Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Beneficios para socios

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

6 trastornos que pueden parecer demencia, pero no lo son

Los medicamentos, las infecciones y los problemas del sueño pueden hacer que te sientas aturdido o confundido.

Por

Michelle Crouch,

 
Updated 15 de diciembre de 2025
AARP
Comments
Published 21 de marzo de 2022
/ Updated 15 de diciembre de 2025
Una mujer mira su gabinete de medicamentos
SELECTSTOCK/GETTY IMAGES

Cuando los adultos mayores tienen problemas de memoria, falta de concentración, confusión o un ser querido con esos síntomas, es natural que se preocupen por la posibilidad de tener demencia o la enfermedad de Alzheimer. Una nueva encuesta de AARP encontró que casi la mitad de los adultos mayores de 40 años piensan que desarrollarán demencia, una proporción mucho mayor que la prevalencia real de la enfermedad. Existen otros trastornos tratables que pueden producir síntomas similares y que los médicos pueden pasar por alto con facilidad, señala el Dr. Ardeshir Hashmi, geriatra y jefe de sección del Centro de Medicina Geriátrica de Cleveland Clinic. 

Para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, un neurólogo o especialista en memoria necesita realizar una evaluación exhaustiva que incluye pruebas cognitivas, un examen neurológico y, a veces, pruebas de imágenes cerebrales o de biomarcadores.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Dado que muchas afecciones tratables pueden simular la demencia, es importante descartar primero otras causas. "Antes de llegar a esa conclusión, conviene descartar todas las demás causas que puedan confundirse con la demencia", dice Hashmi, "las que son fácilmente reversibles".

Estos son algunos trastornos comunes que pueden confundirse con la demencia.

1. Interacciones entre medicamentos o efectos secundarios

Hashmi explica que cuando alguien manifiesta tener problemas de memoria, lo primero que le pregunta es siempre: “¿Comenzó a tomar un nuevo medicamento recientemente?”.

Los adultos mayores tienen más probabilidades que los jóvenes de presentar un deterioro cognitivo como efecto secundario de un medicamento, y la toxicidad de los fármacos es la causa de hasta el 12% de los casos de sospecha de demencia, según demuestran las investigaciones.

Existen muchos tipos de medicamentos recetados y de venta libre que pueden afectar la cognición, pero los más comunes son los indicados para el sueño, la incontinencia urinaria, el dolor, la ansiedad y las alergias. Tomar demasiados medicamentos (conocido como polifarmacia) puede afectar tu capacidad de pensar con claridad y recordar cosas, dice Hashmi.

Un informe (en inglés) de abril del 2023 de la Encuesta nacional sobre el envejecimiento encontró que el 82% de los adultos de entre 50 y 80 años toman al menos un medicamento recetado; el 28% toman cinco o más medicamentos. El mismo informe encontró que el 80% de los adultos mayores que toman medicamentos recetados dijeron que estarían dispuestos a dejar de tomar uno o más si su médico indicara que es posible.

La confusión puede surgir incluso a raíz de un medicamento recetado que se ha tomado durante muchos años. Hashmi explica que esto se debe a que con la edad, los riñones y el hígado se vuelven menos eficaces a la hora de eliminar los fármacos del organismo, por lo que los medicamentos se pueden acumular con el tiempo y causar problemas.

2. Infecciones respiratorias (incluso COVID-19)

Según Hashmi, toda infección que no se trate puede causar delirio, que consiste en un cambio repentino en el estado de alerta, la atención, la memoria y la orientación, y que puede parecerse a la demencia. Cuando se produce una infección, los glóbulos blancos se dirigen al foco infeccioso para combatirlo. Estas células liberan sustancias químicas inflamatorias llamadas citocinas en el torrente sanguíneo. En los adultos mayores, esta inflamación puede alterar la señalización cerebral normal, lo que provoca somnolencia, falta de concentración o confusión.

Hashmi explica que en las personas de 65 años o más, es más difícil diagnosticar las infecciones respiratorias debido a que es más probable que no tengan los síntomas clásicos, como fiebre o tos. En un estudio realizado en 2024 (en inglés) sobre adultos mayores diagnosticados con neumonía, la mayoría no presentó los síntomas típicos; por ejemplo, menos de 1 de cada 5 tuvo fiebre, según mostró el estudio.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

El delirio suele manifestarse de forma repentina, mientras que la demencia clásica suele progresar lentamente, con leves alteraciones de la memoria que empeoran gradualmente con el paso de los años, señala Hashmi. “La demencia casi nunca aparece de forma repentina, a menos que sea consecuencia de un derrame cerebral. Si se observa un cambio abrupto [en el estado mental], siempre hay que considerar el delirio como primera causa. Es perfectamente tratable si se conoce el factor desencadenante o la causa subyacente, que suele ser una infección”.

