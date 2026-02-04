Los estafadores de romance engañan a sus víctimas con fraudes de criptomonedas

¿Buscas el amor verdadero? ¿Y más dinero del que jamás imaginaste?

¿Quién no?

Es por eso que un grupo de delincuentes inescrupulosos tientan a sus víctimas con estas dos promesas —romance y enorme riqueza— en una doble estafa que puede ser devastadora emocional y económicamente. El engaño comienza como una estafa de romance y se transforma en un fraude de inversión en criptomonedas, cuyas víctimas han perdido millones. Además, la inteligencia artificial está haciendo que este tipo de engaño sea cada vez más difícil de identificar.

Esencialmente, el delincuente seduce a la víctima en línea y luego la convence de que realice inversiones falsas en criptomonedas. Es un problema que va en aumento, afirma Erin West, exfiscal adjunta del distrito en San José, California, y fundadora y presidenta de Operation Shamrock, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir el crimen con criptomonedas.

Las víctimas a menudo no se dan cuenta de que no hay dinero en sus cuentas de moneda digital hasta que es demasiado tarde, dice Amy Nofziger, (en inglés) directora de Apoyo a las Víctimas de la Red contra el Fraude, de AARP, y para entonces “el delincuente ya ha elegido a su próxima víctima”.

West, que ha presenciado la devastación que causan las estafas de romance con criptomonedas, señala que las víctimas tienen que lidiar no solo con la pérdida de dinero, sino con una traición a menudo desgarradora por parte de una “persona a la que han llegado a amar y en la que confían”.

La magnitud del problema

Debido a que estas estafas son notoriamente poco reportadas, es difícil precisar el número exacto de víctimas. Pero una nueva encuesta (en inglés) de AARP entre más de 1,000 adultos de 50 años o más en Estados Unidos encontró que casi uno de cada diez adultos experimentó un acercamiento romántico en internet que finalmente llevó a una solicitud de dinero o los alentó a invertir en criptomonedas. Los adultos de 50 a 64 años enfrentan este riesgo a más del doble de la tasa de aquellos de 65 años o más. Los investigadores suponen que esto es "probablemente en parte porque tienden a estar más activos e involucrados en internet, lo que aumenta su exposición a estafadores potenciales".