¿Quieres ahorrar? Traza tus metas y usando nuestra calculadora determina cuánto deberías ahorrar mensualmente para cumplirlas.

Content starts here
Back 

5 maneras de reducir las facturas de calefacción de tu casa

Reduce tus costos de energía en un 20% o más este invierno.

Por

Kerri Anne Renzulli,

 
Updated 14 de enero de 2026
AARP
Published 18 de diciembre de 2024
/ Updated 14 de enero de 2026
Un termostato haciendo trizas de un billete de un dólar.
Matt Chase

Los costos de energía para calentar y enfriar el hogar están en aumento. Entre marzo de 2022 y junio de 2025, la factura mensual promedio de energía subió de $196 a $265, un incremento del 35%, según un estudio (en inglés) de la Century Foundation, un grupo de expertos dedicado a abordar la desigualdad. Además, se espera que el hogar promedio en EE. UU. gaste casi $1,000 en calefacción este invierno, un aumento del 9.2 % respecto al año pasado, según un informe (en inglés) de la National Energy Assistance Directors Association, que representa a los gobiernos estatales en la gestión de fondos federales.

La buena noticia: Mantener tus costos de energía manejables cuando la temperatura baja no requiere usar tres suéteres o instalar un nuevo sistema de calefacción. Los cambios que puedes hacer en tu casa y en tus hábitos diarios por un precio muy bajo o sin costo podrían mejorar la eficiencia energética de tu hogar y reducir tus facturas de calefacción en un 20% o más.

Ajusta tu termostato

Ajustar tu termostato unos grados menos de lo que normalmente lo haces puede llevar a ahorros significativos. Bajar la temperatura de 7 a 10 grados durante ocho horas al día puede ahorrarte hasta un 10% anual en costos de calefacción, según el Departamento de Energía.

"Cuanto más acerques el termostato de tu casa a la temperatura exterior, será más fácil para la unidad de calefacción y tu bolsillo", dice Caroline Fountain, portavoz de Duke Energy, una compañía de servicios públicos de electricidad y gas natural con sede en Charlotte, Carolina del Norte, que tiene clientes en siete estados, principalmente del sur.

Pero no te emociones demasiado. Bajar drásticamente la temperatura o apagar la calefacción puede hacer que el sistema de calefacción de tu casa trabaje más duro, e incluso podría hacer que las tuberías se congelen y revienten. Kelly Ziegler, gerente de departamento de los programas de eficiencia energética para el mercado de consumo masivo de Con Edison, que sirve al área de Nueva York, recomienda ajustar tu termostato a alrededor de 68 grados durante el día y bajar la temperatura cuando estás durmiendo o estás fuera de la casa por más de seis horas.

Puedes automatizar este proceso instalando un termostato inteligente (en inglés) o programable, dice Todd Berreman, director de programas de eficiencia energética de CenterPoint Energy, con sede en Houston, que proporciona electricidad y gas natural en Texas y otros cinco estados. Estos dispositivos te permiten ajustar los controles de temperatura y programar cuándo se enciende tu calefacción, así que puedes relajarte y olvidarte de ajustarlos manualmente.

Algunas compañías de energía ofrecen reembolsos a los clientes que instalan termostatos inteligentes. Otras ofrecen créditos en facturas o compensaciones a los clientes que permiten que su termostato inteligente sea ajustado temporalmente por la compañía de servicios públicos durante las horas pico. Por ejemplo, Duke Energy paga a los clientes $150 cuando completan su inscripción en su programa EnergyWise Home y $50 cada año después.

Presta atención también a la temperatura de tu calentador de agua. Representa casi el 20% del uso de energía de tu casa. Bajar la configuración a 120 grados o menos puede ayudarte a reducir tu factura de calefacción.

Detén las fugas

Evitar que el aire caliente escape de tu casa a través de huecos y grietas puede reducir significativamente tus costos de calefacción. Al sellar las fugas de aire con masilla y burletes puedes reducir tu factura de energía entre un 10 y un 20%, y los materiales generalmente cuestan menos de $30.  

"El aire caliente siempre encontrará formas de salir de tu casa", dice Berreman. "Agregar masilla, burletes de puerta o cualquier cosa que selle las brechas puede ayudar".

Para identificar las fugas de aire en tu casa, el Departamento de Energía recomienda enfocarse en áreas exteriores donde se encuentran diferentes materiales de construcción, como las esquinas y los grifos exteriores. En el interior, las grietas y los huecos suelen aparecer alrededor de puertas y marcos de ventanas, ranuras de correo, sellos de cimientos, trampillas de áticos, enchufes eléctricos, zócalos, aires acondicionados, tubos de ventilación de secadoras, y líneas de cable, televisión y teléfono.

Tu chimenea también puede ser una gran fuente de pérdida de calor. "Una chimenea de leña es como una ventana abierta", dice Berreman. "El calor se va directamente por la chimenea y fuera de la casa si la compuerta no está cerrada y funcionando correctamente".

Mantén la compuerta cerrada cuando no haya fuego y asegúrate de que el sello esté ajustado. Cuando se enciende un fuego, considera bajar la configuración del termostato a entre 50 y 55 grados para ahorrar dinero, sugiere el Departamento de Energía.

Cuida tu equipo

Dar un buen mantenimiento a tu sistema de calefacción puede prolongar su vida útil y ayudar a garantizar su eficiencia, reduciendo los costos de calefacción en un 10% o más.

"Recomendamos darle mantenimiento regular a tu equipo de calefacción cada año", dice Berreman. "Un quemador, un motor de ventilador y un intercambiador de calor limpios harán que la calefacción funcione de manera más eficiente, ahorrándote dinero durante un largo invierno".

El mantenimiento y las revisiones preventivas pueden requerir la experiencia de un técnico de sistemas de climatización calificado, pero la mayoría de las personas al menos pueden asegurarse de que el área alrededor del sistema de calefacción esté libre de escombros como malezas y hojas, eliminar el agua oxidada que puede acumularse en la caldera y reemplazar los filtros de aire, los cuales deben cambiarse regularmente para garantizar la eficiencia.

"Un filtro sucio obstruye el sistema de calefacción y lo hace trabajar mucho más duro, lo que usa más energía y puede llevar a costos más altos", dice Fountain. Para ayudarte a recordar reemplazar los filtros de aire de acuerdo con el calendario de mantenimiento del fabricante, Berreman recomienda configurar una notificación en el calendario de tu teléfono.

Si necesitas un nuevo sistema de calefacción, considera uno certificado por Energy Star que cumple con las estrictas pautas de eficiencia establecidas por la Agencia de Protección Ambiental y puede reducir los costos de energía. Por ejemplo, una caldera certificada por Energy Star usa de $30 a $80 menos de energía por año que otros modelos. 

Programa una auditoría de energía

Analizar tu casa y el uso de energía puede revelar formas de mejorar la eficiencia y comodidad de tu propiedad. Aunque puedes realizar una auditoría de energía de tu casa tú mismo (en inglés), probablemente obtendrás un análisis más completo si contratas a un profesional que tenga equipos especializados, como cámaras infrarrojas. Un evaluador debe hacer un análisis habitación por habitación y revisar tus facturas de energía del año pasado para crear un informe con recomendaciones personalizadas que podrían reducir tus costos de energía entre un 5 y un 30% si se implementan.

Sin embargo, una auditoría de energía profesional puede ser costosa; generalmente oscila entre $200 y $700, según Angi, un sitio web de referencia de contratistas. 

Verifica si tu compañía de servicios públicos ofrece evaluaciones de energía gratis o con descuento. Por ejemplo, PSEG, que opera en Nueva Jersey y Long Island, ofrece a los clientes auditorías de energía profesionales gratuitas, mientras que PPL Electric Utilities en Pensilvania ofrece reembolsos de hasta $350 para los clientes que obtienen una auditoría de uno de sus contratistas asociados.

Si no puedes obtener una auditoría gratuita o con un descuento significativo, Ziegler no recomienda realizar una. ﻿El dinero que gastarías en una auditoría a precio completo ﻿"es mejor invertirlo en hacer una mejora de eficiencia energética en tu casa", dice ella. "Hay una lista bastante pequeña de cosas que la gente puede hacer para mejorar la eficiencia de su hogar y no varía mucho de casa en casa. En lugar de gastar $500 en una auditoría, podrías contratar a un profesional para que revise tu aislamiento y lo mejore".

Prepara tu casa para el invierno

Pequeños cambios de estilo de vida según la temporada pueden ayudar a mantener tu casa agradable y cálida y a reducir tus facturas de calefacción.

Fountain recomienda hacer funcionar los ventiladores de techo en sentido de las agujas del reloj en invierno para empujar el aire caliente de nuevo hacia la habitación, lo que ayuda a dispersar el calor. La mayoría de los ventiladores de techo tienen un interruptor en la base o un control remoto que te permite invertir el motor.

Aprovecha los cálidos rayos del sol abriendo las persianas, las cortinas o los visillos de tus ventanas, especialmente las que están en el lado sur de tu casa. Cubrir las ventanas cuando se pone el sol puede ayudar a aislar la casa por la noche; cerrar tus cortinas puede evitar que hasta el 10% del calor de una habitación cálida se escape, según el Departamento de Energía.

Si cerrar las cortinas no es suficiente, considera invertir en ventanas más eficientes. Reemplazar las ventanas de un solo panel por opciones certificadas por Energy Star puede reducir tu factura de calefacción hasta en un 13%, ya que la pérdida de calor a través de las ventanas representa del 25 al 30% de toda la energía que se usa para la calefacción.

Quizá también te convenga mejorar el aislamiento de tu casa, dice Berreman.﻿

"Escucho a la gente decir: 'Nuevas ventanas resolverán todos mis problemas de calefacción', pero muchas casas pierden la mayoría del calor a través del ático o las paredes", afirma. "La forma más efectiva de mantener la casa caliente es sellar correctamente el ático, especialmente en las casas más viejas, que por lo general no tienen suficiente aislamiento".

Kerri Anne Renzulli ha trabajado como periodista de finanzas personales y carreras profesionales para Newsweek, CNBC y Money. Sus artículos han aparecido en el Wall Street Journal, USA Today, Fortune, Time, Mansion Global, Glamour, Business Insider y Architectural Digest.

