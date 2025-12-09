Javascript is not enabled.

Qué hacer si recibes una ganancia inesperada

Sigue estos pasos si una gran suma de dinero cae en tus manos.

Por

Ellen Stark,

 
Updated 08 de diciembre de 2025
AARP
Comments
Published 19 de abril de 2022
/ Updated 08 de diciembre de 2025
Billetes de 100 dólares que caen del cielo
ELLEN STARK

El dinero entra a un ritmo lento y relativamente constante durante la mayor parte de tu vida. Tal vez recibes un sueldo cada dos semanas o un pago del Seguro Social una vez al mes. De vez en cuando, puedes recibir un aumento de sueldo, una bonificación, un regalo o ingresos de un segundo trabajo. 

A veces, la vida te sorprende con un verdadero golpe de suerte, de esos que traen tres o más ceros al final: una herencia, el beneficio de un seguro, el pago global de una pensión o el resultado de la venta de una vivienda familiar de muchos años. Hasta un reembolso de impuestos puede parecer a veces dinero encontrado. En esos momentos, te enfrentas al reto de decidir qué hacer con esa gran suma inesperada de dinero que podría cambiar tu vida o ser una oportunidad perdida. Sigue este plan para aprovechar al máximo la oportunidad. 

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Pisa el freno

"Lo primero que debes hacer es respirar profundamente", dice H. Jude Boudreaux, planificador financiero de Nueva Orleans. "A menudo nos apresuramos a decidir, y las decisiones rápidas pueden llevar al arrepentimiento". Debes darte tiempo para procesar tus emociones y planificar con cuidado, sobre todo cuando una ganancia inesperada es consecuencia de un acontecimiento desafortunado, como la muerte de un familiar o una indemnización por un accidente traumático.

Mientras decides tus próximos pasos, es posible que quieras guardar el dinero en un lugar seguro, separado del resto de tus ahorros, para que sea menos tentador despilfarrarlo. El seguro de depósito cubre hasta $250,000 por depositante, en cuentas de la misma categoría en un banco o una cooperativa de crédito. Alternativamente, los bonos del Tesoro de EE.UU. tienen muy poco riesgo.

No te dejes llevar por las emociones

En el caso de una herencia, puedes sentir que no te mereces el legado o desear que la persona fallecida hubiera disfrutado del dinero en vida; la combinación resultante de culpa y dolor puede hacer que gastes el dinero demasiado rápido o que lo regales todo impulsivamente. Incluso si el origen del dinero no es trágico, quizás provenga de la venta de una casa, tu primera reacción puede ser atolondrada e irracional. Tendemos a tratar las ganancias imprevistas de manera diferente a los ingresos salariales, lo que conduce a despilfarros sin sentido.

Megan McCoy, terapeuta matrimonial y familiar que imparte Terapia Financiera en Kansas State University, sugiere hablar con un amigo o terapeuta para que te ayude a articular tus emociones y a determinar cómo pueden estar afectando a tus planes financieros. "Intenta hacer una división en tu mente", dice. "Mantén una separación entre las decisiones financieras sensatas y los procesos emocionales".

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Crea un cronograma

A la hora de decidir qué hacer con un dinero inesperado, Boudreaux recomienda dividir tu plan en tres partes: ahora, pronto y más adelante.

Durante el periodo "ahora", averigua de cuánto capital dispones realmente, incluyendo si alguna parte de esas ganancias debe pagar impuestos. Por ejemplo, hay seis estados en los que las herencias pueden estar sujetas a impuestos. Las ganancias de un seguro de vida, a excepción de los intereses, no suelen estar sujetas a impuestos, pero los ingresos de la venta de una casa y de la lotería sí lo están. Una vez que determines el monto neto en dólares, considera la posibilidad de fortalecer tu salud financiera pagando las deudas de las tarjetas de crédito de alto interés y aumentando tu fondo para emergencias.

