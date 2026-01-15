5 cambios importantes que llegarán a la oficina de correos en el 2026

3. Nuevos diseños de estampillas celebran el arte, íconos de la cultura pop, símbolos de Estados Unidos y el espacio exterior

El Servicio Postal lanza nuevos diseños de estampillas cada año. Su alineación para el 2026 (en inglés) incluye imágenes de:

Creaciones de James Yang . Esta adición a la popular serie de Amor del Servicio Postal muestra las coloridas ilustraciones de Yang de dos pájaros y corazones. Se lanzó el 13 de enero .

. Esta adición a la popular serie de Amor del Servicio Postal muestra las coloridas ilustraciones de Yang de dos pájaros y corazones. . Muhammad Ali. Dos estampillas presentan la foto de 1974 de Prensa Asociada del tres veces campeón mundial de peso pesado e ícono cultural, con el nombre "ALI" alternando de arriba a abajo y en rojo y negro. Se lanza el 15 de enero.

Dos estampillas presentan la foto de 1974 de Prensa Asociada del tres veces campeón mundial de peso pesado e ícono cultural, con el nombre "ALI" alternando de arriba a abajo y en rojo y negro. La estadidad de Colorado. El USPS honrará al 38.º estado en el 150.º aniversario de su incorporación a Estados Unidos con un sello que presenta Jagged Mountain en las Montañas Rocosas. Se lanza el 24 de enero.

El USPS honrará al 38.º estado en el 150.º aniversario de su incorporación a Estados Unidos con un sello que presenta Jagged Mountain en las Montañas Rocosas. Phillis Wheatley. Esta estampilla conmemorará a la primera escritora de ascendencia africana en las colonias americanas, conocida como la "madre de la literatura afroamericana", presentando su retrato como parte de la serie de estampillas del Servicio Postal en reconocimiento a la herencia negra. Se lanza el 29 de enero.

Esta estampilla conmemorará a la primera escritora de ascendencia africana en las colonias americanas, conocida como la "madre de la literatura afroamericana", presentando su retrato como parte de la serie de estampillas del Servicio Postal en reconocimiento a la herencia negra. Año Nuevo Lunar. El USPS marcará el Año del Caballo con la séptima estampilla en su serie de Año Nuevo Lunar, que comenzó en el 2020. Se lanza el 3 de febrero.

El USPS marcará el Año del Caballo con la séptima estampilla en su serie de Año Nuevo Lunar, que comenzó en el 2020. Bruce Lee. El actor y artista marcial que se convirtió en el primer protagonista asiático en películas estadounidenses será celebrado en esta estampilla, que presenta una foto de Lee ejecutando su icónica patada voladora. Se lanza el 18 de febrero.

El actor y artista marcial que se convirtió en el primer protagonista asiático en películas estadounidenses será celebrado en esta estampilla, que presenta una foto de Lee ejecutando su icónica patada voladora. Harriet Powers. Esta serie de cuatro estampillas presentará imágenes de una colcha completada en 1898 por la artista artesanal, cuyas obras son consideradas obras maestras del arte popular estadounidense. Se lanza el 28 de febrero.

Esta serie de cuatro estampillas presentará imágenes de una colcha completada en 1898 por la artista artesanal, cuyas obras son consideradas obras maestras del arte popular estadounidense. Lowriders. Una serie de cinco estampillas presentará automóviles personalizados para circular muy cerca del suelo, un estilo con raíces en las comunidades mexicano-estadounidense de clase trabajadora del suroeste de los años 40. Se lanza el 13 de marzo.

Una serie de cinco estampillas presentará automóviles personalizados para circular muy cerca del suelo, un estilo con raíces en las comunidades mexicano-estadounidense de clase trabajadora del suroeste de los años 40. Espacio profundo. Dos nuevas estampillas mostrarán imágenes capturadas por el telescopio espacial James Webb de la NASA. Una presenta la nebulosa del Cangrejo, que está a 6,500 años luz de distancia en la constelación de Tauro. La otra es una imagen compuesta de los telescopios espaciales Webb y Hubble de dos galaxias a 80 millones de años luz de la Tierra. Fecha de lanzamiento por anunciar.

