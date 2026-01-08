Fechas límite de impuestos del IRS en el 2026 que debes conocer

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

¿Quieres ahorrar? Traza tus metas y usando nuestra calculadora determina cuánto deberías ahorrar mensualmente para cumplirlas.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Beneficios para socios

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

Fechas límite de impuestos del IRS en el 2026 que debes conocer

Mantén a mano este calendario de fechas clave y entrega a tiempo tu declaración de impuestos.

Por

Daniel Bortz,

 
Updated 08 de enero de 2026
AARP
Comments
Published 06 de enero de 2025
/ Updated 08 de enero de 2026
Ilustración de un hombre haciendo camino sobre 5 relojes que muestran diferentes horas.
Getty Images

Con el inicio del año llega un calendario en blanco que pronto se llena de fechas clave: cumpleaños, aniversarios, vacaciones y, por supuesto, las fechas límite que establece el IRS para presentar y pagar los impuestos federales.

Debes tener en cuenta que las declaraciones corresponden a los ingresos recibidos en el 2025, si bien los formularios se presentan en el 2026. Para reducir lo más posible la confusión, los expertos se refieren al 2025 como el año fiscal y al 2026 como el año tributario. La mayoría de las fechas límite en el 2026 —si bien no todas— se refieren al año fiscal 2025.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

¿En qué fecha se deben presentar las declaraciones?

En el 2020 y el 2021, la fecha límite para la presentación de las declaraciones de impuestos se retrasó debido a la pandemia de COVID-19. Y en años cuando el 15 de abril cae en un fin de semana, como en el 2023, la fecha límite se extiende al siguiente día laborable. Pero en el 2026, tendremos la fecha límite tradicional para la presentación de la declaración de impuestos: el 15 de abril.

¿Vas a presentar tu declaración tarde?

No permitas que se te pase la fecha de vencimiento. La multa por presentar tarde es del 5% de la cantidad adeudada cada mes, hasta un máximo del 25% anual. El interés también se acumula, a una tasa del 3%, compuesto diariamente.

Si tienes que presentar tu declaración de impuestos tarde, puedes obtener una extensión automática al cumplimentar el Formulario 4868 del IRS. La extensión automática te da hasta el 15 de octubre para presentar tu declaración.

Algunos contribuyentes que se han visto afectados por los recientes desastres naturales tienen un plazo adicional para presentar su declaración. Por ejemplo, los residentes del estado de Washington que se vieron afectados por inundaciones severas en diciembre de 2025 tienen hasta el 1 de mayo de 2026 para presentar su declaración federal de impuestos.

Fechas clave para los impuestos del IRS en el 2026

  • 15 de enero: Vence el último pago estimado de impuestos para el 2025.
  • 26 de enero: El IRS comienza a procesar las declaraciones de impuestos del 2025.
  • 1.° de febrero: La mayoría de las más de 3,500 ubicaciones de AARP Tax Aide abren.
  • 15 de abril﻿: Fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos del 2025. Vence el primer pago estimado de impuestos para el año fiscal 2026.
  • 15 de junio: Vence el segundo pago estimado de impuestos para el año fiscal 2026.
  • 15 de septiembre: Vence el tercer pago estimado de impuestos para el año fiscal 2026.
  • 15 de octubre﻿﻿: Vence la extensión del plazo para presentar la declaración de impuestos para el año fiscal 2025.
  • 15 de enero del 2026: Vence el cuarto pago estimado de impuestos para el 2026.

¿Cuándo comienza la temporada de impuestos?

El IRS comenzará a aceptar y procesar nuevas declaraciones el 26 de enero. Según la agencia, la mayoría de los contribuyentes recibirán su devolución en un plazo de 21 días a partir de la fecha de presentación electrónica, salvo que surja algún problema con la tramitación de sus declaraciones. La presentación electrónica, cuando está vinculada con el depósito directo, es la forma más rápida de obtener un reembolso. En el 2025, el reembolso de impuestos promedio fue de $3,167.

Pago de impuestos estimados

Las personas que trabajan por cuenta propia deben pagar impuestos estimados cada trimestre. El primer pago para el año fiscal del 2026 vence el 15 de abril, con otros pagos trimestrales el 16 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero del 2027.

¿Necesitas ayuda con tu declaración de impuestos? Prueba la calculadora de impuestos de AARP (en inglés)

Visita AARP Foundation Tax-Aide para obtener más información sobre los servicios gratuitos de preparación de impuestos ofrecidos por 30,000 voluntarios en todo el país.

John Waggoner, exeditor de AARP contribuyó a este artículo.

%{postComment}%

Daniel Bortz es editor de finanzas personales en AARP, donde escribe y edita contenido sobre dinero para el sitio web, desde ahorro y elaboración de presupuestos hasta creación de riqueza y habilidades para administrar el dinero. Su trabajo ha sido publicado por el New York Times, el Washington PostConsumer Reports, EntrepreneurKiplingerNewsweekMoney y otras publicaciones nacionales.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • Couple sitting on patio furniture looking at phone together and laughing
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Hogar y tecnología

    Consumer Cellular: Dos líneas

    2 líneas con llamadas ilimitadas, mensajes de texto y datos por $55 al mes

    Learn More
    See more Hogar y tecnología offers >
  • Credit card on laptop
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    AARP® Travel Rewards Mastercard® from Barclays

    3% cash back on airfare, hotel stays and car rentals

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Una mujer mira una computadora.
    Planificación financiera

    Herramienta Interview an Advisor™

    Un recurso gratuito para ayudarte a evaluar a un asesor financiero

    Learn More
    See more Planificación financiera offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >