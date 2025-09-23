Cómo podría afectarte el cierre del gobierno

El gobierno cerrará parcialmente el 1.º de octubre a menos que el Congreso llegue a un acuerdo para continuar financiando las operaciones federales antes de la medianoche del 30 de septiembre, fecha del cierre del año fiscal 2025. La mayoría de las agencias federales, muchas de ellas en proceso de adaptación a los despidos y otros recortes de recursos implementados a principios de este año, tendrían que reducir temporalmente sus operaciones.

Durante un cierre ciertos servicios considerados "esenciales" seguirán funcionando incluso sin un acuerdo de financiación federal aprobado. Millones de estadounidenses seguirían recibiendo sus beneficios del Seguro Social, Medicare y de veteranos, por ejemplo. Las personas también podrían seguir recibiendo sus cartas y medicamentos recetados sin interrupción a través del correo de EE. UU., entre otros servicios esenciales.

Sin embargo, muchas personas se afectarían debido a la paralización de las funciones y servicios gubernamentales. Y los empleados federales cuyos trabajos se consideran "esenciales", incluyendo muchos militares activos que tendrían que trabajar sin cobrar, mientras que todos los empleados federales tendrían que esperar para recibir el reembolso hasta que se apruebe finalmente un paquete de financiación.

La última vez que grandes segmentos del Gobierno federal cerraron fue entre el 22 de diciembre del 2018 y el 25 de enero del 2019. Ese cierre de 35 días fue el más largo de la historia.

Desde entonces, el Congreso ha incumplido repetidamente los plazos para aprobar un presupuesto, pero ha evitado cierres mediante la aprobación de proyectos de ley de gasto temporales, conocidos como resoluciones continuas. Estas medidas provisionales mantienen al gobierno en funcionamiento, generalmente con los niveles de financiación del año anterior, mientras los legisladores negocian los detalles de un nuevo presupuesto.

A continuación, un vistazo a cómo si afectarían estos servicios vitales si el gobierno cierra en octubre:

Seguro Social

Los beneficios del Seguro Social se pagarían como de costumbre. Tienen una fuente de financiamiento dedicada (los impuestos sobre la nómina que la mayoría de los trabajadores estadounidenses pagan sobre sus ganancias) y no están sujetos al proceso de asignaciones anuales.

Sin embargo, el Congreso sí determina cuánto la Administración del Seguro Social (SSA) puede gastar en operaciones lo que puede afectar el servicio al cliente durante un cierre, están sujetos a la aprobación del Congreso. El plan de contingencia de cierre de la SSA dice que la mayoría de los servicios de rutina continuarían, incluido el procesamiento de las solicitudes de beneficios y las audiencias de casos en apelación. La agencia también continuará emitiendo nuevas tarjetas de Seguro Social y tarjetas de reemplazo. Las oficinas locales y las líneas telefónicas permanecerían abiertas.

Se suspenderían algunos servicios al cliente que no se consideran esenciales, incluida la verificación de beneficios.

Medicare