Trabajo y finanzas Red contra el Fraude Herramientas y recursos gratuitos para ayudarte a detectar y evitar las estafas Ver detalles Ver todo See more Trabajo y finanzas offers > {"hideCategory":false,"useAlternateLanguage":false,"headlineIconAltText":"","listItems":[{"categoryTitle":"Trabajo y finanzas","categoryUrl":"/espanol/membresia/beneficios/finanzas/","categoryDeeplinkParam":"finances","isLimitedTimeOffer":false,"offerJson":{"dbr_offer_id":"2d392b28f9c15489c04afbe9c2110142","source_name":"Red contra el Fraude","offer_title":"Evitar estafas y fraude","offer_description":"\u003cp\u003eEvita el robo de identidad, fraude de inversión y estafa de temporada de fiestas con información por recursos como nuestras alertas de vigilancia y mapas de rastreo de estafas que brindan alertas en tiempo real de las autoridades en tu estado.\u003c/p\u003e","offer_short_description":"Herramientas y recursos gratuitos para ayudarte a detectar y evitar las estafas","category_list":"finances","subcategory_list":"finances-fraud-prevention","tags":[{"tagID":"dbr:finances","title":"Trabajo y finanzas","name":"finances","deeplink_url":"/espanol/membresia/beneficios/finanzas/","deeplink_param_value":"finances","get_offers_url":"/etc/aarp/dbr/ws.api/offers/finances.json","sub_tags":[{"tagID":"dbr:finances/fraud-prevention","title":"Prevención de fraude","name":"fraud-prevention","deeplink_url":"/espanol/membresia/beneficios/finanzas/prevencion-fraude/","deeplink_param_value":"finances-fraud-prevention","get_offers_url":"/etc/aarp/dbr/ws.api/offers/finances-fraud-prevention.json"}]}],"vertical_image_url":"https://aarp.widen.net/content/6jzfelzntc/jpeg/258x334-fraud-watch-network-tablet-screen-data.jpeg?position\u003dc\u0026color\u003dffffffff\u0026quality\u003d99\u0026u\u003dqgu0ow\u0026title\u003dAARP Fraud Watch Network\u0026alt\u003dtwo hands holding a tablet with data on screen and cell phone with warning sign","image_url":"https://aarp.widen.net/content/x5zyyvsajg/jpeg/1140-fraud-magnifying-glass-member-benefits-esp.jpeg?position\u003dc\u0026color\u003dffffffff\u0026quality\u003d99\u0026u\u003dqgu0ow\u0026title\u003dUna lupa sobre un cartel con la palabra fraude en negro subrayado en rojo sobre un papel blanco y con un bolígrafo al lado\u0026alt\u003dUna lupa sobre un cartel con la palabra fraude en negro subrayado en rojo sobre un papel blanco y con un bolígrafo al lado","advertisement_flag":"","advertisement_sort_order":"","merchant_phone":"","merchant_phone_label":"o llama a la línea de ayuda de la Red contra el Fraude al","offer_deeplink_url":"/espanol/membresia/beneficios/finanzas/fraud-watch-network/","howto_redeem":"Conoce más","howto_redeem_url":"https://www.aarp.org/espanol/dinero/estafas-y-fraudes/","howto_redeem_expired":"Renueva para conocer más","howto_redeem_expired_link":"https://appsec.aarp.org/mem/renew","howto_redeem_non_member":"Únete para conocer más","howto_redeem_non_member_link":"https://secure.aarp.org/applications/membershipChallenge/showChallengeForm.action?appName\u003daccount","howto_redeem_anonymous":"Únete para conocer más","howto_redeem_anonymous_link":"https://appsec.aarp.org/mem/join?campaignid\u003dUASMBP1\u0026intcmp\u003dEWHERE-MBCHAE-LP-MMA-JOIN","howto_redeem_desc":"La Red contra el Fraude se puede acceder en internet.","member_exclusive_flag":"no","offer_type":"EverGreen","hideLeavingAARP":"false","interstitial_desc":"Dejarás el sitio de AARP y accederás al de un proveedor confiable. Aplican los términos, las condiciones y políticas del proveedor. Este sitio web podría no estar disponible en español.","dbr_offer_type":"socialmission","restrictions":"","lto_daysleft_start_control":30,"is_redeemable_in_person":"false","is_redeemable_only_in_person":false,"state_blacklist":[],"offer_timing":"anytime","line_of_business":"","asi_category":"","analytics_brand":"Red contra el Fraude","analytics_offerid":"fraud-watch-network","howto_redeem_already_registered_anon":"Inicio De Sesión Para Socios","howto_redeem_already_registered_anon_link":"https://login.aarp.org/online-community/loginform.action","howto_redeem_already_registered_nonmember":"Asocia tu membresía","howto_redeem_already_registered_nonmember_link":"https://secure.aarp.org/applications/membershipChallenge/showChallengeForm.action?appName\u003daccount","offer_keywords":["Fraude","Vigilancia","finanzas","red","socios","beneficios","Red contra el Fraude","estafas","fraude","evitar