¿Buscas amor? Aquí te mostramos cómo evitar estafas románticas en internet

Una guía de AARP que te ayuda a mantenerte seguro al conocer personas en sitios de citas o redes sociales.

Por

Deirdre van Dyk,

 
Updated 03 de febrero de 2026
AARP
Comments
Published 03 de diciembre de 2018
/ Updated 03 de febrero de 2026
Ilustración de un estafador que se proyecta como una joven desde su celular y un hombre mayor en su celular intercambiando corazones.
Giulia Calistro

Al leer los anuncios de bodas en cualquier periódico, seguro encontrarás al menos una pareja que describe cómo se conocieron a través de un sitio de citas. Innumerables personas han encontrado el amor en internet, pero conocer personas en línea conlleva riesgos: los estafadores pueden usar fácilmente el anonimato del internet para crear identidades falsas y aprovecharse de personas que buscan romance.

Pero como estas estafas son notoriamente poco reportadas, es difícil precisar el número exacto de víctimas. La reciente encuesta de AARP sobre estafas románticas, (en inglés) llevada a cabo entre más de 1,000 adultos de 50 años o más en Estados Unidos encontró que 1 de cada 10 encuestados informó haber interactuado con un posible compañero romántico en internet, quien eventualmente solicitó dinero o los animó a invertir en criptomonedas. Las personas de 50 a 64 años tenían más del doble de probabilidades de informar que esto había ocurrido en comparación con las de 65 años o más. Los investigadores suponen que esto es "probablemente en parte porque [el grupo más joven tiende] a estar más activo e involucrado en internet, aumentando su exposición a posibles estafadores".

Y casi 60,000 personas reportaron estafas románticas a la Comisión Federal de Comercio (FTC) en el 2024 (las cifras del 2025 aún no están disponibles). Las estafas románticas son una subcategoría de las estafas de impostores, en las que las víctimas reportaron haber perdido la asombrosa cantidad de $2,950,000 millones ese año.

Sin embargo, los falsos Romeos y Julietas no se limitan a los sitios de citas. Los delincuentes también apuntan a posibles víctimas con mensajes a través de plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram.

Lo que distingue a las estafas románticas de otras estafas, dice Mark Solomon, presidente de la Asociación Internacional de Investigadores de Crímenes Financieros, es que en lugar de una súplica urgente para un pago inmediato, el estafador se mueve lentamente. Se comunicará muchas veces, señala, a veces durante semanas o meses, para ganar la confianza de la víctima "y establecer una conexión emocional".

Luego viene la solicitud urgente de dinero o una sugerencia de inversión. 

Cuando se revela la estafa, las víctimas a menudo quedan devastadas: tienen que lidiar con haber perdido sus ahorros, en algunos casos, mientras lamentan la pérdida de lo que pensaban que era amor verdadero.

Cómo detectar una estafa de romance

Para evitar confiar en la persona equivocada, presta mucha atención a estas señales de alerta. 

  1.  Un mensaje de texto de 'número equivocado'. Si respondes, pronto te encontrarás conversando con un estafador. "De repente, crean una relación de la nada", dice Solomon.
  2.  Quieren hablar contigo directamente. Si se conocieron en un sitio de citas, rápidamente te pedirán tu número, o te pedirán que te comuniques a través de WhatsApp u otra plataforma de mensajería. "Quieren sacarte de esos sitios porque esas empresas tienen la capacidad [...] de identificar a los estafadores y bloquearlos", dice Solomon.
  3.  Viven muy lejos. No pueden conocerse en persona —por el momento— porque dicen vivir en otra parte del país o estar en el extranjero debido al trabajo, un despliegue militar o actividades caritativas.
  4.  Están en contacto constantemente. Te bombardean con amor y te colman de atención. Te envían mensajes desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche y te prometen una vida juntos.
  5.  Hacen planes para conocerse, pero siempre surge algo. Justo cuando están en camino para encontrarse contigo por fin, surge una crisis de último minuto.
  6.  Necesitan dinero para una emergencia. Tu compañero cibernético sufre un problema médico, una crisis legal o un desastre laboral repentino; necesita dinero de inmediato y tú eres la única persona que puede ayudar.
  7.  Te ofrecen una oportunidad de inversión. Tienen un pariente a quien le ha ido bien con las criptomonedas y quieren que te beneficies de sus conocimientos.

Cómo evitar las estafas de romance

La mejor manera de evitar entablar una relación con un estafador romántico es protegerte desde el principio.  

Ten cuidado de no compartir demasiado en internet. "Las personas no se dan cuenta de que se están exponiendo a convertirse en un blanco. [...] Comparten demasiado sobre su reciente desamor o revelan que recientemente se han quedado viudas", advierte Advierte Petros Efstathopoulos, vicepresidente de investigación de RSAC, una organización que ofrece conferencias, conocimientos especializados y formación para expertos en seguridad cibernética a nivel global. El estafador sabe de inmediato que esta persona es vulnerable" y sabe "cómo engañarla".

Asegúrate de que tu cuenta de redes sociales esté configurada como privada, para que los extraños no puedan acceder a tu información personal.

Usa software para detectar estafadores. Establece filtros en tu correo electrónico, asegúrate de que tus cuentas en redes sociales estén configuradas como privadas y utiliza las herramientas ofrecidas por tu compañía de telefonía, u otros programas de bloqueo de llamadas no deseadas, para evitar responder llamadas de números desconocidos

Habla de tus nuevas relaciones románticas con familiares y amigos. Todos los expertos están de acuerdo en que esta es la mejor manera de evitar ser estafado. Habla con alguien en quien confíes para obtener una perspectiva externa. Esto es particularmente cierto si la persona en cuestión te pide que mantengas la relación en secreto (una gran señal de alerta).  

Investiga a tus pretendientes. Haz una búsqueda inversa de imágenes. Si la misma foto aparece en otros sitios con otro nombre, un estafador podría haberla robado. Además, investiga sus antecedentes. "Obtén toda la información posible de esta persona sin revelar tu propia información e intenta verificar esos datos", dice Solomon.

Qué hacer a continuación

Si te das cuenta de que estás siendo el blanco de un estafador romántico:

Corta el contacto. Deja de comunicarte inmediatamente si sospechas que el individuo puede ser un estafador. No vuelvas a comunicarte con la persona. Notifica al sitio de citas o a la red social donde conociste al estafador.

Denuncia al estafador a las autoridades locales (sigue estos consejos) y al Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI (IC3.gov) (en inglés). No todas las quejas conducen a acciones judiciales, pero la información puede ayudar a los funcionarios a detectar tendencias y, a veces, a identificar a los estafadores. 

Para obtener apoyo y orientación, los especialistas capacitados de la línea de ayuda gratuita de la Red contra el Fraude, de AARP, 877-908-3360, pueden compartir información sobre qué hacer a continuación y cómo evitar estafas. La Red contra el Fraude, de AARP, también ofrece sesiones grupales de apoyo en línea. 

Este artículo, publicado por primera vez en 2018, ha sido actualizado con nueva información.

Deirdre van Dyk es editora asociada de AARP y cubre temas relacionados con Seguro Social, cuidados, tecnología y fraude. Anteriormente trabajó en USA Today y Time, donde cubrió negocios, gobierno, sostenibilidad e innovación.

