Cuando los adultos mayores tienen problemas de memoria, falta de concentración, confusión o un ser querido con esos síntomas, es natural que se preocupen por la posibilidad de tener demencia o la enfermedad de Alzheimer. Una nueva encuesta de AARP encontró que casi la mitad de los adultos mayores de 40 años piensan que desarrollarán demencia, una proporción mucho mayor que la prevalencia real de la enfermedad. Existen otros trastornos tratables que pueden producir síntomas similares y que los médicos pueden pasar por alto con facilidad, señala el Dr. Ardeshir Hashmi, geriatra y jefe de sección del Centro de Medicina Geriátrica de Cleveland Clinic.

Para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, un neurólogo o especialista en memoria necesita realizar una evaluación exhaustiva que incluye pruebas cognitivas, un examen neurológico y, a veces, pruebas de imágenes cerebrales o de biomarcadores.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Dado que muchas afecciones tratables pueden simular la demencia, es importante descartar primero otras causas. "Antes de llegar a esa conclusión, conviene descartar todas las demás causas que puedan confundirse con la demencia", dice Hashmi, "las que son fácilmente reversibles".

Estos son algunos trastornos comunes que pueden confundirse con la demencia.

1. Interacciones entre medicamentos o efectos secundarios

Hashmi explica que cuando alguien manifiesta tener problemas de memoria, lo primero que le pregunta es siempre: “¿Comenzó a tomar un nuevo medicamento recientemente?”.

Los adultos mayores tienen más probabilidades que los jóvenes de presentar un deterioro cognitivo como efecto secundario de un medicamento, y la toxicidad de los fármacos es la causa de hasta el 12% de los casos de sospecha de demencia, según demuestran las investigaciones.

Existen muchos tipos de medicamentos recetados y de venta libre que pueden afectar la cognición, pero los más comunes son los indicados para el sueño, la incontinencia urinaria, el dolor, la ansiedad y las alergias. Tomar demasiados medicamentos (conocido como polifarmacia) puede afectar tu capacidad de pensar con claridad y recordar cosas, dice Hashmi.

Un informe (en inglés) de abril del 2023 de la Encuesta nacional sobre el envejecimiento encontró que el 82% de los adultos de entre 50 y 80 años toman al menos un medicamento recetado; el 28% toman cinco o más medicamentos. El mismo informe encontró que el 80% de los adultos mayores que toman medicamentos recetados dijeron que estarían dispuestos a dejar de tomar uno o más si su médico indicara que es posible.

La confusión puede surgir incluso a raíz de un medicamento recetado que se ha tomado durante muchos años. Hashmi explica que esto se debe a que con la edad, los riñones y el hígado se vuelven menos eficaces a la hora de eliminar los fármacos del organismo, por lo que los medicamentos se pueden acumular con el tiempo y causar problemas.

2. Infecciones respiratorias (incluso COVID-19)

Según Hashmi, toda infección que no se trate puede causar delirio, que consiste en un cambio repentino en el estado de alerta, la atención, la memoria y la orientación, y que puede parecerse a la demencia. Cuando se produce una infección, los glóbulos blancos se dirigen al foco infeccioso para combatirlo. Estas células liberan sustancias químicas inflamatorias llamadas citocinas en el torrente sanguíneo. En los adultos mayores, esta inflamación puede alterar la señalización cerebral normal, lo que provoca somnolencia, falta de concentración o confusión.

Hashmi explica que en las personas de 65 años o más, es más difícil diagnosticar las infecciones respiratorias debido a que es más probable que no tengan los síntomas clásicos, como fiebre o tos. En un estudio realizado en 2024 (en inglés) sobre adultos mayores diagnosticados con neumonía, la mayoría no presentó los síntomas típicos; por ejemplo, menos de 1 de cada 5 tuvo fiebre, según mostró el estudio.