10 formas fáciles de ganar dinero extra en menos de una hora

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

10 formas fáciles de ganar dinero extra en menos de una hora

Vende esas tarjetas de regalo que no usas, responde encuestas pagadas y descubre otras formas fáciles de ganar dinero extra.

Por

Daniel Bortz,

 
AARP
Comments
Published 25 de septiembre de 2025
Ilustración de una persona regando plantas con monedas doradas con símbolo de dólar.
Kyle Hilton

Ante la creciente preocupación por la inflación, el aumento de precios debido a los aranceles y la incertidumbre económica, ¿a quién no le vendría bien un poco de dinero extra? 

Tener algo más de efectivo en el bolsillo, aunque sea de vez en cuando, puede marcar la diferencia, especialmente para los adultos mayores que trabajan duro para ahorrar lo más posible para su jubilación, o para los jubilados que viven con ingresos fijos.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Unos dólares extra pueden ayudarte a pagar tus deudas más rápido, fortalecer tu fondo de emergencias, facilitar un poco la elaboración de tu presupuesto y alcanzar otros objetivos financieros en un momento en que casi la mitad de los jubilados afirman que sus gastos en la jubilación son más altos de lo que esperaban, según una encuesta realizada en el 2025 (en inglés) por la firma de gestión de inversiones Schroders.

Aquí hay 10 cosas simples que puedes hacer para ganar dinero rápidamente. 

Kyle Hilton

1. Vende tarjetas de regalo no deseadas

 No dejes que las tarjetas de regalo sin usar se desperdicien. Si no planeas canjear una tarjeta, considera venderla con descuento en un mercado como CardCash, GiftCash, Gift Card Outlets o GCX. Los baby boomers con tarjetas de regalo, vales de regalo o crédito de tienda sin usar tienen un valor promedio de $227, y los de la generación X tienen un valor sin explotar de $255 en promedio, según una encuesta de Bankrate (en inglés) de agosto del 2024.

Cuánto puedes ganar: Las ofertas varían, a menudo dependiendo del minorista, pero CardCash y GiftCash dicen que los vendedores pueden recibir hasta el 92% del valor de una tarjeta de regalo. (Nota: Algunos mercados no aceptan tarjetas de regalo con fechas de vencimiento).

Consejo: Dependiendo del mercado, es posible que puedas cambiar tu tarjeta de regalo no deseada por una de otro minorista, posiblemente por un valor mayor al de tu tarjeta actual.

2. Participa en encuestas pagadas

Sitios web de encuestas como Survey Junkie, KashKick, PrizeRebel, Respondent y User Interviews ofrecen dinero o puntos canjeables por tarjetas de regalo a cambio de participar en encuestas sobre una variedad de marcas y temas. Sin embargo, es posible que tengas que compartir información personal, como tu edad, dirección y número de teléfono. Lee cuidadosamente la política de privacidad de la empresa antes de registrarte.

Cuánto puedes ganar: Las encuestas más largas generalmente pagan más. A principios de agosto, una búsqueda en Respondent mostró un pago de $30 por realizar una encuesta de 10 minutos y $60 por una encuesta de 30 minutos a fines de julio.

"En nuestras pruebas, Survey Junkie tuvo la mejor fiabilidad y experiencia de usuario, pero aún pagaba relativamente poco por hora", dice Nick Loper, presentador de The Side Hustle Show, un pódcast que explora el mundo de los trabajos secundarios. "Respondent y User Interviews pagan mucho más, a menudo entre $50 y $150 por hora, pero a menudo requieren experiencia específica en la industria, y puede ser más difícil ser seleccionado para los estudios".

Consejo: "Para aprovechar al máximo estas oportunidades, regístrate en una combinación de sitios web de encuestas generales y paneles de investigación de mayor nivel; completa tu perfil por completo para que te asignen encuestas más específicas y mejor pagadas; y revisa diariamente para identificar y priorizar estudios de mayor valor", dice Keith Spencer, experto en carreras de FlexJobs, un sitio web de búsqueda de empleo que se especializa en puestos que ofrecen horarios flexibles y oportunidades de trabajo desde casa.

3. Haz pequeñas tareas para personas en tu área

Gana dinero realizando varias tareas para personas en tu comunidad. Puedes ganar dinero haciendo fila para alguien en un restaurante, concierto, juego deportivo u otro evento a través de una app como TaskRabbit, InLine4You o Spotblaze; entregando comestibles vía Instacart, Uber Eats o Grubhub; o ayudando a una persona a ensamblar muebles, colgar cuadros o realizar otras tareas del hogar a través de un mercado como Fixr, Handy, Porch o Thumbtack.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Cuánto puedes ganar: Las tarifas por hacer cola generalmente se basan en el tiempo estimado que necesitarás esperar, y TaskRabbit paga $27 por hora en promedio. Los conductores de entrega de Instacart usualmente ganan entre $8 y $25 por hora, dependiendo de su ubicación. Los ensambladores de muebles en el mercado de remodelación del hogar Angi típicamente cobran entre $50 y $150 por pieza, dependiendo del tamaño y la complejidad del mueble.

