Cómo tratar el dolor de la artritis común: lo eficaz y lo que debes evitar

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Salud

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Trabajo

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Activismo

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Medicare

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Cuidado familiar

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Juegos

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Turismo

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Entretenimiento y estilo

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba".

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Familia y bienestar

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Casa y jardín

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Cocina

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Autos

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Staying Sharp (en inglés)

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Videos

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Cómo tratar el dolor de la artritis común: lo eficaz y lo que debes evitar

Más de la mitad de los adultos mayores experimentan dolor y malestar por artritis.

por

Rachel Nania,

 
Updated 09 de octubre de 2025
AARP
Published 01 de diciembre de 2022
/ Updated 09 de octubre de 2025
Hombre mayor se ejercita con unas bandas elásticas con la ayuda de un entrenador
AARP (Getty Images, 2)

¿Te duele el codo? ¿Te hacen ruido las rodillas? ¿Tienes molestias en la cadera? No eres el único.

Aproximadamente el 70% de los adultos de 50 años o más experimentan dolor en las articulaciones (en inglés) al menos ocasionalmente, y el 60% ha sido informado de que tiene algún tipo de artritis, según un informe de 2022 de la Encuesta nacional sobre el envejecimiento de la Universidad de Michigan, respaldado por AARP. Más de 32.5 millones de adultos en EE.UU. tienen la forma más común de artritis, conocida como osteoartritis.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Cuando se trata de controlar ese dolor, muchos adultos tratan de hacerlo por su cuenta y prueban acupuntura y masajes, según reveló el estudio de la Universidad de Michigan. Otros toman analgésicos y suplementos y hasta prueban terapias experimentales.

La Dra. Beth Wallace, profesora adjunta de Medicina Interna en la Universidad de Míchigan y reumatóloga en el Centro de Salud Ann Arbor del VA, dice que si el dolor de las articulaciones interfiere en la vida diaria, el paciente no tiene que hacerle frente solo.

“No dudes en hablar con tu médico, especialmente si estás tomando medicamentos para controlar el dolor”. dice. “Incluso los medicamentos de venta libre pueden tener riesgos”.

Factores de riesgo para la artrosis

  • Uso excesivo o lesión de la articulación.
  • Edad: el riesgo de sufrir de artrosis aumenta con los años.
  • Sexo: las mujeres son más propensas a sufrir de artrosis que los hombres, especialmente después de los 50 años.
  • Obesidad: el exceso de peso pone más presión sobre las articulaciones, particularmente las que soportan peso, como las caderas y las rodillas, lo cual aumenta el riesgo de artrosis.
  • Genética: las personas con familiares que sufren de artrosis son más propensas a padecer también la enfermedad.
  • Artrosis en otra parte del cuerpo: si tienes artrosis en la mano, tienes más probabilidades de sufrirla también en la rodilla.
  • Raza: algunas poblaciones asiáticas tienen menor riesgo de artrosis.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Otro motivo para consultar al médico: dada la gran cantidad de tratamientos disponibles para controlar el dolor de las articulaciones, algunos de los cuales no dan resultado o podrían no ser eficaces para ti, “nuestra tarea es resumir la ciencia y las pruebas disponibles”, dice Karl Koenig, cirujano ortopédico y director ejecutivo en el Musculoskeletal Institute de UT Health Austin.

Pero debes saber que en estos momentos no existe una cura para la artrosis, que se presenta cuando el cartílago de las articulaciones entre los huesos se descompone, y no hay nada que pueda detener el proceso una vez que comienza. “Es un fenómeno de desgaste natural debido a que vivimos en un mundo con fuerza de gravedad”, dice Robert Sterling, director del Departamento de Cirugía Ortopédica en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington.

Pero hay cosas que pueden ayudar a mitigar el dolor de la artrosis. Estos son algunos de los tratamientos para el dolor de las articulaciones que, según resultados de investigaciones y pruebas que los avalan.

Ejercicio

La actividad física es una estrategia eficaz

Puede parecer ilógico, pero mover el cuerpo puede ayudar a aliviar un poco el dolor, la rigidez y la hinchazón que sientes antes, durante o después de la actividad física.

“Con frecuencia las personas piensan que si algo les duele, no deberían moverse”, dice Koenig. Sin embargo, con el dolor de la artrosis sucede lo opuesto.

“La nutrición del cartílago de hecho es impulsada por el líquido en la articulación, por eso, al moverte, estás brindando nutrición a lo que queda de cartílago y previenes algo de la rigidez que ocurre”, explica.

Las personas con dolor artrósico también tienden a tener cierta debilidad asociada en los músculos alrededor de la articulación afectada, dice Sterling. Y agrega que seguir un programa de ejercicios supervisado, como la fisioterapia, ha demostrado mejorar los síntomas de la artrosis.

Además, el ejercicio ayuda a mantener un buen peso, lo que es otro factor importante para controlar el dolor de la artrosis. Hay estudios (en inglés) que indican que por cada libra de peso corporal que se pierde se quitan 4 libras de presión sobre las rodillas, dice Sean S. Rajaee, cirujano de reconstrucción y reemplazo de articulaciones de adultos en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles.

“Si una persona baja 5 o 10 libras, quita hasta 20 o 40 libras de presión sobre las rodillas. Si esa persona da 5,000 o 10,000 pasos por día, esa pequeña pérdida de peso brinda una gran cantidad de posible protección”, dice Rajaee.

El American College of Rheumatology recomienda ejercicios como ciclismo, taichí y yoga, además de ejercicios de resistencia y equilibrio. Si todavía sientes molestias, Sterling dice que usar un dispositivo ortopédico o una tablilla en la articulación afectada puede ayudar. Del mismo modo, un bastón puede brindar apoyo a las personas con dolor en las rodillas o en la cadera.

No es necesario gastar dinero extra en un aparato ortopédico revestido de cobre, dice Wallace, quien participó en la creación de la encuesta sobre el dolor en las articulaciones. No hay pruebas que indiquen que este metal, que a veces se promociona como una herramienta beneficiosa para la artrosis, tenga alguna propiedad analgésica.

La Encuesta nacional sobre el envejecimiento halló que si bien la gran mayoría de las personas que sufren de dolor en las articulaciones hacen ejercicio (64%) y una porción menor reciben fisioterapia (24%), son muchos menos las que prefieren opciones sin medicamentos, como aparatos ortopédicos y tablillas (13%).

Analgésicos de venta libre

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Pueden ayudar con el dolor intermitente, pero habla primero con tu médico

Más de la mitad (66%) de los participantes de la encuesta que sufrían dolor en las articulaciones dijeron que toman analgésicos de venta libre para aliviarlo. El consumo breve de estos medicamentos puede ser útil, pero Koenig dice que los pacientes deben hablar primero con el médico antes de tomarlos. Aunque estos fármacos sean de venta libre, “no siempre son inocuos para todos”, observa.

Por ejemplo, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno (Advil, Motrin) y el naproxeno (Aleve), pueden reducir el dolor causado por la inflamación común de la artritis. Pero el uso crónico conlleva riesgos cardíacos, renales y de hemorragia, especialmente en personas que tienen ciertos trastornos subyacentes. “Estos no son medicamentos que debas tomar toda la vida”, dice Rajaee.

De forma similar, tomar mucho acetaminofén (Tylenol), otro analgésico, puede dañar el hígado. Los AINE de aplicación tópica, como el diclofenaco (Voltaren) “pueden ser una forma poco riesgosa de lograr efectos antiinflamatorios”, dice Koenig. Las cremas que contienen capsaicina también pueden ayudar con el dolor de rodilla.

Suplementos dietéticos y el CBD

Pueden ser o no ser eficaces para tus articulaciones, pero pueden perjudicar tu bolsillo

El 26% de los participantes de la encuesta dijeron que usan suplementos, como glucosamina y condroitina, para ayudar a controlar el dolor de las articulaciones, pero las indicaciones para la artrosis no los recomiendan debido a la escasa evidencia científica.

Un estudio del 2016 publicado en la revista Arthritis & Rheumatology halló que estos suplementos, cuando se administraron en forma combinada, tuvieron el efecto opuesto: los pacientes reportaron peores síntomas que quienes tomaron un placebo.