Trabajo y finanzas

Red contra el Fraude

Herramientas y recursos gratuitos para ayudarte a detectar y evitar las estafas

Ver detalles
Ver todo
See more Trabajo y finanzas offers >

La etapa de "pronto", es el momento de desarrollar un plan financiero completo para el dinero, que incluya una estrategia de inversión y el manejo de otras deudas, como la hipoteca de tu casa. (No corras a pagar esa hipoteca en la fase de "ahora", aconseja Jill Gianola, planificadora financiera de Columbus, Ohio. "Emocionalmente, se siente bien", agrega. “Pero desde un punto de vista puramente financiero, es mejor no pagar el saldo de tu hipoteca e invertir y dejar crecer el dinero”).

¿Y qué debes hacer en la etapa de "más adelante" del proceso? Este es el momento de dar pasos importantes, como la compra de una casa de vacaciones, hacer grandes donaciones a organizaciones benéficas o a familiares, y actualizar tu plan patrimonial. "Date tiempo para asegurarte de que estés contento con tus decisiones antes de hacer nada", dice McCoy.

Prepárate para recibir peticiones de ayuda

Una ganancia inesperada puede hacer que amigos o familiares aparezcan repentinamente solicitando dinero, pero la planificación de tu propia seguridad financiera debe ser tu prioridad. Si alguien te pide ayuda financiera que preferirías no dar, McCoy sugiere este argumento: primero di que lo pensarás y promete que hablarán más tarde, luego practica tus habilidades de asertividad para mantener la calma durante la próxima conversación.

"Si una persona realmente te ama", dice, "debería poder aceptar un no como respuesta".

Si rechazas una solicitud de dinero, explica las razones; a las personas les gusta saber el "porque", dice McCoy. Y no te sientas culpable por no ayudar. "Independientemente de cómo hayas recibido el dinero, es tuyo y tú decides qué hacer con él", dice.

Si decides que quieres ayudar, puede que descubras que es gratificante. Los estudios han revelado que gastar dinero en otras personas nos hace más felices que gastarlo en nosotros mismos.

Construye sobre lo que tienes

Si ya tienes un plan para la jubilación y otros objetivos, no los descartes. En su lugar, analiza cómo encaja este nuevo dinero. "Si pensabas que nunca podrías jubilarte, una herencia puede hacerlo posible", dice Boudreaux. "O podría acortar el tiempo hasta la jubilación o permitirte iniciar una carrera nueva.

Una inyección de dinero también puede financiar modificaciones inteligentes en tu plan, como permitirte cubrir los impuestos de la conversión de una cuenta IRA tradicional a una Roth IRA totalmente libre de impuestos o aplazar los beneficios del Seguro Social. "Retrasar el comienzo de los beneficios de los 67 a los 70 años supone un aumento del 24% en los beneficios para el resto de tu vida", dice Gianola. 

No te apresures a invertir en el mercado

Si recibes una gran cantidad de dinero de forma inesperada que decides invertir en el mercado bursátil, hazlo con moderación.

"No soy muy partidaria de invertirlo todo el primer día", dice Catherine Valega, planificadora financiera de Winchester, Massachusetts. Emocionalmente, es difícil poner en riesgo una gran suma de dinero de una sola vez. (Como ocurre siempre que inviertes, la diversificación reduce el riesgo de pérdidas importantes; un fondo mutuo de amplio alcance ofrece mucha más seguridad que adquirir un puñado de acciones de empresas individuales).

Si sientes que una herencia te ha convertido en el protector del legado de tus padres, señala Gianola, "puede doler más si inviertes el dinero en activos arriesgados y lo pierdes".

Piensa bien cómo quieres gastar el dinero

Si quieres recompensarte con parte de tu nuevo dinero, cede a ese impulso, dentro de lo razonable. “Es el postre, no el plato principal”, dice Boudreaux. "Tal vez, puedes separar entre el 10 y el 20% del dinero para gastarlo en lo que desees".

Utilizar el dinero de una manera que honre su origen también puede ayudarte a sentirte mejor con una ganancia inesperada, especialmente si tiene la huella emocional de una herencia familiar. Tal vez quieras llevar a tu familia de vacaciones o hacer una donación a una organización benéfica que fuera significativa para la persona que te dejó el dinero.

"Un acto conmemorativo puede prolongar el recuerdo de esa persona", dice Boudreaux. "Es impactante y puede ser importante".

%{postComment}%

Ellen Stark fue redactora adjunta de Money; ha escrito sobre finanzas personales por más de 20 años.

