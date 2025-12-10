Javascript is not enabled.

Estas son las tasas tributarias federales sobre los ingresos para el 2026

Las siete tasas de impuestos del IRS determinan cuánto le deberás al Tío Sam.

Por

Daniel Bortz,

 
Updated 23 de octubre de 2025
AARP
Published 09 de octubre de 2025
/ Updated 23 de octubre de 2025
Podrías caer en un tramo más bajo por los ingresos que ganes en el 2026 gracias a las nuevas tasas del impuesto sobre los ingresos. Además, la deducción estándar —la cantidad que puedes deducir de tu Formulario 1040 de declaración de impuestos sin detallar— será más alta.

Si empiezas ahora, puedes hacer planes para reducir tu factura de impuestos del 2026﻿, la que deberás presentar en abril del 2027. Conocer los tramos de impuestos para el 2026 puede ayudarte a implementar estrategias fiscales inteligentes, como ajustar tu retención de impuestos sobre la renta, para que no te sorprenda una gran deuda de impuestos.

Cómo funcionan los tramos del impuesto federal sobre los ingresos

En el sistema impositivo de Estados Unidos, las tasas de impuestos sobre los ingresos están graduadas, por lo que pagas tasas diferentes por distintas cantidades de ingresos gravables. Hay siete tasas de impuesto sobre los ingresos federales en total: 10, 12, 22, 24, 32, 35 y 37%. Cuanto más ganas, más pagas.

Un tramo impositivo es un rango de ingresos que se grava a una tasa especifica. Importante; tu tramo impositivo más alto no refleja cuánto pagas sobre todos tus ingresos. Si eres soltero y estás en la categoría del 22% para el 2026, no pagarás el 22% sobre todos tus ingresos tributables. Pagarás el 10% sobre los ingresos gravables hasta $12,400; el 12% sobre el monto entre $12,401 y $50,400; y el 22% por encima de eso (hasta $105,700).

Además, la deducción estándar para el 2026 será de $16,100 para personas solteras y $32,200 para parejas casadas que presentan conjuntamente, un aumento respecto a $15,750 y $31,500, respectivamente, para el año fiscal 2025. La deducción estándar es la cantidad fija que el IRS te permite deducir de tus ingresos anuales si no haces una deducción detallada en tu declaración de impuestos. Cuanto más bajos sean tus ingresos tributables, más baja será tu factura de impuestos.

Y hay aún mejores noticias para los contribuyentes mayores. Los contribuyentes solteros de 65 años o más pueden aumentar su deducción estándar en el 2026 por $1,650; las personas que no están casadas y no son cónyuges sobrevivientes pueden aumentar su deducción estándar por $2,050. En total, un contribuyente soltero de 65 años o más puede reclamar una deducción estándar de hasta $18,150.

Además, la ley One Big Beautiful Bill ofrece una deducción extra temporal de $6,000 para personas de 65 años o más con un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos para quienes presentan declaraciones individuales y $150,000 o menos para parejas casadas que presentan declaración conjunta. La deducción se reduce para quienes ganan más, hasta $175,000 para una persona que presenta declaración individual y $250,000 para una pareja. (Por encima de esos límites, no reunirás los requisitos para la deducción). Esta deducción adicional se extiende hasta el año fiscal 2028.

También puedes detallar deducciones fiscales individuales como donaciones caritativas, pero deben sumar más que la deducción estándar para que valga la pena detallar.

Si has sido responsable por una gran factura de impuestos en el pasado, considera hablar con un asesor fiscal sobre cómo reducir tu próxima factura de impuestos. Un buen primer paso es analizar la cantidad de impuestos que se retienen de tu sueldo. Podría ser más fácil que te retengan un poco más de dinero de cada cheque de pago que enfrentarte a una gran factura al final del ciclo fiscal.﻿ El IRS tiene un estimador de retenciones gratuito que puede decirte cuánto deberías tener retenido.

Daniel Bortz es editor de finanzas personales en AARP, donde escribe y edita contenido sobre dinero para el sitio web, desde ahorro y elaboración de presupuestos hasta creación de riqueza y habilidades para administrar el dinero. Su trabajo ha sido publicado por el New York Times, el Washington PostConsumer Reports, EntrepreneurKiplingerNewsweekMoney y otras publicaciones nacionales.