Dicho esto, los médicos que entrevistamos para este artículo dicen que implica muy poco riesgo probarlos. Pero estos suplementos pueden interactuar con otros fármacos que tomas, por lo que es necesario hablar con el médico antes para asegurarte de que no haya problemas. (Por ejemplo, tanto la glucosamina como la condroitina pueden interactuar con los anticoagulantes, como la warfarina, y aumentar el riesgo de hematomas y hemorragias intensas).

Además, pueden ser costosos, de modo que “si estás usando una versión de precio elevado y estás tratando de decidir si debes comprar otros medicamentos importantes o el suplemento, entonces probablemente no haya suficiente evidencia que sugiera que [los suplementos] vayan a ayudarte [lo suficiente] como para que valgan la pena”, dice Koenig.

Cuando Sterling ve un paciente que está interesado en probar suplementos —la cúrcuma y el aceite de pescado son otros que se promocionan habitualmente para mejorar la artrosis—, por lo general les da el visto bueno. “Les digo que los prueben unas seis semanas. Y si sienten que los ayudan, entonces son beneficiosos. Y si sienten que no les hacen nada, no deben seguir gastando dinero”, dice Sterling.

Solo asegúrate de leer la lista de ingredientes en el envase y de saber todo lo que contiene esa pastilla o cápsula para evitar posibles interacciones entre medicamentos, dice Wallace. Los suplementos dietéticos no están regulados como los medicamentos de venta libre y no cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) antes de ponerse a la venta en las tiendas.

“Yo aconsejo enfáticamente no tomar ningún suplemento del que no se tenga la lista completa de ingredientes”, agrega.

Al igual que sucede con los suplementos, “no tenemos suficientes pruebas” de la eficacia del cannabidiol, o CBD, dice Sterling. Aun así, el 11% de los participantes de la encuesta han recurrido al CBD para ayudar a aliviar el dolor de las articulaciones, según la Encuesta nacional sobre el envejecimiento saludable.

El 9% consumen marihuana, lo que, explica Sterling, puede empeorar los resultados si se consume en forma regular antes de una cirugía. (La operación, a menudo el reemplazo de la articulación, por lo general es la última opción de tratamiento cuando el dolor de la articulación ya no se puede controlar).

Se están realizando estudios para conocer más sobre la inocuidad del CBD, incluidas las posibles interacciones entre fármacos, por lo que —repetimos— debes hablar con tu médico antes de probarlo.

Esteroides inyectables

Una opción para ciertos pacientes de artrosis si otros tratamientos no dan resultado

Cuando el ejercicio, el uso de aparatos ortopédicos y los analgésicos de venta libre dejan de hacer efecto, muchos pacientes recurren a las inyecciones de esteroides antes de considerar una cirugía. Casi el 20% de los participantes de la encuesta dijeron que recibían inyecciones de esteroides para ayudar a aliviar el dolor de las articulaciones.

Esto no debe confundirse con los esteroides orales, que tienen más efectos secundarios y no se recomiendan para tratar la artrosis. (Los esteroides orales pueden prescribirse para otros tipos de artritis, como la artritis reumatoide).

En la actualidad, hay una variedad de inyecciones disponibles para distintas articulaciones, pero las inyecciones de esteroides con frecuencia se usan como tratamiento de primera línea para la artrosis de cadera, de rodilla y de la mano, “porque en general son eficaces” —si bien los resultados pueden variar— “y son muy asequibles”, dice Sterling.

Cuando el esteroide se inyecta en la articulación, “básicamente elimina la inflamación”, dice Rajaee. “No recupera el cartílago. No existe una inyección que regenere el cartílago”.

Si el dolor que sientes es en la articulación de la rodilla y las inyecciones de esteroides no dan resultado, o si no eres buen candidato para ellas, tu médico podría mencionar la inyección o infiltración de ácido hialurónico (también llamada terapia de viscosuplementación), que puede ayudar a lubricar la articulación de la rodilla. La evidencia científica detrás de la infiltración de ácido hialurónico es menos uniforme, dice Sterling, y las inyecciones son más costosas que las inyecciones de esteroides.

Además, las compañías de seguro, incluida Medicare, con frecuencia requieren que se den ciertas condiciones para cubrir este tratamiento. Aun así, los médicos dicen que puede ser una opción eficaz para algunas personas, incluso si la mejora es pequeña.

Otras dos alternativas no tan comunes, pero que están ganando popularidad, son las inyecciones de células madre y de plasma rico en plaquetas. Muchos expertos en salud dicen que es necesario contar con más pruebas.

“Simplemente, no tenemos suficientes estudios buenos y a largo plazo que demuestren cómo esos tratamientos ayudarán o no ayudarán a los pacientes a evitar una operación de reemplazo de la articulación”, el último peldaño en la escalera de tratamientos, dice Sterling. Y observa que estas inyecciones, por lo general, no están cubiertas por el seguro.

Al considerar tus opciones, ten cuidado con cualquier inyección que prometa restaurar el cartílago en la articulación, advierte Koenig. “La idea de inyectar células madre o plasma rico en plaquetas en la articulación para aliviar el dolor puede ser, o no, una estrategia útil... Pero no te va a dar una rodilla nueva. Eso tiene que estar bien claro”, dice.

Analgésicos no opioides de venta con receta

Estos medicamentos se prescriben para algunas personas con artrosis

Algunos pacientes con artrosis toman antiinflamatorios no esteroideos (AINE) para el dolor que les causa la enfermedad. El celecoxib (Celebrex) es uno común; produce menos efectos gastrointestinales secundarios que otros medicamentos AINE. A otros pacientes les puede resultar eficaz la duloxetina (Cymbalta), que es un antidepresivo que ha sido aprobado para tratar el dolor crónico, incluso el causado por la artrosis.

De todos modos, Wallace dice que la mayoría de los fármacos utilizados para tratar la artrosis que tienen pruebas sólidas de buenos resultados son medicamentos de venta libre.

Opioides

Por lo general, no se los recomienda para el dolor de la artrosis

Según los CDC, hay poca evidencia de la eficacia a largo plazo de los opioides, también llamados narcóticos, cuando se utilizan para problemas crónicos, como la artrosis, y están surgiendo datos que sugieren que los analgésicos de venta libre son más inocuos y eficaces. 

Un nuevo estudio, publicado en la revista BMJ Evidence-Based Medicine, descubrió que el opioide tramadol, comúnmente recetado para el dolor crónico como la artritis, no es tan eficaz como se pensaba (en inglés), y que los riesgos del medicamento superan sus beneficios. Los investigadores analizaron a 6,506 participantes que tomaban tramadol para el dolor neuropático, osteoartritis, dolor lumbar crónico y fibromialgia.

“Dado los beneficios analgésicos limitados y el aumento en los riesgos, el uso de tramadol para el dolor crónico debería reconsiderarse, dando preferencia a alternativas más seguras y promoviendo ensayos clínicos de alta calidad que aclaren su perfil de riesgo-beneficio”, escribieron los investigadores que participaron en el estudio.

La Encuesta nacional sobre el envejecimiento saludable halló que el 14% de los participantes reportaron tomar opioides para el dolor de las articulaciones.

Artrosis o artritis reumatoide

¿Cuál es la diferencia?

La artrosis es la forma más común de artritis y afecta a más de 32.5 millones de personas en el país. Se presenta con mayor frecuencia en las manos, las caderas y las rodillas. Ocurre cuando el cartílago dentro de la articulación comienza a descomponerse y el hueso subyacente empieza a cambiar. Con frecuencia se la llama artritis “por desgaste”.

La artritis reumatoide es menos común: afecta a alrededor de 1.3 millones de adultos en el país. Es una enfermedad autoinmunitaria e inflamatoria en la que el sistema inmunitario ataca las articulaciones, por lo general las de las manos, las muñecas y las rodillas.

Otros tipos de artritis incluyen la gota, la fibromialgia, la artritis psoriásica y la artritis juvenil.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Arthritis Foundation

Nota de la redacción: este artículo, que fue publicado originalmente en diciembre de 2022, se ha actualizado con nuevos datos.

Rachel Nania es una galardonada editora que escribe sobre atención médica y políticas de salud para AARP.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

