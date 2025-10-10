Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

8 sorprendentes beneficios del té para la salud

Las investigaciones sugieren que los amantes del té viven vidas más largas y saludables.

Por

Kim Painter,

 
Updated 10 de octubre de 2025
AARP
Comments
Published 18 de octubre de 2022
/ Updated 10 de octubre de 2025
Una tetera y dos tazas de té en una bandeja de madera

Esa taza de té en las mañanas puede fortalecer tu salud cardíaca. También puede reducir tu riesgo de padecer cáncer. Incluso puede protegerte de la obesidad y fortalecer tus huesos. Se han realizado estudios que demuestran que el té tiene beneficios generales para la salud del cuerpo.

"Es emocionante porque es una actividad placentera y relativamente fácil de incorporar a tu estilo de vida", afirma la Dra. Victoria Maizes, directora ejecutiva del Centro Andrew Weil de Medicina Integral de la Universidad de Arizona.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Aunque algunas de las investigaciones sobre los beneficios específicos no son concluyentes, "la conclusión es que el té es una bebida saludable", afirma Jeffrey Blumberg, profesor emérito de nutrición de Tufts University.

Después de todo, él y otros expertos dicen que el té es un alimento vegetal. Ya sea negro, oolong o verde, todos los tés verdaderos proceden de las hojas de la planta Camellia sinensis. (Los tés de hierbas, que provienen de una variedad de plantas, pueden tener otros beneficios). La gente a menudo confunde los confunde, según Maizes, y aunque las tisanas de hierbas tienen sus propios beneficios, los tés verdaderos como el té negro, el verde, el oolong y el blanco están mejor equipados para ayudar al cuerpo con la longevidad.

Todos los tés verdaderos contienen compuestos conocidos como flavonoides, lo que significa que pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daño celular. Algunos flavonoides en los tés, llamados catequinas, parecen combatir la inflamación, proteger los vasos sanguíneos y tener otros efectos potencialmente saludables. Aunque las catequinas son más abundantes en los tés verdes que en los tés negros preferidos en Estados Unidos, no está claro si eso supone una diferencia para la salud, afirma Blumberg. Por un lado, dice, los análisis de sangre han encontrado niveles similares de flavonoides en personas que beben té verde o negro.

Otras sustancias en los tés, incluida la cafeína y un aminoácido llamado L-teanina, también podrían tener beneficios para la salud, dicen los investigadores.

Cada té puede tener efectos diferentes, "pero ese es el tipo de detalle que realmente no hemos contemplado todavía", dice Marilyn Cornelis, profesora adjunta de Medicina Preventiva en Northwestern University. "Realmente estamos empezando a entender más sobre el té y sus beneficios para la salud".

Dicho esto, las investigaciones realizadas hasta ahora sugieren que el té podría ayudarte a:

1.  Vivir más tiempo

Los adultos estadounidenses que bebían de tres a cinco tazas de té al día tenían una esperanza de vida dos años mayor que quienes no lo hacían, según un estudio de la Nutrition Journal publicado el año pasado.

Con datos de la encuesta National Health and Nutrition Examination los investigadores descubrieron que quienes bebían té a los 50 años tenían una esperanza de vida 33 años mayor, mientras que quienes no lo hacían, tenían una esperanza de vida de 31 años.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Los datos también sugieren que el té sin azúcar era más beneficioso que el té con azúcar.

Las personas en el Reino Unido que bebían dos o más tazas de té al día tenían un riesgo reducido de muerte durante más de una década de seguimiento, según un estudio publicado en 2022 en Annals of Internal Medicine (en inglés). El estudio, dirigido por investigadores del National Cancer Institute, se destacó porque era grande, ya que incluía a medio millón de personas, y porque estaba integrado en su mayoría por personas que bebían té negro. Estudios anteriores que mostraban que quienes consumen té viven más tiempo se habían centrado principalmente en los consumidores de té verde en Asia.

Una aclaración: si bien estos estudios muestran que las personas que beben té viven más tiempo, no prueban que el té sea una razón. Aquellos que consumen té podrían tener otras características o hábitos, no explicados por los investigadores, que importan. Cornelis, quien fue coautor del estudio reciente, también señala que los británicos amantes del té pueden diferir en algunos aspectos de aquellos que beben té en Estados Unidos, aunque ambos prefieren los tés negros.

Una diferencia, dice Blumberg, es que los británicos tienden a beber su té más fuerte. Sin embargo, el estudio no analizó la fuerza del té.

