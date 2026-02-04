Javascript is not enabled.

¿Quieres ahorrar? Traza tus metas y usando nuestra calculadora determina cuánto deberías ahorrar mensualmente para cumplirlas.

8 errores costosos que cometen los jubilados con sus declaraciones de impuestos

Descubre cómo evitarlos y protege tu dinero.

Por

Martha C. White,

 
Published 03 de febrero de 2026
ilustración de un formulario del IRS en forma de trampa sobre dos sillas de playa, sujetado por un hombre.
Glenn Harvey

La jubilación puede liberarte del ajetreo de trabajar a diario, pero cuando se trata de preparar tu declaración de impuestos, un poco de esfuerzo adicional puede evitar que cometas errores costosos. Este año en particular, los jubilados, y los contribuyentes de 65 años o más que todavía están trabajando, tienen una variedad de nuevas reglas, deducciones y cambios que deben tener en cuenta. 

Aquí tienes ocho errores costosos que los expertos en impuestos dicen que debes evitar y sus recomendaciones sobre qué hacer en su lugar.

Image Alt Attribute

1. No reclamar la nueva deducción si eres un contribuyente de 65 años o más que reúne los requisitos

Como parte de los cambios en el código fiscal federal que la "One Big Beautiful Bill" (Una gran y hermosa ley) introdujo cuando se convirtió en ley el pasado julio, los contribuyentes de 65 años o más pueden reclamar una deducción adicional de $6,000 —o $12,000 para parejas que presentan conjuntamente cuando ambos cónyuges tienen 65 años o más— además de la deducción estándar para el año fiscal 2025.

La deducción se reduce gradualmente para personas con ingresos superiores a $75,000 ($150,000 para parejas que presentan conjuntamente), y no está disponible para personas con ingresos superiores a $175,000 ($250,000 para quienes presentan conjuntamente). Esta deducción es "por encima de la línea", lo que significa que puedes reclamarla incluso si no detallas tus impuestos. Se ofrece solo hasta el año fiscal 2028, cuando esta disposición de la ley de julio pasado expirará.

2. Suponer que se retienen impuestos del ingreso de jubilación

Es sorprendentemente común que los beneficiarios del Seguro Social deban impuestos, dice Craig Wild, socio de la firma contable Wild, Maney & Resnick en Woodbury, Nueva York. "Todos creen que el Seguro Social no está gravado", dice.

Si tus ingresos anuales están entre $25,000 y $34,000 ($32,000 y $44,000 para declaraciones conjuntas), hasta el 50% de tus beneficios del Seguro Social son tributables. Si tus ingresos superan esos límites, hasta el 85% de tus beneficios son tributables.

Wild dice que esto confunde a muchos beneficiarios del Seguro Social. "Podrías tener una cantidad mínima de impuesto retenido" pero no lo suficiente, dice. "Así que cuando preparamos la declaración, hay muy pocos impuestos prepagados, y eso podría generar un problema". Además de los impuestos que debes, el IRS impone multas por no reportar ingresos y por pagos tardíos. 

No son solo los beneficios del Seguro Social. Wild dice que las personas pueden quedar igualmente desprevenidas cuando se trata de impuestos sobre ingresos de otras fuentes que no están sujetas a retención automática, como los ingresos por intereses o dividendos, o ganancias de capital cuando vendes un activo como una casa o acciones en una cuenta tributable.

3. Olvidar pagar impuestos trimestrales

Para los trabajadores que han pasado décadas como empleados bajo un W-2, con impuestos retenidos automáticamente de sus cheques, el cambio a la jubilación puede ser una curva de aprendizaje costosa. Wild dice que es fácil para los jubilados pasar por alto las fechas de vencimiento de impuestos trimestrales, que generalmente son los días 15 de abril, junio, septiembre y enero.

Puede que no estés llevando la cuenta, pero el IRS sí. "Su postura es que ganas dinero todo el año. Queremos el nuestro todo el año", dice Wild.

Agrega que pagar impuestos trimestralmente no es una regla específica para jubilados. Las personas que son autónomas o contratistas independientes también son responsables de pagar sus impuestos cuatro veces al año. 

4. No darte crédito por el dinero que has invertido en tu casa

Si tus planes de jubilación incluían vender tu casa, podrías enfrentar ganancias de capital en la venta. Si presentas como soltero, las ganancias de la venta de la casa por encima de $250,000 se gravan como ganancias de capital. Para parejas casadas que presentan conjuntamente, el umbral es de $500,000. Pero eso no tiene que significar una gran factura de impuestos, porque el IRS grava tu ganancia, y se te permite restar el dinero que gastaste en mejoras del hogar a lo largo de los años. 

Wild dice que muchas personas olvidan deducir los costos de renovaciones y remodelaciones al calcular su ganancia de la venta de una casa. Si has vivido en tu casa durante décadas, esas inversiones realmente pueden sumar. "La cocina de la casa, los baños, el techo, el aire acondicionado central, todas esas mejoras cuentan y deben ser rastreadas", dice.

5. Pasar por alto la nueva deducción por intereses de préstamos de automóvil

Hay otra nueva disposición fiscal clave que debes conocer. Si sacaste un préstamo para comprar un vehículo nuevo en el 2025, podrías deducir hasta $10,000 de intereses pagados durante el año, incluso si no detallas tus impuestos.

Para optar al mismo, el ensamblaje final del vehículo debe haber tenido lugar en Estados Unidos, y debe pesar menos de 14,000 libras. (Para averiguar dónde se ensambló tu automóvil, ingresa el número de identificación del vehículo en el Decodificador de VIN (en inglés) de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. La ubicación del ensamblaje se listará en la sección de "Otra información").

La deducción se reduce gradualmente según tus ingresos. Una vez que tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) —tu ingreso bruto ajustado total, más ciertos ingresos libres de impuestos para personas que viven fuera del país— supera los $100,000 ($200,000 para declarantes conjuntos), la deducción se reduce por $200 por cada $1,000 (o fracción) sobre el límite aplicable. No puedes optar por esta deducción si tu MAGI es de $150,000 o más ($250,000 o más para declarantes conjuntos).

Puedes reclamar la deducción de intereses del préstamo del automóvil, ya sea que detalles o no. La deducción está disponible para los años fiscales 2025 al 2028.

6. Perderte el límite más alto de deducción SALT

Ahora se ofrece a las personas en estados con altos impuestos un nuevo incentivo para detallar en lugar de tomar la deducción estándar.

Antes de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (TCJA) del 2017, no había límite en la cantidad de impuestos estatales y locales que los contribuyentes podían deducir en sus declaraciones de impuestos federales si detallaban. Pero a partir del 2018, la llamada deducción SALT se limitó a $10,000 al año para la mayoría de los declarantes. Debido a que la TCJA también casi duplicó la deducción estándar, redujo el beneficio financiero de detallar para muchos contribuyentes.

Sin embargo, para los años fiscales 2025 a 2029, los cambios en el código fiscal federal elevan temporalmente el límite SALT a $40,000 para la mayoría de los declarantes. El límite aumentará un 1% cada año hasta el 2029. Luego volverá a $10,000 en el 2030. Para el año fiscal 2025, el límite de $40,000 se reduce por 30 centavos por cada dólar de MAGI que supere los $500,000 ($250,000 para personas casadas que presentan la declaración por separado), hasta un mínimo de $10,000.

Debido al límite más alto de deducción SALT, "esperamos que muchos más contribuyentes detallen", dice Brian Schultz, líder de la práctica fiscal en Plante Moran Wealth Management.

7. No planear los retiros de cuentas de jubilación antes de impuestos

Las cuentas 401(k) tradicionales y las IRA ofrecen contribuciones antes de impuestos, reduciendo tus ingresos tributables actuales, pero tienes que pagar impuesto sobre los ingresos cuando comienzas a hacer retiros. Sin una estrategia, podrías estar gastando más de lo necesario.  

Si tienes un gran ahorro en cuentas de jubilación antes de impuestos, "estás acumulando una bomba de tiempo fiscal", advierte Schultz. No prepararse para las implicaciones fiscales de las distribuciones mínimas requeridas (RMD) puede llevar a una sorpresa en tu factura de impuestos si la cantidad de tu distribución te empuja a un tramo impositivo más alto, y también podría desencadenar recargos en las primas de Medicare.

"Ahí es donde todo se reduce a la planificación proactiva", dice Andy Evans, un asesor financiero de Edward Jones en Houston.

Muchos asesores financieros recomiendan que los clientes transfieran dinero de sus 401(k) tradicionales e IRA a cuentas Roth. Debido a que las cuentas de jubilación tradicionales se financian con contribuciones antes de impuestos, los retiros se gravan a tasas de ingresos ordinarios. Pero las cuentas Roth se financian con dólares después de impuestos, lo que significa dos cosas: tus retiros son libres de impuestos y no hay RMD. (Las ganancias futuras también crecen libres de impuestos). 

"Antes de la edad de distribuciones requeridas, podemos planificar con anticipación a través de estrategias de conversión a Roth para reducir esos RMD", dice Evans.

8. Equivocarse en el momento de las conversiones a Roth

Debido a que el dinero que conviertes de cuentas de jubilación antes de impuestos a cuentas Roth se grava a tu tasa de impuesto sobre los ingresos ordinarios en el año en que haces la conversión, muchos asesores financieros dicen que el mejor momento para convertirlos es en años de menores ingresos. Si no programas la conversión correctamente, podrías terminar pagando una tasa de impuesto marginal más alta que la que pagarías al realizar la conversión en un año de menores ingresos. 

Por otro lado, debido a que cada dólar que conviertes se suma a tus ingresos tributables para ese año calendario, convertir una gran cantidad de dinero en una cuenta Roth en un solo año —en lugar de distribuirlo a lo largo de varios años, como recomiendan muchos profesionales de impuestos— puede reducir tu oportunidad para exenciones fiscales basadas en ingresos, incluidas algunas de las nuevas deducciones en el código fiscal.

“Tienes que tener más cuidado ahora”, dice Schultz. “Por ejemplo, si convierto $10,000 de mi IRA a una cuenta Roth... también podría estar eliminando parte de mi deducción por tener cierta edad".

Considera hablar con un asesor financiero que pueda ayudarte a determinar cuándo tiene sentido para ti hacer una conversión a Roth.

Martha C. White escribe sobre negocios, finanzas y economía. Su trabajo ha aparecido en The New York Times, CNN, Time, NBC News, Money y otros medios.

