograr importantes metas financieras este año.

Según el más reciente Estudio de Resoluciones Financieras de Año Nuevo (en inglés) de Fidelity Investments, el 62% de las personas de la generación X y la mitad de los baby boomers dicen que están considerando una resolución financiera para el 2026.

“No solo logras progreso financiero al establecer metas, sino que también [tiene] un efecto psicológico positivo que puede mantenernos más felices en la vida posterior”, dice Chace Cooper, director de desarrollo de negocios en Double E Life Insurance and Financial Solutions en Mount Pleasant, Carolina del Sur. “Es como hacer tu lista de tareas al comienzo del día. Se siente muy bien tacharla al final". 

Aquí hay siete resoluciones de dinero para establecer —y mantener— en el 2026.

1. Refuerza tu fondo para emergencias

Muchos adultos mayores de 50 años en el país no están financieramente preparados para gastos inesperados. Según una encuesta de Bankrate del 2025, (en inglés) el 24% de los miembros de la generación X y el 16% de los boomers no tienen ahorros para imprevistos. Cooper sugiere apartar suficiente dinero en un fondo de contingencia para cubrir al menos de tres a seis meses de gastos de vida.

Si aún no lo tienes, comprométete a guardar cierta cantidad de dinero cada mes hasta que alcances tu objetivo, dice él. "Esto es cada vez más importante si todavía dependes de tus ingresos y necesitas un fondo de dinero que te cubra en caso de que no puedas trabajar por un período prolongado de tiempo﻿".  

Sé estratégico sobre dónde guardas el dinero. "La mayoría de las personas cometen el error de mantener sus fondos de emergencia en su cuenta corriente o en una cuenta de ahorros de bajo interés", dice Cooper. "Considera una cuenta de ahorros de alto rendimiento o un fondo del mercado monetario en una cuenta de corretaje. Estas cuentas están generando alrededor del 4%, a diferencia de las cuentas corrientes o de ahorros de bajo interés que generan tan solo 0.10%".

2. Reduce tus gastos

Todos somos culpables de comprar cosas que no necesitamos, pero el nuevo año es un buen momento para empezar a cambiar eso, un paso a la vez.

Pequeños cambios, como usar el transporte público más a menudo o reducir la frecuencia con la que comes fuera, pueden sumar grandes ahorros. También puedes hacer mejoras económicas en casa, como instalar bombillas LED de bajo consumo o un termostato inteligente para reducir tus facturas de energía.

Ahora también podría ser un buen momento para considerar reducir el tamaño de tu hogar si te estás acercando a la jubilación o te has jubilado recientemente. “La vivienda es a menudo el mayor gasto, por lo que tiene sentido echar un vistazo y pensar en posibles cambios”, dice Bobbi Rebell, planificadora financiera certificada y educadora en finanzas del consumidor en CardRates, un sitio web de reseñas de tarjetas de crédito. “Eso podría significar reducir el tamaño de tu hogar o mudarte a una nueva comunidad de menor costo".

﻿Considera factores como “impuestos más bajos en una comunidad para mayores de 55 años que no tiene un sistema escolar costoso que mantener”, dice ella. “Piensa en los servicios y comodidades que están incluidos y que podrían ahorrarte dinero donde antes gastabas, como instalaciones para ejercicios y actividades".

3. Aprovecha las aportaciones adicionales de recuperación de tu plan de jubilación

Si tu fondo de ahorro no está exactamente donde quieres que esté, haz del 2026 el año para priorizar las aportaciones adicionales, sugiere Matthew Argyle, planificador financiero certificado en Encore Retirement Planning en South Jordan, Utah.

El IRS establece límites anuales en las aportaciones a cuentas de jubilación, pero los límites son más altos para los contribuyentes de 50 años o más. Estas aportaciones son “una oportunidad para agregar más a las cuentas de jubilación justo cuando tus ingresos y experiencia alcanzan su punto máximo”, dice Argyle. “Para muchos, esos últimos 10 años de ahorro marcan una diferencia mayor que los primeros 30".﻿﻿

Los límites de la aportación adicional se ajustan anualmente por inflación. En el 2026, el límite estándar de aportaciones para los ahorradores de 401(k) menores de 50 años es de $24,500, pero la mayoría de los trabajadores mayores pueden agregar hasta $8,000 más (frente a los $7,500 en el 2024), para una contribución máxima de $32,500. Los ahorradores de entre 60 y 63 años tienen un límite de contribución adicional más alto: pueden guardar $11,250 extra en un plan del empleador, para una contribución máxima de $35,750.

Para las cuentas IRA tradicionales y Roth, los ahorradores pueden contribuir hasta $7,500 para el 2026, frente a $7,000 en el 2025. Aquellos de 50 años o más pueden agregar $1,100 extra, para una contribución máxima de $8,600.

4. Revisa tus pólizas de seguro

Tus necesidades de seguro pueden cambiar con el paso de los años. A menudo, tiene sentido cancelar ciertas pólizas o adquirir nuevos tipos de cobertura a medida que surgen riesgos. "El seguro debe evolucionar con tu vida", dice Argyle.

