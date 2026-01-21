Javascript is not enabled.

IRS: Cuidado con las principales estafas de la temporada de impuestos

Evita los esquemas de preparación de impuestos, las falsas promesas de reembolsos y a los impostores del IRS al presentar tu declaración del 2026.

Por
Ken Budd,
 
Updated 20 de enero de 2026
AARP
Published 27 de marzo de 2025
/ Updated 20 de enero de 2026
pantalla de un teléfono mostrando un mensaje de estafa del IRS, con un formulario de impuestos al fondo
AARP; (Getty Images, IRS)

La factura de preparación de impuestos del cliente debería haber sido de alrededor de $200. En cambio, la preparadora de impuestos de Freeport, Nueva York, Damaris Beltre le cobró $2,200 en honorarios por una declaración fraudulenta. El problema con el esquema: el cliente de Beltre era un agente federal encubierto.

La operación encubierta formó parte de una acusación federal de 42 cargos revelada por fiscales federales el 12 de marzo del 2025. Los cargos iban desde ayudar y asistir en la preparación de declaraciones de impuestos falsas hasta robo de identidad agravado por el papel de Beltre en "supuestamente preparar cientos de declaraciones de impuestos individuales falsas", según el Servicio de Impuestos Internos (IRS). El IRS dijo que Beltre frecuentemente tomaba un porcentaje de los reembolsos de los clientes y presentaba declaraciones "reclamando reembolsos en nombre de antiguos clientes sin su conocimiento".

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

El caso es una advertencia para los contribuyentes. A medida que se acerca la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos, los estafadores están ansiosos por robar tu dinero e información personal, ya sea haciéndose pasar por preparadores de impuestos o afirmando trabajar para el IRS. En una encuesta de marzo de LifeLock, el 28% de los participantes dijeron que habían estado involucrados en un intento de estafa relacionado con impuestos en algún momento de sus vidas. De esos, el 42% dijeron que las estafas involucraban a alguien que se hacía pasar por el IRS.

Los delincuentes también podían presentar declaraciones de impuestos a nombre de otras personas. Durante la temporada de impuestos del 2025 hasta finales de abril, el IRS sospechó de un posible fraude de identidad en más de 2.4 millones de declaraciones de impuestos con reembolsos que sumaban $23,000 millones y suspendió su procesamiento a la espera de la verificación de identidad, según el Inspector General del Tesoro para la Administración Fiscal. Y todos somos posibles objetivos de estas estafas.

Tipos de estafas fiscales

En febrero del 2025, el IRS publicó su lista de estafas fiscales bajo la "Docena sucia" (en inglés). Encabezaban la lista:

Estafas de suplantación: Mensajes de suplantación de identidad ("phishing") de timadores que se hacen pasar por entidades como el IRS, agencias fiscales estatales, preparadores de impuestos y compañías de software de impuestos. Los correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas a menudo atraen a las víctimas con promesas de grandes reembolsos o amenazas de cargos criminales por fraude fiscal.

Estafas de preparación de impuestos: Otras estafas citadas en la lista del IRS incluyen agentes de impuestos sospechosos. Algunos pueden prometer proporcionar grandes reembolsos y luego cobrar una tarifa basada en el tamaño del reembolso. El IRS informa que una señal de alerta importante es cuando el preparador de impuestos no está dispuesto a firmar la declaración. "Estos individuos a menudo prometen reembolsos inflados y pueden manipular las declaraciones de impuestos, dejando al contribuyente responsable de multas e intereses", dice Chad D. Cummings, director ejecutivo de Cummings & Cummings Law. "Algunos preparadores de impuestos fraudulentos ofrecen servicios sin firmar las declaraciones o incluir su Número de Identificación del Preparador de Declaraciones de Impuestos del IRS (PTIN), que es requerido por la ley federal". (Para más información, lee esta historia sobre 10 señales de que tu preparador de impuestos es un fraude).

