Los estafadores de romance engañan a sus víctimas con fraudes de criptomonedas

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

¿Quieres ahorrar? Traza tus metas y usando nuestra calculadora determina cuánto deberías ahorrar mensualmente para cumplirlas.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Obten ayuda gratis con tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Ahorro

99 excelentes maneras de ahorrar

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Beneficios para socios

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2026!

Ilustración que muestra elementos alusivos a la música, cantantes y una persona disfrutando de la música

Un mundo extraordinario

Cómo la música impacta tu salud.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

Los estafadores de romance engañan a sus víctimas con fraudes de criptomonedas

Los delincuentes en línea rompen corazones y roban ahorros con promesas de inversiones sin riesgo.

Por
Katherine Skiba,
 
Updated 03 de febrero de 2026
AARP
Comments
Published 16 de agosto de 2023
/ Updated 03 de febrero de 2026
Ilustración de un teléfono con signos de corazón y dinero
GETTY IMAGES/AARP

¿Buscas el amor verdadero? ¿Y más dinero del que jamás imaginaste?

¿Quién no?

Es por eso que un grupo de delincuentes inescrupulosos tientan a sus víctimas con estas dos promesas —romance y enorme riqueza— en una doble estafa que puede ser devastadora emocional y económicamente. El engaño comienza como una estafa de romance y se transforma en un fraude de inversión en criptomonedas, cuyas víctimas han perdido millones. Además, la inteligencia artificial está haciendo que este tipo de engaño sea cada vez más difícil de identificar.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Esencialmente, el delincuente seduce a la víctima en línea y luego la convence de que realice inversiones falsas en criptomonedas. Es un problema que va en aumento, afirma Erin West, exfiscal adjunta del distrito en San José, California, y fundadora y presidenta de Operation Shamrock, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir el crimen con criptomonedas.

Las víctimas a menudo no se dan cuenta de que no hay dinero en sus cuentas de moneda digital hasta que es demasiado tarde, dice Amy Nofziger, (en inglés) directora de Apoyo a las Víctimas de la Red contra el Fraude, de AARP, y para entonces “el delincuente ya ha elegido a su próxima víctima”.

West, que ha presenciado la devastación que causan las estafas de romance con criptomonedas, señala que las víctimas tienen que lidiar no solo con la pérdida de dinero, sino con una traición a menudo desgarradora por parte de una “persona a la que han llegado a amar y en la que confían”.

La magnitud del problema

Debido a que estas estafas son notoriamente poco reportadas, es difícil precisar el número exacto de víctimas. Pero una nueva encuesta (en inglés) de AARP entre más de 1,000 adultos de 50 años o más en Estados Unidos encontró que casi uno de cada diez adultos experimentó un acercamiento romántico en internet que finalmente llevó a una solicitud de dinero o los alentó a invertir en criptomonedas. Los adultos de 50 a 64 años enfrentan este riesgo a más del doble de la tasa de aquellos de 65 años o más. Los investigadores suponen que esto es "probablemente en parte porque tienden a estar más activos e involucrados en internet, lo que aumenta su exposición a estafadores potenciales".

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Y casi 60,000 personas reportaron estafas románticas a la Comisión Federal de Comercio (FTC) en el 2024 (las cifras del 2025 aún no están disponibles). Las estafas románticas son una subcategoría de las estafas de impostores, en las que las víctimas reportaron haber perdido la asombrosa cantidad de $2,950 millones ese año.

Las estafas de inversión tuvieron las mayores pérdidas reportadas de todas las categorías: $5,700 millones en el 2024, un aumento del 24% respecto al 2023. El fraude relacionado con criptomonedas fue el tipo de fraude de inversión más reportado, según la FTC.

Entretenimiento

Juegos de AARP

Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

Muchas estafas románticas se originan en el extranjero en complejos de estafas dirigidos por sindicatos del crimen internacional, como se describe en este episodio (en inglés) del pódcast de AARP, The Perfect Scam. 

Cómo suele funcionar la estafa

Para las víctimas, la estafa suele desarrollarse así:

  1. Inesperadamente se interesan por ti. En primer lugar, los delincuentes buscan víctimas en internet y establecen el contacto a través de aplicaciones de citas o mensajes directos en plataformas como Facebook y LinkedIn. Algunos delincuentes fingen que son mujeres jóvenes y atractivas con fotos de perfil que apoyan esa farsa.
  2. Mensajes de texto erróneos. Como alternativa, los estafadores pueden intentar iniciar una relación aparentando haberte enviado un mensaje de texto “por error”. “Estos mensajes de texto parecen mundanos, simplemente organizando un almuerzo con un amigo o confirmando una cita importante, pero cuando respondes diciéndoles que tienen el número equivocado, entablan una conversación contigo e intentan entablar un romance. Conoce más sobre las estafas por mensajes de texto de “número equivocado”.
  3. Atención romántica. Una vez iniciada la comunicación, rápidamente (de manera inusual) empiezan el “bombardeo de amor”, enviando constantemente mensajes y correos cargados de elogios.
  4. Hablan de “inversiones”. A medida que la “relación” digital se profundiza mediante un proceso de manipulación financiera llamadomatanza de cerdos”, los delincuentes persuaden a las víctimas para que realicen lo que supuestamente es una inversión en criptomonedas. Para dar la ilusión de riqueza, comparten fotos de autos y vacaciones de lujo, motivando a la víctima a actuar. En algunos casos, el estafador finge desconocimiento sobre las criptomonedas y se ofrece a hacer un “favor” a la víctima, incluso afirmando que su “tío” es un inversor calificado que puede ayudarlos.
  5. Cómo recogen el dinero. Algunos instruyen a las víctimas a ir a un quiosco de criptomonedas (máquinas que parecen cajeros automáticos normales) para comprar moneda digital y enviársela. O podrían enviar a las personas un enlace para comprar criptomonedas que en realidad “coloca [el dinero] en la cartera digital del estafador”, dice Nofziger, de AARP. Si alguien te sugiere hacer un pago a través de un quiosco de criptomonedas, lo más probable es que sea un estafador. 
  6. Revelan falsas ganancias. Si la víctima acepta comprar criptomonedas, los delincuentes (que todavía parece estar muy enamorado) la dirige a sitios web fraudulentos que parecen indicar que la inversión ha sido muy fructífera.
  7. Pide más dinero. A veces las víctimas pueden hacer pequeños retiros de sus cuentas al principio, pero si intentan retirar dinero, se les dice que deben pagar un “impuesto”.

La necesidad de reunir el dinero para pagar el supesto impuesto puede hacer que las víctimas hipotequen su casa, agoten los fondos de sus cuentas 401(k), retiren dinero de los fondos universitarios de sus hijos o pidan préstamos a familiares, dice West, quien añade que se trata de un delito “horrible”.

“Es una estafa larga cuyo objetivo es robarle a la víctima hasta el último centavo”, agrega. “Es por eso que estamos viendo suicidios reales. Estamos viendo a personas que se ingresan en centros psiquiátricos”.

Cómo protegerte de esta estafa

  • Haz una búsqueda inversa de imágenes. Si alguien te envía fotos, haz una búsqueda inversa de imágenes para verificar que son quienes dicen ser. AARP sugiere utilizar estas herramientas para realizar búsquedas.
  • Ten cuidado con cualquier persona que conozcas en línea, en particular si quiere en seguida dejar el sitio web de citas y comunicarse contigo por correo electrónico o mensajes instantáneos. (El Centro de Recursos contra el Fraude, de AARP, ofrece más información sobre cómo evitar las estafas de romance).
  • No compartas información privada. La información bancaria, el número de Seguro Social, las copias de documentos de identidad (incluido el pasaporte) u otra información confidencial no deben compartirse con nadie en línea.
  • Habla con amigos o familiares sobre tus nuevos intereses amorosos. Pueden servir como un valioso control sobre tu juicio cuando estás perdido en el primer impulso del amor romántico. Ten en cuenta que es una señal de alerta importante si tu pareja en línea insiste en que no le cuentes a nadie sobre la relación.
  • Investiga a fondo las oportunidades de inversión. Si trabajas con alguien en tu banco o firma de inversiones, habla con ellos sobre cualquier inversión que tu nuevo amigo esté promocionando. Consulta la opinión de un profesional..
generic-video-poster

Cómo denunciar esta estafa

  • ​Documenta el delito. Guarda toda la correspondencia y una línea de tiempo de los eventos, incluyendo cuándo y dónde transferiste dinero a los estafadores. La policía querrá tantos detalles como sea posible.
  • Contacta a la policía local. Tener toda la documentación reunida puede ser útil si hay alguna manera de recuperar tu pérdida. Aprende más sobre cómo reportar estafas a la policía.
  • Presenta informes al Gobierno federal. El Centro de Quejas de Delitos por Internet (en inglés) del FBI utiliza los informes de fraude para enfocar sus investigaciones; cuanta más información tengan, mejor pueden identificar patrones, vincular casos y, en última instancia, atrapar a los delincuentes.  
  • Encuentra apoyo. La Fundación FINRA (Autoridad Reguladora de la Industria Financiera) y la Red de Apoyo contra el Cibercrimen tienen grupos de apoyo (en inglés) gratuitos de 10 semanas dirigidos por consejeros para víctimas de estafas románticas.﻿ La Red contra el Fraude, de AARP, también tiene grupos de apoyo gratuitos en internet (en inglés) para víctimas de fraude.
  • Llama a la línea de ayuda de la Red contra el Fraude, de AARP (877-908-3360). Expertos en fraude capacitados pueden ofrecer orientación y apoyo para las víctimas de estafas y sus familias.
%{postComment}%

Katherine Skiba cubre temas de estafas y fraudes para AARP. Anteriormente, fue periodista con el Chicago Tribune, U.S. News & World Report y el Milwaukee Journal Sentinel. Recibió la Beca Nieman de la Universidad de Harvard y es autora del libro Sister in the Band of Brothers: Embedded with the 101st Airborne in Iraq.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Valor y Beneficios
para Socios de AARP
 

Ver todo

  • Mature, bearded, African American man with black frame glasses
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    LensCrafters

    Ahorra un 20% de descuento en monturas + 50% de descuento en lentes con la compra de un par completo y más

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • A happy couple in white summer clothing on vacation walks along a wooden pier over tropical, turquoise ocean in the Maldives, Indian Ocean
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Viajes

    Paquetes de vacaciones, de AARP Travel Center Powered by Expedia

    Tarjeta de regalo de $50 de tu preferencia al reservar cualquier paquete de vuelo

    Learn More
    See more Viajes offers >
  • Woman collecting her Walmart Plus delivery bag off the porch of her home with potted plants decorating the patio
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Compras y comestibles

    Walmart+

    Descuento de $40 en una membresía anual de Walmart+

    Learn More
    See more Compras y comestibles offers >
  • Grandfather with hearing loss reading a book out loud to his grandchildren sitting on his lap
    Salud y bienestar

    Prueba nacional de audición

    Socios pueden hacerse una prueba gratis de audición por teléfono

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >