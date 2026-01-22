¿Estresado por el dinero? Te decimos cómo afrontarlo

¿Te preocupan tus finanzas? Desafortunadamente, no estás solo. En una encuesta del 2025 (en inglés) realizada por la empresa de finanzas personales Achieve, más de la mitad de los encuestados calificaron su situación financiera como "mala" o "regular". Además, la última encuesta Stress in America (en inglés) (El estrés en Estados Unidos) de la Asociación Estadounidense de Psicología encontró que casi dos tercios de los encuestados dijeron que el dinero era una fuente significativa de estrés.﻿﻿

¿Qué tan significativa? Casi la mitad (45%) de los integrantes de la generación X y el 38% de los boomers están perdiendo el sueño por esto, según una encuesta reciente (en inglés) de la empresa de colchones Amerisleep.

Entre el aumento de los precios al consumidor, los crecientes gastos de jubilación, los mercados impredecibles y los ingresos fijos que no rinden como antes, no es de extrañar que el estrés por el dinero mantenga despiertos a tantos jubilados y personas que se acercan a la jubilación. Pero no tiene que ser así. Los expertos dicen que con la combinación adecuada de estrategias prácticas, comunicación abierta y apoyo emocional, puedes recuperar un sentido de control y tranquilidad financiera.

Enfrenta los números

Casi la mitad de las personas en Estados Unidos evitan revisar sus cuentas financieras debido al estrés, según un informe del 2025 (en inglés) de Wealth Enhancement, una firma de asesoría financiera. Pero ignorar la realidad solo empeora las cosas, dice Thomas Faupl, un terapeuta matrimonial y de familia con licencia y consejero certificado de crédito al consumidor en San Francisco.

En su lugar, obtén una imagen completa de tus finanzas observando de cerca tus ingresos, gastos, deudas y activos. Concéntrate en lo que entra (como los pagos de Seguro Social, las pensiones y los retiros de cuentas de jubilación) y lo que sale cada mes. Divide los gastos en necesidades (﻿vivienda, comestibles, atención médica, etc.) y deseos (como suscripciones, salir a comer y viajar). Luego, identifica lugares donde puedas recortar.

Calculadoras de presupuesto de Quicken, (en inglés) Ramsey Solutions (en inglés) o AARP (en inglés) pueden ayudar a simplificar el proceso. Incluso una simple hoja de cálculo de Excel (en inglés) servirá. La meta no es la perfección, es la claridad. La información trae alivio y empoderamiento, dice Faupl: “Conocer tu situación te pone en una mejor posición para explorar recursos y abordarla”.

Revisar activos y pasivos anualmente, e ingresos y gastos mensualmente, puede ayudar a aliviar la ansiedad, dice Jinhee Kim, profesora de ciencias de familia en la Universidad de Maryland.