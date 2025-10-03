Javascript is not enabled.

Cómo detectar los síntomas graves de la gripe

Algunos pueden ser atípicos en los adultos mayores. Detectarlos puede ser clave para obtener un medicamento antiviral eficaz.

Por

Kimberly Goad,

 
Updated 02 de octubre de 2025
AARP
Comments
Published 10 de septiembre de 2021
/ Updated 02 de octubre de 2025
Ilustración de varios termómetros sobre un fondo rosado
GETTY IMAGES

Fiebre. Fatiga. Dolores musculares. Tos. Con la temporada de enfermedades respiratorias en pleno apogeo, puede resultar difícil identificar la causa exacta de estos síntomas.

Una pista importante que apunta directamente a la gripe es su aparición súbita. Los síntomas asociados con COVID-19 tienden a comenzar de manera leve y empeoran gradualmente.﻿

Pero eso no quiere decir que la gripe siempre se anuncie de la misma manera, en particular en las personas mayores de 65 años. En un estudio (en inglés) publicado en la revista Journal of the American Geriatrics Society, los pacientes mayores fueron menos propensos que los más jóvenes a presentar fiebre, tos y dolor de garganta —posiblemente los síntomas más comunes de la gripe— y en consecuencia el diagnóstico llevó más tiempo, si es que se materializó. Esto puede ser problemático para una persona mayor de 65 años, ya que la edad por sí sola aumenta las probabilidades de que un episodio de gripe sea mucho más grave.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Ello se debe a que el sistema inmunitario se va debilitando con la edad, "por lo que todas las infecciones, y también sus consecuentes complicaciones, resultan más graves ", dice la Dra. Purvi Parikh, especialista en enfermedades infecciosas y profesora clínica adjunta en el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina Grossman de NYU.  "Además, es posible que las personas mayores de 65 años tengan otros problemas médicos crónicos, como cardiopatías o diabetes, que pueden dificultar la lucha contra la infección".

Eso explica por qué entre el 70 y el 85% de las muertes relacionadas con la gripe estacional ocurren en personas de 65 años o más, y entre el 50 y el 70% de las hospitalizaciones relacionadas con la enfermedad se producen entre adultos mayores, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

“Siempre se ha sabido que las personas mayores de 65 años tienen un riesgo elevado de sufrir complicaciones graves por la gripe y de ser hospitalizadas o morir por la enfermedad”, dice el Dr. Paul Auwaerter, director clínico de la División de Enfermedades Infecciosas y profesor de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Por eso es importante familiarizarte con los síntomas de la gripe y consultar al médico si presentas alguno o todos los siguientes, especialmente si tienes algún trastorno de salud, como enfermedad cardíaca o diabetes.

1. Fiebre

Existen muchas razones por las que la temperatura corporal puede subir o bajar con respecto a la conocida referencia de 98.6 °F.

Por ejemplo, puede subir al hacer ejercicio y bajar durante el sueño. Pero una fiebre de 100.4 °F o más es "una señal de que el cuerpo está respondiendo a algo peligroso físicamente e intenta desencadenar una respuesta inmunitaria", dice Auwaerter.﻿

Pero —agrega— la fiebre no tiene que llegar a esa temperatura para causar complicaciones en las personas mayores de 65 años. ¿El motivo? "Las personas mayores pueden tener menos capacidad para manejar la fiebre y la infección podría agravarse con mayor rapidez que en una persona más joven", dice.

"Toda fiebre en una persona mayor es señal de peligro", recalca Auwaerter, quien aconseja llamar al médico si la temperatura supera los 100 °F. Y agrega que si se trata de una persona menor de 65 años sin ningún otro factor de riesgo, podría tratarse de un caso de gripe sin complicaciones que podría responder bien a los medicamentos de venta libre y a una atención adecuada.

Ten en cuenta que el hecho de no tener fiebre no significa necesariamente que estés bien. Es posible tener gripe y no tener fiebre.

2. Problemas para respirar

Te cuesta respirar y lo único que has hecho es ir hasta el buzón y volver. O tal vez te resulta difícil completar una oración sin hacer una pausa para tomar aliento. Quizás un familiar ha notado que respiras más rápido de lo normal. Si tienes gripe, todos estos problemas podrían indicar que tu situación se ha vuelto delicada.

"Cuando una persona no obtiene suficiente oxígeno, el organismo envía señales para respirar más rápido a fin de aumentar los niveles de oxígeno y de adrenalina en respuesta al déficit relativo en relación con la demanda del organismo", explica Auwaerter. "Si te sientes sin aliento, te pones azul, te sientes confundido... esos son síntomas que requieren un llamado inmediato a los servicios médicos de emergencia".