Consejo: “Los clientes de TaskRabbit eligen entre diversas personas cuando buscan ayuda, por lo que tiene sentido tomarse el tiempo para que tu perfil destaque”, afirma Kathy Kristof, fundadora de SideHusl.com, que analiza y califica oportunidades para ganar dinero. “Tómate una buena selfie. También podrías tomar fotos del antes y después de tu trabajo".

Entretenimiento

Juegos de AARP

Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

4. Canjea recompensas de tarjetas de crédito

﻿﻿﻿Aproximadamente 1 de cada 4 personas de las generaciones baby boomer y generación X que tienen tarjetas de crédito con recompensas no han utilizado sus beneficios, según una encuesta de CreditCards.com (en inglés) realizada en el 2023. Esa es una oportunidad perdida y un riesgo: un estudio del 2023 (en inglés) realizado por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor descubrió que los consumidores pierden cientos de millones de dólares en recompensas de tarjetas de crédito cada año. Revisa tus tarjetas de crédito para ver cuántos puntos, millas o reembolsos en efectivo tienes.

Cuánto puedes ganar: Casi un tercio de los titulares de tarjetas con recompensas de reembolso en efectivo sin usar han acumulado $100 o más, según una encuesta de LendingTree (en inglés).

Consejo: Lee la letra pequeña para ver si las recompensas de tu tarjeta de crédito vencen si no las canjeas dentro de un período específico. 

Kyle Hilton

5. Intercambia electrónicos usados

Algunos minoristas ofrecen tarjetas de regalo o crédito en tienda por aparatos electrónicos usados como computadoras portátiles, tabletas, celulares, reproductores de medios, audífonos, enrutadores inalámbricos y sistemas de videojuegos. Costco, Walmart, Amazon, Best Buy, Target, Staples y Sam’s Club operan tales programas.

Cuánto puedes ganar: La cantidad que puedes obtener por un dispositivo usado depende de su condición y valor de mercado. A principios de agosto, el programa de intercambio de Walmart ofrecía hasta $288 por un iPhone 14 usado, Best Buy ofrecía $30 por un par de audífonos Bose 700 usados y Costco ofrecía hasta $450 por una tableta Samsung Galaxy Tab S10+ 256GB usada. Para algunos intercambios en Amazon, el gigante minorista ofrece un descuento adicional del 20% para la compra de un nuevo dispositivo de Amazon. 

Consejo: No te fijes solo en un programa de intercambio. "Busca la mejor oferta" para encontrar el reembolso más alto por tu dispositivo, dice Julie Ramhold, editora sénior en DealNews, un sitio web de ofertas diarias.

6. Prueba sitios web y aplicaciones

Puedes ganar dinero evaluando sitios web y aplicaciones a través de empresas de pruebas como UserTesting, Userlytics y uTest. Las empresas utilizan estos sitios para solicitar opiniones de los consumidores y mejorar sus productos o servicios.

Cuánto puedes ganar: Según el sitio web de empleo y reclutamiento Glassdoor, los evaluadores de UserTesting suelen ganar entre $20 y $37 por hora, los evaluadores de Userlytics suelen ganar entre $25 y $38 por hora y los evaluadores de uTest suelen recibir entre $21 y $39 por hora.

Consejo: Mantente informado sobre nuevas oportunidades al inscribirte para recibir notificaciones sobre evaluaciones que coincidan con tus habilidades e intereses.

7. Digitaliza recibos

No tires tus recibos: es posible que puedas ganar dinero en efectivo o tarjetas de regalo escaneándolos en una aplicación como CoinOut, Fetch, Ibotta o Receipt Hog. Estas apps se asocian con cientos de tiendas, incluyendo grandes minoristas como Walmart, cadenas de supermercados como Kroger, clubes de almacenes como Costco y tiendas de mejoras para el hogar como The Home Depot. 

Cuánto puede ganar: Las ganancias dependen de la frecuencia con la que compres y escanees los recibos de los minoristas participantes. Ibotta dice que sus usuarios constantes ahorran un promedio de $261 al año; el fundador de CoinOut dice que los usuarios dedicados pueden ahorrar hasta $200 al año. Algunas aplicaciones de escaneo de recibos también ofrecen pequeños bonos al inscribirte en sus plataformas y por referir nuevos usuarios.

Consejo: No estás limitado a escanear un recibo en solo una aplicación. Dependiendo del minorista, podrías escanear un recibo en múltiples aplicaciones para maximizar tus recompensas.

