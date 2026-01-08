Fechas límite de impuestos del IRS en el 2026 que debes conocer

Con el inicio del año llega un calendario en blanco que pronto se llena de fechas clave: cumpleaños, aniversarios, vacaciones y, por supuesto, las fechas límite que establece el IRS para presentar y pagar los impuestos federales.

Debes tener en cuenta que las declaraciones corresponden a los ingresos recibidos en el 2025, si bien los formularios se presentan en el 2026. Para reducir lo más posible la confusión, los expertos se refieren al 2025 como el año fiscal y al 2026 como el año tributario. La mayoría de las fechas límite en el 2026 —si bien no todas— se refieren al año fiscal 2025.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

¿En qué fecha se deben presentar las declaraciones?

En el 2020 y el 2021, la fecha límite para la presentación de las declaraciones de impuestos se retrasó debido a la pandemia de COVID-19. Y en años cuando el 15 de abril cae en un fin de semana, como en el 2023, la fecha límite se extiende al siguiente día laborable. Pero en el 2026, tendremos la fecha límite tradicional para la presentación de la declaración de impuestos: el 15 de abril.

¿Vas a presentar tu declaración tarde?

No permitas que se te pase la fecha de vencimiento. La multa por presentar tarde es del 5% de la cantidad adeudada cada mes, hasta un máximo del 25% anual. El interés también se acumula, a una tasa del 3%, compuesto diariamente.

Si tienes que presentar tu declaración de impuestos tarde, puedes obtener una extensión automática al cumplimentar el Formulario 4868 del IRS. La extensión automática te da hasta el 15 de octubre para presentar tu declaración.

Algunos contribuyentes que se han visto afectados por los recientes desastres naturales tienen un plazo adicional para presentar su declaración. Por ejemplo, los residentes del estado de Washington que se vieron afectados por inundaciones severas en diciembre de 2025 tienen hasta el 1 de mayo de 2026 para presentar su declaración federal de impuestos.

Fechas clave para los impuestos del IRS en el 2026 15 de enero: Vence el último pago estimado de impuestos para el 2025.

Vence el último pago estimado de impuestos para el 2025. 26 de enero: El IRS comienza a procesar las declaraciones de impuestos del 2025.

El IRS comienza a procesar las declaraciones de impuestos del 2025. 1.° de febrero: La mayoría de las más de 3,500 ubicaciones de AARP Tax Aide abren.

La mayoría de las más de 3,500 ubicaciones de AARP Tax Aide abren. 15 de abril﻿: Fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos del 2025. Vence el primer pago estimado de impuestos para el año fiscal 2026.

Fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos del 2025. Vence el primer pago estimado de impuestos para el año fiscal 2026. 15 de junio: Vence el segundo pago estimado de impuestos para el año fiscal 2026.

Vence el segundo pago estimado de impuestos para el año fiscal 2026. 15 de septiembre: Vence el tercer pago estimado de impuestos para el año fiscal 2026.

Vence el tercer pago estimado de impuestos para el año fiscal 2026. 15 de octubre﻿﻿ : Vence la extensión del plazo para presentar la declaración de impuestos para el año fiscal 2025.

: Vence la extensión del plazo para presentar la declaración de impuestos para el año fiscal 2025. 15 de enero del 2026: Vence el cuarto pago estimado de impuestos para el 2026.

¿Cuándo comienza la temporada de impuestos?

El IRS comenzará a aceptar y procesar nuevas declaraciones el 26 de enero. Según la agencia, la mayoría de los contribuyentes recibirán su devolución en un plazo de 21 días a partir de la fecha de presentación electrónica, salvo que surja algún problema con la tramitación de sus declaraciones. La presentación electrónica, cuando está vinculada con el depósito directo, es la forma más rápida de obtener un reembolso. En el 2025, el reembolso de impuestos promedio fue de $3,167.

Pago de impuestos estimados

Las personas que trabajan por cuenta propia deben pagar impuestos estimados cada trimestre. El primer pago para el año fiscal del 2026 vence el 15 de abril, con otros pagos trimestrales el 16 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero del 2027.

¿Necesitas ayuda con tu declaración de impuestos? Prueba la calculadora de impuestos de AARP (en inglés)

Visita AARP Foundation Tax-Aide para obtener más información sobre los servicios gratuitos de preparación de impuestos ofrecidos por 30,000 voluntarios en todo el país.

John Waggoner, exeditor de AARP contribuyó a este artículo.