10 pasos que debes tomar mientras te preparas para jubilarte

También querrás verificar tus inversiones (¿tienes una cartera diversificada?, ¿estás pagando mucho en comisiones?) y asegurarte de que el presupuesto incluya la reducción de tus deudas.

Una buena regla general es que en la jubilación necesitarás el 80% de tu ingreso laboral para poder mantener tu estándar de vida. El Seguro Social está diseñado para reemplazar solo alrededor del 40% de las ganancias laborales del jubilado promedio, por lo que necesitarás crear fuentes de ingresos más allá de esos beneficios jubilatorios.

A medida que envejecemos, los costos de atención médica tienden a ocupar una mayor parte de nuestros gastos, aumentando de aproximadamente el 8% del gasto total en la mediana edad a más del 15% en adultos de 75 años o más, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Para ayudar a cubrir estos gastos, considera opciones como aceptar un trabajo a tiempo parcial, vender algunas de tus cosas o o mudarte a una casa más pequeña.

Ten en cuenta que el parámetro del 80% podría no incluir gastos extra, como viajes o pasatiempos, y que los gastos discrecionales tienden a ser más altos en los primeros años de la jubilación, cuando es más probable que estés sano y todavía tengas mucha energía.

Paso 5: decide cuándo comenzarás a cobrar el Seguro Social

Para muchos jubilados, decidir cuándo comenzar a recibir el Seguro Social es la decisión financiera más importante que toman. Entre los beneficiarios de 65 años o más, para alrededor del 39% de los hombres y el 44% de las mujeres, al menos la mitad de sus ingresos provendrán del Seguro Social. Alrededor del 12% de los hombres y el 15% de las mujeres dependen de estos beneficios para el 90% o más, según una hoja informativa de la Administración del Seguro Social (SSA) del 2025 (en inglés).

La edad en la que reclamas afecta tu beneficio mensual; cuanto más joven reclames, menos tendrás más adelante. Puedes comenzar tan temprano como a los 62 años, pero hacerlo resulta en una reducción permanente. Esperar hasta tu edad plena de jubilación (FRA), entre 66 y 67, dependiendo de tu año de nacimiento, te dará el 100% de tu beneficio. Si retrasas más allá de la FRA, tu beneficio crece cada mes hasta los 70 años. En la mayoría de los casos, ya seas casado, soltero, viudo o divorciado, generalmente vale la pena esperar si puedes permitírtelo.

Si sigues trabajando antes de la FRA, ten en cuenta la prueba de ganancias anuales: el Seguro Social retiene $1 por cada $2 que ganas por encima del límite ($23,400 en el 2025). En el año en que alcanzas la FRA, el límite es más alto ($62,160 en el 2025), y la deducción es menos severa: se retiene $1 por cada $3 ganados por encima del límite. Después de la FRA, no hay límite en las ganancias.

Paso 6: decide si deseas (o necesitas) trabajar

Trabajar a tiempo parcial o como consultor puede aportar un sentido de propósito y ayudar a tu plan. Las personas de 65 años o más son el grupo de edad de más rápido crecimiento en la fuerza laboral, y se espera que el número de personas de 75 años o más aumente en un 96.5% para el 2030, según la BLS. Para muchos trabajadores mayores, es una ecuación clásica de costo-beneficio: a menos que estés financieramente establecido de por vida, tendrás que estirar el dinero limitado o permanecer en la fuerza laboral en alguna capacidad para ayudar a pagar tus sueños de jubilación.

Por eso, a medida que defines tus objetivos jubilatorios, considera si tendrás necesidad de trabajar, y cuán grande será la necesidad.

No esperes a jubilarte para tomar esa decisión. Tómate el tiempo ahora para evaluar las ventajas y desventajas de continuar trabajando: ¿a tiempo completo, a tiempo parcial o en forma independiente? ¿Seguir con tu carrera o probar algo nuevo? Cuanto antes puedas sentirte cómodo con tus opciones y lo que podrían significar económicamente, más seguro te sentirás con la planificación de la jubilación.

Paso 7: Haz contactos, en línea y fuera de internet

Si estás planeando laborar durante tu jubilación —ya sea a tiempo parcial, como trabajador autónomo o en un nuevo campo—, crear y mantener relaciones es clave. Cultiva conexiones en tu comunidad y en círculos profesionales. Usa LinkedIn o grupos locales para encontrar oportunidades de trabajo con propósito, voluntariado o incluso nuevos pasatiempos. Está bien presumir un poco a aquellos que podrían ayudarte a cumplir tus metas de jubilación.

Pasa una hora al día en X, LinkedIn o Facebook conectándote con personas que comparten tus habilidades e intereses. O inicia un grupo en Zoom para discutir ideas con otros futuros jubilados. Cuanto más activo seas socialmente, en línea y en persona, más oportunidades crearás para ti.

Al utilizar tu red de contactos, debes estar preparado con respuestas claras y directas a preguntas como: “¿De qué manera puedes usar tus talentos y experiencia para contribuir a tiempo parcial a una causa o una organización?”.

Paso 8: Encuentra nuevas formas de reducir tus gastos

Audita tus suscripciones, seguros y gastos diarios. Eso no quiere decir que todo el dinero extra deba ir a parar a una cuenta para la jubilación, pero nunca es mal momento para reducir tus gastos y guardar algo de lo que ahorres. Haz una lista de tus cuentas y busca formas de reducirlas. Tal vez no necesites estar suscrito a cuatro servicios de transmisión directa o cenar afuera tres noches por semana. Incluso eliminar una noche de cine al mes puede acercarte más a tus objetivos para la jubilación.

Paso 9: planifica para imprevistos

Somos pocos quienes nos dirigimos hacia la jubilación esperando lo peor. Pero a veces, suceden cosas. Ahora es el momento de construir un sólido fondo de emergencia y revisar tus pólizas de seguro (del hogar, complementario de responsabilidad, por discapacidad) para asegurarte de que estás adecuadamente cubierto.

Prepárate para lo imprevisto ahora y no estarás desprevenido más adelante. Tómate un tiempo para considerar cómo responderías y cubrirías los costos de todo, desde problemas menores, como una gotera en el techo, hasta cosas más serias, como una enfermedad grave. Analiza los temas grandes con las personas más cercanas a ti. ¿Cuánto costaría hacer grandes reparaciones en el hogar? ¿Qué querrías o necesitarías que se hiciera en caso de una emergencia médica? ¿Tienes recursos para cubrir un cuidador?