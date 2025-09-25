Qué debes saber sobre los analgésicos de venta libre a medida que envejeces

Tomar antinflamatorios no esteroideos puede causar hemorragias en el estómago o el tubo digestivo, que pueden ocurrir sin señales de advertencia y ser graves. Quienes toman AINE todos los días o con regularidad corren mayor riesgo de padecer estos efectos adversos, según la FDA. El riesgo también es mayor para los adultos mayores de 65 años, las personas con antecedentes de úlceras estomacales y quienes toman anticoagulantes como la warfarina o corticosteroides como la prednisona.

Los adultos con problemas de presión arterial deben tener en cuenta que los AINE pueden elevar la presión. Y todos los antinflamatorios no esteroideos, salvo la aspirina, pueden aumentar las probabilidades de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral, incluso después de unas pocas semanas de estar tomándolos. Las personas con enfermedades cardiovasculares corren el mayor riesgo.

Los AINE también se han vinculado a lesiones renales en los adultos mayores, “algo que también me preocupa mucho”, dice Thompson. “A medida que envejecemos, dependemos mucho de [lípidos en el cuerpo conocidos como] prostaglandinas para mantener el flujo de sangre a los riñones. Y la manera en la que funcionan [los AINE] es que inhiben esas prostaglandinas” y hacen que se contraigan los vasos sanguíneos, lo que puede causar lesiones en los riñones.

Por último, los antinflamatorios no esteroideos presentan un riesgo de reacciones cutáneas, según advierte la FDA. Los pacientes deben estar pendientes de síntomas de enrojecimiento, sarpullido o ampollas en la piel.

“Por eso, en realidad [los AINE] deberían ser la última opción, lo cual es interesante porque la mayoría de la gente los toma primero. Pero para los mayores de 50 años, este medicamento debe bajar de lugar en la lista y ser reemplazado por algo como Tylenol”, afirma Garling.

Para tener presente: la aspirina es un antinflamatorio no esteroideo, pero por lo general no se recomienda como analgésico para los adultos mayores pues puede causar hemorragias estomacales y cerebrales, y el riesgo de hemorragia aumenta con la edad. Además, otros medicamentos de venta libre son más eficaces para aliviar el dolor, según Garling y Thompson.

La aspirina sí puede servir como un tratamiento preventivo para quienes tienen enfermedades cardiovasculares o ya han padecido un ataque al corazón o un derrame cerebral. El uso habitual puede reducir el riesgo de otro incidente cardiovascular, pues evita que se coagule la sangre y aumenta el flujo de sangre al corazón y al cerebro.

No se recomienda para prevenir problemas cardíacos en alguien que nunca los ha tenido, y a menudo se usa de forma indebida para eso. Según un informe de marzo de 2024 del National Poll on Healthy Aging, patrocinado por AARP, el 14% de los adultos de entre 50 y 80 años toma aspirina regularmente, aunque no tenga antecedentes de problemas cardiovasculares.

Consulta siempre a tu profesional de la salud antes de empezar un tratamiento con aspirina, para sopesar los beneficios y los riesgos y verificar que puedes tomar los medicamentos recetados y de venta libre que estás tomando al mismo tiempo que la aspirina. De otra forma, “se podría estar causando más daño que bien al organismo”, según la FDA.

Analgésicos tópicos

No todos los analgésicos son píldoras. Los medicamentos tópicos (geles, cremas, parches y aerosoles) pueden ser eficaces al actuar de manera selectiva para aliviar el dolor, en especial para los dolores localizados en ciertos músculos y articulaciones. Además, si te preocupan los efectos secundarios de las píldoras, los analgésicos tópicos conllevan menos riesgos “porque la absorción es menos generalizada”, señala Thompson.

Antinflamatorios no esteroideos de uso tópico: algunas cremas de venta libre contienen antiinflamatorios no esteroideos, entre ellos el diclofenaco de sodio (marca Voltaren), un medicamento popular y eficaz para tratar el dolor causado por la artritis. Los efectos secundarios típicos de los AINE son menos preocupantes con los productos tópicos, pero de todos modos deben tenerse en cuenta, en particular para quienes tienen antecedentes de problemas estomacales o cardíacos.



Lidocaína y mentol: un ingrediente clave en otros analgésicos tópicos es la lidocaína. Tiene un efecto anestésico que “puede ayudar mucho cuando el dolor es más agudo y punzante”, afirma Garling. El mentol, que causa una sensación refrescante, es otro ingrediente activo común en las cremas y los aerosoles para aliviar el dolor.



Capsaicina: si te gusta la comida picante, quizás conozcas la capsaicina, pues es el compuesto que le da el sabor fuerte a los chiles picantes. Pero además, ayuda a bloquear las señales de dolor en el organismo y puede ser una forma segura y eficaz de aliviar los dolores en las articulaciones y los músculos, al igual que las neuropatías (dolores causados por daño en los nervios de las manos y los pies) que muchas veces sienten las personas diabéticas, según Garling.

Acuérdate de lavarte las manos después de aplicártela en la piel; evita que te entre capsaicina en los ojos. Y no te des por vencido demasiado rápido, recomienda Garling. “La mayor advertencia es que debe usarse con regularidad. [...] A veces demora hasta dos semanas antes de que se note una gran diferencia”.

Una desventaja de los analgésicos tópicos: con frecuencia cuestan más que sus contrapartes para uso oral, dice Thompson. Por ejemplo, un tubo de 5.3 onzas de Voltaren cuesta $28, mientras que una botella de 50 píldoras de ibuprofeno cuesta unos $5.

Habla con el médico y el farmacéutico

El punto clave sobre los analgésicos de venta sin receta es mantener informado a tu profesional de la salud, afirma Hillary Lum, geriatra y profesora adjunta de la División de Medicina Geriátrica en la Facultad de Medicina de University of Colorado. En especial, “porque ahora hay cada vez más medicamentos de concentración más alta que se venden sin receta y cuyas instrucciones de uso son muy difíciles de entender”.

¿Qué aconseja ella? Por lo menos una vez al año, llévale al médico una lista de todo lo que estés tomando, “incluso los suplementos y los medicamentos de venta libre”.

No te olvides de incluir en esta lista los productos de CBD (canabidiol), señala Lum. Los aceites, las lociones y las gomitas que contienen CBD se han vuelto populares, en especial como otro tipo de analgésico, y tal como cualquier otra sustancia de venta libre, tu médico debe saber que los usas.

Y recuerda: si no sabes qué escoger en el pasillo de los medicamentos, pídele ayuda al farmacéutico.

“Puedes ir a tu CVS o a tu farmacia local y hablar con uno de nosotros en cuestión de segundos”, dice Garling. “Y si estamos detrás de la computadora, no dudes en pedir que nos llamen, porque en realidad nos encantan las preguntas”.