2.  Bajar tu riesgo de enfermedad cardíaca

Si el té ayuda a las personas a vivir más tiempo, una razón importante podría ser que protege la salud del corazón

Un estudio de 2024 publicado en Health Science Reports afirma que los flavonoides pueden reducir el estrés y la inflamación. El consumo elevado de té se asoció con una reducción del 50% en el riesgo de enfermedades cardíacas y del 28% en el riesgo de insuficiencia cardíaca.

Otros estudios han sugerido que el té podría ayudar a reducir la presión arterial y mejorar los perfiles de colesterol. La inflamación juega un papel importante en las enfermedades cardíacas, por lo que tiene sentido que los flavonoides antiinflamatorios del té puedan ayudar, dice Blumberg. Sin embargo, el consumo excesivo de té y cafeína (más de 300 miligramos/mg, o aproximadamente seis tazas al día) puede provocar arritmias y elevar la presión arterial, así que opta por tomarlo descafeinado si la cafeína afecta tu frecuencia cardíaca o presión arterial.

3.  Reducir el riesgo de diabetes

Los estudios sobre si el té está relacionado con un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2 han arrojado resultados dispares. Un estudio de 2025 publicado en el Journal of Diabetes analizó a unos 165,000 adultos chinos con diabetes tipo 2 y descubrió que beber té más de tres veces por semana puede ayudar a reducir la glucosa en sangre, mejorar la resistencia a la insulina y reducir la inflamación.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Quienes habían desarrollado un hábito constante de consumo de té (durante más de 30 años) parecían estar aún más protegidos. El consumo regular se relacionó con una reducción de las complicaciones cardíacas asociadas con la diabetes tipo 2.

4.  Controlar tu peso

El té, como el café, tiene un atractivo obvio para las personas que intentan evitar las libras de más: no tiene calorías, al menos si no le agregas leche ni azúcar, dice Katherine Zeratsky, dietista registrada de Mayo Clinic. Puede ser una alternativa sabrosa e hidratante a tomar refrescos azucarados y otras bebidas calóricas, además de calmar el apetito, dice.  

Algunos estudios sugieren que la combinación de cafeína y catequinas en el té podría ayudar a las personas a quemar más calorías y grasas. Pero todavía no está claro si tiene algún efecto real sobre el peso.

Entretenimiento

Paramount+

10% de descuento en cualquier plan de Paramount+

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

Los suplementos que contienen extractos de té verde "no han demostrado producir una pérdida de peso significativa en adultos con sobrepeso u obesidad", según el National Center for Complementary and Integrative Health. Algunos productos para bajar de peso que contienen té verde se han asociado con casos raros de daño hepático, dice el centro.

5.  Mantenerte alerta y atento

La cafeína, por supuesto, ayuda a muchas personas a animarse. Los estudios demuestran que puede aumentar el estado de alerta, la atención, los tiempos de reacción y el rendimiento físico. Pero la cantidad de cafeína necesaria para maximizar los beneficios sin tener efectos secundarios no deseados, como nerviosismo y falta de sueño, difiere de persona a persona, dice Cornelis.

Esa es una de las razones por las que el té podría proporcionar el equilibrio ideal para algunas personas: contiene menos cafeína que el café. En un estudio pequeño, las personas que tomaron bebidas con cafeína durante todo el día obtuvieron un aumento similar del estado de alerta ya sea con café o té, pero durmieron mejor después de un día de consumo de té.

Una interrogativa, dice Cornelis, es si las bebidas con cafeína pueden estimular el funcionamiento cognitivo a largo plazo y reducir los riesgos de demencia.

6.  Sentirte menos estresado

El solo acto de preparar una taza de té puede proporcionar un "momento de calma", dice Blumberg. "Es realmente un acto muy consciente poner una tetera en el fuego para preparar una taza y esperar un minuto mientras reposa".

Tomarse unos minutos más para simplemente sentarse con una bebida caliente también es relajante, dice Zeratsky.

Pero algunas sustancias en el té, incluido el aminoácido L-teanina, también pueden ayudar a la relajación, dice Cornelis. Algunas investigaciones respaldan la idea de que beber té ayuda a las personas a recuperarse del estrés más rápidamente.

7.  Mantener tus huesos fuertes

En algunos estudios, el consumo de té se asoció a una mayor densidad ósea en los adultos mayores. Un estudio (en inglés) que incluyó alrededor de 1,000 hombres y mujeres descubrió un aumento de la densidad ósea en aquellos que habían sido consumidores habituales de té durante al menos 10 años.