3. Deshidratación

Mantenerse hidratado es importante siempre. Si el organismo no recibe suficientes líquidos, no puede funcionar como debe. Y, según lo que sugieren las investigaciones, entre el 17 y el 28% de los adultos mayores en Estados Unidos se encuentran deshidratados por una variedad de razones. No se trata de un problema que causa solo muchas hospitalizaciones, sino de algo que también puede agravar diversas enfermedades.

La gripe puede dificultar la buena hidratación de varias maneras. Si tienes fiebre, vómitos o diarrea, puedes deshidratarte fácilmente, señala Auwaerter. "Una respiración más rápida de lo normal también puede causar deshidratación".

Por eso es esencial consumir abundantes líquidos (agua, caldo, bebidas deportivas) para evitar las complicaciones de la gripe. No esperes a tener sed para beber líquidos. Aunque un caso leve de deshidratación generalmente puede tratarse en casa, los casos graves deben ser atendidos en el hospital, según los CDC.

Además de sed extrema, algunas señales de deshidratación incluyen fatiga, mareos, confusión, ritmo cardíaco acelerado, ojos secos y orina de color oscuro. "Yo aconsejo que las personas tomen suficiente líquido para que vayan al baño con frecuencia y la orina tenga un color entre claro y transparente", dice Auwaerter. Si tienes insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, consulta con tu médico sobre la cantidad de líquido que puedes beber en forma segura.﻿

Y no olvides que cuando tienes gripe debes evitar las bebidas alcohólicas o con cafeína. Actúan como diuréticos y son exactamente lo contrario de lo que debes consumir cuando estás tratando de mantenerte hidratado.

4. Mareos o confusión

Cuando tienes gripe u otra infección, como COVID-19, un cambio repentino y significativo en el estado de salud debe considerarse una señal de alerta. Debes comunicarte con el médico de inmediato o ir a la sala de emergencias si los cambios ocurren durante un episodio de problemas respiratorios, dice el Dr. Waleed Javaid, director de Prevención y Control de Infecciones en Mount Sinai Downtown y profesor de Medicina y Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina Icahn de Mount Sinai en Nueva York. "Los mareos o la confusión persistentes pueden ser signos de una enfermedad grave, deshidratación o falta de oxígeno", señala Javaid.

generic-video-poster

Tratamiento temprano con antivirales

En el tratamiento de la gripe, el tiempo es esencial. Por lo general tienes dos días desde la aparición de los síntomas para empezar a tomar un antiviral, un tipo de medicamento que se receta para impedir que el virus de la gripe se reproduzca en el organismo. El tratamiento antiviral de la gripe puede marcar la diferencia entre un caso relativamente leve y un caso más grave. Algunos estudios han informado que cuando se usa lo suficientemente temprano, puede reducir el riesgo de muerte en adultos hospitalizados con gripe.

"Toda persona que crea tener gripe debe llamar a su médico, porque el tratamiento temprano es fundamental para la recuperación y, tras la aparición de los síntomas, se dispone de poco tiempo para que los antivirales surtan efecto", dice Auwaerter, de Johns Hopkins. "Los pacientes que tienen factores de riesgo o síntomas progresivos de gripe disponen de más tiempo para lograr algún efecto con los antivirales, incluso hasta tres o cuatro días a partir del inicio de la enfermedad", agrega. No obstante, mientras más temprano se reciba el tratamiento, más eficaz será "para evitar un caso grave de la enfermedad o la hospitalización".

El médico considerará tu estado general de salud cuando te recete uno de los cuatro antivirales recomendados por los CDC para el tratamiento de la gripe:

Fosfato de oseltamivir (Tamiflu)

Este antiviral, uno de los que más tiempo lleva en el mercado, se administra como pastilla o suspensión líquida; también se encuentra disponible como medicamento genérico que tiene la misma eficacia y, a menudo, se vende a un precio más bajo. En los ensayos clínicos se ha comprobado que este fármaco surte efecto para el alivio de los síntomas de la gripe.

Zanamivir (Relenza)

Este medicamento, que se administra por medio de un inhalador, no se recomienda para quienes tienen problemas respiratorios, como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Peramivir (Rapivab)

Este antiviral, administrado por vía intravenosa, se receta a los pacientes hospitalizados.

Baloxavir marboxil (Xofluza)

Este antiviral, que figura entre los más nuevos, puede administrarse en una sola dosis (a diferencia de Tamiflu, que se toma a lo largo de varios días). Sin embargo, este medicamento tiene efectos secundarios, por lo que no se recomienda para quienes tienen otras enfermedades o cuyo sistema inmunitario está seriamente debilitado.

Nota del editor: esta historia, publicada originalmente el 10 de septiembre de 2021, ha sido actualizada para reflejar nueva información.

Kimberly Goad, periodista radicada en Nueva York, ha informado sobre temas de salud para algunas de las principales publicaciones para consumidores del país. Sus trabajos han aparecido en Women’s Health, Prevention, Health y Reader’s Digest.

