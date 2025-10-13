Javascript is not enabled.

Cómo perder grasa abdominal después de los 50

Consejos de dieta y nutrición para tener un abdomen plano de una vez por todas.

Por
Valerie Latona
 
Updated 10 de octubre de 2025
AARP
Comments
Published 01 de junio de 2020
/ Updated 10 de octubre de 2025
Ilustración de un panecillo dulce que hace referencia a una barriga sobre uno pantalón de mezclilla
AARP (Getty Images, 2)

El entrenador de celebridades y autor de éxitos de librería Jorge Cruise no es tímido cuando se trata de hablar de la grasa abdominal, y de cómo él, con 40 libras de sobrepeso hace años, tenía mucha de ella.

“La grasa abdominal nos roba la confianza a cualquier edad”, dice Cruise, que ahora tiene 54 años. "Pero más que eso, nuestra cintura es nuestra salvación, sobre todo a medida que envejecemos. Puedes tener grasa en tus caderas, en tus glúteos y en tus brazos, y aún así estar relativamente sano. Pero si tienes grasa abdominal, arruinará tu salud”.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

¿Qué es la grasa abdominal?

La grasa abdominal es la grasa que se acumula alrededor de tu abdomen. La grasa abdominal también incluye grasa visceral, que envuelve tus órganos internos para ayudar a amortiguarlos y protegerlos. Pero tener demasiada grasa abdominal puede ser perjudicial para tu salud.

Demasiada grasa abdominal puede llevar a problemas de salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer, derrame cerebral y demencia.

De hecho, un estudio del 2025 encontró que la grasa abdominal en adultos de mediana edad con obesidad abdominal estaba vinculada a cambios cerebrales relacionados con la enfermedad de Alzheimer, (en inglés) como la acumulación de beta-amiloide.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

¿Por qué la grasa abdominal es peor a medida que envejeces?

Con el paso de los años, pierdes músculo. Y si eres sedentario o no haces ejercicio, es aún más difícil mantener un peso saludable.

También necesitas menos calorías al día en tus 50 que en tus 30. Pero si no reduces la cantidad de calorías que ingieres, ganarás peso.

Seguro

Planes de seguro de la vista de VSP®, de AARP®

Ahorro promedio anual de $350 para socios

Ver detalles
Ver todo
See more Seguro offers >

Si esto te suena familiar, envuelve una cinta métrica alrededor de tu estómago por encima de tu cadera y ajústala bien. Una medida de 35 pulgadas o más para mujeres o 40 pulgadas o más para hombres podría ser un signo de grasa abdominal poco saludable.

Cómo reducir la grasa abdominal

Los expertos dicen que la única manera de deshacerse de la grasa abdominal es un plan integral que incorpore dieta y ejercicio. “El enfoque ideal implica abordar tu estilo de vida en general, incluyendo comer una dieta equilibrada de alimentos integrales, naturalmente ricos en fibra, estar activo regularmente, priorizar el sueño, no beber en exceso y manejar el estrés”, dice Cynthia Sass, una dietista registrada de Los Ángeles que se especializa en nutrición y alimentación basada en plantas.  

Lo que comes también importa. “No puedes compensar una mala dieta con ejercicio”, dice Michele Promaulayko, autora de Sugar Free 3: The Simple 3-Week Plan for More Energy, Better Sleep & Surprisingly Easy Weight Loss!. "Llevar una dieta saludable y hacer ejercicios son grandes compañeros".

La buena noticia es que puedes perder grasa abdominal si haces cambios en tu dieta y haces ejercicio regularmente. Aquí te mostramos cómo renovar ambos para un abdomen más plano después de los 50.

1. Ejercicios para la grasa abdominal

Se ha demostrado que los ejercicios regulares y constantes, como caminar, correr y nadar, ayudan a quemar calorías y algo de grasa. Pero el ejercicio intermitente de alta intensidad (HIIE), también conocido como entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT), es una forma más eficiente de hacer ejercicio y obtener más resultados en menos tiempo.

El HIIT es una forma de entrenamiento cardiovascular que alterna entre breves períodos de ejercicio de alta y baja intensidad durante la duración del entrenamiento, que suele ser de 30 minutos o menos.

Entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) incluye:

  • Caminar o correr a un ritmo lento
  • Acelerar el paso
  • Repetir

También puede incluir el ejercicio aeróbico, el ciclismo estilo militar, o cualquier combinación de movimientos de intensidad lenta a moderada y de alta intensidad.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (en inglés) recomienda que los adultos dediquen al menos 150 minutos a la actividad aeróbica moderada —piensa en una caminata rápida o un paseo en bicicleta— o 75 minutos a la actividad aeróbica vigorosa, como correr. También sugiere ejercicios de entrenamiento de fuerza al menos dos veces por semana.

Comenzar despacio, como lo harías con cualquier ejercicio, es esencial para los adultos mayores.

2. Reduce el azúcar

El azúcar, especialmente los azúcares simples, es una de las principales causas de grasa y, específicamente, grasa abdominal, según Promaulayko. "El exceso de azúcar es un gran causante de la grasa abdominal y de la grasa en general porque necesitamos solo un poco para la energía. El resto se almacena como grasa. Y la realidad es que estamos consumiendo mucho más de lo que necesitamos por medio de azúcares añadidos y ocultos", dice Promaulayko. Sass también recomienda reducir el azúcar en forma de carbohidratos refinados que se encuentran en panes, rosquillas, bizcochos y bebidas azucaradas, todos los cuales contribuyen a la grasa abdominal.

3. Sigue una dieta a base de plantas

Sass recomienda comer una dieta sana y equilibrada basada en plantas. "Los alimentos vegetales ricos en grasas monoinsaturadas —como el aguacate y su aceite, el aceite de oliva extra virgen, las aceitunas mediterráneas enteras y el puré de aceitunas, las nueces y la mantequilla de nueces— como parte de una dieta saludable y balanceada, pueden ayudar a reducir la grasa del vientre", dice. Se ha demostrado que estas grasas saludables mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen la inflamación, dos condiciones que también están relacionadas con la grasa abdominal, añade.

Agrega legumbres secas, como lentejas, guisantes y garbanzos, como una fuente nutritiva de proteína. "La combinación única de fibra y proteína vegetal que se encuentra en estas las convierte en un excelente alimento para regular el azúcar en la sangre y la insulina", dice. "Se ha demostrado que las legumbres secas ayudan a reducir la grasa corporal, y las personas que las comen regularmente tienen medidas de cintura más pequeñas y un riesgo de obesidad más de un 20% menor".

Las investigaciones también han demostrado que las personas que comen granos integrales pierden más grasa en el vientre que las que comen granos refinados. "Los consumidores de granos integrales también experimentaron mejoras en la proteína C reactiva, un marcador sanguíneo de la inflamación, que está ligado a la grasa abdominal", dice Sass, agregando que la fibra soluble también es clave.

Otros alimentos que proporcionan fibra soluble son las naranjas, las manzanas, las peras, los higos, el brócoli, las coles de Bruselas, la batata, la avena y el aguacate.

Una dieta basada en plantas puede ayudarte no solo a reducir la grasa abdominal sino también a vivir más tiempo. Un estudio del 2023 en JAMA Internal Medicine encontró que comer una dieta basada en plantas o mediterránea estaba relacionado con un riesgo aproximadamente 20% menor de muerte temprana (en inglés).

4. Limita los alimentos ultraprocesados

Más de la mitad de las calorías que consumen los adultos provienen de alimentos ultraprocesados (en inglés), según un informe del 2025 publicado en The Journal of Nutrition. Y un estudio anterior publicado por NYU Global School of Public Health dijo que comer alimentos como refrescos, pizza congelada, comida rápida, bocadillos salados y cereales azucarados para el desayuno “puede ser un factor clave de la epidemia de obesidad en el país" (en inglés).

Otros estudios han vinculado los alimentos procesados con mayores riesgos de demencia, cáncer y muerte por enfermedad cardíaca, así como con el riesgo de ganar grasa abdominal. Así que reduce mucho las comidas congeladas, la comida rápida, las papas fritas y las bebidas azucaradas. Come en su lugar alimentos saludables para el corazón como:

  • Frutas y verduras frescas
  • Legumbres
  • Lentejas
  • Nueces
  • Granos integrales
  • Carnes magras como aves y pescado

5. Prueba el ayuno intermitente

Hay muchos tipos de ayuno intermitente, desde la alimentación restringida en el tiempo (limitando tu ventana de alimentación a una cierta cantidad de tiempo por día) hasta el ayuno en días alternos (donde limitas las calorías a 500 o 600 dos días no consecutivos a la semana) hasta ayunos continuos breves, dice Sass.

"Se ha demostrado que el ayuno intermitente ayuda a reducir la grasa abdominal", dice. Pero lo que comes cuando no estás en ayunas es la clave para perder peso.

Aunque algunos estudios han encontrado que el ayuno intermitente ayuda a las personas a perder peso, un estudio de seis años publicado en The Journal of the American Heart Association encontró que las calorías importaban más que el momento de las comidas para el aumento de peso.

Así que, sin importar cómo estés programando tus comidas, un patrón de alimentación saludable con alimentos de origen vegetal y alimentos procesados limitados parece ser la mejor opción para conseguir ese vientre plano.

Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente el 19 de agosto del 2019. Se ha actualizado para reflejar nueva información.

