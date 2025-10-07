Javascript is not enabled.

Lo que necesitas saber sobre las vacunas después de los 50 años
Lo que necesitas saber sobre las vacunas después de los 50 años

Lo que debes saber sobre cómo obtener una vacuna contra la COVID-19 este otoño

Los funcionarios de salud están recomendando que las personas se vacunen después de consultar con un proveedor de cuidados de salud.

Por

Rachel Nania,

 
Updated 06 de octubre de 2025
Published 20 de agosto de 2025
/ Updated 06 de octubre de 2025
Ilustración de una vacuna contra enfermedade
Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra la COVID

Para millones de personas en Estados Unidos, vacunarse contra la COVID-19 este otoño puede ser diferente y más difícil que en años anteriores debido a las pautas que ya no apoyan una recomendación universal. 

Esto es lo más reciente que debes saber. 

¿Quién puede recibir la vacuna contra la COVID-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus pautas el 6 de octubre para recomendar las vacunas contra la COVID-19 de este año para adultos de 65 años o más utilizando una "toma de decisiones clínicas compartida", que es una discusión entre un proveedor de cuidados de salud y el paciente.

Las personas de 6 meses a 64 años también pueden recibir la vacuna utilizando la toma de decisiones clínicas compartida y teniendo en cuenta la situación de salud que aumenta el riesgo de una enfermedad grave por COVID-19. Un proveedor de cuidados de salud puede ser cualquier persona que administre vacunas, incluyendo un médico, farmacéutico o enfermero, dicen los CDC.

¿En qué se diferencian estas recomendaciones a las de años anteriores?

Las pautas para el 2025 reflejan las recomendaciones recientes del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC, un panel compuesto por todos los nuevos miembros seleccionados por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Las recomendaciones de este año representan un cambio respecto a la orientación pasada sobre la COVID-19, que alentaba ampliamente la vacunación para cualquier persona de 6 meses en adelante.

La Dra. Helen Chu, profesora de Medicina en la División de Alergias y Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, dice que requerir una toma de decisiones clínicas compartida "introduce confusión al paciente sobre si puede o no recibir su vacuna".

"Cualquier barrera que pongas frente a alguien", incluyendo la incertidumbre sobre si alguien es apta para recibir la vacuna, puede disminuir la tasa de vacunación, dice la Dra. Rebecca Wurtz, especialista en enfermedades infecciosas y profesora en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Minnesota.

Las tasas de vacunación más bajas este año podrían significar que "más personas se enfermen" que no tenían que enfermarse, más personas en el hospital que posiblemente podrían haberse prevenido y más personas muriendo", dice la Dra. Pamela Rockwell, profesora clínica de Medicina Familiar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Míchigan.

¿Cuándo estarán disponibles las nuevas vacunas contra la COVID?

Las vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna, que coinciden más estrechamente con las variantes del coronavirus que están circulando y enfermando a las personas, ya están en farmacias y consultorios de médicos en todo el país o están en camino.

Se espera que una vacuna actualizada contra la COVID-19 de Novavax esté disponible a principios de otoño, según un portavoz de Sanofi, la compañía que comercializa la vacuna.

¿Cuáles son los problemas de salud que aumentan tu riesgo de tener COVID-19 severo?

Hay una larga lista de problemas de salud que los CDC dicen que pueden aumentar el riesgo de una persona de sufrir una enfermedad grave por una infección de coronavirus. La lista incluye asma, cáncer, enfermedad del corazón, obesidad, inactividad física, depresión y fumar, entre otros.

"Más de la mitad de los adultos cumplen con una de estos problemas de salud", dice la Dra. Kawsar Talaat, profesora asociada en el Departamento de Salud Internacional en la Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. "Por eso es que el ACIP anterior recomendó la vacunación universal, porque la mitad de las personas cumplen con estos problemas de salud", y casi todos conocen a alguien que corre un mayor riesgo de complicaciones si contrae COVID-19, dice ella.

¿Dónde puedo conseguir una vacuna contra la COVID-19?

Aunque los consultorios de médicos y los departamentos de salud suelen tener la vacuna, la gran mayoría de las personas acuden a las farmacias. Durante la temporada del 2024-2025, alrededor del 90% de las personas que recibieron la vacuna contra COVID-19 la obtuvieron en una farmacia.

