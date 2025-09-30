¿Cómo funcionan juntos el Seguro Social y Medicare?

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

¿Cómo funcionan juntos el Seguro Social y Medicare?

La Administración de Seguro Social (SSA) maneja la inscripción y cobra las primas de muchos beneficiarios de Medicare.

Por

Andy Markowitz y Phil Pruitt,

 
Updated 26 de septiembre de 2025
AARP
Revisado por

Jammie Lyell, M.S.

Comments
Published 10 de febrero de 2021
/ Updated 26 de septiembre de 2025
Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Probablemente sabes que el Seguro Social y Medicare se entrelazan de alguna manera, pero puede que no tengas claro exactamente cómo.

Su relación puede ser confusa porque son programas distintos. Sin embargo, el Seguro Social y Medicare sirven tanto a los adultos mayores como a las personas con discapacidades.

Aquí está la conexión crucial: el Seguro Social maneja la inscripción para la Parte A de Medicare (el seguro hospitalario) y para la Parte B (el seguro médico).

En este rol, la SSA trabaja con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para informar a los adultos mayores sobre sus opciones de inscripción en Medicare, procesar sus solicitudes y cobrar algunas primas.

Cómo maneja el Seguro Social la inscripción en Medicare

El Seguro Social está involucrado sin importar cuándo o cómo te inscribas en Medicare.

Si ya estás recibiendo beneficios del Seguro Social por jubilación al menos cuatro meses antes de cumplir 65 años, la SSA te enviará automáticamente un paquete de Bienvenido a Medicare que incluye tu tarjeta de Medicare al comienzo de tu periodo de inscripción inicial, el cual comienza tres meses antes del mes en que cumples 65 años. Por ejemplo, si tu cumpleaños número 65 es el 15 de julio del 2025, este período comienza el 1.º de abril.

En tu 65.º cumpleaños, estarás inscrito automáticamente en las Partes A y B. Tienes derecho a optar por no participar en la Parte B, pero podrías incurrir en una multa (primas permanentemente más altas) si te inscribes en ella más adelante.

Si tu cónyuge todavía trabaja en una empresa con 20 o más empleados y obtienes tu seguro de salud a través de él, puedes permanecer en el plan de tu cónyuge hasta que finalice esa cobertura y ahorrar en los costos de la prima de la Parte B. Pero como recibirás tu tarjeta de Medicare automáticamente como jubilado, deberás seguir las instrucciones en tu paquete de Bienvenida a Medicare si no deseas mantener la Parte B.

No retires la tarjeta del formulario que recibiste por correo. Marca la casilla en la parte superior derecha del reverso del formulario después de "I DON'T want Part B" (NO quiero la Parte B) (Seguro médico), firma y envía de vuelta el formulario completo, incluida la tarjeta, en el sobre que se adjunta antes de la fecha de inicio de la cobertura en el frente de la tarjeta.

Antes de enviarlo de vuelta, anota tu número de Medicare para que lo tengas hasta que recibas una nueva tarjeta por correo del Seguro Social indicando que solo tienes la Parte A.

¿Tienes 65 y no estás jubilado? Solicita Medicare en SSA.gov

Si no has solicitado beneficios del Seguro Social al menos cuatro meses antes de cumplir 65 años, deberás solicitar Medicare tú mismo.

Puedes hacerlo en cualquier momento durante el período de inscripción inicial de Medicare, que dura siete meses. Para ese cumpleaños del 15 de julio, la ventana de inscripción es del 1.º de abril al 31 de octubre. Si no te inscribes durante ese período, podrías enfrentar tarifas con penalidades si lo haces en el futuro.

No tienes que inscribirte durante tu período de inscripción inicial si tú o tu cónyuge:

  • Todavía están trabajando
  • Acumulaste 40 créditos de trabajo al pagar impuestos de Medicare sobre tus ingresos durante un total de 10 años.
  • Tienes seguro médico privado.
  • Esperas continuar trabajando en el futuro cercano.

Probablemente querrás obtener la Parte A porque es gratuita si acumulaste 40 créditos laborales, y esta cobertura puede servir de seguro hospitalario secundario para tu plan privado —a menos que reúnas los requisitos para una cuenta de ahorros para la salud y desees seguir contribuyendo—. Pero puedes inscribirte en cualquier momento.

Restaurantes

Carrabba's Italian Grill®

Descuento de un 10% en el servicio de comida en el restaurante o en pedidos por teléfono de entrega de comida en el auto

Ver detalles
Ver todo
See more Restaurantes offers >

Y podrás ser apto para un período de inscripción especial más tarde para la Parte B cuando termine tu seguro basado en la empresa.

Una vez más, la Administración del Seguro Social está en el centro del proceso. Encontrarás información completa sobre la inscripción en el folleto de Medicare de la SSA (en inglés) y enlaces a formularios de solicitud en el sitio web del Seguro Social.

Cómo se pagan las primas de Medicare

Si recibes beneficios del Seguro Social, las primas de la Parte B de Medicare se deducen de tus pagos mensuales. Si no estás recibiendo beneficios, recibirás facturas de los CMS.

