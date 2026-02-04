¿Buscas amor? Aquí te mostramos cómo evitar estafas románticas en internet

Al leer los anuncios de bodas en cualquier periódico, seguro encontrarás al menos una pareja que describe cómo se conocieron a través de un sitio de citas. Innumerables personas han encontrado el amor en internet, pero conocer personas en línea conlleva riesgos: los estafadores pueden usar fácilmente el anonimato del internet para crear identidades falsas y aprovecharse de personas que buscan romance.

Pero como estas estafas son notoriamente poco reportadas, es difícil precisar el número exacto de víctimas. La reciente encuesta de AARP sobre estafas románticas, (en inglés) llevada a cabo entre más de 1,000 adultos de 50 años o más en Estados Unidos encontró que 1 de cada 10 encuestados informó haber interactuado con un posible compañero romántico en internet, quien eventualmente solicitó dinero o los animó a invertir en criptomonedas. Las personas de 50 a 64 años tenían más del doble de probabilidades de informar que esto había ocurrido en comparación con las de 65 años o más. Los investigadores suponen que esto es "probablemente en parte porque [el grupo más joven tiende] a estar más activo e involucrado en internet, aumentando su exposición a posibles estafadores".

Y casi 60,000 personas reportaron estafas románticas a la Comisión Federal de Comercio (FTC) en el 2024 (las cifras del 2025 aún no están disponibles). Las estafas románticas son una subcategoría de las estafas de impostores, en las que las víctimas reportaron haber perdido la asombrosa cantidad de $2,950,000 millones ese año.

Sin embargo, los falsos Romeos y Julietas no se limitan a los sitios de citas. Los delincuentes también apuntan a posibles víctimas con mensajes a través de plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram.

Lo que distingue a las estafas románticas de otras estafas, dice Mark Solomon, presidente de la Asociación Internacional de Investigadores de Crímenes Financieros, es que en lugar de una súplica urgente para un pago inmediato, el estafador se mueve lentamente. Se comunicará muchas veces, señala, a veces durante semanas o meses, para ganar la confianza de la víctima "y establecer una conexión emocional".

Luego viene la solicitud urgente de dinero o una sugerencia de inversión.

Cuando se revela la estafa, las víctimas a menudo quedan devastadas: tienen que lidiar con haber perdido sus ahorros, en algunos casos, mientras lamentan la pérdida de lo que pensaban que era amor verdadero.

Cómo detectar una estafa de romance

Para evitar confiar en la persona equivocada, presta mucha atención a estas señales de alerta.

Un mensaje de texto de 'número equivocado'. Si respondes, pronto te encontrarás conversando con un estafador. "De repente, crean una relación de la nada", dice Solomon. Quieren hablar contigo directamente. Si se conocieron en un sitio de citas, rápidamente te pedirán tu número, o te pedirán que te comuniques a través de WhatsApp u otra plataforma de mensajería. "Quieren sacarte de esos sitios porque esas empresas tienen la capacidad [...] de identificar a los estafadores y bloquearlos", dice Solomon. Viven muy lejos. No pueden conocerse en persona —por el momento— porque dicen vivir en otra parte del país o estar en el extranjero debido al trabajo, un despliegue militar o actividades caritativas. Están en contacto constantemente. Te bombardean con amor y te colman de atención. Te envían mensajes desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche y te prometen una vida juntos. Hacen planes para conocerse, pero siempre surge algo. Justo cuando están en camino para encontrarse contigo por fin, surge una crisis de último minuto. Necesitan dinero para una emergencia. Tu compañero cibernético sufre un problema médico, una crisis legal o un desastre laboral repentino; necesita dinero de inmediato y tú eres la única persona que puede ayudar. Te ofrecen una oportunidad de inversión. Tienen un pariente a quien le ha ido bien con las criptomonedas y quieren que te beneficies de sus conocimientos.

Cómo evitar las estafas de romance

La mejor manera de evitar entablar una relación con un estafador romántico es protegerte desde el principio.