10 cosas que debes saber antes de presentar tu declaración de impuestos del 2025

Ya llegó la temporada de impuestos. Aunque puede que no sea una noticia muy emocionante para algunas personas, puedes tomar medidas para facilitar el proceso. Y seguramente no te sorprenderá saber que la clave está en tener un buen conocimiento sobre el tema. Con la información correcta, superarás la temporada de impuestos sin problemas. E incluso podrías ahorrarte un poco de dinero en el proceso.

Con eso en mente, estas son 10 cosas que debes saber antes de presentar tu declaración de impuestos federales este año.

1. La fecha límite para presentar la declaración de impuestos es el 15 de abril (para la mayoría de las personas)

Las declaraciones de impuestos sobre los ingresos federales para el año fiscal 2025 deben presentarse antes del 15 de abril del 2026, con algunas excepciones. Una excepción se aplica a las víctimas de ciertos desastres naturales. Si vives en un área declarada zona de desastre federal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede concederte una prórroga para presentar y pagar tus impuestos. Por ejemplo, los residentes de Washington, que se han visto afectados por afectados por tormentas severas, inundaciones y deslizamientos de tierra que comenzaron el 9 de diciembre de 2025 tienen hasta el 1 de mayo de 2026 para presentar sus declaraciones de impuestos federales. Puedes encontrar las áreas que han recibido una extensión, y la nueva fecha límite para presentar la declaración de impuestos para los residentes afectados, en el sitio web del IRS (en inglés).

También tienen tiempo adicional para presentar la declaración los miembros de las Fuerzas Armadas y otras personas que sirvan en una zona de combate o en una operación de contingencia. Para obtener más información, consulta la Publicación 3 del IRS (en inglés).

﻿2. Es fácil obtener una extensión

Puedes obtener una extensión automática para presentar tu declaración de impuestos del 2025 hasta el 15 de octubre del 20256. Solo tienes que llenar y presentar el Formulario 4868 del IRS (en inglés) antes del 15 de abril. La desventaja —y es grande— es que debes pagar tus impuestos antes del 15 de abril, incluso si tienes una extensión. Pero evitarás la multa por no presentar la declaración, que es mucho más alta que la multa por no pagar.

La multa por presentar una declaración tardía es del 5% del monto adeudado cada mes, y la multa por no pagar es del 0.5% por mes. Ambas multas tienen un máximo del 25%. (Cuando ambas multas se imponen en el mismo mes, la deuda total es del 5% cada mes: 4.5% por no declarar y 0.5% por no pagar). También deberás intereses sobre los impuestos no pagados. (La tasa de interés para los primeros tres meses del 2026 es del 7%).

3. Hay un formulario de impuestos especial para los contribuyentes mayores

Si tienes problemas para leer el formulario 1040 del IRS, el principal formulario de impuestos sobre los ingresos, debido a problemas de visión, puedes usar el formulario 1040-SR del IRS. Este formulario tiene letras más grandes que el formulario 1040 regular. También tiene una tabla para calcular la deducción estándar, que es una buena manera de asegurar que los contribuyentes de 65 años o más apliquen la mayor deducción estándar a la que tienen derecho.

4. Recibirás una deducción estándar mayor si tienes 65 años o más

La deducción estándar reduce tu ingreso imponible, y por mucho. La exención estándar para los contribuyentes solteros y para los que están casados pero presentan su declaración por separado es de $15,750 para el año fiscal 2025, un aumento de $1,150 en comparación con el año fiscal 2024. Para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, la exención estándar es de $31,500, un aumento de $2,300 en comparación con el 2024

La deducción estándar es aún mayor si tienes 65 años o más. Las personas que declaran por separado pueden solicitar $2,000 adicionales, y las parejas casadas pueden aumentar su deducción estándar en $1,600 por cónyuge, para un total de $3,200. Además, la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA) creó una deducción adicional de $6,000 para los años fiscales 2025 a 2028 para las personas de 65 años o más con un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos para las personas que declaran por separado y de $150,000 o menos para las parejas casadas que declaran conjuntamente. La deducción se reduce a medida que los ingresos exceden estos límites y se elimina por completo al llegar a $175,000 para las personas que declaran por separado y $250,000 para las parejas casadas que declaran conjuntamente.