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Estafas de reembolsos de impuestos: Otra estafa involucra a estafadores que intentan robar información personal prometiendo un reembolso federal. Se aprovechan del hecho de que hay un reembolso legítimo, donde el IRS proporcionó automáticamente $1,400 a los contribuyentes que no reclamaron el Crédito de recuperación de reembolso en sus declaraciones del 2021. Pero la mayoría de estos pagos ya se han enviado. "[Los estafadores están] enviando mensajes de texto falsos del IRS, afirmando que necesitas 'verificar' tu información para recibir tu pago", dice Truman Kain, investigador de seguridad ofensiva en Huntress, una firma de ciberseguridad. "Si haces clic en el enlace, te llevan a un sitio web del IRS convincente pero falso diseñado para robar tu número de Seguro Social, detalles bancarios y otra información personal. Están jugando un juego de números, enviando mensajes de texto masivos, esperando que alguien caiga".

Presentar declaraciones falsas a nombre de una víctima: Debido a la gran cantidad de violaciones de datos, hay un "riesgo elevado de declaraciones de impuestos fraudulentas", dice Keven Knull, director ejecutivo de TaxStatus, una plataforma de monitoreo de cuentas del IRS para profesionales financieros. "Los timadores pueden explotar los números de identificación del contribuyente (TIN) robados para presentar declaraciones falsas, a menudo reclamando grandes reembolsos mucho antes de que el contribuyente legítimo se dé cuenta". Si el delincuente presenta una declaración falsa antes que el contribuyente, entonces el IRS puede no detectar el fraude hasta que se presente la declaración legítima, explica Knull.

Cómo contraatacar

Aquí hay algunas formas de protegerte:

Presenta temprano: “Una de las maneras más efectivas de prevenir el fraude fiscal es presentar tu declaración lo más pronto posible, reduciendo la oportunidad para que los ladrones de identidad presenten una declaración fraudulenta a tu nombre", dice Cummings. Además, trata de evitar las extensiones de impuestos. “Retrasar la presentación de impuestos aumenta el riesgo de que se presenten declaraciones fraudulentas a tu nombre, lo que lleva a disputas largas con el IRS para recuperar fondos perdidos", señala Knull. Y si vas a recibir un reembolso, elige el depósito directo en lugar de un cheque, aconseja Chase Bank.

Solicita un PIN de Robo de Identidad del IRS: Este número de identificación personal de seis dígitos evita que alguien presente una declaración de impuestos con tu número de Seguro Social o número de identificación de contribuyente individual. “El IRS te emitirá un pin cada año, y este pin será necesario para presentar tus impuestos”, dice la asesora fiscal Karla Dennis, directora ejecutiva de Karla Dennis & Associates. Para obtener uno, crea una cuenta en internet en IRS.gov, donde puedes solicitar un IP PIN o recuperar un IP PIN existente usando la herramienta “Get an IP PIN”. La cuenta también te permite monitorear presentaciones de declaraciones de impuesto, acceder a registros fiscales y recibir alertas sobre actividad sospechosa. Y si alguien se ofrece a ayudarte a crear una cuenta en internet, probablemente sea otra estafa. “En realidad, no se necesita ayuda”, afirma el IRS. Terceros a menudo intentan robar tu información personal, presentar declaraciones de impuestos fraudulentas a tu nombre y obtener un gran reembolso.

Conoce cómo se comunica el IRS: A menos que hayas estado en contacto con el IRS sobre impuestos atrasados, el IRS nunca te llamará ni enviará mensajes de texto o correos electrónicos para pedirte información personal o solicitar pagos. Si recibes una llamada como esta, cuelga el teléfono. Y no hagas clic en enlaces en correos electrónicos o mensajes de texto. Los enlaces podrían cargar malware o ransomware en tu computadora o dispositivo. "Si recibes un mensaje de texto inesperado sobre un pago del IRS, es una estafa. Sin excepciones", dice Kain. Si el IRS sospecha de fraude a tu nombre, recibirás una carta del Programa de Protección al Contribuyente (descubre cómo se vería esto aquí) (en inglés).

Conoce cómo se comunican los estafadores: Los estafadores de impuestos a menudo usan la urgencia, el miedo y los incentivos (¡grandes reembolsos!) para manipular a las víctimas. Nati Tai, director de Guardio Labs, menciona mensajes como:

  • "Tu declaración de impuestos tiene un error. Actúa ahora para evitar sanciones!"
  • "Eres apto para recibir un reembolso de impuestos de $1,500. Haz clic aquí para reclamarlo".
  • "El IRS ha marcado tu cuenta. Verifica tu información inmediatamente para evitar acciones legales".

Otra señal: los impostores del IRS a menudo exigen pagos inmediatos y te dirán que pagues con tarjetas de regalo, transferencias bancarias o criptomonedas, dice Dennis.

Contrata a un preparador de impuestos de buena reputación: Usa un profesional de impuestos acreditado, como un contador público certificado, un agente inscrito (un preparador de impuestos licenciado por el IRS) o un abogado fiscal. Cualquiera que prepare o ayude a preparar declaraciones de impuestos federales por compensación debe tener un PTIN válido para el 2026.

Cuidado con las grandes promesas: “[Los estafadores] a menudo promueven esquemas que involucran reclamos indebidos de créditos fiscales, como el Crédito de Retención de Empleados o el Crédito de Impuesto sobre el Combustible, para atraer a los contribuyentes a presentar declaraciones fraudulentas”, dice Cummings. Antes de reclamar cualquier crédito, habla con un profesional de impuestos o consulta al IRS.

Ignora los consejos fiscales en las redes sociales: En plataformas como TikTok, las personas comparten lo que el IRS llama “consejos fiscales tremendamente inexactos”. Esto puede llevarte no solo a presentar una declaración de impuestos incorrecta y posiblemente ilegal, sino también a hacerte susceptible a una “conexión de conciencia”, dice Alison Flores, gerente de The Tax Institute en H&R Block. Ella explica que cuando recibes un mensaje de suplantación de identidad que contiene consejos que has visto antes en redes sociales, puede parecer legítimo debido a su familiaridad.

Usa portales seguros: Siempre usa un portal seguro en internet para subir documentos. “Si envías por correo electrónico o mensaje de texto tus documentos de impuestos, podrían terminar en lugares donde no quieres que estén”, dice Flores. Este es otro problema con los preparadores fantasmas, añade: es menos probable que tu información esté protegida. “Tu declaración de impuestos muestra dónde trabajas, dónde vives, tu fecha de nacimiento, tu número de Seguro Social; no quieres que estos datos estén en un lugar inseguro”, dice ella. Del mismo modo, no presentes tus impuestos usando wifi público inseguro en lugares como cafeterías. “Los estafadores pueden configurar puntos de acceso que parecen opciones de red pública legítimas y capturar credenciales de inicio de sesión y más", dice John Wilson, investigador principal para asuntos de amenazas en Fortra, una empresa de ciberseguridad. “Puedes eliminar este riesgo usando una VPN siempre que utilices un wifi público".

Reporta las estafas: Para reportar un esquema de impuestos o un preparador de impuestos fraudulento, usa el formulario en internet del IRS 14242 (en inglés)— Informe sobre anuncios o preparadores de impuestos abusivos sospechosos. Si sospechas de robo de identidad, usa el formulario 14039 (en inglés) — Declaración Jurada sobre el Robo de Identidad. También puedes reenviar correos electrónicos de suplantación de identidad a phishing@irs.gov.

%{postComment}%

Ken Budd fue editor de viajes de AARP The Magazine, y sus trabajos se publican en The New York Times, National Geographic Traveler, Travel + Leisure y muchas más. Su trabajo fue seleccionado para la edición 2020 de The Best American Travel Writing, y es el autor de las memorias galardonadas The Voluntourist.

