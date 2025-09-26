10 formas fáciles de ganar dinero extra en menos de una hora

Ante la creciente preocupación por la inflación, el aumento de precios debido a los aranceles y la incertidumbre económica, ¿a quién no le vendría bien un poco de dinero extra?

Tener algo más de efectivo en el bolsillo, aunque sea de vez en cuando, puede marcar la diferencia, especialmente para los adultos mayores que trabajan duro para ahorrar lo más posible para su jubilación, o para los jubilados que viven con ingresos fijos.

Unos dólares extra pueden ayudarte a pagar tus deudas más rápido, fortalecer tu fondo de emergencias, facilitar un poco la elaboración de tu presupuesto y alcanzar otros objetivos financieros en un momento en que casi la mitad de los jubilados afirman que sus gastos en la jubilación son más altos de lo que esperaban, según una encuesta realizada en el 2025 (en inglés) por la firma de gestión de inversiones Schroders.

Aquí hay 10 cosas simples que puedes hacer para ganar dinero rápidamente.

1. Vende tarjetas de regalo no deseadas

No dejes que las tarjetas de regalo sin usar se desperdicien. Si no planeas canjear una tarjeta, considera venderla con descuento en un mercado como CardCash, GiftCash, Gift Card Outlets o GCX. Los baby boomers con tarjetas de regalo, vales de regalo o crédito de tienda sin usar tienen un valor promedio de $227, y los de la generación X tienen un valor sin explotar de $255 en promedio, según una encuesta de Bankrate (en inglés) de agosto del 2024.

Cuánto puedes ganar: Las ofertas varían, a menudo dependiendo del minorista, pero CardCash y GiftCash dicen que los vendedores pueden recibir hasta el 92% del valor de una tarjeta de regalo. (Nota: Algunos mercados no aceptan tarjetas de regalo con fechas de vencimiento).

Consejo: Dependiendo del mercado, es posible que puedas cambiar tu tarjeta de regalo no deseada por una de otro minorista, posiblemente por un valor mayor al de tu tarjeta actual.

2. Participa en encuestas pagadas

Sitios web de encuestas como Survey Junkie, KashKick, PrizeRebel, Respondent y User Interviews ofrecen dinero o puntos canjeables por tarjetas de regalo a cambio de participar en encuestas sobre una variedad de marcas y temas. Sin embargo, es posible que tengas que compartir información personal, como tu edad, dirección y número de teléfono. Lee cuidadosamente la política de privacidad de la empresa antes de registrarte.

Cuánto puedes ganar: Las encuestas más largas generalmente pagan más. A principios de agosto, una búsqueda en Respondent mostró un pago de $30 por realizar una encuesta de 10 minutos y $60 por una encuesta de 30 minutos a fines de julio.

"En nuestras pruebas, Survey Junkie tuvo la mejor fiabilidad y experiencia de usuario, pero aún pagaba relativamente poco por hora", dice Nick Loper, presentador de The Side Hustle Show, un pódcast que explora el mundo de los trabajos secundarios. "Respondent y User Interviews pagan mucho más, a menudo entre $50 y $150 por hora, pero a menudo requieren experiencia específica en la industria, y puede ser más difícil ser seleccionado para los estudios".

Consejo: "Para aprovechar al máximo estas oportunidades, regístrate en una combinación de sitios web de encuestas generales y paneles de investigación de mayor nivel; completa tu perfil por completo para que te asignen encuestas más específicas y mejor pagadas; y revisa diariamente para identificar y priorizar estudios de mayor valor", dice Keith Spencer, experto en carreras de FlexJobs, un sitio web de búsqueda de empleo que se especializa en puestos que ofrecen horarios flexibles y oportunidades de trabajo desde casa.

3. Haz pequeñas tareas para personas en tu área

Gana dinero realizando varias tareas para personas en tu comunidad. Puedes ganar dinero haciendo fila para alguien en un restaurante, concierto, juego deportivo u otro evento a través de una app como TaskRabbit, InLine4You o Spotblaze; entregando comestibles vía Instacart, Uber Eats o Grubhub; o ayudando a una persona a ensamblar muebles, colgar cuadros o realizar otras tareas del hogar a través de un mercado como Fixr, Handy, Porch o Thumbtack.