8. Haz "compras misteriosas"

Las empresas de investigación de mercado y minoristas pagan a personas para comprar en tiendas, cenar en restaurantes, hospedarse en hoteles o frecuentar otros negocios y reportar sobre cosas como el servicio al cliente, la limpieza y la calidad del producto. Algunas también ofrecen compensación por comprar en internet. Puedes encontrar estas oportunidades de "compras misteriosas" a través de empresas como BestMark, Confero, IntelliShop, Market Force y Second to None. También puedes buscar trabajos a través de la Mystery Shopping Professionals Association (MSPA Americas), un grupo comercial.

Cuánto puedes ganar: Los compradores misteriosos suelen ganar entre $5 y $25 por trabajo. La mayoría de las empresas exigen que los compradores misteriosos paguen ellos mismos el producto o servicio y luego les reembolsen el dinero.

Consejo: Ten cuidado con las estafas de trabajos de compras misteriosas, advierte la Comisión Federal de Comercio. "Por seguridad, mantente con empresas establecidas, solo comunícate a través de canales oficiales y evita cualquier oferta de 'compras misteriosas' que te pida cobrar cheques o enviar dinero por adelantado", dice Spencer de FlexJobs.

9. Gana dinero jugando videojuegos

¿Te encanta jugar en tu teléfono, computadora o consola de juegos? Plataformas de prueba de videojuegos como Mistplay, InboxDollars, PlaytestCloud y Swagbucks te permiten ganar dinero o puntos que se pueden canjear por tarjetas de regalo, usualmente a cambio de comentarios que los desarrolladores usan para mejorar el juego y corregir errores.

Cuánto puedes ganar: Los pagos son modestos. Según PlaytestCloud, una prueba de juego de 15 minutos típicamente paga $9. Algunas empresas también ofrecen incentivos al inscribirte, como el bono de $5 de InboxDollars para nuevos evaluadores, y recompensas en efectivo por referir a nuevos jugadores. 

Consejo: Juega de forma constante. Mistplay, InboxDollars y Swagbucks permiten a los probadores de juegos desbloquear recompensas adicionales por rachas, dependiendo del número de días consecutivos jugados.

10. Transcribe clips de audio y video

Puedes monetizar tus habilidades de escuchar y escribir al transcribir grabaciones de audio o video de procedimientos empresariales y legales, como llamadas telefónicas, reuniones de conferencias y audiencias en la corte. Empresas como Rev, Speechpad, TranscribeMe, Quicktate, CastingWords, GoTranscript, Transcription HUB y SpeakWrite ofrecen oportunidades de transcripción independiente.

Cuánto puedes ganar: La mayoría de las empresas pagan a los trabajadores autónomos una tarifa fija por cada minuto de audio transcrito. Las tarifas varían según el empleador —por ejemplo, los transcriptores de Speechpad ganan entre $0.25 y $1 por minuto de audio, dependiendo de su nivel de experiencia; los transcriptores de Rev reciben entre $0.30 y $1.10 por minuto de audio o video; y los transcriptores de GoTranscript ganan hasta $1.75 por minuto, a menudo dependiendo del idioma—. Los transcriptores legales típicamente reciben tarifas más altas, ganando entre $15 y $40 por hora de audio de TranscribeMe.

Consejo: “Para aumentar tus ganancias, concéntrate en mejorar tu velocidad y precisión al escribir, familiarízate con diferentes formatos de audio y aprovecha las pruebas de práctica o los materiales de capacitación que ofrece la plataforma”, dice Spencer. "A medida que comiences a ganar experiencia, busca transcripciones especializadas en campos como el legal o médico para obtener un pago más alto".

%{postComment}%

Daniel Bortz es editor de finanzas personales en AARP, donde escribe y edita contenido sobre dinero para el sitio web, desde ahorro y elaboración de presupuestos hasta creación de riqueza y habilidades para administrar el dinero. Su trabajo ha sido publicado por el New York Times, el Washington PostConsumer Reports, EntrepreneurKiplingerNewsweekMoney y otras publicaciones nacionales.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • woman and daughter in hammock outside laughing and reading book
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Hogar y tecnología

    Consumer Cellular: Dos líneas

    2 líneas con llamadas ilimitadas, mensajes de texto y datos por $55 al mes

    Learn More
    See more Hogar y tecnología offers >
  • Credit card on laptop
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    AARP® Travel Rewards Mastercard® from Barclays

    3% cash back on airfare, hotel stays and car rentals

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Una mujer mira una computadora.
    Planificación financiera

    Herramienta Interview an Advisor™

    Un recurso gratuito para ayudarte a evaluar a un asesor financiero

    Learn More
    See more Planificación financiera offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >