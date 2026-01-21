11 productos que costarán más en el 2026

Primero, las buenas noticias: los aumentos de precios se están moderando en general. La tasa de inflación alcanzó el 2.7% para los 12 meses que terminaron en diciembre del 2025, bajando del 3% interanual en septiembre del 2025, según las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales.﻿

Ahora, las malas noticias: se predice que algunos productos se volverán más caros este año, mucho más caros en algunos casos.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

“Muchos de los gastos mayores, como la vivienda y el transporte, han bajado, pero definitivamente, hay algunas cosas que están en aumento", dice Marbue Brown, analista de tendencias de consumo y comercio minorista y autor de Blueprint for Customer Obsession.

Los jubilados con ingresos fijos y los adultos de bajos ingresos ciertamente sentirán el impacto de los precios en aumento. “Ellos enfrentarán una presión desproporcionada”, dice Daniel Burrus, consultor de tendencias de negocios y tecnología con sede en San Diego y fundador de Burrus Research. “Ellos serán los más perjudicados".

Aquí hay 11 cosas que costarán más en el 2026, y pasos que puedes tomar para ahorrar dinero.

Seguro médico

Muchas personas tendrán que pagar mucho más para obtener la atención médica que necesitan en el 2026. Se espera que el costo total de la atención médica en Estados Unidos aumente entre un 6 y un 7% en el 2026, dice Virgil Bretz, cofundador y director ejecutivo de la empresa de tecnología y análisis de atención médica MacroHealth en Seattle. "Esto es básicamente el doble de la tasa de inflación general", dice él.

En respuesta al aumento de costos, las compañías de seguros de salud están subiendo las primas. Bretz dice que se espera que los costos para los grandes empleadores con planes autofinanciados aumenten entre un 8 y un 10% en el 2026, lo que podría traducirse en primas más altas para sus empleados. El aumento medio de las primas entre los planes de grupos pequeños es del 11%, según la organización de salud sin fines de lucro KFF. Y las primas para la cobertura de seguro de salud vendida a través del Mercado de la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA) han subido un promedio del 26% este año, según KFF.

Para empeorar las cosas, los créditos fiscales mejorados para primas, los que redujeron el costo de los planes del Mercado para los adultos de ingresos bajos y medios expiraron a finales del 2025 cuando los legisladores no lograron extenderlos. Como resultado, más del 90% de los adultos de entre 50 y 64 años que se inscriben en la cobertura del Mercado verán primas más altas en el 2026 si los créditos no se extienden, según un informe del Instituto de Políticas Públicas de AARP (en inglés).

“Vas a tener millones de personas que digan, ‘No puedo pagar eso’”, dice Bretz.

Cómo ahorrar: La ley federal requiere que las compañías de seguros publiquen los precios que pagan a los hospitales y médicos por los servicios. Bretz recomienda usar el sitio web o la aplicación de tu aseguradora de salud para comparar precios antes de recibir atención y asegurarte de que no te cobren de más. Usando una herramienta de comparación, él encontró que el costo estimado de hacerse una resonancia magnética de rodilla en un centro de imágenes independiente en Pensacola, Florida, es de aproximadamente $200 en comparación con más de $2,000 en un centro de imágenes de un hospital.

Servicios públicos

Prepárate para gastar más en tu factura de electricidad en el 2026. Se espera que los hogares paguen $1,223, en promedio, este invierno, un aumento del 12% respecto al 2025, según un informe (en inglés) de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA), que representa a los estados en la obtención de fondos. Para todo el 2026, se espera que los precios de la electricidad residencial sean un 4.2% más, en promedio, que en el 2025, según la Administración de Información Energética de EE.UU. La creciente demanda de electricidad de nuevos centros de datos está contribuyendo a precios más altos en algunas áreas del país, incluyendo Texas y varios estados del Atlántico medio.

Si calientas tu hogar con gas natural, también podrías ver un aumento en tus facturas de servicios públicos. Se espera que el hogar promedio en el país gaste $704 en gas natural este invierno, un aumento del 8.4% respecto al invierno pasado, según NEADA.

Cómo ahorrar: Cambios simples como bajar el termostato unos grados mientras duermes o cuando no estás en casa pueden reducir los costos de calefacción y refrigeración de tu hogar en un 10% al año, según el Departamento de Energía de EE.UU. Durante los meses fríos, considera abrir las cortinas para que la luz del sol ayude a calentar tu hogar, cubrir las ventanas con corrientes de aire con láminas de plástico transparente o una película transparente, y agregar masilla o tiras para sellar fugas de aire. Además, consulta con tu compañía de servicios públicos para ver si ofrece o subsidia una auditoría energética del hogar para identificar formas de hacer tu hogar más eficiente energéticamente.