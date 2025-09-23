Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

¿Qué sucede con el Seguro Social en un cierre del Gobierno?

Los beneficios mensuales se seguirán pagando se llegue a un acuerdo presupuestario o no.

Por
Andy Markowitz,
 
Updated 22 de septiembre de 2025
AARP
Comments
Published 19 de enero de 2024
/ Updated 22 de septiembre de 2025
Compilacion de imagenes del Seguro Social, un abanido de billetes de 20 y la cúpula del Capitolio de Estados Unidos
BACKYARDPRODUCTION/GETTY IMAGES
BACKYARDPRODUCTION/GETTY IMAGES

El Congreso tiene hasta la medianoche del 30 de septiembre para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto federal para el año fiscal 2026 o aprobar un proyecto de ley de gastos provisional para mantener la financiación del gobierno. Si los legisladores no cumplen con ese plazo, se desencadenará un cierre parcial del gobierno.

Pero incluso si el gobierno federal cerrara, los beneficiarios del Seguro Social continuarían recibiendo sus pagos mensuales.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

En el lenguaje federal, los beneficios del Seguro Social son "gastos obligatorios". Tienen una fuente de financiamiento dedicada y permanente (principalmente, los impuestos de nómina que la mayoría de nosotros pagamos sobre nuestros ingresos laborales) y no se ven afectados por el proceso de asignación federal.

Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) no es inmune a las consecuencias de un posible cierre. Su presupuesto administrativo es discrecional, es decir, está sujeto a la aprobación anual del Congreso. Los legisladores determinan cuánto de los ingresos del Seguro Social puede destinarse a gastos operativos, como procesar solicitudes de beneficios, alquiler de espacio para oficinas locales y pagar los salarios de los empleados.

La ley presupuestaria vigente, que vence el 30 de septiembre, mantuvo los niveles de gasto de 2024 para la mayoría de las agencias federales. La amenaza de cierre se produce cuando la SSA está reduciendo su personal en un 12%, de aproximadamente 57,000 empleados a 50,000. La solicitud de presupuesto de la agencia para 2026 prevé una plantilla de tiempo completo de 50,278 personas para el año fiscal que comienza el 1.º de octubre.

Video: Cómo afectaría un cierre de gobierno los beneficios de Medicare y el Seguro Social  (en inglés).

Plan de cierre

En caso de un cierre del Gobierno, que ocurrió más recientemente durante el invierno del 2018-19, la SSA tiene un detallado plan de contingencia (en inglés) que explica cómo funcionaría. Este plan, actualizado en septiembre del 2024, dice que la agencia "continuará con las actividades críticas para nuestras operaciones de servicio directo y aquellas necesarias para garantizar el pago preciso y oportuno de beneficios".

Únete a nuestra lucha para proteger el Seguro Social

Has trabajado duro y has aportado al Seguro Social con cada cheque de nómina. Esto es lo que puedes hacer para ayudar a mantener la solidez del programa:

Un portavoz de la SSA dice que la agencia seguirá ese plan de contingencia si hay una interrupción en la financiación y que "los beneficiarios del Seguro Social continuarían recibiendo sus pagos del Seguro Social, el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y el SSI  (Seguridad de Ingreso Suplementario)". 

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

La SSA también administra la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un beneficio de red de seguridad para personas con ingresos muy bajos que tienen una discapacidad visual o algún otro tipo de discapacidad o tienen 65 años o más. A diferencia de los beneficios de jubilación, de sobrevivientes y familiares del Seguro Social y del SSDI, el SSI se financia con los ingresos generales del gobierno, no con el impuesto sobre la nómina específico..

Los ingresos por impuestos sobre la nómina se seguirán recaudando y se destinarán a los fondos fiduciarios que aportan fondos para cubrir las prestaciones del Seguro Social. La SSA afirma tener la autoridad legal para procesar los pagos incluso si caducan las asignaciones del Congreso.

Restaurantes

Carrabba's Italian Grill®

Descuento de un 10% en el servicio de comida en el restaurante o en pedidos por teléfono de entrega de comida en el auto

Ver detalles
Ver todo
See more Restaurantes offers >

Bajo el plan de cierre, la SSA dice que sería capaz de mantener aproximadamente un 86% de su personal a bordo y mantener funciones y servicios esenciales, como pagar beneficios, procesar solicitudes de beneficios apelaciones, celebrar audiencias de discapacidad y emitir tarjetas de Seguro Social nuevas y de reemplazo.

