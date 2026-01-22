Javascript is not enabled.

¿Estresado por el dinero? Te decimos cómo afrontarlo

El aumento en los costos y la disminución de los ahorros están alimentando la ansiedad financiera de muchos adultos mayores.

Por

Perry Santanachote, 

 
AARP
Published 20 de enero de 2026
una mano roja sostiene una pelota antiestrés hecha de billetes de dólar
Jon Krause

¿Te preocupan tus finanzas? Desafortunadamente, no estás solo. En una encuesta del 2025 (en inglés) realizada por la empresa de finanzas personales Achieve, más de la mitad de los encuestados calificaron su situación financiera como "mala" o "regular". Además, la última encuesta Stress in America (en inglés) (El estrés en Estados Unidos) de la Asociación Estadounidense de Psicología encontró que casi dos tercios de los encuestados dijeron que el dinero era una fuente significativa de estrés.﻿﻿

¿Qué tan significativa? Casi la mitad (45%) de los integrantes de la generación X y el 38% de los boomers están perdiendo el sueño por esto, según una encuesta reciente (en inglés) de la empresa de colchones Amerisleep.

Image Alt Attribute

Entre el aumento de los precios al consumidor, los crecientes gastos de jubilación, los mercados impredecibles y los ingresos fijos que no rinden como antes, no es de extrañar que el estrés por el dinero mantenga despiertos a tantos jubilados y personas que se acercan a la jubilación. Pero no tiene que ser así. Los expertos dicen que con la combinación adecuada de estrategias prácticas, comunicación abierta y apoyo emocional, puedes recuperar un sentido de control y tranquilidad financiera.

Enfrenta los números

Casi la mitad de las personas en Estados Unidos evitan revisar sus cuentas financieras debido al estrés, según un informe del 2025 (en inglés) de Wealth Enhancement, una firma de asesoría financiera. Pero ignorar la realidad solo empeora las cosas, dice Thomas Faupl, un terapeuta matrimonial y de familia con licencia y consejero certificado de crédito al consumidor en San Francisco.

En su lugar, obtén una imagen completa de tus finanzas observando de cerca tus ingresos, gastos, deudas y activos. Concéntrate en lo que entra (como los pagos de Seguro Social, las pensiones y los retiros de cuentas de jubilación) y lo que sale cada mes. Divide los gastos en necesidades (﻿vivienda, comestibles, atención médica, etc.) y deseos (como suscripciones, salir a comer y viajar). Luego, identifica lugares donde puedas recortar.

Calculadoras de presupuesto de Quicken, (en inglés) Ramsey Solutions (en inglés) o AARP (en inglés) pueden ayudar a simplificar el proceso. Incluso una simple hoja de cálculo de Excel (en inglés) servirá. La meta no es la perfección, es la claridad. La información trae alivio y empoderamiento, dice Faupl: “Conocer tu situación te pone en una mejor posición para explorar recursos y abordarla”.

Revisar activos y pasivos anualmente, e ingresos y gastos mensualmente, puede ayudar a aliviar la ansiedad, dice Jinhee Kim, profesora de ciencias de familia en la Universidad de Maryland.

Consulta con los demás

Emily Garbinsky, profesora asociada de mercadeo y ciencia del comportamiento en la Universidad de Cornell, dice que hablar abiertamente sobre tus finanzas puede ayudar a aliviar la ansiedad. “Las personas piensan que hablar de dinero los hará sentir peor”, dice, pero “en realidad los hace sentir mejor con el tiempo".

Su investigación muestra que hablar de manera regular sobre dinero con una pareja o amigo reduce el estrés, especialmente cuando las conversaciones se centran en cosas que los participantes sienten que pueden controlar, como sus comportamientos de gasto o ahorro. Eso ayuda a establecer una mentalidad de que los problemas financieros son solucionables, no perpetuos.

Es especialmente importante discutir temas financieros sensibles con tus hijos adultos, dice Rachel Duncan, una terapeuta financiera certificada en Denver. Tus hijos querrán “tener una conversación compasiva sobre dinero”, dice. “Dar el primer paso puede ser incómodo al principio, pero puede fortalecer la cercanía".

Si el dinero ha sido una fuente de tensión, estrés o conflicto para tu familia en el pasado, considera consultar a un terapeuta financiero que pueda ayudar a facilitar estas conversaciones.

Ve más allá del balance financiero

El estrés financiero no se trata solo de dólares y centavos; también es emocional. En la encuesta de Wealth Enhancement, el 64% de los miembros de la generación X reportaron tener ansiedad o frustración al pensar en sus finanzas. Muchos dijeron que su situación financiera afecta negativamente su autoestima.﻿

Garbinsky dice que la “conciencia financiera” —estar al tanto de tus finanzas y aceptar tus respuestas emocionales— puede ayudar a reducir el estrés.

Eso significa hacer el trabajo de identificar y abordar las causas profundas de tu ansiedad financiera. Duncan a menudo hace que sus clientes participen en terapia de arte y escriban en un diario para ayudarlos a procesar sus emociones sobre el dinero.

Adopta un enfoque holístico

Después de evaluar tu dinero y emociones, concéntrate en encontrar maneras de equilibrar tus prioridades financieras y tu salud mental. Aquí hay algunas sugerencias de los expertos:﻿

Crea una lista de placeres. Duncan dice que es importante encontrar placeres en la vida diaria que no cuesten un centavo. Tal vez disfrutes charlar con amigos por teléfono o dar paseos por el bosque. Crear una lista de actividades gratuitas que disfrutes te ayudará a llenar tu tiempo sin vaciar tu billetera. “Todos deberían hacer al menos una cosa de su lista de placeres cada día”, dice ella.

Protege tu bienestar. El estrés financiero puede afectar tanto tu salud física y mental como tu cuenta bancaria. “Tiene muchos efectos negativos secundarios”, dice Garbinsky. Algunos consejos respaldados por la ciencia:

  • Mueve tu cuerpo. Incluso actividades ligeras como caminar o estirarte pueden ayudar a reducir los niveles de cortisol (en inglés) y despejar tu mente.
  • Socializa. "No hay nada peor que tener problemas financieros y además estar aislado", dice Faupl. Encontrar maneras de conectar con la gente, como reunirte con un amigo para tomar un café, unirte a una liga deportiva o ser voluntario en un banco de alimentos, puede ayudar a combatir la soledad.
  • Practica la atención plena. Los ejercicios de respiración, (en inglés) escribir un diario (en inglés) y la meditación pueden ayudar a calmar los pensamientos negativos.
  • Mejora tus hábitos de sueño. Un estudio (en inglés) reciente en el Journal of Business and Psychology encontró que los trabajadores que reportan mayor tensión financiera, dependencia de su trabajo o inseguridad laboral tienden a experimentar una peor calidad de sueño y muestran más síntomas de insomnio. Practicar buenos hábitos de sueño, como limitar el tiempo frente a la pantalla antes de dormir y crear un ambiente fresco y oscuro, puede ayudar a romper el ciclo y facilitar que te duermas y permanezcas dormido.

Evalúa cuánto estás gastando en los demás. "Las personas mayores a veces apoyan o dan demasiado a su familia de maneras que los ponen en peligro financiero", dice Duncan. Si estás acostumbrado a consentir a tus nietos pero tu flujo de efectivo es limitado, haz actividades divertidas con ellos que no involucren regalos o dinero, como llevarlos a deslizarse en la nieve o a una actividad para niños en la biblioteca. "Toma todo ese increíble y generoso espíritu y cámbialo", dice ella. "Además, la mayoría de los hijos adultos no quieren más cosas. Solo te quieren a ti".

Aprovecha la ayuda gratuita. No tienes que enfrentar el estrés financiero solo ni pagar altas tarifas por el apoyo de un profesional. Para encontrar clases gratuitas de bienestar financiero, consulta tu Agencia del Área sobre Envejecimiento en tu zona a través del Eldercare Locator (en inglés) de la Administración Federal para la Vida Comunitaria. Muchas bibliotecas y centros comunitarios también las ofrecen. Si necesitas asesoramiento financiero, la Asociación de Planificación Financiera (en inglés) tiene 75 capítulos y dos consejos estatales que ofrecen servicios financieros libres de costo.

%{postComment}%

Perry Santanachote es una escritora y editora independiente basado en Denver. Cubre la interacción entre los humanos y los productos e intenta ofrecer consejos humorísticos pero útiles para la vida cotidiana. Su trabajo ha aparecido en Consumer Reports, Good Housekeeping, Serious Eats y otras publicaciones.