Por ejemplo, más de la mitad de los adultos que alcanzan los 65 años hoy en día requerirán cuidados a largo plazo en algún momento, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal. Una póliza de seguro de cuidados a largo plazo puede ayudar a cubrir los costos de servicios de salud en el hogar o cuidados en un hogar de ancianos o en un centro de vida asistida.

"No existe tal cosa como prepararse demasiado temprano cuando se trata de cuidados a largo plazo", dice Cooper. "Los costos son inimaginables y típicamente implican que las personas tengan que liquidar la mayoría de sus inversiones o potencialmente vender su casa para poder pagar el cuidado".

Mientras evalúas tus necesidades de seguro, revisa también tu cobertura de seguro de vida. Si ya no tienes dependientes, podrías ahorrar dinero reduciendo el beneficio por fallecimiento de tu plan o cancelando la póliza por completo﻿.

“Si tus hijos son independientes y tus deudas han desaparecido, probablemente no necesites un seguro de vida”, dice Argyle. “Pero si un cónyuge depende de ingresos que desaparecerían con tu muerte, mantener la cobertura puede seguir sirviendo como una red de seguridad”.

5. Elimina deudas y mejora tu puntaje de crédito

Si tienes un saldo en una tarjeta de crédito, un préstamo personal u otra deuda con alto interés, pagarla debería ser una prioridad este año, dice D’Andre Clayton, cofundador de Clayton Financial Solutions en Greensboro, Carolina del Norte.

No solo las deudas reducen lo que puedes guardar para la jubilación, sino que pagarlas también puede mejorar tu puntaje de crédito, lo que podría ayudarte a obtener mejores tasas de interés en hipotecas y préstamos de automóvil. 

“Las aseguradoras, ya sea de propiedad, accidentes, vida o seguro de automóvil, todas miran tu crédito para ver si eres un buen administrador”, dice Clayton. “Y a menudo, tus tasas de interés cambian basándose en ese factor”.

Muchos asesores financieros recomiendan el método de "avalancha", donde priorizas pagar la deuda con la tasa de interés más alta primero mientras haces los pagos mínimos en tus otras deudas. Una vez que la deuda con la tasa más alta está pagada, te ocupas de la siguiente con la tasa más alta, y así sucesivamente, hasta que todas tus deudas estén pagadas. ​Este enfoque te ayudará a ahorrar la mayor cantidad de dinero en intereses. 

Otra forma de mejorar tu calificación crediticia es revisar tus informes crediticios y disputar cualquier error. En una encuesta del 2024 (en inglés) realizada por Consumer Reports y WorkMoney, una organización sin fines de lucro que trabaja para ayudar a las personas a ahorrar, el 44% de los encuestados que revisaron sus informes crediticios encontraron al menos un error.﻿

Los informes están disponibles de forma gratuita semanalmente de las tres principales agencias de informes crediticios: Equifax, Experian y TransUnion, en AnnualCreditReport.com. (No te dejes engañar por el nombre del sitio web: las agencias de crédito cambiaron sus políticas durante la pandemia de COVID-19 y nunca volvieron a los informes anuales gratuitos).

6. Lanza un trabajo secundario

Ya sea que todavía estés trabajando o te hayas jubilado, generar ingresos extra puede aumentar tus ahorros y apoyar tu estilo de vida en el futuro. Sin embargo, solo una cuarta parte de los integrantes de la generación X y los  boomers tienen un trabajo secundario, según una encuesta de Bankrate (en inglés) del 2025. 

Proporcionar servicios de consultoría o asesoramiento en el campo en el que has pasado tu carrera es una opción a explorar. Otros trabajos secundarios bien adaptados para adultos mayores de 50 años incluyen pasear perros, cuidar mascotas, tutoría en internet y ser comprador misterioso.

“Puedes incluso ir a ChatGPT, poner lo que haces para ganarte la vida y tus habilidades blandas, y preguntarle, ‘¿Qué pequeños negocios puedo desarrollar?’”, dice Clayton.

7. Deja de posponer la creación (o actualización) de tu plan patrimonial

Si aún no tienes un plan patrimonial, no estás solo. Solo el 24% de las personas en Estados Unidios tienen un testamento, según el Estudio de Testamentos y Planificación Patrimonial 2025 (en inglés) de Caring.com. Pero “establecer un plan patrimonial sobre cómo pasarás tus bienes a tus herederos es una de las cosas más importantes que puedes hacer”, dice Cooper.

Para comenzar, compila una lista de todas tus cuentas financieras y bienes, y asegúrate de que todos tengan beneficiarios designados. “Crear designaciones de beneficiarios debería ser lo mínimo en tu planificación patrimonial”, dice Cooper.

También recomienda redactar un testamento y nombrar un poder notarial duradero y un poder notarial de salud. Un abogado de sucesiones puede ayudarte a preparar estos documentos. Puedes encontrar uno en tu estado usando directorios legales como FindLaw, Justia o Nolo (en inglés).

¿Ya tienes un plan patrimonial? Adquiere el hábito de revisar los documentos una vez al año para ver si necesitas hacer alguna actualización.﻿

Aly J. Yale es una escritora independiente con amplia experiencia en temas de finanzas personales y bienes raíces. Su trabajo ha sido publicado por Newsweek, Money, Yahoo Finance, Fortune, Insider, US News and World Report y Buyside del Wall Street Journal.

