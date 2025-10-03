Cómo detectar los síntomas graves de la gripe

Centro de recursos
Fiebre. Fatiga. Dolores musculares. Tos. Con la temporada de enfermedades respiratorias en pleno apogeo, puede resultar difícil identificar la causa exacta de estos síntomas.
Una pista importante que apunta directamente a la gripe es su aparición súbita. Los síntomas asociados con COVID-19 tienden a comenzar de manera leve y empeoran gradualmente.
Pero eso no quiere decir que la gripe siempre se anuncie de la misma manera, en particular en las personas mayores de 65 años. En un estudio (en inglés) publicado en la revista Journal of the American Geriatrics Society, los pacientes mayores fueron menos propensos que los más jóvenes a presentar fiebre, tos y dolor de garganta —posiblemente los síntomas más comunes de la gripe— y en consecuencia el diagnóstico llevó más tiempo, si es que se materializó. Esto puede ser problemático para una persona mayor de 65 años, ya que la edad por sí sola aumenta las probabilidades de que un episodio de gripe sea mucho más grave.
Ello se debe a que el sistema inmunitario se va debilitando con la edad, "por lo que todas las infecciones, y también sus consecuentes complicaciones, resultan más graves ", dice la Dra. Purvi Parikh, especialista en enfermedades infecciosas y profesora clínica adjunta en el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina Grossman de NYU. "Además, es posible que las personas mayores de 65 años tengan otros problemas médicos crónicos, como cardiopatías o diabetes, que pueden dificultar la lucha contra la infección".
Eso explica por qué entre el 70 y el 85% de las muertes relacionadas con la gripe estacional ocurren en personas de 65 años o más, y entre el 50 y el 70% de las hospitalizaciones relacionadas con la enfermedad se producen entre adultos mayores, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