estafas","evitar fraudes","estafas por internet","fraude por internet","ayuda con fraude","protección contra el fraude","dinero","protección de robo de identidad","protección de identidad","cómo mantener mi identidad segura","señales de fraude","falsificación","evitar fraude","identificar fraude","detectar fraude","seguro","seguridad","detener fraude","detén el fraude"],"offer_keywords_spanish":["Fraude","Vigilancia","finanzas","red","socios","beneficios","Red contra el Fraude","estafas","fraude","evitar estafas","evitar fraudes","estafas por internet","fraude por internet","ayuda con fraude","protección contra el fraude","dinero","protección de robo de identidad","protección de identidad","cómo mantener mi identidad segura","señales de fraude","falsificación","evitar fraude","identificar fraude","detectar fraude","seguro","seguridad","detener fraude","detén el fraude"],"provider_logo":"https://aarp.widen.net/content/1zzpb65kok/png/red-shield-fraud-protection-logo-icon.png?position\u003dc\u0026color\u003dffffffff\u0026quality\u003d80\u0026u\u003dqgu0ow\u0026title\u003dAARP Member Benefits\u0026alt\u003dred shield fraud protection logo icon","provider_logo_alt_text":"AARP Member Benefits","provider_logo_cdn_uri":"https://aarp.widen.net/content/1zzpb65kok/png/red-shield-fraud-protection-logo-icon.png?position\u003dc\u0026color\u003dffffffff\u0026quality\u003d80\u0026u\u003dqgu0ow\u0026title\u003dAARP Member Benefits\u0026alt\u003dred shield fraud protection logo icon","provider_logo_width":"","provider_logo_height":"","enable_utm_parameters":"","append_aid_paramter":"","lto_model_heading":"Ofertas para socios por tiempo limitado","lto_advertisement":"Anuncios publicitarios exclusivos para socios","ty_socialMissionFlag":"false","deeplink_param_value":"fraud-watch-network","howto_redeem_2":"Más información","howto_redeem_already_registered_nonmember_label":"¿Ya eres socio?","howto_redeem_already_registered_anon_label":"¿Ya eres socio?","image_alt_text":"Una lupa sobre un cartel con la palabra fraude en negro subrayado en rojo sobre un papel blanco y con un bolígrafo al lado","image_title":"Una lupa sobre un cartel con la palabra fraude en negro subrayado en rojo sobre un papel blanco y con un bolígrafo al lado","image_cdn_uri":"https://aarp.widen.net/content/x5zyyvsajg/jpeg/1140-fraud-magnifying-glass-member-benefits-esp.jpeg?position\u003dc\u0026color\u003dffffffff\u0026quality\u003d99\u0026u\u003dqgu0ow\u0026title\u003dUna lupa sobre un cartel con la palabra fraude en negro subrayado en rojo sobre un papel blanco y con un bolígrafo al lado\u0026alt\u003dUna lupa sobre un cartel con la palabra fraude en negro subrayado en rojo sobre un papel blanco y con un bolígrafo al lado","tab_label_offer_details":"Detalles","tab_label_restrictions":"Divulgaciones","geoloc_tab_label":"Ubicaciones","disclaimer_label":"","geoloc_provider_legal_info":"","geoloc_miles_label_text":"Millas","geoloc_show_results_within_label_text":"Mostrar resultados dentro","geoloc_see_more_button_text":"Ver más","geoloc_find_location_label":"Encuentre una ubicación","geoloc_total_results_label":"Resultado(s)","geoloc_no_results_view_message":"No hay ubicaciones dentro de un radio de 100 millas. Intenta con otra ubicación","geoloc_tab_hint_text":"Ingresa tu dirección, ciudad o código postal","geoloc_mobile_list_cta":"VISTA DE LA LISTA","geoloc_mobile_map_cta":"VISTA DEL MAPA","geoloc_provider_link_cta_url":"","geoloc_experience_type":"","ty_ctaText":"Continuar","geoloc_hide_tab":"true","ty_interstitialText":"Gracias por visitar aarp.org. Regresa para que conozcas sobre los beneficios para socios de AARP y disfrutes todo lo que la membresía ofrece.","howto_redeem_label":"Cómo acceder","ty_interstitialDesc":"Regresa para que conozcas sobre los beneficios para socios de AARP y disfrutes todo lo que la membresía ofrece.","ty_cancelText":"cancelar","ty_interstitialTitle":"Gracias por visitar aarp.org.","lto_daysleft":"Días restantes","provider_logo_title":"AARP Member Benefits","geoloc_hide_see_more_button":"false","geoloc_provider_link_cta":"","offer_page_path":"/espanol/benefits-discounts/all/fraud-watch-network/","redemption_content":"","show_phone_number_above_cta":"","restrictions_label":"Divulgaciones","show_state_availability":"","state_availability_text":"CONSULTA LA DISPONIBILIDAD EN TU ESTADO","hideRestrictionsTab":"true","ltos":[]},"parentOfferJson":{}}]}

4. Tu correo puede tardar más en ser matasellado

Los matasellos en tus cartas y paquetes pueden ya no reflejar cuándo los enviaste.

A finales del 2025, el USPS anunció (en inglés) que, en adelante, los sellos de fecha en los matasellos indicarían cuándo el correo es recibido en las instalaciones de procesamiento, no cuándo es recogido por un cartero o dejado en una oficina postal. Como resultado de ajustes en las operaciones de transporte, es posible que algún correo no llegue a una instalación de procesamiento el mismo día que fue enviado.

Eso significa que el correo que debe ser matasellado para una fecha determinada, como las declaraciones de impuestos y las papeletas de votación por correo, podría ser marcado como tardío si esperas hasta el último minuto para enviarlo. Necesitarás ponerlo en tu buzón antes o llevarlo a una oficina postal para solicitar un matasello manual que coincida con la fecha en que lo envías.

5. Podrías no recibir cambio exacto al pagar en efectivo

Después de que se retiró la moneda de 1 centavo en el 2025, el USPS está redondeando al níquel más cercano cuando no haya centavos disponibles y los clientes deban recibir cambio en efectivo.

Las cantidades de cambio que terminan en 1, 2, 6 o 7 centavos se redondean hacia abajo. Las cantidades que terminan en 3, 4, 8 o 9 centavos se redondean hacia arriba. Si el total es menos de un níquel, la cantidad adeudada se redondea a 5 centavos.

La nueva política de redondeo, que se implementó el 12 de diciembre del 2025, no se aplica a transacciones con cheque, débito o tarjeta de crédito.