Casi todos los beneficiarios de Medicare no tienen que pagar una prima por la Parte A porque trabajaron y pagaron el impuesto de Medicare del 1.45% durante al menos 40 trimestres (10 años), lo cual les permite calificar para el programa.

La prima estándar de la Parte B que la mayoría de los beneficiarios de Medicare pagan en el 2025 es de $185 al mes. También en el 2025, la tasa aumenta según el ingreso del beneficiario, subiendo en pasos para individuos con ingresos mayores de $106,000 y parejas casadas que presentan impuestos en forma conjunta y tienen un ingreso combinado de más de $212,000.

Y sí; la Administración del Seguro Social determina si pagarás una prima más alta basada en la información de ingresos que recibe del IRS.

Medicare vinculado al Seguro por Incapacidad

Las personas menores de 65 años que no pueden trabajar debido a una lesión o enfermedad grave pueden reunir los requisitos para Medicare si también están recibiendo el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

Al igual que los beneficios de jubilación del Seguro Social, el SSDI es un beneficio ganado: reúnes los requisitos trabajando y pagando impuestos del Seguro Social. Además, debes demostrar que tu situación de salud te impide en gran medida trabajar, y se espera que tu situación de salud dure al menos un año o resulte en la muerte.

Únete a nuestra lucha para proteger el Seguro Social

Has trabajado duro y has aportado al Seguro Social con cada cheque de nómina. Esto es lo que puedes hacer para ayudar a mantener la solidez del programa:

Los beneficiarios del SSDI califican automáticamente para Medicare 24 meses después de ser aptos para beneficios por incapacidad. Este período de espera se elimina para quienes padecen esclerosis lateral amiotrófica o una enfermedad renal en etapa terminal. 

Medicare funciona para personas con discapacidades de manera similar a como lo hace con los adultos mayores que reúnen los requisitos. Probablemente no tendrás que pagar por la Parte A de Medicare si pagaste impuestos de Medicare mientras trabajabas. Sin embargo, tendrás primas mensuales por la Parte B y por un plan de medicamentos recetados (Parte D) si te inscribes en uno. Estos costos podrán deducirse de tu beneficio del SSDI.

La cobertura de Medicare vinculada al SSDI terminará si dejas de recibir beneficios porque tu situación de salud mejora hasta el punto en que el Seguro Social ya no considera que tienes una discapacidad. La SSA realiza revisiones periódicas para determinar si todavía tienes derecho a recibir los beneficios.

El SSDI también puede finalizar si, aunque todavía cumples con los criterios médicos de discapacidad, puedes trabajar y tus ingresos exceden un límite conocido como actividad lucrativa sustancial (SGA). En el 2025, el límite es de $1,620 por mes, o $2,700 si eres ciego. Si tus ingresos superan ese nivel, podrías perder los beneficios.

En esa circunstancia, sin embargo, es posible que no pierdas tu Medicare. Podrías extender la cobertura hasta por siete años y nueve meses después de que termine tu SSDI. Ese es uno de varios incentivos laborales que el Seguro Social ofrece para ayudar a los beneficiarios de discapacidad a regresar a la fuerza laboral.

La conexión entre el Seguro Social y Medicare comenzó en 1965

La relación entre el Seguro Social y Medicare está arraigada en la historia y se refleja en el título de la legislación que el presidente Lyndon Johnson firmó el 30 de julio de 1965 para crear Medicare. Se llamó la Ley de Enmiendas del Seguro Social de 1965.

La SSA pasó el año siguiente elaborando un plan para iniciar el programa, (en inglés) que comenzó oficialmente el 1.º de julio de 1966.

Más de 19 millones de personas se inscribieron. Hoy en día, casi 70 millones de personas se benefician de Medicare y aproximadamente 9 de cada 10 tienen 65 años o más.

Esta historia, publicada originalmente el 19 de febrero del 2020, fue actualizada con información adicional y un gráfico.

%{postComment}%

Andy Markowitz cubre temas relacionados con el Seguro Social y la jubilación para AARP. Es exredactor de The Prague Post y Baltimore City Paper.



Phil Pruitt es un escritor y editor de AARP para asuntos del Seguro Social. Es antigue editor de Scripps News y Yahoo News y estuvo en el equipo de inicio en USA Today, donde ocupó numerosos puestos de edición. 



Jammie Lyell es el gerente del programa de Seguro Social para la oficina de Asuntos Comunitarios, Estatales y Nacionales de AARP. Anteriormente trabajó en la Administración del Seguro Social como especialista administrativo legal y experto técnico. 

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • Woman in green sweater smiling while looking at phone while out walking on the street
    Revistas y recursos

    Alertas por mensaje de texto sobre beneficios para socios

    Obtén más valor: recibe actualizaciones y sé el primero en conocer los nuevos beneficios

    Learn More
    See more Revistas y recursos offers >
  • Family gathered around kitchen table reviewing estate planning documents
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    Planificación patrimonial de Trust & Will

    Un 20% de ahorro en fideicomisos y testamentos

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Mature, bearded, African American man with black frame glasses
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    LensCrafters

    Ahorra un 20% de descuento en monturas + 50% de descuento en lentes con la compra de un par completo y más

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >