Cómo los cuidadores secundarios ofrecen apoyo y estabilidad

Descubre cómo las habilidades y la estabilidad emocional de un cuidador de respaldo pueden ayudar a las familias a hacer que las responsabilidades del cuidado sean más llevaderas.

Por

Paul Wynn,

 
AARP
Comments
Published 11 de diciembre de 2025
tres personas sentadas al aire libre con arbustos verdes detrás
Christy Callahan brinda apoyo a su padre, quien es el cuidador principal de su esposa con demencia.
Crédito: Megan Callahan

Tal vez estés ayudando a un padre a cuidar a su cónyuge que vive con una enfermedad crónica o apoyando a un hermano que está cuidando a uno o ambos de tus padres. De cualquier manera, eres parte del grupo creciente, pero a menudo pasado por alto, de cuidadores familiares secundarios.

Christy y Megan Callahan han pasado los últimos dos años apoyando a su padre, Bob, mientras este cuida de su madre, Colleen, quien fue diagnosticada con demencia en el 2019 y se mudó a una comunidad de cuidado de memoria el año pasado. Aunque sus padres generalmente habían seguido roles tradicionales en casa, Bob asumió completamente el papel de cuidador al encargarse de la cocina, las compras, la limpieza, la gestión de medicamentos y las tareas diarias hasta que el fuerte deterioro de su esposa a mediados del 2024 lo dejó abrumado.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

dos personas celebrando su aniversario de bodas.
Bob y Colleen Callahan celebraron su 50.º aniversario de bodas en noviembre de 2023, antes de que la demencia de su esposa avanzara.
Crédito: Megan Callahan

Christy, una enfermera titulada, rápidamente intervino y se convirtió en el respaldo de fin de semana, conduciendo dos horas hasta Green Bay, Wisconsin, casi cada semana para bañar, vestir y pasar tiempo con su mamá para que su papá pudiera descansar y simplemente tomar un respiro. Megan, una consejera profesional licenciada en Míchigan, se encargó del laberinto administrativo y financiero, investigando agencias de cuidado en el hogar y el programa de protección para cónyuges de Medicaid, y navegando el papeleo con el apoyo de su esposo y hermano.

Un momento importante llegó cuando Megan descubrió a la asesora en asuntos de demencia Sheri Fairman, propietaria de Dementia Care Solutions, cuya orientación ayudó a la familia a comunicarse más abiertamente, dividir responsabilidades y eventualmente elegir la comunidad de cuidado de memoria adecuada, una donde su madre ahora está prosperando. En el proceso, las hermanas aprendieron lecciones poderosas: no manejar la demencia en silencio, no depender únicamente de los medicamentos para manejar comportamientos y no dudar en buscar apoyo profesional.

Sus roles coordinados —Christy en el terreno, Megan manejando la logística y su hermano asistiendo con la supervisión financiera— han permitido que su papá permanezca profundamente involucrado sin agotarse, y han mantenido a su madre segura, tranquila y bien cuidada.

“El cuidado no puede recaer en un solo par de hombros”, dice Christy. “Una vez que intervenimos para apoyar a papá, todo se sintió más ligero, como si finalmente estuviéramos llevando esto juntos".

dos personas en un concierto al aire libre comiendo palomitas de maíz
Megan Callahan ofrece apoyo para el cuidado de su madre a distancia.
Crédito: Megan Callahan

¿Qué es un cuidador secundario?

Los cuidadores secundarios a menudo son la mano derecha del cuidador principal, interviniendo siempre que se necesita apoyo adicional. A veces llamados cuidadores de apoyo, puede que no carguen con la mayoría de las tareas diarias, pero su papel es esencial para llenar vacíos, mantener rutinas y dar al cuidador principal el respiro que rara vez obtiene. Los cuidadores secundarios a menudo navegan una danza delicada con el cuidador principal: ofreciendo ayuda sin sobrepasarse, manteniendo su apoyo sin tomar el control de lo que el cuidador principal ya está manejando.

"Los cuidadores secundarios son las fuerzas silenciosas que orbitan alrededor del cuidador principal —hijos, hermanos, amigos— que intervienen para estabilizar el sistema cuando la tensión diaria se vuelve demasiado para que una sola persona la sostenga", dice Joan Monin, profesora de Salud Pública en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Como cuidadora secundaria, Monin ayuda a su papá, quien cuida de su mamá (diagnosticada con demencia hace dos años), proporciona apoyo emocional y práctico, a menudo atendiendo múltiples mensajes de texto al día para ayudarlo a procesar sus preguntas, tomar decisiones y manejar sus miedos.

Dependiendo de la intensidad de las necesidades del receptor de cuidados y las presiones que enfrenta la familia, los cuidadores secundarios pueden ser los que conducen a las citas, preparan comidas, se encargan de las tareas del hogar o simplemente ofrecen la tan necesaria compañía. En muchos otros casos, los cuidadores secundarios pueden no proporcionar cuidados directos, pero ofrecen un apoyo emocional y ayudan a los cuidadores principales a sentirse menos solos en decisiones que pueden parecer abrumadoras.

Kevin Corcoran desempeñó un papel crucial de apoyo como cuidador secundario, proporcionando alivio los fines de semana y las noches para su esposa, Rosanne, quien cuidó de su mamá durante 12 años de lucha contra la demencia vascular. Durante los últimos seis años, la mamá se mudó al hogar de Rosanne en los suburbios de Filadelfia. Kevin jugó un papel crucial detrás de escena, interviniendo para manejar las tareas del hogar y anticipar las tareas diarias como las comidas, los mandados y las necesidades de sus dos hijas. Al compartir estas responsabilidades, Kevin permitió que Rosanne dedicara toda su atención a su mamá sin sacrificar su presencia en la vida de su familia, logrando un delicado equilibrio entre el cuidado y la conexión familiar.

6 maneras de asumir un papel de cuidador secundario

Los cuidadores secundarios a menudo ofrecen ayuda en momentos cruciales, brindando apoyo cuando los cuidadores principales están abrumados por otras responsabilidades, obligaciones familiares y las exigencias del cuidado regular. La psicóloga Julia Mayer, coautora de The AARP Caregiver Answer Book, conoce bien el papel. Cuando su hermano mayor asumió el rol principal en el manejo del cuidado de su padre, Mayer asumió el rol secundario. A pesar de vivir a tres horas de Long Island, donde vivían su padre y su hermano, hacía el viaje casi cada fin de semana, equilibrando una clínica a tiempo completo y dos adolescentes en casa.

Únete a la lucha de AARP por los cuidadores

Esta es la forma en la que puedes ayudar: ​

  • Inscríbete para formar parte de la red de defensa en línea de AARP (en inglés) y ayuda a los cuidadores familiares a obtener el apoyo que necesitan.
  • Descubre más sobre cómo estamos luchando por ti todos los días en el Congreso y en todo el país.
  • AARP es una defensora incansable de los asuntos importantes para las personas mayores de 50 años. Hazte socio o renueva tu membresía hoy.

"Como cuidadora secundaria, mi papel nunca fue tomar el control, sino llenar los vacíos, asegurándome de que mi hermano pudiera seguir adelante y que el cuidado de mi padre nunca se interrumpiera", explica Mayer. "El cuidado se rompe cuando la carga no se comparte. Los cuidadores de respaldo ayudan a mantener a las familias funcionando y conectadas durante las etapas del cuidado".

Aquí hay formas prácticas de aprovechar al máximo este rol y apoyar de manera significativa a los cuidadores principales, ayudándolos a evitar el agotamiento sin sobrepasarse como cuidador secundario.

Encontrar maneras de contribuir. No todo el apoyo de los cuidadores secundarios viene en forma de cuidado directo. A veces llega a través de canales más silenciosos: el hermano que vive a dos estados de distancia y llama cada noche para mantener a su padre conectado, el hijo adulto que maneja el papeleo del seguro o un miembro de la familia que, mientras cuida a sus hijos pequeños, se comunica regularmente y se encarga de pequeñas tareas a medida que surgen. Estas formas de participación pueden parecer modestas, pero unen los esfuerzos de la familia.

Incluso actos simples, como dar seguimiento de las citas, resolver un problema con una factura o mantenerse al día con los síntomas, contribuyen a la responsabilidad compartida y dan a los cuidadores principales un descanso mental. "Estas contribuciones ayudan a distribuir la carga emocional y refuerzan que el cuidado es un esfuerzo familiar, no una responsabilidad en solitario", dice Monin.

Ofrecer apoyo emocional es tan importante como la ayuda práctica. Uno de los roles más significativos de ser un cuidador secundario es ser un apoyo emocional. Los cuidadores principales a menudo necesitan un lugar seguro para liberar frustración, procesar momentos difíciles y encontrar tiempo para reír en situaciones que de otro modo serían dolorosas. "Simplemente saber que alguien caminaba a su lado —emocionalmente, si no siempre físicamente— levantó una carga enorme para mi hermano", dice Mayer.

Monin agrega que lo más poderoso que un cuidador secundario puede ofrecer es empatía, escuchar sin juzgar y resistir la tentación de arreglar las cosas. Esa simple presencia puede reducir el sentido de aislamiento de un cuidador primario más de lo que la gente se da cuenta.

Adoptar una comunicación abierta y consecuente es esencial. Cuando varios miembros de la familia comparten el trabajo de apoyar a un cuidador primario, la comunicación se convierte en el pegamento que mantiene todo el sistema estable. Mayer señala que actualizaciones regulares, ya sea a través de llamadas telefónicas rápidas, breves resúmenes por correo electrónico después de citas, una cadena de mensajes de texto continua o una reunión semanal por Zoom, ayudan a todos a estar en la misma página. Este ritmo constante de información reduce los malentendidos, disminuye la tendencia de los familiares lejanos a cuestionar decisiones sin contexto y da a cada persona una imagen más clara de lo que el cuidador primario está navegando día a día. “También ayuda a asegurar que las elecciones reflejen tanto los deseos del receptor de cuidados como los límites prácticos del hogar que está haciendo el trabajo pesado”, dice Mayer.

Proporcionar cuidados de relevo cuando más se necesita. Los viajes regulares de Mayer los fines de semana con su papá le dieron a su hermano un tiempo crucial e ininterrumpido para descansar, reconectar con su propia familia y recuperarse de las demandas implacables de ser cuidador. “Ese alivio no era opcional, era esencial”, señala, “especialmente después de que la tensión de ser cuidador comenzó a afectar su equilibrio entre el trabajo y la vida personal”.

El relevo no tiene que ser un fin de semana completo. Incluso pequeños descansos pueden hacer una gran diferencia. "A veces, lo más importante que podía hacer era darle a mi esposa unas horas para dormir, salir o solo pasar tiempo con los hijos", dice Kevin Corcoran. "Esos pequeños momentos de alivio mantenían todo funcionando".

Estar un paso apartado a veces puede ser una ventaja. Tener algo de distancia de la intensidad diaria permite a los cuidadores secundarios intervenir como mediadores tranquilos y neutrales durante momentos tensos. Mayer, por ejemplo, podía manejar conflictos o explosiones emocionales entre su papá, hermano y los otros hermanos sin ser arrastrada por el estrés inmediato, ofreciendo perspectiva y facilitando la comunicación. De manera similar, Corcoran podía intervenir cuando surgían tensiones situacionales o entre hermanos para su esposa mientras cuidaba a su suegra, ayudando a evitar que la frustración aumentara. "Los cuidadores secundarios a menudo pueden desescalar situaciones más efectivamente", señala Mayer, porque su relativa distancia les permite mantenerse serenos, escuchar activamente y sugerir soluciones sin la sobrecarga emocional que los cuidadores primarios experimentan diariamente. Este rol no solo alivia el conflicto inmediato, sino que también apoya dinámicas familiares más saludables con el tiempo.

Detectar las señales de agotamiento. Los cuidadores secundarios pueden ayudar a prevenir el agotamiento al notar señales de advertencia tempranas antes de que ocurra una crisis. Los cuidadores primarios intentan "manejar como héroes" la situación solos, esperando hasta un susto médico, una caída o un momento de colapso emocional antes de admitir que necesitan ayuda. Desde la distancia, los cuidadores secundarios pueden observar patrones que los cuidadores podrían pasar por alto, como irritabilidad creciente, rumiación persistente sobre escenarios de peor caso e hipervigilancia, como constante preocupación por caídas, deambulación o riesgos de conducción, incluso cuando se han tomado precauciones.

"Los cuidadores secundarios actúan como un sistema de alerta temprana, observando signos de estrés sin juzgar, ayudando al cuidador primario a reconocer los desafíos temprano y reforzando que buscar apoyo es una señal de fortaleza, no de debilidad", dice Monin.

%{postComment}%

Paul Wynn, un experimentado escritor de temas de salud, ha pasado más de una década inmerso en la comunidad dedicada al cuidado, tanto como cuidador familiar como periodista que cubre temas relacionados con el cuidado para publicaciones nacionales.

