7 consejos prácticos para crear (o reconstruir) tu fondo de emergencia

Sigue estos pasos para guardar dinero para cuando lo necesites.

Por
David Hochman,
 
AARP
Comments
Published 21 de enero de 2026
caja de herramientas roja con los cajones abiertos, forrados con billetes de cien dólares
Matt Chase

No puedes predecir tu próximo problema con tu auto o desastre de plomería, pero definitivamente puedes prepararte para ellos. Cuando llega ese momento, un fondo de emergencia es la diferencia entre un "oh, no" y un "ya lo resuelvo".

Casi la mitad de las personas en Estados Unidos carecen de suficientes ahorros para cubrir tres meses de gastos en una emergencia, según el último Estudio Nacional de Capacidad Financiera (en inglés) de la Fundación de Educación para Inversores de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, el brazo educativo de un organismo de supervisión sin fines de lucro para empresas financieras.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Los costos de los alimentos, en particular, han apretado tanto los presupuestos que dos tercios de las personas en el país se han visto obligadas a recortar gastos en otras áreas para mantenerse al día. Si estás jubilado o cerca de la jubilación, tu fondo de emergencia es una red de seguridad esencial, no un lujo. Sin embargo, los integrantes de la generación X tienen un ahorro de emergencia medio de solo $500, según una encuesta del 2025 (en inglés) realizada por la empresa de servicios financieros Empower.

"Tu fondo de emergencia tiene menos que ver con ese calentador de agua roto y más con la tranquilidad", dice Marc Russell, un asesor financiero de Atlanta y fundador de BetterWallet, una empresa que enseña a comunidades desatendidas cómo invertir y construir riqueza. "Tener ese dinero de respaldo es cada vez más importante. Cuanto más envejeces, más cambian tus prioridades de crecimiento a seguridad".

Muchos asesores financieros recomiendan que los adultos que trabajan ahorren lo suficiente para cubrir al menos de tres a seis meses de gastos esenciales, como vivienda, servicios, comida y seguro. ﻿Los jubilados pueden necesitar un fondo de emergencia más grande ya que no tienen un cheque de pago al que recurrir.

Para identificar tu meta de fondo de emergencia, comienza revisando tus estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito de los últimos 12 meses para determinar cuánto estás gastando en lo esencial. Suma los costos y divide por 12 para calcular tus gastos mensuales promedio, luego multiplica ese número por tres o seis. También podrías usar una calculadora de fondo para emergencias de recursos financieros como NerdWallet, USAA Educational Foundation (en inglés) o Navy Federal Credit Union (en inglés).

Si tu fondo para emergencias no está donde debería, puedes tomar pequeños pasos para construirlo poco a poco. Te compartimos lo que recomiendan los asesores financieros.

1. Automatiza tu ahorro, luego personalízalo

Considera configurar una transferencia automática desde tu cuenta bancaria principal a una cuenta designada para el fondo para emergencias el día después de que llegue tu cheque de pago, si aún trabajas, o después de que tu beneficio mensual del Seguro Social llegue a tu cuenta bancaria, si estás jubilado. Selecciona una cantidad pequeña, como $20 o $30. Apenas notarás el cambio.

Es menos probable que guardes dinero para emergencias "si dependes de la fuerza de voluntad", dice Jason Fannon, un socio principal en Cornerstone Financial Services en Southfield, Míchigan. "La automatización permite que el dinero se mueva antes de que puedas convencerte de no hacerlo".

Sugiere darle a la cuenta un nombre personalizado, como "Fondo para emergencias de Pat" o "Reserva para días lluviosos de Pat". "Cuando lo etiquetas así, se siente real", dice.

2. Mueve tu dinero donde pueda crecer

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Una encuesta de Bankrate del 2025 (en inglés) encontró que las personas en Estados Unidos tienden a mantener sus ahorros en la misma cuenta bancaria por un promedio de 17 años, a menudo por pura costumbre. Pero se necesita poco esfuerzo para mover dinero de una cuenta de ahorros tradicional a una cuenta de alto rendimiento que aumenta significativamente tu interés.

"Quieres liquidez que realmente esté generando dinero", dice Emily Guy Birken, asesora financiera y autora de The 5 Years Before You Retire. Algunas cuentas de ahorros de alto rendimiento pagan hasta un 4.2% de interés, en comparación con un promedio de 0.39% para cuentas de ahorros tradicionales.

Algunos bancos físicos ofrecen cuentas de ahorros de alto rendimiento competitivas, pero las mejores tasas a menudo provienen de bancos en internet, que no tienen los costos generales que tienen los bancos físicos.

