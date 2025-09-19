Javascript is not enabled.

10 beneficios del ajo, comprobados por la ciencia

¿Sabías que protege tus arterias, combate la hipertensión y disminuye el colesterol?

Por: Rose Colón,

AARP

 
Published 25 de febrero de 2014
Ir a la sección
Evita un infarto
Protege tus arterias
Combate la hipertensión
Reduce el colesterol
Evita coágulos de sangre
Previene el cáncer
Tu arma contra las infecciones
Fortalece tu sistema inmunológico
Podría prevenir artritis
Regula los niveles de glucosa

Evita un infarto

Ajos enteros
ISTOCKPHOTO

Desde la antigüedad, el ajo ha sido considerado un aliado de la salud cardiaca. Eso es porque la alicina, el compuesto que le da ese sabor único a este vegetal, puede reducir la probabilidad de sufrir un ataque cardiaco. Para disfrutar de este beneficio debes ingerir el ajo crudo y picado en vez de suplementos, polvos o cápsulas de ajo.

Volver a la lista

Protege tus arterias

Ajos enteros
OJO IMAGES LTD/ALAMY

Varios estudios médicos revelan que el consumir ajo crudo puede ayudar a disminuir los efectos de la aterosclerosis, o sea el endurecimiento de las arterias. Esto es debido a que el ajo puede hacer que las arterias se estrechen y se mantengan flexibles, proceso que se va perdiendo con el envejecimiento.

Volver a la lista

Combate la hipertensión

Dientes de ajo
ISTOCKPHOTO

El poder curativo del ajo no se limita al corazón y las arterias, este alimento milagroso también es eficaz en tratar la hipertensión.  Estudios revelan que el ajo puede ayudar a bajar la presión sanguínea hasta en un 8%, logrando así evitar un infarto o derrame cerebral.

Volver a la lista
Reduce el colesterol

Racimos de ajos colgados de una pared
HEMIS/ALAMY

Aunque no ayuda a reducir el colesterol ‘malo’, estudios revelan que el ajo crudo es muy poderoso cuando se trata de bajar el colesterol total. También reduce los niveles de triglicéridos en la sangre, según estudios realizados por el Institute of Toxicology de Shandong University en China.

Volver a la lista

Evita coágulos de sangre

Ajos
ISTOCKPHOTO

¿Deseas evitar coágulos de sangre? Asegúrate de incluir bastante ajo crudo en tu dieta. Según estudios, el ajo ayuda a evitar que las plaquetas se peguen, fortalece los vasos sanguíneos y promueve la buena circulación. Esto se debe a que el ajo es rico en alicina (un compuesto liberado cuando el ajo se corta) y vitamina B.

Volver a la lista

Previene el cáncer

Ajo picado
ISTOCKPHOTO

Según el Instituto Nacional del Cáncer el aumentar el consumo de ajo podría prevenir cáncer de colon, estómago, páncreas, esófago, próstata y mama. Algunos estudios revelan que los riesgo de padecer cáncer de la próstata y cáncer pancreático, en particular, se puede reducir hasta por un 50% al aumentar el consumo de ajo.

Volver a la lista
Tu arma contra las infecciones

Ajos
ISTOCKPHOTO

Al ser antibacteriano por naturaleza, el ajo crudo puede combatir varias infecciones en la piel, especialmente aquellas ocasionadas por hongo, como lo son el pie de atleta y la tiña. También puede prevenir y tratar infecciones intestinales. Pero, ¡ojo! antes de usar el ajo como remedio casero consulte con su médico.

Volver a la lista

Fortalece tu sistema inmunológico

Ajos
GETTY IMAGES

Si odias enfermarte la solución es fácil: come más ajo. Ya sea en salsas crudas como el pesto y romancesco o en vinagretas, el ingerir ajo crudo fortalecerá tu sistema inmunológico. Tu cuerpo absorberá las propiedades antivirales, antibacterianas y antioxidantes del ajo, al igual que minerales y vitaminas necesarias para un cuerpo sano.

Volver a la lista

Podría prevenir artritis

Ajos
GETTY IMAGES

Al ser picado o triturado, como mencioné anteriormente, el ajo libera alicina. Este es el compuesto responsable por las propiedades antiinflamatorias del ajo que podrían reducir la probabilidad de padecer de osteoartritis, según estudios conducidos por King’s College y University of East Anglia en el Reino Unido.

Volver a la lista
Regula los niveles de glucosa

Ajos
FOOD AND DRINK PHOTOS/ALAMY

Si padeces de diabetes tipo 2 haz todo lo posible por añadir más ajo crudo a tu dieta. El ajo contiene propiedades que aumentan la sensibilidad del cuerpo a la insulina, la hormona secretada por el páncreas para facilitar la absorción de glucosa en la sangre, según un estudio publicado en la revista BioMed Central.

Volver a la lista
