El Congreso tiene hasta la medianoche del 30 de septiembre para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto federal para el año fiscal 2026 o aprobar un proyecto de ley de gastos provisional para mantener la financiación del gobierno. Si los legisladores no cumplen con ese plazo, se desencadenará un cierre parcial del gobierno.

Pero incluso si el gobierno federal cerrara, los beneficiarios del Seguro Social continuarían recibiendo sus pagos mensuales.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

En el lenguaje federal, los beneficios del Seguro Social son "gastos obligatorios". Tienen una fuente de financiamiento dedicada y permanente (principalmente, los impuestos de nómina que la mayoría de nosotros pagamos sobre nuestros ingresos laborales) y no se ven afectados por el proceso de asignación federal.

Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) no es inmune a las consecuencias de un posible cierre. Su presupuesto administrativo es discrecional, es decir, está sujeto a la aprobación anual del Congreso. Los legisladores determinan cuánto de los ingresos del Seguro Social puede destinarse a gastos operativos, como procesar solicitudes de beneficios, alquiler de espacio para oficinas locales y pagar los salarios de los empleados.

La ley presupuestaria vigente, que vence el 30 de septiembre, mantuvo los niveles de gasto de 2024 para la mayoría de las agencias federales. La amenaza de cierre se produce cuando la SSA está reduciendo su personal en un 12%, de aproximadamente 57,000 empleados a 50,000. La solicitud de presupuesto de la agencia para 2026 prevé una plantilla de tiempo completo de 50,278 personas para el año fiscal que comienza el 1.º de octubre.

Video: Cómo afectaría un cierre de gobierno los beneficios de Medicare y el Seguro Social (en inglés).

Plan de cierre

En caso de un cierre del Gobierno, que ocurrió más recientemente durante el invierno del 2018-19, la SSA tiene un detallado plan de contingencia (en inglés) que explica cómo funcionaría. Este plan, actualizado en septiembre del 2024, dice que la agencia "continuará con las actividades críticas para nuestras operaciones de servicio directo y aquellas necesarias para garantizar el pago preciso y oportuno de beneficios".

Únete a nuestra lucha para proteger el Seguro Social Has trabajado duro y has aportado al Seguro Social con cada cheque de nómina. Esto es lo que puedes hacer para ayudar a mantener la solidez del programa: Agrega tu nombre y comprométete a proteger el Seguro Social.

Descubre cómo AARP está luchando para mantener el Seguro Social fuerte.

Obtén asesoramiento experto sobre los beneficios del Seguro Social y respuestas a preguntas comunes.

AARP defiende incansablemente los asuntos importantes para las personas mayores de 50 años. Hazte socio o renueva tu membresía hoy.

Un portavoz de la SSA dice que la agencia seguirá ese plan de contingencia si hay una interrupción en la financiación y que "los beneficiarios del Seguro Social continuarían recibiendo sus pagos del Seguro Social, el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y el SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario)".