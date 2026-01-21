IRS: Cuidado con las principales estafas de la temporada de impuestos

La factura de preparación de impuestos del cliente debería haber sido de alrededor de $200. En cambio, la preparadora de impuestos de Freeport, Nueva York, Damaris Beltre le cobró $2,200 en honorarios por una declaración fraudulenta. El problema con el esquema: el cliente de Beltre era un agente federal encubierto.

La operación encubierta formó parte de una acusación federal de 42 cargos revelada por fiscales federales el 12 de marzo del 2025. Los cargos iban desde ayudar y asistir en la preparación de declaraciones de impuestos falsas hasta robo de identidad agravado por el papel de Beltre en "supuestamente preparar cientos de declaraciones de impuestos individuales falsas", según el Servicio de Impuestos Internos (IRS). El IRS dijo que Beltre frecuentemente tomaba un porcentaje de los reembolsos de los clientes y presentaba declaraciones "reclamando reembolsos en nombre de antiguos clientes sin su conocimiento".

El caso es una advertencia para los contribuyentes. A medida que se acerca la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos, los estafadores están ansiosos por robar tu dinero e información personal, ya sea haciéndose pasar por preparadores de impuestos o afirmando trabajar para el IRS. En una encuesta de marzo de LifeLock, el 28% de los participantes dijeron que habían estado involucrados en un intento de estafa relacionado con impuestos en algún momento de sus vidas. De esos, el 42% dijeron que las estafas involucraban a alguien que se hacía pasar por el IRS.

Los delincuentes también podían presentar declaraciones de impuestos a nombre de otras personas. Durante la temporada de impuestos del 2025 hasta finales de abril, el IRS sospechó de un posible fraude de identidad en más de 2.4 millones de declaraciones de impuestos con reembolsos que sumaban $23,000 millones y suspendió su procesamiento a la espera de la verificación de identidad, según el Inspector General del Tesoro para la Administración Fiscal. Y todos somos posibles objetivos de estas estafas.

Tipos de estafas fiscales

En febrero del 2025, el IRS publicó su lista de estafas fiscales bajo la "Docena sucia" (en inglés). Encabezaban la lista:

Estafas de suplantación: Mensajes de suplantación de identidad ("phishing") de timadores que se hacen pasar por entidades como el IRS, agencias fiscales estatales, preparadores de impuestos y compañías de software de impuestos. Los correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas a menudo atraen a las víctimas con promesas de grandes reembolsos o amenazas de cargos criminales por fraude fiscal.

Estafas de preparación de impuestos: Otras estafas citadas en la lista del IRS incluyen agentes de impuestos sospechosos. Algunos pueden prometer proporcionar grandes reembolsos y luego cobrar una tarifa basada en el tamaño del reembolso. El IRS informa que una señal de alerta importante es cuando el preparador de impuestos no está dispuesto a firmar la declaración. "Estos individuos a menudo prometen reembolsos inflados y pueden manipular las declaraciones de impuestos, dejando al contribuyente responsable de multas e intereses", dice Chad D. Cummings, director ejecutivo de Cummings & Cummings Law. "Algunos preparadores de impuestos fraudulentos ofrecen servicios sin firmar las declaraciones o incluir su Número de Identificación del Preparador de Declaraciones de Impuestos del IRS (PTIN), que es requerido por la ley federal". (Para más información, lee esta historia sobre 10 señales de que tu preparador de impuestos es un fraude).