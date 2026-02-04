8 errores costosos que cometen los jubilados con sus declaraciones de impuestos

La jubilación puede liberarte del ajetreo de trabajar a diario, pero cuando se trata de preparar tu declaración de impuestos, un poco de esfuerzo adicional puede evitar que cometas errores costosos. Este año en particular, los jubilados, y los contribuyentes de 65 años o más que todavía están trabajando, tienen una variedad de nuevas reglas, deducciones y cambios que deben tener en cuenta.

Aquí tienes ocho errores costosos que los expertos en impuestos dicen que debes evitar y sus recomendaciones sobre qué hacer en su lugar.

1. No reclamar la nueva deducción si eres un contribuyente de 65 años o más que reúne los requisitos

Como parte de los cambios en el código fiscal federal que la "One Big Beautiful Bill" (Una gran y hermosa ley) introdujo cuando se convirtió en ley el pasado julio, los contribuyentes de 65 años o más pueden reclamar una deducción adicional de $6,000 —o $12,000 para parejas que presentan conjuntamente cuando ambos cónyuges tienen 65 años o más— además de la deducción estándar para el año fiscal 2025.

La deducción se reduce gradualmente para personas con ingresos superiores a $75,000 ($150,000 para parejas que presentan conjuntamente), y no está disponible para personas con ingresos superiores a $175,000 ($250,000 para quienes presentan conjuntamente). Esta deducción es "por encima de la línea", lo que significa que puedes reclamarla incluso si no detallas tus impuestos. Se ofrece solo hasta el año fiscal 2028, cuando esta disposición de la ley de julio pasado expirará.

2. Suponer que se retienen impuestos del ingreso de jubilación

Es sorprendentemente común que los beneficiarios del Seguro Social deban impuestos, dice Craig Wild, socio de la firma contable Wild, Maney & Resnick en Woodbury, Nueva York. "Todos creen que el Seguro Social no está gravado", dice.

Si tus ingresos anuales están entre $25,000 y $34,000 ($32,000 y $44,000 para declaraciones conjuntas), hasta el 50% de tus beneficios del Seguro Social son tributables. Si tus ingresos superan esos límites, hasta el 85% de tus beneficios son tributables.

Wild dice que esto confunde a muchos beneficiarios del Seguro Social. "Podrías tener una cantidad mínima de impuesto retenido" pero no lo suficiente, dice. "Así que cuando preparamos la declaración, hay muy pocos impuestos prepagados, y eso podría generar un problema". Además de los impuestos que debes, el IRS impone multas por no reportar ingresos y por pagos tardíos.

No son solo los beneficios del Seguro Social. Wild dice que las personas pueden quedar igualmente desprevenidas cuando se trata de impuestos sobre ingresos de otras fuentes que no están sujetas a retención automática, como los ingresos por intereses o dividendos, o ganancias de capital cuando vendes un activo como una casa o acciones en una cuenta tributable.

3. Olvidar pagar impuestos trimestrales

Para los trabajadores que han pasado décadas como empleados bajo un W-2, con impuestos retenidos automáticamente de sus cheques, el cambio a la jubilación puede ser una curva de aprendizaje costosa. Wild dice que es fácil para los jubilados pasar por alto las fechas de vencimiento de impuestos trimestrales, que generalmente son los días 15 de abril, junio, septiembre y enero.

Puede que no estés llevando la cuenta, pero el IRS sí. "Su postura es que ganas dinero todo el año. Queremos el nuestro todo el año", dice Wild.