10 cosas que debes saber antes de presentar tu declaración de impuestos del 2025

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

¿Quieres ahorrar? Traza tus metas y usando nuestra calculadora determina cuánto deberías ahorrar mensualmente para cumplirlas.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Obten ayuda gratis con tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Ahorro

99 excelentes maneras de ahorrar

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Beneficios para socios

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2026!

Ilustración que muestra elementos alusivos a la música, cantantes y una persona disfrutando de la música

Un mundo extraordinario

Cómo la música impacta tu salud.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

10 cosas que debes saber antes de presentar tu declaración de impuestos del 2025

Cómo declarar a tiempo, acelerar tu reembolso, protegerte de los estafadores y más.

Por

Rocky Mengle, 

 
Updated 22 de enero de 2026
AARP
Comments
Published 22 de enero de 2025
/ Updated 22 de enero de 2026
Una calculadora con cantidades de papel y cálculos, contra un fondo color mostaza.
Dan Saelinger/Trunk Archive

Ya llegó la temporada de impuestos. Aunque puede que no sea una noticia muy emocionante para algunas personas, puedes tomar medidas para facilitar el proceso. Y seguramente no te sorprenderá saber que la clave está en tener un buen conocimiento sobre el tema. Con la información correcta, superarás la temporada de impuestos sin problemas. E incluso podrías ahorrarte un poco de dinero en el proceso.

Con eso en mente, estas son 10 cosas que debes saber antes de presentar tu declaración de impuestos federales este año.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

1. La fecha límite para presentar la declaración de impuestos es el 15 de abril (para la mayoría de las personas)

Las declaraciones de impuestos sobre los ingresos federales para el año fiscal 2025 deben presentarse antes del 15 de abril del 2026, con algunas excepciones. Una excepción se aplica a las víctimas de ciertos desastres naturales. Si vives en un área declarada zona de desastre federal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede concederte una prórroga para presentar y pagar tus impuestos. Por ejemplo, los residentes de Washington, que se han visto afectados por afectados por tormentas severas, inundaciones y deslizamientos de tierra que comenzaron el 9 de diciembre de 2025 tienen hasta el 1 de mayo de 2026 para presentar sus declaraciones de impuestos federales. Puedes encontrar las áreas que han recibido una extensión, y la nueva fecha límite para presentar la declaración de impuestos para los residentes afectados, en el sitio web del IRS (en inglés).

También tienen tiempo adicional para presentar la declaración los miembros de las Fuerzas Armadas y otras personas que sirvan en una zona de combate o en una operación de contingencia. Para obtener más información, consulta la Publicación 3 del IRS (en inglés).

﻿2. Es fácil obtener una extensión

Puedes obtener una extensión automática para presentar tu declaración de impuestos del 2025 hasta el 15 de octubre del 20256. Solo tienes que llenar y presentar el Formulario 4868 del IRS (en inglés) antes del 15 de abril. La desventaja —y es grande— es que debes pagar tus impuestos antes del 15 de abril, incluso si tienes una extensión. Pero evitarás la multa por no presentar la declaración, que es mucho más alta que la multa por no pagar.

La multa por presentar una declaración tardía es del 5% del monto adeudado cada mes, y la multa por no pagar es del 0.5% por mes. Ambas multas tienen un máximo del 25%. (Cuando ambas multas se imponen en el mismo mes, la deuda total es del 5% cada mes: 4.5% por no declarar y 0.5% por no pagar). También deberás intereses sobre los impuestos no pagados. (La tasa de interés para los primeros tres meses del 2026 es del 7%).

3. Hay un formulario de impuestos especial para los contribuyentes mayores

Si tienes problemas para leer el formulario 1040 del IRS, el principal formulario de impuestos sobre los ingresos, debido a problemas de visión, puedes usar el formulario 1040-SR del IRS. Este formulario tiene letras más grandes que el formulario 1040 regular. También tiene una tabla para calcular la deducción estándar, que es una buena manera de asegurar que los contribuyentes de 65 años o más apliquen la mayor deducción estándar a la que tienen derecho.

4. Recibirás una deducción estándar mayor si tienes 65 años o más

La deducción estándar reduce tu ingreso imponible, y por mucho. La exención estándar para los contribuyentes solteros y para los que están casados pero presentan su declaración por separado es de $15,750 para el año fiscal 2025, un aumento de $1,150 en comparación con el año fiscal 2024. Para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, la exención estándar es de $31,500, un aumento de $2,300 en comparación con el 2024

La deducción estándar es aún mayor si tienes 65 años o más. Las personas que declaran por separado pueden solicitar $2,000 adicionales, y las parejas casadas pueden aumentar su deducción estándar en $1,600 por cónyuge, para un total de $3,200. Además, la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA) creó una deducción adicional de $6,000 para los años fiscales 2025 a 2028 para las personas de 65 años o más con un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos para las personas que declaran por separado y de $150,000 o menos para las parejas casadas que declaran conjuntamente. La deducción se reduce a medida que los ingresos exceden estos límites y se elimina por completo al llegar a $175,000 para las personas que declaran por separado y $250,000 para las parejas casadas que declaran conjuntamente.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

En total, una pareja casada tendría una deducción estándar de $46,700 si ambos tienen 65 años o más. Los contribuyentes solteros mayores de 65 años tendrían una deducción total de $23,750.

5. No todo el mundo tiene que presentar una declaración de impuestos

Entretenimiento

Juegos de AARP

Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

La temporada de impuestos será realmente fácil si no tienes que declarar tus impuestos sobre los ingresos federales. En la mayoría de los casos, no tienes que presentar una declaración si tu ingreso bruto es menor que tu deducción estándar (y, recuerda, tu deducción estándar es mayor si tienes al menos 65 años).

Tu "ingreso bruto" generalmente incluye todos los ingresos que recibiste durante el año fiscal en forma de dinero, bienes, propiedades y servicios que no están exentos de impuestos. Como resultado, solo la parte tributable de tus beneficios del Seguro Social (si corresponde) se incluye en tu ingreso bruto para este propósito, la parte exenta no cuenta.

Hay algunas situaciones en las que tendrás que presentar una declaración de impuestos incluso si tu ingreso bruto es menor que tu deducción estándar. Por ejemplo, tienes que declarar si debes ciertos "impuestos especiales", como el impuesto mínimo alternativo o los impuestos sobre la nómina para un empleado del hogar (por ejemplo, una niñera o empleada doméstica). Otras situaciones en las que debes presentar una declaración sin importar tus ingresos incluyen:

  • Tú (o tu cónyuge si presentan una declaración conjunta) recibieron dinero de una cuenta de ahorros para la salud (HSA).
  • Tuviste ganancias netas de al menos $400 de tu empleo por cuenta propia.
  • Tú, tu cónyuge o un dependiente con cobertura de seguro de salud a través del mercado de la ACA recibieron pagos anticipados del crédito tributario de prima.
  • Compraste un auto eléctrico y la cantidad que pagaste se redujo al transferir el crédito fiscal por la compra de un vehículo eléctrico al concesionario.

Si no estás obligado a presentar una declaración, aún así puede que quieras hacerlo si puedes reclamar un crédito reembolsable, como el crédito tributario por ingresos del trabajo, el crédito tributario adicional por hijos (en inglés), el crédito tributario de oportunidad para los estadounidenses (en inglés) o el crédito tributario de prima. Tus esfuerzos pueden verse recompensados con un reembolso de impuestos.

6. Puedes deducir algunos artículos sin detallarlos

Al presentar tu declaración de impuestos, puedes reclamar la deducción estándar o el total de tus deducciones detalladas, pero no puedes reclamar ambas. Elige la cantidad que sea mayor.

Si tomas la deducción estándar, no podrás recibir las deducciones por gastos médicos, impuestos estatales y locales, donaciones a organizaciones benéficas y todas las otras deducciones detalladas que se incluyen en el Anexo A.

Sin embargo, puedes reclamar algunas deducciones sin detallarlas. Estas deducciones (conocidas por los expertos como "ajustes al ingreso") incluyen, entre otras, descuentos por:

  • Gastos no reembolsados para maestros
  • Gastos de negocio de reservistas, artistas escénicos y funcionarios gubernamentales que cobran honorarios
  • Contribuciones a una cuenta de ahorros para la salud (HSA)
  • Gastos de mudanza para militares
  • 50% del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia
  • Contribuciones a los planes de jubilación de trabajadores por cuenta propia SEP, SIMPLE y otros que reúnan los requisitos
  • Primas de seguro de salud para los trabajadores por cuenta propia
  • Multas por retiro anticipado de ahorros de jubilación
  • Pagos de pensión alimenticia (para acuerdos de divorcio con fecha anterior al 1.º de enero del 2019)
  • Contribuciones a un cuenta IRA tradicional (en inglés)
  • Intereses de préstamos estudiantiles

La OBBBA añadió algunas deducciones adicionales a la lista. Para el año fiscal 2025, se pueden deducir hasta $25,000 en propinas calificadas, hasta $12,500 ($25,000 si se declara una declaración conjunta) en compensación por horas extras y hasta $10,000 en intereses de préstamos para automóviles comprados en 2025 si el ensamblaje final se realizó en EE. UU.

7. Presenta tu declaración de impuestos electrónicamente para obtener tu reembolso más rápido

El IRS dice que, por lo general, recibirás tu reembolso en tres semanas si presentas tu declaración de impuestos de forma electrónica y optas por el depósito directo. Pero tendrás que esperar al menos seis semanas para obtener tu reembolso si presentas tu declaración de impuestos en papel. Y si tu declaración requiere correcciones, tal vez tengas que esperar más.

8. Presenta tu declaración temprano para protegerte contra el fraude

Si alguien ha robado tu identidad, también puede robarte tu reembolso. Todo lo que tiene que hacer es presentar tu declaración antes que tú y poco después recibirá tu reembolso. Corregir eso tomará mucho más tiempo que simplemente presentar una declaración.

Si te preocupa el robo de identidad o el fraude fiscal , pídele al IRS un número de identificación personal para la protección de la identidad (IP PIN) (en inglés). Esto puede ayudar a evitar que un estafador termine con tu reembolso.

9. Haz un seguimiento de tu reembolso

No es necesario refrescar la pantalla del sitio web de tu banco constantemente para verificar si ya han depositado tu reembolso. Hay una mejor manera: usa la herramienta "¿Dónde está mi reembolso?" del IRS (en inglés). Una vez que te hayas inscrito, puedes ver virtualmente cómo tu reembolso de impuestos pasa por el sistema tributario.

10. Obtén ayuda gratuita con la preparación de la declaración de impuestos

Puedes obtener ayuda gratuita con la preparación de la declaración de impuestos en varios lugares.

AARP Foundation Tax-Aide está dirigida a contribuyentes mayores con ingresos bajos a moderados. La mayoría de las más de 3,600 ubicaciones de AARP Tax Aide abren desde principios de febrero hasta mediados de abril; puedes encontrar los centros de Tax-Aide en el sitio web de AARP.

El servicio Volunteer Income Tax Assistance (VITA, Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes del Impuesto sobre el Ingreso) del IRS ofrece ayuda gratuita con la preparación de declaraciones de impuestos a los contribuyentes que reúnen los requisitos en miles de ubicaciones en todo el país. Por lo general, aquellos que reúnen los requisitos ganan $67,000 o menos. Puedes encontrar una ubicación de VITA cerca de ti a través del sitio web del IRS (en inglés). También puedes obtener software de preparación de impuestos gratuito de muchas compañías diferentes, siempre que tu ingreso bruto ajustado sea de $84,000 o menos. (El ingreso bruto ajustado generalmente es tu ingreso menos las deducciones que tengas derecho a recibir). Las compañías garantizan cálculos precisos y algunas también ofrecen software gratuito para la preparación de impuestos estatales. Puedes encontrar el software gratuito a través del IRS (en inglés).

¿Necesitas ayuda con tu declaración de impuestos? Prueba la calculadora de impuestos de AARP (en inglés).

Cameron Huddleston contribuyó a esta historia.

%{postComment}%

Rocky Mengle tiene más de 25 años de experiencia cubriendo temas tributarios federales y estatales para contadores públicos, abogados tributarios y contribuyentes comunes, y algunos de sus escritos han publicado en Kiplinger Personal Finance y Wolters Kluwer Tax & Accounting.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • Couple sitting on patio furniture looking at phone together and laughing
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Hogar y tecnología

    Consumer Cellular: Dos líneas

    2 líneas con llamadas ilimitadas, mensajes de texto y datos por $55 al mes

    Learn More
    See more Hogar y tecnología offers >
  • Credit card on laptop
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    AARP® Travel Rewards Mastercard® from Barclays

    3% cash back on airfare, hotel stays and car rentals

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Una mujer mira una computadora.
    Planificación financiera

    Herramienta Interview an Advisor™

    Un recurso gratuito para ayudarte a evaluar a un asesor financiero

    Learn More
    See more Planificación financiera offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >