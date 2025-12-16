Javascript is not enabled.

El deterioro cognitivo leve: lo que necesitas saber

El DCL puede ser un precursor de la demencia; conoce qué esperar después de un diagnóstico

Por

Kimberly Goad,

 
AARP
Revisado por la

Dra. Orly Avitzur

Published 09 de diciembre de 2025
la cara de una mujer mayor vista a través de un vaso de agua
Getty Images

Puntos principales:

Alrededor de 8 millones de personas mayores de 65 años viven con deterioro cognitivo leve (DCL), pero la investigación sugiere que más del 90% no saben que lo tienen.

Es fácil ver por qué: este trastorno puede parecerse mucho al envejecimiento normal.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Ambos implican lapsos de memoria y otros cambios cognitivos menores que, aunque molestos, no amenazan la capacidad de una persona para vivir de manera independiente. Lo que separa el envejecimiento normal del DCL es que los cambios cognitivos que ocurren con el DCL son más notorios y pueden detectarse en pruebas cognitivas.

Si eso suena como una distinción difícil de interpretar, lo es. Incluso los proveedores de atención médica no siempre pueden notar la diferencia. Un estudio publicado en el 2024 en The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease encontró que el DCL está dramáticamente subdiagnosticado (en inglés): solo alrededor del 8% de los casos esperados, en promedio, son diagnosticados. Gran parte de la culpa del subdiagnóstico se debe a la visión tradicional de que el deterioro cognitivo no se puede tratar y a la tendencia de muchos médicos a descartar los síntomas como envejecimiento normal, ya que, hasta hace poco, no había intervenciones comprobadas que cambiaran el curso de la enfermedad, dice el Dr. Sam Gandy, neurólogo y director del Centro de Salud Cognitiva en Mount Sinai. Olvidar qué día es (pero recordarlo después), buscar ocasionalmente la palabra correcta para usar, perder cosas de vez en cuando; estas son quejas comunes entre personas mayores de 50 años.﻿﻿﻿﻿﻿ Perder la noción de la fecha o la época del año, tener problemas para mantener una conversación, perder cosas regularmente;﻿todo esto sugiere DCL.

Otro síntoma revelador: "Cuando la familia nota cambios pero el paciente no", dice Gandy. "Esto a menudo es un signo de que el paciente ha perdido la percepción".

Eso también es una señal de que es hora de ver a un proveedor de atención médica. Dependiendo de la causa del DCL, hay tratamientos que pueden prevenir la progresión a demencia y terapias que funcionan mejor cuando se toman durante las etapas iniciales, dice la Dra. Sheena Aurora, neuróloga y vicepresidenta de asuntos médicos en la Asociación de Alzheimer.

Sigue leyendo para aprender más sobre el DCL, sus posibles causas y qué hacer para ralentizar su progresión.

Hay dos tipos principales de deterioro cognitivo leve

Si imaginas el deterioro cognitivo en un continuo, encontrarías el DCL situado entre el envejecimiento normal y la demencia. Los expertos clasifican el DCL según los síntomas que experimenta una persona:

  • El DCL amnésico afecta la memoria. Puedes empezar a olvidar información que antes recordabas fácilmente; por ejemplo, una conversación reciente, una cita de la que te han recordado varias veces o un evento recurrente como el cumpleaños de un pariente cercano. "Los pacientes que preguntan repetidamente lo mismo en cuestión de minutos suelen tener DCL amnésico", dice Gandy.
  • El DCL no amnésico afecta otras habilidades de pensamiento. Puedes recordar cosas, pero otras acciones se vuelven más difíciles. Por ejemplo, puedes tener problemas para navegar por tu entorno o calcular distancias, o puedes tener dificultades con tareas que implican decisiones complejas o matemáticas (por ejemplo, tomar decisiones financieras).

¿Qué causa el deterioro cognitivo leve?

“La lista de lo que causa el DCL es muy larga”, dice la Dra. Sarah Kremen, neuróloga y directora del programa de neurocomportamiento en el Centro Jona Goldrich para Trastornos de Alzheimer y Memoria del Centro Médico Cedars-Sinai. “Podría ser ansiedad o depresión, podría ser un problema de tiroides, podrían ser múltiples medicamentos interactuando entre sí y causando dificultades cognitivas”. (Consulta Factores de riesgo para el deterioro cognitivo leve.﻿)

Otros posibles culpables parecen menos obvios. Toma, por ejemplo, la discapacidad visual o la pérdida de audición. “La visión y la audición son alimentos sensoriales para el cerebro”, explica el Dr. Ardeshir Hashmi, jefe de sección del Centro de Medicina Geriátrica en la Clínica Cleveland. “Cuantos más estímulos sensoriales ingresan al cerebro desde el mundo exterior, en términos de lo que la persona puede ver y oír, mayor es la cantidad de conexiones cerebrales que se forman y mejor es la memoria. Si eso comienza a verse comprometido, hay menos estímulos sensoriales, lo cual tiene un efecto negativo en las conexiones cerebrales”.

"Otros pueden experimentar un deterioro cognitivo o pérdida de memoria debido a una variedad de condiciones como factores vasculares, alteraciones metabólicas u otros problemas médicos que pueden afectar el cerebro", dice Cullum.

Factores de riesgo para el deterioro cognitivo leve

  • Aumento de edad
  • Tener una forma específica del gen de la apolipoproteína E (APOE-e4) que ha sido vinculada con la enfermedad de Alzheimer
  • Diabetes
  • Tabaquismo
  • Hipertensión arterial
  • Colesterol alto
  • Obesidad
  • Depresión
  • Estilo de vida sedentario

Fuente: La Asociación de Alzheimer

Cuándo ver a un especialista

Cuando un cambio en la memoria o cognición se vuelve notable para ti, o para amigos y familiares, es momento de ver a tu médico de atención primaria, quien puede referirte a un neurólogo. Un neurólogo usará pruebas de biomarcadores, como un escaneo cerebral PET de amiloide, prueba de líquido cefalorraquídeo y nuevas pruebas de sangre, para detectar signos de acumulación de amiloide, un precursor del Alzheimer, dice Gandy, añadiendo que una prueba para una variante del﻿ ﻿gen de la apolipoproteína E (APOE-e4) no es necesaria para el diagnóstico pero puede determinar el riesgo genético. Se puede usar una resonancia magnética para descartar otras causas.

Se puede recurrir a un neuropsicólogo para administrar pruebas de evaluación cognitiva, como el Miniexamen de Estado Mental o la Evaluación Cognitiva de Montreal (en inglés). Esas pruebas evalúan la memoria y miden cambios en la resolución de problemas, comprensión, razonamiento y otras habilidades cognitivas.

"Lo que intentamos hacer con una evaluación neuropsicológica es distinguir el envejecimiento normal del envejecimiento patológico", dice Cullum. "Nuestras pruebas son bastante sensibles al DCL y a la demencia en etapa temprana".

¿Es reversible el DCL?

La respuesta rápida: Depende de la causa subyacente.

Si las pruebas determinan que un trastorno médico tratable, como una infección del tracto urinario, está causando el DCL, entonces el tratamiento para ese trastorno puede revertir el DCL. De hecho, la investigación sugiere que el 20% de las personas con DCL, en promedio, recuperan la cognición normal (aunque tienen un mayor riesgo de volver a desarrollar DCL o demencia que aquellos que nunca fueron diagnosticados con DCL).

Por ejemplo, una máquina CPAP puede aliviar la apnea del sueño. La depresión se puede tratar con medicamentos, terapia o una combinación de ambos. Cambios en la dieta, suplementos o inyecciones pueden revertir una deficiencia de vitamina B12.

“Tengo pacientes que dicen: ‘No puedo recordar nada, estoy desorientado, estoy confundido’, y resulta que tienen una deficiencia de vitamina B12, una infección del tracto urinario y están deprimidos, todos estos diferentes factores”, dice Tamar Gefen, neuropsicóloga en el Hospital Northwestern Memorial. “Tratas la infección urinaria, la deficiencia de vitaminas y los síntomas depresivos y [los problemas cognitivos] se resuelven”.

El hecho de que el deterioro cognitivo leve pueda deberse a algo tratable y reversible es “sumamente importante”, agrega. “Hay personas que viven con la idea de que sufren de algo como Alzheimer, pero no es así”.

Sin embargo, hay un subconjunto de personas con DCL cuya condición es poco probable que mejore sin tratamiento.

“Empeoran año a año, y finalmente llegan a la demencia”, dice Kremen. “Al comienzo, puede ser difícil identificarlos. Obviamente, el objetivo es poder determinar quiénes son tan pronto como sea posible para comenzar el tratamiento apropiado”. Alrededor de 1 de cada 3 personas con DCL debido a la patología de Alzheimer desarrollan Alzheimer dentro de cinco años sin intervención, dice Aurora.

Aunque no hay medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. específicamente para el DCL, a menudo se recetan dos terapias para la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana. Lecanemab (Leqembi) y donanemab (Kisunla) no pueden revertir el deterioro cognitivo, pero han mostrado ser prometedores en ralentizar la progresión hacia el Alzheimer. Funcionan eliminando las proteínas amiloides problemáticas del cerebro.

¿Es prevenible el DCL?

La investigación muestra que los cambios en el estilo de vida también son muy efectivos para prevenir o ralentizar el progreso del deterioro cognitivo, y eso se aplica al DCL, independientemente de la causa subyacente.

En un pequeño estudio de personas con DCL o enfermedad de Alzheimer, aquellos que siguieron una intervención intensiva en el estilo de vida mostraron mejoras en la cognición.

Y en un estudio reciente (en inglés) publicado en JAMA, los participantes que tenían factores de riesgo para el deterioro cognitivo y que siguieron un régimen estructurado que incluía episodios regulares de ejercicio físico de intensidad moderada a alta, adherencia a la dieta MIND, desafíos cognitivos y compromiso social, y monitoreo de la salud cardiovascular mostraron una mayor mejora en la cognición después de dos años, en comparación con aquellos que siguieron un régimen menos estructurado y de menor intensidad.

“Estas estrategias pueden mejorar la resistencia al deterioro cognitivo debido a cualquier causa al mantener la salud sináptica”, o la salud de las conexiones entre las células cerebrales, explica Gandy, quien no estuvo involucrado en el estudio.

¿Cómo puedes saber si el DCL está progresando hacia la demencia?

Los contratiempos y errores empiezan a ocurrir con mayor frecuencia.

"Una diferencia clave entre el deterioro cognitivo leve y la demencia implica el grado en que el deterioro cognitivo afecta la capacidad de una persona para completar actividades de la vida diaria, como tomar medicamentos, conducir, manejar las finanzas, vestirse y bañarse", dice el Dr. Chad Yucus, neurólogo cognitivo y conductual en Endeavor Health en el área de Chicago.

"Con DCL, puede haber dificultad con la memoria, pero no impide que una persona sea independiente", añade. "Con la demencia, una persona no puede completar las actividades de la vida diaria debido a la gravedad del problema de memoria, u otros problemas cognitivos como el lenguaje, problemas ejecutivos o problemas visuales espaciales﻿".

Kimberly Goad, periodista radicada en Nueva York, ha informado sobre temas de salud para algunas de las principales publicaciones para consumidores del país. Sus trabajos han aparecido en Women’s Health, Prevention, Health y Reader’s Digest.

