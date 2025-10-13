Cómo perder grasa abdominal después de los 50

1. Ejercicios para la grasa abdominal

Se ha demostrado que los ejercicios regulares y constantes, como caminar, correr y nadar, ayudan a quemar calorías y algo de grasa. Pero el ejercicio intermitente de alta intensidad (HIIE), también conocido como entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT), es una forma más eficiente de hacer ejercicio y obtener más resultados en menos tiempo.

El HIIT es una forma de entrenamiento cardiovascular que alterna entre breves períodos de ejercicio de alta y baja intensidad durante la duración del entrenamiento, que suele ser de 30 minutos o menos.

Entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) incluye:

Caminar o correr a un ritmo lento

Acelerar el paso

Repetir

También puede incluir el ejercicio aeróbico, el ciclismo estilo militar, o cualquier combinación de movimientos de intensidad lenta a moderada y de alta intensidad.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (en inglés) recomienda que los adultos dediquen al menos 150 minutos a la actividad aeróbica moderada —piensa en una caminata rápida o un paseo en bicicleta— o 75 minutos a la actividad aeróbica vigorosa, como correr. También sugiere ejercicios de entrenamiento de fuerza al menos dos veces por semana.

Comenzar despacio, como lo harías con cualquier ejercicio, es esencial para los adultos mayores.

2. Reduce el azúcar

El azúcar, especialmente los azúcares simples, es una de las principales causas de grasa y, específicamente, grasa abdominal, según Promaulayko. "El exceso de azúcar es un gran causante de la grasa abdominal y de la grasa en general porque necesitamos solo un poco para la energía. El resto se almacena como grasa. Y la realidad es que estamos consumiendo mucho más de lo que necesitamos por medio de azúcares añadidos y ocultos", dice Promaulayko. Sass también recomienda reducir el azúcar en forma de carbohidratos refinados que se encuentran en panes, rosquillas, bizcochos y bebidas azucaradas, todos los cuales contribuyen a la grasa abdominal.

3. Sigue una dieta a base de plantas

Sass recomienda comer una dieta sana y equilibrada basada en plantas. "Los alimentos vegetales ricos en grasas monoinsaturadas —como el aguacate y su aceite, el aceite de oliva extra virgen, las aceitunas mediterráneas enteras y el puré de aceitunas, las nueces y la mantequilla de nueces— como parte de una dieta saludable y balanceada, pueden ayudar a reducir la grasa del vientre", dice. Se ha demostrado que estas grasas saludables mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen la inflamación, dos condiciones que también están relacionadas con la grasa abdominal, añade.

Agrega legumbres secas, como lentejas, guisantes y garbanzos, como una fuente nutritiva de proteína. "La combinación única de fibra y proteína vegetal que se encuentra en estas las convierte en un excelente alimento para regular el azúcar en la sangre y la insulina", dice. "Se ha demostrado que las legumbres secas ayudan a reducir la grasa corporal, y las personas que las comen regularmente tienen medidas de cintura más pequeñas y un riesgo de obesidad más de un 20% menor".

Las investigaciones también han demostrado que las personas que comen granos integrales pierden más grasa en el vientre que las que comen granos refinados. "Los consumidores de granos integrales también experimentaron mejoras en la proteína C reactiva, un marcador sanguíneo de la inflamación, que está ligado a la grasa abdominal", dice Sass, agregando que la fibra soluble también es clave.

Otros alimentos que proporcionan fibra soluble son las naranjas, las manzanas, las peras, los higos, el brócoli, las coles de Bruselas, la batata, la avena y el aguacate.

Una dieta basada en plantas puede ayudarte no solo a reducir la grasa abdominal sino también a vivir más tiempo. Un estudio del 2023 en JAMA Internal Medicine encontró que comer una dieta basada en plantas o mediterránea estaba relacionado con un riesgo aproximadamente 20% menor de muerte temprana (en inglés).

4. Limita los alimentos ultraprocesados

Más de la mitad de las calorías que consumen los adultos provienen de alimentos ultraprocesados (en inglés), según un informe del 2025 publicado en The Journal of Nutrition. Y un estudio anterior publicado por NYU Global School of Public Health dijo que comer alimentos como refrescos, pizza congelada, comida rápida, bocadillos salados y cereales azucarados para el desayuno “puede ser un factor clave de la epidemia de obesidad en el país" (en inglés).

Otros estudios han vinculado los alimentos procesados con mayores riesgos de demencia, cáncer y muerte por enfermedad cardíaca, así como con el riesgo de ganar grasa abdominal. Así que reduce mucho las comidas congeladas, la comida rápida, las papas fritas y las bebidas azucaradas. Come en su lugar alimentos saludables para el corazón como:

Frutas y verduras frescas

Legumbres

Lentejas

Nueces

Granos integrales

Carnes magras como aves y pescado

5. Prueba el ayuno intermitente

Hay muchos tipos de ayuno intermitente, desde la alimentación restringida en el tiempo (limitando tu ventana de alimentación a una cierta cantidad de tiempo por día) hasta el ayuno en días alternos (donde limitas las calorías a 500 o 600 dos días no consecutivos a la semana) hasta ayunos continuos breves, dice Sass.

"Se ha demostrado que el ayuno intermitente ayuda a reducir la grasa abdominal", dice. Pero lo que comes cuando no estás en ayunas es la clave para perder peso.

Aunque algunos estudios han encontrado que el ayuno intermitente ayuda a las personas a perder peso, un estudio de seis años publicado en The Journal of the American Heart Association encontró que las calorías importaban más que el momento de las comidas para el aumento de peso.

Así que, sin importar cómo estés programando tus comidas, un patrón de alimentación saludable con alimentos de origen vegetal y alimentos procesados limitados parece ser la mejor opción para conseguir ese vientre plano.

Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente el 19 de agosto del 2019. Se ha actualizado para reflejar nueva información.