¿Qué puedes esperar en la farmacia este año? Podría depender de dónde vivas. Varios estados han tomado medidas para asegurar un acceso más fácil y mayor disponibilidad al ampliar las recomendaciones de la vacuna contra la COVID, (en inglés) por ejemplo.

Prepárate para que el farmacéutico te pregunte si tienes alguna pregunta o preocupación sobre la vacuna. Algunos expertos recomiendan llamar con anticipación para preguntar sobre cualquier política específica en tu farmacia. 

¿El seguro cubrirá mi vacuna?

Las recomendaciones de vacunas hechas por ACIP y aprobadas por los CDC están cubiertas por la mayoría de los planes de seguro sin costo compartido. ﻿

AHIP, una asociación comercial de compañías de seguros de salud, había dicho (en inglés) que sus socios "continuarán cubriendo todas las vacunas recomendadas por ACIP que se recomendaron a partir del 1.º de septiembre del 2025, incluyendo las formulaciones actualizadas de las vacunas contra la COVID-19 y de la gripe, sin costo compartido para los pacientes hasta finales del 2026".

Si estás preocupado por la cobertura del seguro, tu farmacéutico debería poder verificarlo en el acto, así que asegúrate de llevar tu tarjeta de seguro, dice Jigar Mehta, un farmacéutico y gerente de operaciones de farmacia ambulatoria en Beth Israel Lahey Health Pharmacy en Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston.

¿Qué deben saber los adultos mayores?

Las personas de 75 años o mayores tienen el mayor riesgo de terminar en el hospital con COVID o complicaciones relacionadas con COVID, dice Hopkins. Pero no son el único grupo de alto riesgo.

Los adultos de 50 a 64 años todavía tienen un "riesgo sustancialmente mayor de hospitalización", dice Noel Brewer, profesor distinguido de salud pública y comportamiento de salud en la Universidad de Carolina del Norte. Aproximadamente el 94% de las muertes por COVID han sido entre adultos de 50 años o más, según los datos de los CDC.

La investigación también muestra que los niños pequeños tienen un riesgo mayor.

Las estimaciones preliminares de los CDC muestran que desde el 1.º de octubre del 2024 hasta el 7 de junio del 2025, hubo entre 270,000 y 440,000 hospitalizaciones por COVID-19 en EE.UU. y entre 32,000 y 51,000 muertes. La mayoría de los adultos hospitalizados el año pasado por COVID no habían recibido la última vacuna.

Los estudios sugieren que las vacunas contra la COVID-19 han salvado millones de vidas en todo el mundo y han evitado muchas más hospitalizaciones. El riesgo de COVID prolongada, que afecta a un estimado de 400 millones de personas en todo el mundo, también se reduce significativamente con la vacuna, según muestran las investigaciones.

“Incluso las personas que ya han tenido COVID y se han vacunado, si no están al día con sus dosis de refuerzo, tienen un riesgo mucho mayor de padecer COVID prolongada después de una infección”, afirma Wurtz.

¿Cuándo deberías vacunarte?

El mejor momento para recibir la vacuna contra la COVID de otoño es ahora. “Porque se están reportando contagios en gran parte del país”, afirma.

Pero si recientemente te has vacunado contra la COVID o has tenido una infección de COVID, querrás esperar alrededor de tres o cuatro meses antes de recibir otra inyección, dice Talaat.

"Porque quieres maximizar la protección que obtienes de cada dosis. Y si acabas de recibir una dosis hace un par de meses, todavía estás bastante protegido", explica.

¿Preocupado por efectos secundarios como fatiga, fiebre y escalofríos? Considera cambiar de marca si ya la has probado en el pasado, dice Brewer. "Puede ser que haya vacunas contra la COVID-19 que sean menos reactogénicas para esas personas", dice.

No olvides otras vacunas esenciales: además de la vacuna contra la COVID, se recomiendan las vacunas contra la gripe en septiembre y octubre. La vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) también se recomienda para adultos de 75 años o más y personas de 50 años o más con ciertos problemas de salud. 

Nota de redacción: este artículo se actualizó para incluir nueva información.

Rachel Nania es una galardonada editora que escribe sobre atención médica y políticas de salud para AARP.