Algunos pacientes también manifestaron tener dificultad para concentrarse, problemas de memoria y déficit de atención después de recuperarse de una infección por COVID-19. En la mayoría de los casos, estos síntomas desaparecen a los pocos meses.

3. Infecciones de las vías urinarias

En los adultos mayores, la infección de las vías urinarias es otra de las causas más comunes de delirio y de síntomas similares a los de la demencia. En las encuestas, alrededor del 10% de las mujeres mayores de 65 años y hasta el 30% de las mujeres mayores de 85 años afirmaron haber tenido una infección urinaria en el último año. Los hombres también son más propensos a contraer infecciones urinarias con el paso de los años.

Al igual que las infecciones respiratorias, las infecciones de las vías urinarias se manifiestan de forma diferente en las personas mayores de 65 años que en los pacientes más jóvenes, señala el Dr. James M. Ellison, un psiquiatra geriátrico que es codirector del Centro Integral de la Enfermedad de Alzheimer en la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia

En los adultos mayores, “algunas de las señales de alerta que nos ayudan a efectuar un diagnóstico acertado están alteradas o ausentes”, explica Ellison. “En este sentido, por ejemplo, un adulto mayor que padece una infección de las vías urinarias puede presentar un cambio de estado mental sin tener fiebre ni ardor al orinar”.

Afortunadamente, la mayoría de las infecciones de las vías urinarias y los problemas cognitivos derivados se pueden diagnosticar con un simple análisis de orina y tratarse con un antibiótico, añade Ellison.

Seguro

Planes de seguro de la vista de VSP®, de AARP®

Ahorro promedio anual de $350 para socios

Ver detalles
Ver todo
See more Seguro offers >

4. Problemas o alteraciones del sueño

Descansar bien por la noche es esencial para proteger el cerebro con el paso de los años, advierte Ellison. El sueño le da al cerebro el tiempo necesario para aprender, conservar recuerdos y eliminar sustancias tóxicas. Cuando se altera el ciclo de sueño y vigilia o se padece insomnio, se pueden presentar síntomas similares a los de la demencia, como problemas de concentración, confusión, fatiga mental e irritabilidad.

Los estudios han demostrado que el insomnio afecta a entre el 30 y el 48% de los adultos mayores (en inglés). Los expertos recomiendan que cuando es difícil conciliar el sueño, es conveniente limitar o eliminar las siestas durante el día, reducir el consumo de alcohol y cafeína por la noche, y mantener un horario de sueño constante y otros buenos hábitos de higiene del sueño. Si estas medidas no surten efecto, la terapia cognitivo-conductual puede dar buenos resultados. Ellison recomienda no tomar medicamentos para dormir, a menos que sea durante muy poco tiempo y bajo la supervisión de un médico.

La apnea del sueño se vuelve más común con la edad. La apnea del sueño es un problema respiratorio relacionado con el sueño que puede privar al cerebro del oxígeno que necesita mientras duerme y posiblemente causar daños persistentes. Muchos pacientes no se dan cuenta de que tienen este problema, señala Ellison. Si tienes síntomas de apnea, como por ejemplo si roncas con fuerza, te despiertas con jadeos o asfixia, tienes la presión arterial alta sin controlar, te duele la cabeza por la mañana o tienes la boca seca al despertarte, díselo al médico.

Si te diagnostican apnea del sueño, usar un equipo de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) mientras duermes ha demostrado ser un tratamiento eficaz, dice Ellison.

5. Deshidratación

La deshidratación también puede asemejarse a la demencia, y es frecuente en los pacientes mayores, señala Hashmi. A medida que envejeces, la capacidad de sus riñones para retener agua en los vasos sanguíneos disminuye, y estos se vuelven más rígidos y permeables, por lo que el líquido sale del torrente sanguíneo con mayor facilidad. Además, el mecanismo de la sed no es tan potente, por lo que es fácil deshidratarse sin darse cuenta. Tomar diuréticos o laxantes puede contribuir aún más a la pérdida de agua. Si tomas diuréticos o laxantes, pueden aumentar aún más la pérdida de agua.

Si un ser querido parece estar aturdido o confundido, averigua si su orina es de color amarillo oscuro o marrón, lo cual puede indicar una deficiencia de líquidos. Otro signo de deshidratación grave es una capa blanca sobre la lengua, explica Hashmi. Los problemas cognitivos causados por la deshidratación grave con frecuencia se pueden revertir con la administración de líquidos por vía intravenosa. “Es sorprendente el efecto que puede tener un litro de líquido intravenoso”, añade Hashmi. 

Para evitar la deshidratación, los adultos mayores deben intentar beber todos los días al menos 48 onzas de líquidos sin cafeína (seis vasos de 8 onzas).

6. Hidrocefalia de presión normal

La hidrocefalia de presión normal es un trastorno que puede tratarse y en el cual se acumula líquido cefalorraquídeo en el cerebro, lo que altera y daña el tejido cerebral contiguo y ocasiona problemas cognitivos.

Más de 800,000 personas en Estados Unidos tienen hidrocefalia de presión normal, según la Hydrocephalus Association, que estima que menos del 20% se diagnostican correctamente. Debido a que los síntomas incluyen dificultad para caminar, pérdida de memoria y problemas con el pensamiento y el razonamiento, el trastorno a menudo se diagnostica erróneamente como demencia, enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson, dice Ellison. ﻿

Un neurólogo puede diagnosticar la hidrocefalia de presión normal por medio de imágenes cerebrales y análisis de líquido cefalorraquídeo. El tratamiento suele consistir en la extracción de líquido cefalorraquídeo mediante la inserción de un tubo (llamado derivación) en el cerebro.

“Observamos un par de casos cada año”, señala Ellison. “Cuando lo diagnosticamos, siempre nos alegramos porque es un trastorno que se puede tratar.  He visto pacientes que mejoran notablemente”. 

Otros trastornos con síntomas similares a la demencia

Además de los mencionados anteriormente, existen muchos otros trastornos que pueden causar síntomas similares a los de la demencia o la enfermedad de Alzheimer, como problemas del corazón, los pulmones, el hígado o los riñones, problemas de tiroides, deficiencia de sodio o de vitamina B12, algunos tipos de cáncer, dolor, estreñimiento, consumo excesivo de alcohol y depresión.

Según Ellison y Hashmi, es posible tratar muchos de estos trastornos y revertir los síntomas cognitivos siempre que se diagnostiquen correctamente. Con un análisis de sangre metabólico de rutina, un análisis de orina y neuroimágenes se pueden detectar muchos de esos problemas.

Si los resultados de los estudios son normales, los expertos sugieren pedir una derivación a un geriatra especializado en adultos mayores, quien realizará una evaluación exhaustiva antes de aceptar un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o demencia.

“Es muy importante que los médicos y los pacientes reconozcan que la demencia no es una consecuencia normal del envejecimiento”, explica Ellison. Según la Alzheimer's Association, alrededor del 11% de los adultos de 65 años o más padecen la enfermedad de Alzheimer, el tipo más común de demencia. “Todos merecen recibir un examen adecuado para poder diagnosticar los trastornos que se pueden tratar y revertir”, agrega Ellison. ﻿

Nota del editor: Este artículo, que originalmente se publicó el 21 de marzo del 2022, se ha actualizado para incluir información nueva.

%{postComment}%

Michelle Crouch es una escritora colaboradora que ha cubierto temas de salud y finanzas personales para algunas de las principales publicaciones del país. Su trabajo se publicó en Reader's Digest, Real Simple, Prevention, The Washington Post y The New York Times.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Valor y Beneficios
para Socios de AARP
 

Ver todo

  • Woman buying products in the pharmacy pulling medical card out of gray wallet
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    AARP® Prescription Discounts provided by Optum Rx®

    Tarjeta gratis de descuento para medicamentos recetados que se puede usar en más de 66,000 farmacias en todo el país

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Dos mujeres sonriendo al aire libre.
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    AARP® Dental Insurance Plan administered by Delta Dental Insurance Company

    Planes de seguro dental para socios y sus familias

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Grandfather with hearing loss reading a book out loud to his grandchildren sitting on his lap
    Salud y bienestar

    Prueba nacional de audición

    Socios pueden hacerse una prueba gratis de audición por teléfono

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >