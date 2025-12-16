El deterioro cognitivo leve: lo que necesitas saber

Alrededor de 8 millones de personas mayores de 65 años viven con deterioro cognitivo leve (DCL), pero la investigación sugiere que más del 90% no saben que lo tienen.

Es fácil ver por qué: este trastorno puede parecerse mucho al envejecimiento normal.

Ambos implican lapsos de memoria y otros cambios cognitivos menores que, aunque molestos, no amenazan la capacidad de una persona para vivir de manera independiente. Lo que separa el envejecimiento normal del DCL es que los cambios cognitivos que ocurren con el DCL son más notorios y pueden detectarse en pruebas cognitivas.

Si eso suena como una distinción difícil de interpretar, lo es. Incluso los proveedores de atención médica no siempre pueden notar la diferencia. Un estudio publicado en el 2024 en The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease encontró que el DCL está dramáticamente subdiagnosticado (en inglés): solo alrededor del 8% de los casos esperados, en promedio, son diagnosticados. Gran parte de la culpa del subdiagnóstico se debe a la visión tradicional de que el deterioro cognitivo no se puede tratar y a la tendencia de muchos médicos a descartar los síntomas como envejecimiento normal, ya que, hasta hace poco, no había intervenciones comprobadas que cambiaran el curso de la enfermedad, dice el Dr. Sam Gandy, neurólogo y director del Centro de Salud Cognitiva en Mount Sinai. Olvidar qué día es (pero recordarlo después), buscar ocasionalmente la palabra correcta para usar, perder cosas de vez en cuando; estas son quejas comunes entre personas mayores de 50 años.﻿﻿﻿﻿﻿ Perder la noción de la fecha o la época del año, tener problemas para mantener una conversación, perder cosas regularmente;﻿todo esto sugiere DCL.

Otro síntoma revelador: "Cuando la familia nota cambios pero el paciente no", dice Gandy. "Esto a menudo es un signo de que el paciente ha perdido la percepción".

Eso también es una señal de que es hora de ver a un proveedor de atención médica. Dependiendo de la causa del DCL, hay tratamientos que pueden prevenir la progresión a demencia y terapias que funcionan mejor cuando se toman durante las etapas iniciales, dice la Dra. Sheena Aurora, neuróloga y vicepresidenta de asuntos médicos en la Asociación de Alzheimer.

Sigue leyendo para aprender más sobre el DCL, sus posibles causas y qué hacer para ralentizar su progresión.

Hay dos tipos principales de deterioro cognitivo leve

Si imaginas el deterioro cognitivo en un continuo, encontrarías el DCL situado entre el envejecimiento normal y la demencia. Los expertos clasifican el DCL según los síntomas que experimenta una persona:

El DCL amnésico afecta la memoria. Puedes empezar a olvidar información que antes recordabas fácilmente; por ejemplo, una conversación reciente, una cita de la que te han recordado varias veces o un evento recurrente como el cumpleaños de un pariente cercano. "Los pacientes que preguntan repetidamente lo mismo en cuestión de minutos suelen tener DCL amnésico", dice Gandy.

afecta la memoria. Puedes empezar a olvidar información que antes recordabas fácilmente; por ejemplo, una conversación reciente, una cita de la que te han recordado varias veces o un evento recurrente como el cumpleaños de un pariente cercano. "Los pacientes que preguntan repetidamente lo mismo en cuestión de minutos suelen tener DCL amnésico", dice Gandy. El DCL no amnésico afecta otras habilidades de pensamiento. Puedes recordar cosas, pero otras acciones se vuelven más difíciles. Por ejemplo, puedes tener problemas para navegar por tu entorno o calcular distancias, o puedes tener dificultades con tareas que implican decisiones complejas o matemáticas (por ejemplo, tomar decisiones financieras).

¿Qué causa el deterioro cognitivo leve?

“La lista de lo que causa el DCL es muy larga”, dice la Dra. Sarah Kremen, neuróloga y directora del programa de neurocomportamiento en el Centro Jona Goldrich para Trastornos de Alzheimer y Memoria del Centro Médico Cedars-Sinai. “Podría ser ansiedad o depresión, podría ser un problema de tiroides, podrían ser múltiples medicamentos interactuando entre sí y causando dificultades cognitivas”. (Consulta Factores de riesgo para el deterioro cognitivo leve.﻿)

Otros posibles culpables parecen menos obvios. Toma, por ejemplo, la discapacidad visual o la pérdida de audición. “La visión y la audición son alimentos sensoriales para el cerebro”, explica el Dr. Ardeshir Hashmi, jefe de sección del Centro de Medicina Geriátrica en la Clínica Cleveland. “Cuantos más estímulos sensoriales ingresan al cerebro desde el mundo exterior, en términos de lo que la persona puede ver y oír, mayor es la cantidad de conexiones cerebrales que se forman y mejor es la memoria. Si eso comienza a verse comprometido, hay menos estímulos sensoriales, lo cual tiene un efecto negativo en las conexiones cerebrales”.