Estas son las tasas tributarias federales sobre los ingresos para el 2026

Podrías caer en un tramo más bajo por los ingresos que ganes en el 2026 gracias a las nuevas tasas del impuesto sobre los ingresos. Además, la deducción estándar —la cantidad que puedes deducir de tu Formulario 1040 de declaración de impuestos sin detallar— será más alta.

Si empiezas ahora, puedes hacer planes para reducir tu factura de impuestos del 2026﻿, la que deberás presentar en abril del 2027. Conocer los tramos de impuestos para el 2026 puede ayudarte a implementar estrategias fiscales inteligentes, como ajustar tu retención de impuestos sobre la renta, para que no te sorprenda una gran deuda de impuestos.

Cómo funcionan los tramos del impuesto federal sobre los ingresos

En el sistema impositivo de Estados Unidos, las tasas de impuestos sobre los ingresos están graduadas, por lo que pagas tasas diferentes por distintas cantidades de ingresos gravables. Hay siete tasas de impuesto sobre los ingresos federales en total: 10, 12, 22, 24, 32, 35 y 37%. Cuanto más ganas, más pagas.

Un tramo impositivo es un rango de ingresos que se grava a una tasa especifica. Importante; tu tramo impositivo más alto no refleja cuánto pagas sobre todos tus ingresos. Si eres soltero y estás en la categoría del 22% para el 2026, no pagarás el 22% sobre todos tus ingresos tributables. Pagarás el 10% sobre los ingresos gravables hasta $12,400; el 12% sobre el monto entre $12,401 y $50,400; y el 22% por encima de eso (hasta $105,700).

Además, la deducción estándar para el 2026 será de $16,100 para personas solteras y $32,200 para parejas casadas que presentan conjuntamente, un aumento respecto a $15,750 y $31,500, respectivamente, para el año fiscal 2025. La deducción estándar es la cantidad fija que el IRS te permite deducir de tus ingresos anuales si no haces una deducción detallada en tu declaración de impuestos. Cuanto más bajos sean tus ingresos tributables, más baja será tu factura de impuestos.