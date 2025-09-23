Javascript is not enabled.

Cómo podría afectarte el cierre del gobierno

Conoce cómo podría impactar tus beneficios del Seguro Social, Medicare, tus viajes y más.

Por

Kenneth Terrell y Susan Milligan

 
Updated 22 de septiembre de 2025
AARP
Comments
Published 25 de septiembre de 2023
/ Updated 22 de septiembre de 2025
interior de la rotonda del capitolio con una estatua
La rotonda del Capitolio de EE.UU. fotografiada el 22 de septiembre.
AP/J. Scott Applewhite

El gobierno cerrará parcialmente el 1.º de octubre a menos que el Congreso llegue a un acuerdo para continuar financiando las operaciones federales antes de la medianoche del 30 de septiembre, fecha del cierre del año fiscal 2025. La mayoría de las agencias federales, muchas de ellas en proceso de adaptación a los despidos y otros recortes de recursos implementados a principios de este año, tendrían que reducir temporalmente sus operaciones.

Durante un cierre ciertos servicios considerados "esenciales" seguirán funcionando incluso sin un acuerdo de financiación federal aprobado. Millones de estadounidenses seguirían recibiendo sus beneficios del Seguro SocialMedicare y de veteranos, por ejemplo. Las personas también podrían seguir recibiendo sus cartas y medicamentos recetados sin interrupción a través del correo de EE. UU., entre otros servicios esenciales.

Sin embargo, muchas personas se afectarían debido a la paralización de las funciones y servicios gubernamentales. Y los empleados federales cuyos trabajos se consideran "esenciales", incluyendo muchos militares activos que tendrían que trabajar sin cobrar, mientras que todos los empleados federales tendrían que esperar para recibir el reembolso hasta que se apruebe finalmente un paquete de financiación.

La última vez que grandes segmentos del Gobierno federal cerraron fue entre el 22 de diciembre del 2018 y el 25 de enero del 2019. Ese cierre de 35 días fue el más largo de la historia.

Desde entonces, el Congreso ha incumplido repetidamente los plazos para aprobar un presupuesto, pero ha evitado cierres mediante la aprobación de proyectos de ley de gasto temporales, conocidos como resoluciones continuas. Estas medidas provisionales mantienen al gobierno en funcionamiento, generalmente con los niveles de financiación del año anterior, mientras los legisladores negocian los detalles de un nuevo presupuesto.

A continuación, un vistazo a cómo si afectarían estos servicios vitales si el gobierno cierra en octubre: 

Seguro Social

Únete a nuestra lucha para proteger a los adultos mayores del país

Esto es lo que puedes hacer para ayudar:

  • Inscríbete (en inglés) para convertirte en activista de AARP y recibir las últimas noticias y alertas sobre los temas que más te importan.
  • Conoce más sobre cómo luchamos por ti día a día en el Congreso y en todo el país.
  • AARP es tu defensora incansable en los asuntos importantes para las personas de 50 años o más. Hazte socio o renueva tu membresía hoy.

Los beneficios del Seguro Social se pagarían como de costumbre. Tienen una fuente de financiamiento dedicada (los impuestos sobre la nómina que la mayoría de los trabajadores estadounidenses pagan sobre sus ganancias) y no están sujetos al proceso de asignaciones anuales.

Sin embargo, el Congreso sí determina cuánto la Administración del Seguro Social (SSA) puede gastar en operaciones lo que puede afectar el servicio al cliente durante un cierre, están sujetos a la aprobación del Congreso. El plan de contingencia de cierre de la SSA dice que la mayoría de los servicios de rutina continuarían, incluido el procesamiento de las solicitudes de beneficios y las audiencias de casos en apelación. La agencia también continuará emitiendo nuevas tarjetas de Seguro Social y tarjetas de reemplazo. Las oficinas locales y las líneas telefónicas permanecerían abiertas.

Se suspenderían algunos servicios al cliente que no se consideran esenciales, incluida la verificación de beneficios

Medicare

Al igual que el Seguro Social, los servicios de Medicare continuarían en gran medida, como es normal. Los beneficiarios todavía podrán ir al médico, al hospital y recibir sus medicamentos recetados. Según el tiempo que dure el cierre, los proveedores médicos podrían ver un retraso en sus pagos.  

Si deseas inscribirte en Medicare durante el cierre, todavía podrás visitar ssa.gov y completar una solicitud. La línea directa de Medicare (800-633-4227) continuará operando.

Un servicio que no estaría disponible durante un cierre es la capacidad de obtener una tarjeta de Medicare de reemplazo. Esas tarjetas son generadas por la Administración del Seguro Social, que dice que no emitiría tarjetas de reemplazo de Medicare durante un cierre.

Entrega por correo 

Las cartas y los paquetes se entregarán de la manera habitual, y las sucursales de correos permanecerán abiertas. El Servicio Postal de EE.UU. es una agencia independiente y debido a que no depende del presupuesto federal para su financiamiento, no se vería afectado por un cierre.

Veteranos

La mayoría de los servicios gubernamentales para los veteranos militares y sus familias continuarían durante un cierre, incluso dentro de la Administración de Salud de los Veteranos. Los hospitales de VA permanecerían abiertos y con todo el personal. El programa de seguro médico Tricare seguiría funcionando como de costumbre. Los veteranos seguirían recibiendo sus beneficios de pensión y las solicitudes seguirían procesándose.

Transporte

Viajes aéreos: Los vuelos comerciales continuarían como de costumbre. Los controladores de tránsito aéreo y los evaluadores de seguridad en los aeropuertos se consideran trabajadores esenciales, por lo que seguirán trabajando.

Sin embargo, si viajas en avión, tal vez quieras llegar al aeropuerto un poco antes de lo habitual. Durante el cierre parcial del Gobierno en el período 2018-2019, las líneas de seguridad fueron más largas de lo habitual porque muchos inspectores de TSA, que como otros trabajadores federales esenciales estaban obligados a trabajar sin recibir pago, llamaron enfermos. 

Viajes en tren: Los trenes Amtrak seguirán funcionando como de costumbre. Aunque es de propiedad federal, Amtrak está certificada como una corporación privada y no está sujeta a un cierre del Gobierno. Durante el cierre del 2018-2019, el servicio Amtrak no se vio afectado.

Pasaportes: El Departamento de Estado continuará emitiendo y renovando pasaportes y visas. Las solicitudes de pasaporte de rutina se pueden completar en la mayoría de las oficinas de correos, que permanecerán abiertas durante un cierre del Gobierno. Sin embargo, algunas oficinas de pasaportes ubicadas en edificios federales podrían estar cerradas, por lo que sería buena idea comprobar (en inglés) antes de ir a una. 

Seguridad alimentaria

La carne, las aves, los huevos y el pescado bagre que se procesan en casi 7,000 centros comerciales en el país continuarán siendo inspeccionados por el Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSI) del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA). Todavía no está claro cómo se verían afectados otros centros de procesamiento de alimentos, como los fabricantes de cereales, las plantas de helados y las fábricas de queso. Durante el cierre del 2018-2019, las inspecciones rutinarias de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) se suspendieron inicialmente. Algunos fueron restaurados más tarde. 

Seguridad de los medicamentos

La FDA continuará aprobando medicamentos, inspeccionando los centros de fabricación de medicamentos y regulando los productos de tabaco ya que estas funciones se pagan por los cargos de los usuarios. También continuarán abordando las amenazas inminentes para la salud humana o la vida, incluidos los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos o enfermedades infecciosas, la retirada del mercado de productos y la escasez de medicamentos.  

Nutrición

El Departamento de Agricultura federal, que administra los programas federales de asistencia alimentaria para familias de bajos ingresos, ha dicho que estos beneficios “continuarán en la medida en que los fondos... están disponibles para apoyar esos programas”. Esto incluye el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

En cierres anteriores, eso ha significado que los beneficios se distribuyan como de costumbre durante el primer mes, pero si el Gobierno sigue sin recibir fondos después de 30 días, los beneficiarios podrían ver demoras en los beneficios. 

Parques nacionales y monumentos

En medio de una batalla presupuestaria en el Congreso para 2023, los funcionarios del Servicio de Parques Nacionales dijeron que todos los sitios bajo su operación se cerrarían si se produjera un cierre.

Durante el cierre de 2018-2019, la mayoría de los parques permanecieron abiertos pero con servicios y personal muy limitados. Si bien los visitantes pudieron visitar muchos de los parques y lugares emblemáticos durante ese cierre, los empleados de los parques fueron suspendidos, por lo que los visitantes se enfrentaron a una acumulación de basura y baños sin limpiar.

Smithsonian Institution

El Smithsonian gestiona 21 museos, la mayoría en Washington, D.C., y el Zoológico Nacional, también en Washington. Recibe aproximadamente el 62% de su financiación del gobierno federal y el resto de fuentes privadas.

En caso de cierre, el Smithsonian puede mantener abiertos los museos con lo que restan de su financiación del año anterior, pero cerrará los recintos cuando se agote ese dinero, manteniendo únicamente al personal necesario para la seguridad, el mantenimiento y otras operaciones necesarias, según el plan de contingencia de la organización de septiembre de 2023.

El Smithsonian adoptó una estrategia similar en el 2019, cuando utilizó fondos del año anterior para mantener abierta sus instalaciones por 11 días después de que comenzara el cierre del gobierno. 

%{postComment}%

Randy Lilleston, Andy Markowitz y Peter Urban contribuyeron a este artículo.

Kenneth Terrell es periodista y colaborador de AARP en los ámbitos de trabajo, empleo, discriminación por edad, carreras laborales y el Congreso. Anteriormente trabajó para la Education Writers Association y U.SNews & World Report, donde reportó sobre política y asuntos gubernamentales, educación, ciencia y tecnología, y estilos de vida.

 Susan Milligan es una escritora colaboradora que ha cubierto política nacional, elecciones y asuntos extranjeros durante 40 años. También se desempeñó como corresponsal extranjera y corresponsal de la Casa Blanca para el Boston Globe. Su trabajo ha aparecido en numerosas revistas y periódicos, incluidos el New York Daily News, AARP Bulletin, US News & World Report  y la revista PRINT .

