Cómo detectar los síntomas graves de la gripe

“Siempre se ha sabido que las personas mayores de 65 años tienen un riesgo elevado de sufrir complicaciones graves por la gripe y de ser hospitalizadas o morir por la enfermedad”, dice el Dr. Paul Auwaerter, director clínico de la División de Enfermedades Infecciosas y profesor de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Por eso es importante familiarizarte con los síntomas de la gripe y consultar al médico si presentas alguno o todos los siguientes, especialmente si tienes algún trastorno de salud, como enfermedad cardíaca o diabetes.

1. Fiebre

Existen muchas razones por las que la temperatura corporal puede subir o bajar con respecto a la conocida referencia de 98.6 °F.

Por ejemplo, puede subir al hacer ejercicio y bajar durante el sueño. Pero una fiebre de 100.4 °F o más es "una señal de que el cuerpo está respondiendo a algo peligroso físicamente e intenta desencadenar una respuesta inmunitaria", dice Auwaerter.﻿

Pero —agrega— la fiebre no tiene que llegar a esa temperatura para causar complicaciones en las personas mayores de 65 años. ¿El motivo? "Las personas mayores pueden tener menos capacidad para manejar la fiebre y la infección podría agravarse con mayor rapidez que en una persona más joven", dice.

"Toda fiebre en una persona mayor es señal de peligro", recalca Auwaerter, quien aconseja llamar al médico si la temperatura supera los 100 °F. Y agrega que si se trata de una persona menor de 65 años sin ningún otro factor de riesgo, podría tratarse de un caso de gripe sin complicaciones que podría responder bien a los medicamentos de venta libre y a una atención adecuada.

Ten en cuenta que el hecho de no tener fiebre no significa necesariamente que estés bien. Es posible tener gripe y no tener fiebre.

2. Problemas para respirar

Te cuesta respirar y lo único que has hecho es ir hasta el buzón y volver. O tal vez te resulta difícil completar una oración sin hacer una pausa para tomar aliento. Quizás un familiar ha notado que respiras más rápido de lo normal. Si tienes gripe, todos estos problemas podrían indicar que tu situación se ha vuelto delicada.

"Cuando una persona no obtiene suficiente oxígeno, el organismo envía señales para respirar más rápido a fin de aumentar los niveles de oxígeno y de adrenalina en respuesta al déficit relativo en relación con la demanda del organismo", explica Auwaerter. "Si te sientes sin aliento, te pones azul, te sientes confundido... esos son síntomas que requieren un llamado inmediato a los servicios médicos de emergencia".

3. Deshidratación

Mantenerse hidratado es importante siempre. Si el organismo no recibe suficientes líquidos, no puede funcionar como debe. Y, según lo que sugieren las investigaciones, entre el 17 y el 28% de los adultos mayores en Estados Unidos se encuentran deshidratados por una variedad de razones. No se trata de un problema que causa solo muchas hospitalizaciones, sino de algo que también puede agravar diversas enfermedades.

La gripe puede dificultar la buena hidratación de varias maneras. Si tienes fiebre, vómitos o diarrea, puedes deshidratarte fácilmente, señala Auwaerter. "Una respiración más rápida de lo normal también puede causar deshidratación".

Por eso es esencial consumir abundantes líquidos (agua, caldo, bebidas deportivas) para evitar las complicaciones de la gripe. No esperes a tener sed para beber líquidos. Aunque un caso leve de deshidratación generalmente puede tratarse en casa, los casos graves deben ser atendidos en el hospital, según los CDC.