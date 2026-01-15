5 cambios importantes que llegarán a la oficina de correos en el 2026

Centro de recursos
Ya sea que estés enviando un paquete de regalos a tu nieta, esperando una entrega importante o seleccionando estampillas para una ocasión especial, es probable que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) desempeñe un papel en tu vida.
Cada año, el Servicio Postal hace cambios en sus ofertas y precios. Aquí tienes un vistazo a lo que puedes esperar este año.
1. Vas a pagar más por el envío
El 18 de enero, el precio de varios servicios postales aumentará.
- Los precios de Priority Mail subirán en promedio un 6.6%. Con esta opción, los paquetes generalmente llegan en dos a tres días hábiles. Los precios comenzarán en $10.20 para paquetes que pesen 1 libra o menos, una ligera disminución del precio inicial anterior de $10.45. Los aumentos de precio se aplicarán a paquetes que pesen 2 libras o más.
- Los precios de Priority Mail Express aumentarán un 5.1%. Ahora los precios comenzarán en $33 para este servicio de envío más rápido, que ofrece entrega en uno a tres días e incluye una garantía de devolución de dinero.
- Los precios de USPS Ground Advantage subirán un 7.8%. La entrega de Ground Advantage, que tarda de dos a cinco días hábiles, ahora comenzará en $7.30.
2. Se espera que los precios de los sellos permanentes "Forever" suban nuevamente
Un sello Forever de correo de primera clase, que cubre el costo para enviar una carta de 1 onza, subió de 73 centavos a 78 centavos en julio del 2025. El USPS anunció dos meses después que planea subir los precios nuevamente a mediados del 2026, pero no especificó cuánto.
