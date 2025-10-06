¿Quieres vivir hasta los 100 años?

Si es así, únete al grupo. Más de la mitad de los integrantes de la generación X y los boomers, y alrededor de 6 de cada 10 milénicos y Gen Z, esperan llegar a los 100 años, según un estudio (en inglés) del 2024 realizado por Corebridge Financial, con sede en Houston, y el Longevity Project, una organización que promueve la investigación sobre los efectos de la longevidad.

Sus posibilidades están mejorando. Según las proyecciones (en inglés) de la Oficina del Censo, la población centenaria (en inglés)se cuadruplicará en las próximas tres décadas, pasando de alrededor de 100,000 en el 2024 a alrededor de 422,000 en el 2054.

A medida que aumentan las expectativas de vida, ¿están evolucionando las estrategias de jubilación? En la encuesta de Corebridge Financial, que involucró a casi 2,300 adultos de entre 22 y 75 años en Estados Unidos, más de la mitad (55%) de los encuestados dijeron que estaban muy o extremadamente preocupados por quedarse sin dinero durante su jubilación.

"Tenemos que obtener más educación financiera y conciencia sobre lo que significa vivir hasta los 100 años", dice Bryan Pinsky, presidente de jubilación individual y seguros de vida en Corebridge Financial. "Por ejemplo, la gente se pregunta, '¿Cómo me gustaría pasar mi jubilación?' Pero es importante preguntar, '¿Cómo voy a costear mi jubilación?'"

No es una pregunta solo para aquellos que aspiran a llegar a los tres dígitos. Según un estudio (en inglés) del 2023 del Centro de Investigación sobre la Jubilación en Boston College, aproximadamente 1 de cada 4 hombres que tenían 65 años en el 2023 vivirán más allá de los 90, y más de 1 de cada 3 mujeres harán lo mismo.

La mayoría de nosotros queremos todo el tiempo que podamos obtener, para pasarlo con seres queridos o buscar nuevas experiencias (los dos principales beneficios de vivir hasta los 100, según el informe de Corebridge Financial). Pero si estás anticipando una jubilación que dure 25 años o más, necesitarás que tus recursos duren tanto tiempo también. Aquí hay 10 maneras de aumentar las probabilidades de que tengas tanto dinero como tiempo.

1. Acepta la nueva realidad de la jubilación

Cuando pensamos en la jubilación, muchos de nosotros estamos influenciados por lo que hemos visto hacer a nuestros padres y abuelos. Pero para aquellos que aspiran a vivir hasta los 100, no hay muchos modelos a seguir. Incluso si tienes, digamos, un primo centenario, "alguien que tiene 100 años hoy más que probablemente se benefició de un plan de pensiones", señala Pinsky. Casi la mitad de los trabajadores del sector privado en EE.UU. participaban en un plan de pensiones en 1980; la cifra ahora es de aproximadamente 1 de cada 10.

Es mucho más probable que seas responsable de ahorrar para tus años posteriores a través de cuentas de jubilación individuales (IRA) o planes laborales como una cuenta 401(k). Comienza tan pronto como puedas permitírtelo, y a medida que envejezcas, aprovecha las contribuciones "de recuperación". Según las reglas del IRS, los trabajadores de 49 años o menos pueden poner hasta $7,000 en una IRA y $23,500 en una cuenta 401(k) en el 2025. Los límites suben a $8,000 y $31,000, respectivamente, si tienes 50 años o más.

¿Estás ahorrando suficiente? Descubre cuándo y cómo jubilarte como deseas utilizando la calculadora de AARP para planear tu jubilación.

SECURE 2.0, una ley de ahorro para la jubilación aprobada por el Congreso en el 2022, ofrece oportunidades de contribuciones adicionales aún mayores para personas de 60 a 63 años.

2. Diversifica tus cuentas de jubilación