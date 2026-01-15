Javascript is not enabled.

5 cambios importantes que llegarán a la oficina de correos en el 2026

Desde precios más altos hasta nuevos diseños de estampillas, esto es lo que necesitas saber.

Por

Cameron Huddleston,

 
Updated 15 de enero de 2026
AARP
Comments
Published 07 de enero de 2025
/ Updated 15 de enero de 2026
Diferentes diseños de estampillas postales van rotando sobre la esquina superior derecha de un sobre.
AARP (Getty Images, cortesía USPS)

Ya sea que estés enviando un paquete de regalos a tu nieta, esperando una entrega importante o seleccionando estampillas para una ocasión especial, es probable que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) desempeñe un papel en tu vida.

Cada año, el Servicio Postal hace cambios en sus ofertas y precios. Aquí tienes un vistazo a lo que puedes esperar este año.

1. Vas a pagar más por el envío

El 18 de enero, el precio de varios servicios postales aumentará.

  • Los precios de Priority Mail subirán en promedio un 6.6%. Con esta opción, los paquetes generalmente llegan en dos a tres días hábiles. Los precios comenzarán en $10.20 para paquetes que pesen 1 libra o menos, una ligera disminución del precio inicial anterior de $10.45. Los aumentos de precio se aplicarán a paquetes que pesen 2 libras o más.
  • Los precios de Priority Mail Express aumentarán un 5.1%. Ahora los precios comenzarán en $33 para este servicio de envío más rápido, que ofrece entrega en uno a tres días e incluye una garantía de devolución de dinero.
  • Los precios de USPS Ground Advantage subirán un 7.8%. La entrega de Ground Advantage, que tarda de dos a cinco días hábiles, ahora comenzará en $7.30.

2. Se espera que los precios de los sellos permanentes "Forever" suban nuevamente

Un sello Forever de correo de primera clase, que cubre el costo para enviar una carta de 1 onza, subió de 73 centavos a 78 centavos en julio del 2025. El USPS anunció dos meses después que planea subir los precios nuevamente a mediados del 2026, pero no especificó cuánto.

3. Nuevos diseños de estampillas celebran el arte, íconos de la cultura pop, símbolos de Estados Unidos y el espacio exterior

El Servicio Postal lanza nuevos diseños de estampillas cada año. Su alineación para el 2026 (en inglés) incluye imágenes de:

  • Creaciones de James Yang. Esta adición a la popular serie de Amor del Servicio Postal muestra las coloridas ilustraciones de Yang de dos pájaros y corazones. Se lanzó el 13 de enero.
  • Muhammad Ali. Dos estampillas presentan la foto de 1974 de Prensa Asociada del tres veces campeón mundial de peso pesado e ícono cultural, con el nombre "ALI" alternando de arriba a abajo y en rojo y negro. Se lanza el 15 de enero.
  • La estadidad de Colorado. El USPS honrará al 38.º estado en el 150.º aniversario de su incorporación a Estados Unidos con un sello que presenta Jagged Mountain en las Montañas Rocosas. Se lanza el 24 de enero.
  • Phillis Wheatley. Esta estampilla conmemorará a la primera escritora de ascendencia africana en las colonias americanas, conocida como la "madre de la literatura afroamericana", presentando su retrato como parte de la serie de estampillas del Servicio Postal en reconocimiento a la herencia negra. Se lanza el 29 de enero.
  • Año Nuevo Lunar. El USPS marcará el Año del Caballo con la séptima estampilla en su serie de Año Nuevo Lunar, que comenzó en el 2020. Se lanza el 3 de febrero.
  • Bruce Lee. El actor y artista marcial que se convirtió en el primer protagonista asiático en películas estadounidenses será celebrado en esta estampilla, que presenta una foto de Lee ejecutando su icónica patada voladora. Se lanza el 18 de febrero.
  • Harriet Powers. Esta serie de cuatro estampillas presentará imágenes de una colcha completada en 1898 por la artista artesanal, cuyas obras son consideradas obras maestras del arte popular estadounidense. Se lanza el 28 de febrero.
  • Lowriders. Una serie de cinco estampillas presentará automóviles personalizados para circular muy cerca del suelo, un estilo con raíces en las comunidades mexicano-estadounidense de clase trabajadora del suroeste de los años 40. Se lanza el 13 de marzo.
  • Espacio profundo. Dos nuevas estampillas mostrarán imágenes capturadas por el telescopio espacial James Webb de la NASA. Una presenta la nebulosa del Cangrejo, que está a 6,500 años luz de distancia en la constelación de Tauro. La otra es una imagen compuesta de los telescopios espaciales Webb y Hubble de dos galaxias a 80 millones de años luz de la Tierra. Fecha de lanzamiento por anunciar.
4. Tu correo puede tardar más en ser matasellado

Los matasellos en tus cartas y paquetes pueden ya no reflejar cuándo los enviaste.

A finales del 2025, el USPS anunció (en inglés) que, en adelante, los sellos de fecha en los matasellos indicarían cuándo el correo es recibido en las instalaciones de procesamiento, no cuándo es recogido por un cartero o dejado en una oficina postal. Como resultado de ajustes en las operaciones de transporte, es posible que algún correo no llegue a una instalación de procesamiento el mismo día que fue enviado.

Eso significa que el correo que debe ser matasellado para una fecha determinada, como las declaraciones de impuestos y las papeletas de votación por correo, podría ser marcado como tardío si esperas hasta el último minuto para enviarlo. Necesitarás ponerlo en tu buzón antes o llevarlo a una oficina postal para solicitar un matasello manual que coincida con la fecha en que lo envías.

5. Podrías no recibir cambio exacto al pagar en efectivo

Después de que se retiró la moneda de 1 centavo en el 2025, el USPS está redondeando al níquel más cercano cuando no haya centavos disponibles y los clientes deban recibir cambio en efectivo.

Las cantidades de cambio que terminan en 1, 2, 6 o 7 centavos se redondean hacia abajo. Las cantidades que terminan en 3, 4, 8 o 9 centavos se redondean hacia arriba. Si el total es menos de un níquel, la cantidad adeudada se redondea a 5 centavos.

La nueva política de redondeo, que se implementó el 12 de diciembre del 2025, no se aplica a transacciones con cheque, débito o tarjeta de crédito.

%{postComment}%

Cameron Huddleston es una galardonada periodista de finanzas personales y autora de Mom and Dad, We Need to Talk: How to Have Essential Conversations With Your Parents About Their Finances. Su trabajo ha aparecido en Kiplinger.com, Kiplinger's Personal Finance, Forbes Advisor, Chicago Tribune, Business Insider y muchas otras publicaciones impresas y digitales.

También te puede interesar