Cuando se formuló ese plan el año pasado, la SSA contaba con una fuerza laboral más grande que la actual. La agencia no respondió a preguntas sobre cómo se aplicaría el plan a la plantilla actual de personal.

Algunos servicios y actividades del Seguro Social se suspenderían inmediatamente después de un cierre, entre ellos las verificaciones de beneficios, el procesamiento de sobrepagos, mejoras en la tecnología de la información, relaciones públicas y capacitación.

Según la SSA, si un cierre dura más de cinco días, reevaluaría si es necesario realizar más reducciones de horas, pero retendría a los trabajadores "críticos para nuestras operaciones de servicio directo".

“La buena noticia es que los pagos se seguirán realizando y todo debería transcurrir normal, por un tiempo,” dice Bill Sweeney, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de AARP.

“Pero durante un cierre del gobierno, el personal de la SSA y de otras agencias gubernamentales no recibirá su salario. Eso puede mantenerse por un tiempo, pero eventualmente hay que pagarles para que puedan cuidar de sus propias familias,” añade. “Si un cierre se prolonga demasiado, podría haber consecuencias a largo plazo si se pierde a más personal altamente calificado y a especialistas.”

Las resoluciones provisionales ya son algo rutinario

El Congreso ha utilizado repetidamente resoluciones continuas provisionales en los últimos años para mantener al Gobierno en funcionamiento mientras la Cámara y el Senado luchaban por aprobar las leyes de presupuesto regulares. Por ejemplo, el presupuesto federal del 20245 se adoptó el 14 de marzo de ese mismo año, casi seis meses después de comenzar ese año fiscal.

El presupuesto autorizó a la SSA a gastar $14,300 millones —aproximadamente el 1% de sus ingresos— en servicio al cliente y operaciones. Aunque eso representó un aumento de $72 millones, o un 0.5% con respecto al año anterior.

El Center for Budget and Policy Priorities, un instituto de investigación en Washington D.C., estima que, ajustado por inflación, el presupuesto del servicio al cliente del Seguro Social se redujo en un 21.2% desde el 2010 hasta el 2025, mientras que el número de beneficiarios creció en un 26%.

Para el año fiscal 2026, la Casa Blanca ha solicitado aproximadamente 14,800 millones de dólares para el servicio al cliente y las operaciones de la SSA, un aumento de casi 500 millones con respecto a 2025. La mayor parte del aumento está destinada al trabajo de integridad del programa, enfocado en evaluar la elegibilidad médica y financiera de los beneficiarios del SSDI y del SSI para seguir recibiendo beneficios.

En una declaración que acompaña la solicitud, el Comisionado de la SSA, Frank Bisignano, afirma que los fondos permitirán a la agencia mejorar el servicio al cliente y reducir el fraude, el despilfarro y los pagos incorrectos.

Una encuesta de la AARP (en inglés), realizada en noviembre de 2024 a estadounidenses mayores de 50 años, reflejó un apoyo abrumador en todos los partidos a aumentar el gasto administrativo y de atención al cliente del Seguro Social. El 85% de los encuestados respaldaron un presupuesto más grande, incluido el 92% de los demócratas, el 80% de los republicanos y el 82% de los independientes.

AARP ha destacado durante mucho tiempo las fallas en el servicio al cliente del Seguro Social y ha instado al Congreso a proporcionar recursos adecuados para que la agencia mejore.

%{postComment}%

Andy Markowitz cubre temas relacionados con el Seguro Social y la jubilación para AARP. Es exredactor de The Prague Post y Baltimore City Paper.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • Woman in green sweater smiling while looking at phone while out walking on the street
    Revistas y recursos

    Alertas por mensaje de texto sobre beneficios para socios

    Obtén más valor: recibe actualizaciones y sé el primero en conocer los nuevos beneficios

    Learn More
    See more Revistas y recursos offers >
  • Family gathered around kitchen table reviewing estate planning documents
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    Planificación patrimonial de Trust & Will

    Un 20% de ahorro en fideicomisos y testamentos

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Mature, bearded, African American man with black frame glasses
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    LensCrafters

    Ahorra un 20% de descuento en monturas + 50% de descuento en lentes con la compra de un par completo y más

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >