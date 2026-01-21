11 productos que costarán más en el 2026

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

¿Quieres ahorrar? Traza tus metas y usando nuestra calculadora determina cuánto deberías ahorrar mensualmente para cumplirlas.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Beneficios para socios

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2026!

Ilustración que muestra elementos alusivos a la música, cantantes y una persona disfrutando de la música

Un mundo extraordinario

Cómo la música impacta tu salud.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

11 productos que costarán más en el 2026

Espera pagar más por comestibles, teléfonos y otros artículos.

Por

Cameron Huddleston,

 
AARP
Comments
Published 16 de enero de 2026
ilustración con cajas de envío, comestibles y un estetoscopio junto a una flecha roja ascendente
AARP (Getty Images, 3)

Primero, las buenas noticias: los aumentos de precios se están moderando en general. La tasa de inflación alcanzó el 2.7% para los 12 meses que terminaron en diciembre del 2025, bajando del 3% interanual en septiembre del 2025, según las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales.﻿

Ahora, las malas noticias: se predice que algunos productos se volverán más caros este año, mucho más caros en algunos casos.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

“Muchos de los gastos mayores, como la vivienda y el transporte, han bajado, pero definitivamente, hay algunas cosas que están en aumento", dice Marbue Brown, analista de tendencias de consumo y comercio minorista y autor de Blueprint for Customer Obsession.

Los jubilados con ingresos fijos y los adultos de bajos ingresos ciertamente sentirán el impacto de los precios en aumento. “Ellos enfrentarán una presión desproporcionada”, dice Daniel Burrus, consultor de tendencias de negocios y tecnología con sede en San Diego y fundador de Burrus Research. “Ellos serán los más perjudicados". 

Aquí hay 11 cosas que costarán más en el 2026, y pasos que puedes tomar para ahorrar dinero.

Seguro médico

Muchas personas tendrán que pagar mucho más para obtener la atención médica que necesitan en el 2026. Se espera que el costo total de la atención médica en Estados Unidos aumente entre un 6 y un 7% en el 2026, dice Virgil Bretz, cofundador y director ejecutivo de la empresa de tecnología y análisis de atención médica MacroHealth en Seattle. "Esto es básicamente el doble de la tasa de inflación general", dice él. 

En respuesta al aumento de costos, las compañías de seguros de salud están subiendo las primas. Bretz dice que se espera que los costos para los grandes empleadores con planes autofinanciados aumenten entre un 8 y un 10% en el 2026, lo que podría traducirse en primas más altas para sus empleados. El aumento medio de las primas entre los planes de grupos pequeños es del 11%, según la organización de salud sin fines de lucro KFF. Y las primas para la cobertura de seguro de salud vendida a través del Mercado de la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA) han subido un promedio del 26% este año, según KFF.

Para empeorar las cosas, los créditos fiscales mejorados para primas, los que redujeron el costo de los planes del Mercado para los adultos de ingresos bajos y medios expiraron a finales del 2025 cuando los legisladores no lograron extenderlos. Como resultado, más del 90% de los adultos de entre 50 y 64 años que se inscriben en la cobertura del Mercado verán primas más altas en el 2026 si los créditos no se extienden, según un informe del Instituto de Políticas Públicas de AARP (en inglés).

“Vas a tener millones de personas que digan, ‘No puedo pagar eso’”, dice Bretz.

Cómo ahorrar: La ley federal requiere que las compañías de seguros publiquen los precios que pagan a los hospitales y médicos por los servicios. Bretz recomienda usar el sitio web o la aplicación de tu aseguradora de salud para comparar precios antes de recibir atención y asegurarte de que no te cobren de más. Usando una herramienta de comparación, él encontró que el costo estimado de hacerse una resonancia magnética de rodilla en un centro de imágenes independiente en Pensacola, Florida, es de aproximadamente $200 en comparación con más de $2,000 en un centro de imágenes de un hospital.

Servicios públicos

Prepárate para gastar más en tu factura de electricidad en el 2026. Se espera que los hogares paguen $1,223, en promedio, este invierno, un aumento del 12% respecto al 2025, según un informe (en inglés) de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA), que representa a los estados en la obtención de fondos. Para todo el 2026, se espera que los precios de la electricidad residencial sean un 4.2% más, en promedio, que en el 2025, según la Administración de Información Energética de EE.UU. La creciente demanda de electricidad de nuevos centros de datos está contribuyendo a precios más altos en algunas áreas del país, incluyendo Texas y varios estados del Atlántico medio.

Si calientas tu hogar con gas natural, también podrías ver un aumento en tus facturas de servicios públicos. Se espera que el hogar promedio en el país gaste $704 en gas natural este invierno, un aumento del 8.4% respecto al invierno pasado, según NEADA.