"Siempre que sean instituciones legítimas y aseguradas por la FDIC, los bancos en internet son tan seguros como los tradicionales", dice Birken.

3. Reduce tus costos de seguro

Casi la mitad de los propietarios de viviendas en el Estudio de Seguros de Hogar de EE.UU. de J.D. Power del 2025 (en inglés) reportaron aumentos en las primas en el último año. Otras encuestas muestran que los conductores mayores son más propensos a enfrentar aumentos de tarifas que los conductores más jóvenes debido al riesgo percibido.

“No tienes que simplemente aceptar esos pequeños aumentos”, dice Fannon. Buscar un nuevo proveedor puede ahorrarte cientos de dólares. Los propietarios de automóviles que cambiaron de aseguradora en los cinco años anteriores ahorraron una media de $461 en costos anuales, según una encuesta (en inglés) de Consumer Reports del 2024.

4. Elimina las suscripciones que no utilizas

No tienes que dejar de salir a comer o dar regalos de cumpleaños a los nietos para llenar tu fondo de emergencia. Concéntrate en eliminar los gastos innecesarios que están drenando tu cuenta bancaria, como suscripciones y membresías que ya no usas.

Según una encuesta de CNET del 2025, (en inglés) el adulto promedio en EE.UU. gasta casi $200 al año en suscripciones no utilizadas.

No cometas ese error. Revisa tus últimos tres meses de estados de cuenta de tarjeta de crédito y banco para identificar todas tus suscripciones recurrentes y luego cancela los servicios de transmisión o membresías que no vale la pena mantener.

Incluso $30 al mes recuperados de cargos olvidados suman $360 al año, suficiente para cubrir una pequeña reparación de auto o del hogar.

5. Planifica con fondos de reserva

Para cuando llegas a tus 50 y 60, sabes a dónde suelen ir los fondos de emergencia: gastos médicos, reparaciones de automóviles, arreglos en la casa, hijos con necesidades. “Ciertos gastos llegan como reloj, así que es bueno estar preparado para ellos específicamente", dice Russell.

Ahí es donde entran los "fondos de reserva". Asignas (o reservas) dinero de manera constante en pequeños fondos dedicados para ciertos gastos antes de que surjan. Muchos bancos te permiten hacer esto en internet, permitiéndote contribuir $10 o $25 a la semana a fondos individuales que has destinado para reparaciones del hogar, gastos médicos imprevistos y otros costos sorpresa, todo bajo el paraguas de tu fondo de emergencia principal.

6. Convierte el desorden en efectivo

Vender cosas que no necesitas o no quieres no llenará todos los huecos del presupuesto, pero puede darle un buen impulso a tu fondo de emergencia. "La gente subestima cuánto valor está almacenado en sus garajes y áticos", dice Birken.

Empieza con lo fácil: utensilios de cocina duplicados, herramientas desgastadas y ropa que ya no usas. Puedes publicarlos para la venta en mercados locales como Facebook, OfferUp o Nextdoor, o llevarlos a una tienda de consignación. Si tienes muchas cosas para deshacerte, una venta de garaje a la antigua puede ayudarte a recaudar algo de dinero mientras conoces mejor a tus vecinos.

"Vende antes de sentirte desesperado", aconseja Birken. "Cuando estás tranquilo, tomas mejores decisiones y obtienes mejores precios". Cada venta, por pequeña que sea, es dinero que puedes poner en tu fondo de emergencia.

7. Redirige los gastos "fantasma"

Cuando finalmente pagas una hipoteca, préstamo de auto o saldo de tarjeta de crédito, ese pago mensual desaparece, pero muchas personas dejan que el dinero se deslice silenciosamente de nuevo en los gastos diarios. Es lo que Fannon llama "aumento de gastos fantasma".

En su lugar, trata cada deuda pagada como un aumento incorporado que puede ayudarte a ahorrar para tiempos difíciles. Redirigir esos $400 del pago mensual del automóvil que ya no estás haciendo, por ejemplo, puede ayudarte a alcanzar tu meta de ahorros de emergencia.﻿

“La belleza del dinero fantasma es que ya has demostrado que puedes vivir sin él”, dice Fannon. “Solo le estás dando a esos dólares un nuevo uso”.

David Hochman es un editor colaborador de largo tiempo para AARP The Magazine y AARP Bulletin. Su trabajo se ha publicado en The New York Times, Forbes, GQ, Food + Wine, entre muchas otras publicaciones.

David Hochman, redactor colaborador de AARP The Magazine, ha escrito artículos de portada sobre la pandemia y sobre el cambio climático para AARP Bulletin.

