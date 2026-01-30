7 consejos prácticos para crear (o reconstruir) tu fondo de emergencia

No puedes predecir tu próximo problema con tu auto o desastre de plomería, pero definitivamente puedes prepararte para ellos. Cuando llega ese momento, un fondo de emergencia es la diferencia entre un "oh, no" y un "ya lo resuelvo".

Casi la mitad de las personas en Estados Unidos carecen de suficientes ahorros para cubrir tres meses de gastos en una emergencia, según el último Estudio Nacional de Capacidad Financiera (en inglés) de la Fundación de Educación para Inversores de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, el brazo educativo de un organismo de supervisión sin fines de lucro para empresas financieras.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Los costos de los alimentos, en particular, han apretado tanto los presupuestos que dos tercios de las personas en el país se han visto obligadas a recortar gastos en otras áreas para mantenerse al día. Si estás jubilado o cerca de la jubilación, tu fondo de emergencia es una red de seguridad esencial, no un lujo. Sin embargo, los integrantes de la generación X tienen un ahorro de emergencia medio de solo $500, según una encuesta del 2025 (en inglés) realizada por la empresa de servicios financieros Empower.

"Tu fondo de emergencia tiene menos que ver con ese calentador de agua roto y más con la tranquilidad", dice Marc Russell, un asesor financiero de Atlanta y fundador de BetterWallet, una empresa que enseña a comunidades desatendidas cómo invertir y construir riqueza. "Tener ese dinero de respaldo es cada vez más importante. Cuanto más envejeces, más cambian tus prioridades de crecimiento a seguridad".

Muchos asesores financieros recomiendan que los adultos que trabajan ahorren lo suficiente para cubrir al menos de tres a seis meses de gastos esenciales, como vivienda, servicios, comida y seguro. ﻿Los jubilados pueden necesitar un fondo de emergencia más grande ya que no tienen un cheque de pago al que recurrir.

Para identificar tu meta de fondo de emergencia, comienza revisando tus estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito de los últimos 12 meses para determinar cuánto estás gastando en lo esencial. Suma los costos y divide por 12 para calcular tus gastos mensuales promedio, luego multiplica ese número por tres o seis. También podrías usar una calculadora de fondo para emergencias de recursos financieros como NerdWallet, USAA Educational Foundation (en inglés) o Navy Federal Credit Union (en inglés).

Si tu fondo para emergencias no está donde debería, puedes tomar pequeños pasos para construirlo poco a poco. Te compartimos lo que recomiendan los asesores financieros.

1. Automatiza tu ahorro, luego personalízalo

Considera configurar una transferencia automática desde tu cuenta bancaria principal a una cuenta designada para el fondo para emergencias el día después de que llegue tu cheque de pago, si aún trabajas, o después de que tu beneficio mensual del Seguro Social llegue a tu cuenta bancaria, si estás jubilado. Selecciona una cantidad pequeña, como $20 o $30. Apenas notarás el cambio.

Es menos probable que guardes dinero para emergencias "si dependes de la fuerza de voluntad", dice Jason Fannon, un socio principal en Cornerstone Financial Services en Southfield, Míchigan. "La automatización permite que el dinero se mueva antes de que puedas convencerte de no hacerlo".

Sugiere darle a la cuenta un nombre personalizado, como "Fondo para emergencias de Pat" o "Reserva para días lluviosos de Pat". "Cuando lo etiquetas así, se siente real", dice.

2. Mueve tu dinero donde pueda crecer