8.  Prevenir el cáncer… tal vez

Los estudios sobre si los consumidores de té obtienen alguna protección contra el cáncer han arrojado resultados desiguales, dicen Blumberg y Cornelis. Algunos estudios sugieren que podría existir un beneficio para ciertos tipos de cáncer. El estudio de Nutrition Journal que analizó la relación entre el té y la longevidad, descubrió que beber de tres a cinco tazas de té al día se relacionaba con una disminución del 25% en la mortalidad por cáncer. Sin embargo, algunos estudios incluso encuentran un posible vínculo entre beber té muy caliente y un mayor riesgo de ciertos cánceres de esófago.

¿Importa cómo tomas tu té?

¿Qué hay en tu taza (o vaso o botella) de té? Las respuestas pueden variar ampliamente. Si bien algunas diferencias pueden no tener importancia, otras probablemente sí, dicen los expertos.

Entre los tés verdaderos, de las hojas de la planta Camellia sinensis, estos son los más populares:  

  • Té verde: este es el té favorito en Asia y está menos procesado que otras variedades, conservando más de ciertos compuestos vegetales en el producto terminado. Una taza típica tiene 28 miligramos de cafeína.
  • Té negro: este es el té más popular en Estados Unidos. Se procesa de una manera que conduce a la fermentación y cambios de color y sabor. Una taza típica tiene alrededor de 50 miligramos de cafeína, aproximadamente la mitad de lo que hay en una taza de café.
  • Té oolong: este té se procesa para crear un perfil de sabor y cafeína en un punto intermedio entre el té verde y el negro.

Las investigaciones actuales no proporcionan una razón sólida para elegir uno sobre otro, dice el investigador de nutrición Jeffrey Blumberg de Tufts University. Podrías tomar ejemplo, dice, de los aficionados que "combinan el té con la comida del mismo modo que algunas personas combinan el vino con ciertos alimentos".

Otros factores para tener en cuenta:

Té descafeinado: el té, al igual que el café, puede ser descafeinado. El proceso reduce los niveles de antioxidantes, pero solo entre un 10 y un 15%, dice Blumberg.

Leche: algunos estudios sugieren que las proteínas de la leche se unen a los flavonoides del té y los hacen menos disponibles en el cuerpo, dice Blumberg. Pero otros estudios no encuentran tal efecto. Un estudio reciente a gran escala que mostró una ventaja de longevidad para las personas que beben té no encontró diferencias entre los que tomaron leche en su té. Blumberg señala que un chorrito de leche en una taza grande de té puede tener un efecto muy diferente a una bebida que es mitad leche y mitad té.

El azúcar: según la investigadora Marilyn Cornelis, de Northwestern University, agregar mucha azúcar al té, que tiene muchos efectos negativos para la salud, podría anular fácilmente cualquier beneficio.

Té frío: un informe reciente de la industria del té dijo que el 75% del té consumido en Estados Unidos es con hielo. Gran parte de ese té puede carecer de los beneficios del té caliente, dice Blumberg. Por un lado, dice, tiende a diluirse con hielo y, a menudo, está cargado de azúcar. Además, gran parte está embotellado y, debido a los largos tiempos de almacenamiento, carece de compuestos vegetales útiles, añade. La solución para los amantes del té helado, dice, es hacer tu propia infusión fuerte, con dos bolsitas de té por taza, luego agregar hielo y beberlo inmediatamente. Incluso dejar el té en la nevera, dice, puede reducir su potencia. ¿Algo que también es bueno saber? El estudio reciente sobre la longevidad no encontró diferencias entre las personas que bebían su té a diferentes temperaturas.

%{postComment}%

Kim Painter es una autora especializada en salud y psicología. Colabora con frecuencia con el programa Staying Sharp de AARP y anteriormente trabajó como reportera y columnista de salud para USA Today.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Valor y Beneficios
para Socios de AARP
 

Ver todo

  • Woman buying products in the pharmacy pulling medical card out of gray wallet
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    AARP® Prescription Discounts provided by Optum Rx®

    Tarjeta gratis de descuento para medicamentos recetados que se puede usar en más de 66,000 farmacias en todo el país

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Dos mujeres sonriendo al aire libre.
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    AARP® Dental Insurance Plan administered by Delta Dental Insurance Company

    Planes de seguro dental para socios y sus familias

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Grandfather with hearing loss reading a book out loud to his grandchildren sitting on his lap
    Salud y bienestar

    Prueba nacional de audición

    Socios pueden hacerse una prueba gratis de audición por teléfono

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >