5 maneras de reducir las facturas de calefacción de tu casa

Los costos de energía para calentar y enfriar el hogar están en aumento. Entre marzo de 2022 y junio de 2025, la factura mensual promedio de energía subió de $196 a $265, un incremento del 35%, según un estudio (en inglés) de la Century Foundation, un grupo de expertos dedicado a abordar la desigualdad. Además, se espera que el hogar promedio en EE. UU. gaste casi $1,000 en calefacción este invierno, un aumento del 9.2 % respecto al año pasado, según un informe (en inglés) de la National Energy Assistance Directors Association, que representa a los gobiernos estatales en la gestión de fondos federales.

La buena noticia: Mantener tus costos de energía manejables cuando la temperatura baja no requiere usar tres suéteres o instalar un nuevo sistema de calefacción. Los cambios que puedes hacer en tu casa y en tus hábitos diarios por un precio muy bajo o sin costo podrían mejorar la eficiencia energética de tu hogar y reducir tus facturas de calefacción en un 20% o más.

Ajusta tu termostato

Ajustar tu termostato unos grados menos de lo que normalmente lo haces puede llevar a ahorros significativos. Bajar la temperatura de 7 a 10 grados durante ocho horas al día puede ahorrarte hasta un 10% anual en costos de calefacción, según el Departamento de Energía.

"Cuanto más acerques el termostato de tu casa a la temperatura exterior, será más fácil para la unidad de calefacción y tu bolsillo", dice Caroline Fountain, portavoz de Duke Energy, una compañía de servicios públicos de electricidad y gas natural con sede en Charlotte, Carolina del Norte, que tiene clientes en siete estados, principalmente del sur.

Pero no te emociones demasiado. Bajar drásticamente la temperatura o apagar la calefacción puede hacer que el sistema de calefacción de tu casa trabaje más duro, e incluso podría hacer que las tuberías se congelen y revienten. Kelly Ziegler, gerente de departamento de los programas de eficiencia energética para el mercado de consumo masivo de Con Edison, que sirve al área de Nueva York, recomienda ajustar tu termostato a alrededor de 68 grados durante el día y bajar la temperatura cuando estás durmiendo o estás fuera de la casa por más de seis horas.

Puedes automatizar este proceso instalando un termostato inteligente (en inglés) o programable, dice Todd Berreman, director de programas de eficiencia energética de CenterPoint Energy, con sede en Houston, que proporciona electricidad y gas natural en Texas y otros cinco estados. Estos dispositivos te permiten ajustar los controles de temperatura y programar cuándo se enciende tu calefacción, así que puedes relajarte y olvidarte de ajustarlos manualmente.

Algunas compañías de energía ofrecen reembolsos a los clientes que instalan termostatos inteligentes. Otras ofrecen créditos en facturas o compensaciones a los clientes que permiten que su termostato inteligente sea ajustado temporalmente por la compañía de servicios públicos durante las horas pico. Por ejemplo, Duke Energy paga a los clientes $150 cuando completan su inscripción en su programa EnergyWise Home y $50 cada año después.

Presta atención también a la temperatura de tu calentador de agua. Representa casi el 20% del uso de energía de tu casa. Bajar la configuración a 120 grados o menos puede ayudarte a reducir tu factura de calefacción.

Detén las fugas

Evitar que el aire caliente escape de tu casa a través de huecos y grietas puede reducir significativamente tus costos de calefacción. Al sellar las fugas de aire con masilla y burletes puedes reducir tu factura de energía entre un 10 y un 20%, y los materiales generalmente cuestan menos de $30.

"El aire caliente siempre encontrará formas de salir de tu casa", dice Berreman. "Agregar masilla, burletes de puerta o cualquier cosa que selle las brechas puede ayudar".