Cómo ahorrar: Cambios simples como bajar el termostato unos grados mientras duermes o cuando no estás en casa pueden reducir los costos de calefacción y refrigeración de tu hogar en un 10% al año, según el Departamento de Energía de EE.UU. Durante los meses fríos, considera abrir las cortinas para que la luz del sol ayude a calentar tu hogar, cubrir las ventanas con corrientes de aire con láminas de plástico transparente o una película transparente, y agregar masilla o tiras para sellar fugas de aire. Además, consulta con tu compañía de servicios públicos para ver si ofrece o subsidia una auditoría energética del hogar para identificar formas de hacer tu hogar más eficiente energéticamente.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Comestibles

Atención, compradores: No esperen gastar menos en el supermercado este año. "Es muy probable que veamos que los precios de los alimentos continúen aumentando", dice David Ortega, economista de alimentos y profesor en la Universidad Estatal de Míchigan.

Entretenimiento

Juegos de AARP

Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

El Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de EE.UU. predice (en inglés) que los precios de los comestibles aumentarán un 2.3% en el 2026. Eso podría no parecer un gran aumento, pero se suma a varios años de inflación alimentaria, incluyendo un aumento del 11.4% en el 2022.

Algunos artículos que vieron aumentos de precios especialmente grandes en el 2025 seguirán costando más este año. Los precios de la carne de res ya han subido dos dígitos desde hace un año porque el rebaño de ganado en el país está en un mínimo histórico, dice Ortega. "Cuando sumas eso a la fuerte demanda de los consumidores por carne de res, tienes restricciones de suministro", dice. "Los precios no tienen a dónde ir más que hacia arriba".

Los precios de las frutas y verduras enlatadas también subieron el año pasado como resultado de los aranceles sobre el acero y el aluminio, lo que aumentó el costo de las latas, y se espera que se mantengan altos en el 2026, dice él.

Cómo ahorrar: Asegúrate de no cometer errores en el supermercado que te cuesten dinero, como perderte los descuentos para personas mayores o ser leal a marcas más caras en lugar de comprar marcas de la tienda de menor costo. También puedes vencer el aumento de precios de los comestibles usando toda la comida que tienes en tu despensa o congelador antes de comprar más, planificando las comidas en torno a lo que está en oferta y usando la aplicación móvil de tu supermercado para cupones y otros ahorros. Si estás teniendo dificultades para pagar los comestibles, busca ayuda en despensas de alimentos y programas que ofrecen comidas gratis o a costo reducido.

Seguro de automóvil y hogar

Las pólizas de seguro de automóvil y hogar han sido golpeadas con aumentos agresivos en las tarifas en los últimos años. Aunque se espera que los aumentos de precios del seguro se desaceleren este año, las primas aún están subiendo en muchas partes del país.

"Si estás en un área que ha tenido muchas inundaciones o un área que ha tenido muchos incendios, el seguro está subiendo considerablemente", dice Burrus. "En algunos lugares, las aseguradoras se están yendo". 

Partes de California y los estados de la costa del Golfo propensos a desastres podrían ver que las primas de seguros del hogar aumenten más del 20%, según la agencia de seguros con sede en California, Inszone Insurance Services. California, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York y Washington, D.C., verán los mayores aumentos en las tarifas de seguros de auto este año, según el informe State of Auto Insurance in 2026 (en inglés) de ValuePenguin.

Cómo ahorrar: Podrías ahorrar cientos a miles de dólares en tus primas de seguros de auto y hogar al cambiar de aseguradora. Considera usar un corredor de seguros independiente o un mercado en internet, como Insure.com, NerdWallet o Policygenius, para obtener cotizaciones de múltiples aseguradoras y encontrar la mejor tarifa. Además, asegúrate de aprovechar los descuentos que pueden reducir tus primas, como combinar el seguro de auto y hogar con la misma aseguradora.

Ropa y calzado

Los aranceles afectaron duramente a la industria de la confección en el 2025, porque casi toda la ropa vendida en Estados Unidos es importada. “Parece que los minoristas del país han hecho casi todo lo posible para evitar trasladar los nuevos aranceles a sus clientes”, dice Ben Johnston, director de operaciones de préstamos a pequeñas empresas Kapitus. “Sin embargo, en los próximos meses, esperamos alcanzar los límites de estas estrategias y esperamos que los precios aumenten para reflejar el verdadero costo que los aranceles han impuesto".

El Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale estima que los aranceles podrían llevar a un aumento del 21% en el precio de la ropa en los próximos años. Los precios de los zapatos y otros productos de cuero podrían aumentar casi un 22%. 

Cómo ahorrar: Aprovechar las ventas de fin de temporada o comprar ropa de segunda mano en tiendas de consignación o en internet puede ayudar a reducir costos. O actualiza tu guardarropa sin gastar un centavo organizando un intercambio de ropa con amigos.

Teléfonos y computadoras

La rápida expansión de la inteligencia artificial ha creado una escasez de chips de memoria, que se utilizan en una variedad de aparatos electrónicos como teléfonos y computadoras. "Cuando hay escasez de chips, los precios suben", dice Burrus.

Un informe de diciembre del 2025 (en inglés) de la firma de investigación de mercado Counterpoint Research predice que los precios de los teléfonos aumentarán casi un 7% en el 2026 como resultado de la escasez de chips. Los precios de los teléfonos de menor costo en particular podrían subir aún más, según un estudio de diciembre del 2025 (en inglés) de la firma de inteligencia de mercado International Data Corporation (IDC).

Las computadoras también serán más caras como resultado de la escasez de chips. Según IDC, los fabricantes de computadoras Acer, Asus, Dell, HP y Lenovo han confirmado que aumentarán los precios de las computadoras entre un 15 y un 20% en el 2026. 

Cómo ahorrar: Si necesitas reemplazar una computadora o teléfono este año, considera comprar un modelo reacondicionado. Las principales marcas de tecnología y minoristas venden electrónicos de segunda mano, a menudo con grandes descuentos y con garantías.

Joyas

Los precios del oro, la plata y el platino alcanzaron máximos históricos en el 2025, y se espera que suban este año también, dice Josh Glawson, gerente de contenido para el distribuidor de metales preciosos MoneyMetals.com. Eso significó precios más altos para las joyas el año pasado, con los precios de las joyas de oro subiendo un 12% en la primera mitad del 2025, mientras que los precios de las joyas de plata aumentaron un 42% en promedio en el 2025.

Los precios de las joyas podrían subir a tasas aún más rápidas este año, dice Glawson, dependiendo del aumento en los precios de los metales preciosos en el 2026.

Cómo ahorrar: En lugar de ir a tu tienda de joyas favorita, considera comprar joyas usadas en una tienda de consignación, venta de bienes o tienda de antigüedades. Sitios web de reventa como Poshmark, The RealReal y Store 5a también ofrecen ofertas en joyas usadas.

Envíos

Enviar paquetes de regalos a tus hijos o nietos costará más en el 2026, el Servicio Postal de EE.UU. (USPS) ya ha anunciado aumentos de precios para sus servicios de envío.

El 18 de enero, los precios aumentarán en promedio un 6.6% para el envío de Priority Mail, un 5.1% para Priority Mail Express y un 7.8% para USPS Ground Advantage. Además, el Servicio Postal dijo en un comunicado de septiembre del 2025 que planea aumentar el precio del sello Forever —que actualmente cuesta 78 centavos y cubre el costo de enviar una carta de 1 onza—, a mediados del 2026, aunque no especificó la magnitud del aumento.

Cómo ahorrar dinero: Usa las herramientas de cálculo de precios en los sitios web de USPS, UPS y FedEx para comparar tarifas. Reutiliza cajas que hayas recibido de pedidos en internet para evitar pagar extra por paquetes del Servicio Postal u otros servicios de envío. Y, si todavía estás pagando servicios públicos y otras facturas mensuales con cheques en papel por correo, ahorra dinero en franqueo registrándote para la facturación sin papel y pagos automáticos de facturas, si aún no lo has hecho.

%{postComment}%

Cameron Huddleston es una galardonada periodista de finanzas personales y autora de Mom and Dad, We Need to Talk: How to Have Essential Conversations With Your Parents About Their Finances. Su trabajo ha aparecido en Kiplinger.com, Kiplinger's Personal Finance, Forbes Advisor, Chicago Tribune, Business Insider y muchas otras publicaciones impresas y digitales.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • Couple sitting on patio furniture looking at phone together and laughing
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Hogar y tecnología

    Consumer Cellular: Dos líneas

    2 líneas con llamadas ilimitadas, mensajes de texto y datos por $55 al mes

    Learn More
    See more Hogar y tecnología offers >
  • Credit card on laptop
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    AARP® Travel Rewards Mastercard® from Barclays

    3% cash back on airfare, hotel stays and car rentals

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Una mujer mira una computadora.
    Planificación financiera

    Herramienta Interview an Advisor™

    Un recurso gratuito para ayudarte a evaluar a un asesor financiero

    Learn More
    See more Planificación financiera offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >